Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
America Movil
Публикаций - 42, упоминаний - 54
America Movil упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ТНК-ВР Холдинг 224 1
|Пентагон - Министерство обороны США 576 1
|Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1261 5
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 736 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2493 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961433, в очереди разбора - 864162.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 961433, в очереди разбора - 864162.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru