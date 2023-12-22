Android перешел по умолчанию на протокол-«убийцу SMS». В России он работает не везде RCS по умолчанию и сквозное шифрование Корпорация Google объявила о том, что отправка сообщений в приложении Google Messages («Сообщения»), стандартном инструменте ОС Android для обмена сообщениями, отныне по умолчанию будет осуществляться с использованием современного протокола RCS, который призван заменить