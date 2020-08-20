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America Movil



20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
15.09.2017 В Беларуси открыли один из крупнейших в СНГ дата-центров 3
08.07.2016 Долгожданный «смартфон для параноиков» с треском провалился в продаже 1
11.05.2016 Россияне продают 4G-частоты одному из богатейших людей в мире 2
24.02.2016 Google и сотовые операторы сговорились уничтожить SMS 1
20.10.2015 Ericsson поставит в Бразилию первую тестовую систему 5G 1
07.10.2015 У «Альфа-групп» появился шанс купить проблемного телеком-гиганта 1
15.01.2015 Названы срок и место начала продаж «революционного модульного смартфона Google» 1
17.04.2014 Разработчик ПО для интернета вещей получил $50 млн инвестиций 1
28.02.2014 MWC 2014 стал самым масштабным событием в истории отрасли 1
09.10.2013 Рынок мобильных приложений к 2016 г. достигнет $65,8 млрд 1
17.05.2013 Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире 1
21.03.2013 Белоусов: Parallels готовится выйти на IPO 1
25.02.2013 «МегаФон» и «Билайн» будут продавать смартфоны на базе Firefox OS 1
06.02.2013 Parallels обновила Automation и стандарт APS 1
17.01.2013 Cisco приобрела долю в Parallels 1
14.01.2013 Один из крупнейших операторов Европы запускает облачные услуги на базе российского ПО 1
02.10.2009 Yota обставила богатейшего человека мира 3
11.09.2009 Motorola представила свой первый «гуглофон» 1
24.08.2009 Зарплата Ларри Эллисона сократилась в миллион раз 1
21.07.2009 Huawei представила многорежимный контроллер базовой станции 1
13.03.2009 МТС вошел в Топ-10 операторов мира 1
12.03.2009 Кризис сделал Билла Гейтса вновь самым богатым 2
16.12.2008 Рейтинг самых дорогих ИКТ компаний мира 1
08.05.2008 iPhone приходит в Латинскую Америку 2
06.05.2008 Ericsson обслужит сеть мексиканского оператора 1
28.04.2008 Бразильская Oi выплатит $3,5 млрд за контрольный пакет Brasil Telecom 1
21.12.2007 Yahoo! заключила партнерское соглашение с America Movil 1
30.10.2007 Билла Гейтса отодвинули на третье место богатейших людей планеты 1
21.09.2007 Четверо из пяти топ-богачей Америки - итэшники 1
04.07.2007 Билл Гейтс не самый богатый 2
04.07.2007 Билл Гейтс потерял звание самого богатого человека в мире 2
17.04.2007 AT&T идет на попятную в деле Telecom Italia 2
27.11.2006 Бразильский провайдер хочет купить подразделение Telecom Italia за 8 млрд. евро 2
28.04.2006 AtchikRealtime интегрирует программно-аппаратный комплекс 1
12.08.2004 Инвестиции в GSM упали на четверть 1
04.03.2004 Telefonica готова потратить $5 млрд. на расширение в Америке 1
12.03.2003 America Movil приобрела контрольный пакет BSE 1
12.02.2003 Nokia поставит оборудование для EDGE-сети America Movil 1

Публикаций - 42, упоминаний - 54

America Movil упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 8896 5
Google LLC 8829 4
Oracle Corporation 4393 4
Microsoft Corporation 15624 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6823 3
Meta - Facebook 3965 3
Nokia Alcatel 688 2
Telenor 558 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7785 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5706 2
Huawei 2946 2
Telstra Corporation Limited 101 2
KPN 78 2
Bharti Airtel 29 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 62 2
Globe Telecom 15 2
Millicom International Cellular SA 35 2
MTN Group 23 2
PLDT - Smart Communications 9 2
China Telecom 142 2
OPPO Electronics 224 2
ZTE Corporation 597 2
Telia Company 557 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 625 2
Orange S.A. 645 2
Xiaomi 911 2
Vodafone Group 738 2
Lenovo Group 1866 2
Turkcell 284 2
Deutsche Telekom 404 2
Meizu 131 2
Samsung Electronics 7499 2
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 130 2
Sprint Corporation 258 2
China Mobile 259 2
Silent Circle 8 1
Vivo 135 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 513 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 270 1
Yandex - Яндекс 4317 1
ТНК-ВР Холдинг 224 1
Пентагон - Министерство обороны США 576 1
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1261 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4022 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3502 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8734 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1386 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1199 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 919 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4032 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 225 1
3G - Стандарт мобильной связи 4400 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5128 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1727 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 591 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7400 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 1
Google Android 10786 5
Google Android Messages 11 2
WhatsApp Messenger 657 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 163 1
Nvidia GeForce GTX 2534 1
Google Play - Google Store - Android Market 2517 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1220 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Linux OS 5549 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 144 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Google Project Ara 44 1
Кузьмичев Алексей 12 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 438 1
Россия - Российская федерация - РФ 70413 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20588 10
Латинская Америка 935 5
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 682 5
Бразилия - Федеративная Республика 1417 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7992 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7713 3
Португалия - Португальская Республика 433 3
Европа 5180 3
Индия - Республика 2927 2
Европа Восточная 2294 2
Германия - Федеративная Республика 5121 2
Беларусь - Белоруссия 2603 2
Норвегия - Королевство 591 2
Азия - Азиатский регион 2149 2
Канада 1811 2
Италия - Итальянская Республика 1900 2
Перу - Республика 118 2
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 60 1
Ангола - Республика 26 1
Египет - Арабская Республика 453 1
Филиппины - Республика 285 1
Новая Зеландия 373 1
США - Колумбия - Вашингтон 565 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 281 1
Гондурас - Республика 10 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 613 1
Беларусь - Минск 412 1
Греция - Греческая Республика 436 1
Аргентина - Аргентинская Республика 251 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 206 1
Чили - Республика 191 1
Сербия - Республика 174 1
Катар 96 1
Черногория 102 1
Никарагуа - Республика 33 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 138 1
Колумбия - Республика 214 1
Нидерланды 1306 1
Китай - Чжэцзян - Ханчжоу 27 1
GizChina - Издание 40 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 6359 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 736 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2493 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 590 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 961433, в очереди разбора - 864162.
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