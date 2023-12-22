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5G Messages Технология обмена сообщениями SMS

СОБЫТИЯ

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Почему «Индустрию 4.0» надо внедрять на базе LTE/5G
Центр инноваций Ericsson: здесь можно испытать «настоящий» 5G
Как раскрыть все возможности 5G?
Ерулан Кусаинов, «Казахтелеком»: Запустить 5G можно через год, но без спроса на технологию это бессмысленно
Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот
Михаил Филимончик, Ericsson: Через пять лет на 5G перейдет треть всех абонентов в мире
22.12.2023 Xiaomi выпустила супердешевый смартфон с мощной камерой и большой батареей. Цена
21.12.2023 МТС начинает производство базовых станций для 5G
25.10.2023 Вызовы российской телеком-отрасли: не хватает свободных частот и спутников связи
18.10.2023 В МТС стартовали продажи флагманского складного смартфона TECNO PHANTOM V Flip 5G
18.10.2023 Tecno объявляет о старте продаж Phantom V Flip 5G
02.10.2023 В России в начале 2024 года начнут производить базовые станции 4G и посягнут на 5G
22.09.2023 Tecno представил вертикальный складной смартфон Phantom V Flip 5G в Сингапуре
21.09.2023 Infinix запускает в России смартфон для влогов
14.09.2023 В России хотят построить аналог Starlink с 900 спутниками и интеграцией с 5G и 6G
13.09.2023 Tecno представил новинки серии Pova 5
03.09.2023 Насколько больше мобильного трафика будет расходовать 5G?
30.08.2023 Созданы уникальные дешевые смартфоны с полностью безопасными для глаз экранами как у электронных книг, но гораздо лучше
23.08.2023 Опасный конкурент Xiaomi выпустил дешевый смартфон с большой батареей и экраном как у iPhone 14 Pro Max. Видео
21.08.2023 Oukitel RT7 Titan 5G: первый в мире планшет с батареей 32000 мАч
20.08.2023 4 мифа о 5G, в которые до сих пор верят
14.08.2023 Победа силовиков: в России запретят использовать основной диапазон частот для 5G
09.08.2023 Android перешел по умолчанию на протокол-«убийцу SMS». В России он работает не везде

RCS по умолчанию и сквозное шифрование Корпорация Google объявила о том, что отправка сообщений в приложении Google Messages («Сообщения»), стандартном инструменте ОС Android для обмена сообщениями, отныне по умолчанию будет осуществляться с использованием современного протокола RCS, который призван заменить
19.07.2023 В МФТИ разработали компактные антенные решетки для приложений 5G
18.07.2023 Не звонить, только смотреть. Россиян лишают современных 5G-сетей из-за спутникового ТВ
13.07.2023 Стандартизована технология, способная уничтожить Wi-Fi и сделать бесполезными сети 5G
12.07.2023 Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США
10.07.2023 ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G
07.07.2023 Власти потратят 8 млрд руб. на нацстандарт интернета вещей, спутниковую связь в сетях 4G-5G и другие перспективные технологии
03.07.2023 Россияне создали умную 5G-антенну. Она «следит» за абонентами для улучшения сигнала
21.06.2023 Самоходный шар и умный шлем: в 5G-демоцентре на ВДНХ протестируют новые проекты
15.06.2023 Tecno анонсирует новую серию смартфонов Camon 20
06.06.2023 OnePlus вернула себе умение делать дешевые мощные смартфоны. Выпущен Nord N30 5G с большой батареей и продвинутой камерой
19.05.2023 Россию ждет отказ от 3G и отсрочка 5G. Инвестиции в отрасль связи рухнули, ее вклад в ВВП на 30-летнем минимуме
17.05.2023 МТС протестировала отечественный репитер для улучшения покрытия в сетях 5G
13.04.2023 Vivo V27 cерия уже в России
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G
11.04.2023 Nexign представляет линейку продуктов для монетизации и повышения эффективности сетей 5G SA
07.04.2023 МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G
03.03.2023 Oppo объявляет о старте продаж смартфона Reno8 T 5G в России

Публикаций - 52, упоминаний - 57

5G Messages и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 26
Google LLC 12688 23
Microsoft Corporation 25775 16
Samsung Electronics 11064 15
Huawei 4676 11
X Corp - Twitter 2938 9
Lenovo Group 2446 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Telegram Group 2940 8
LG Electronics 3735 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
HTC Corporation 1512 6
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
МегаФон 10742 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Xiaomi - Сяоми 2231 4
ZTE Corporation 800 4
Deutsche Telekom 954 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
China Mobile 436 3
China Unicom - Китайская телекоммуникационная компания 291 3
Bharti Tele-Ventures - BTVL - Bharti Mobile - Bharti Airtel - Bharti Telesonic - IndiaOne - Bharti Cellular Limited, BCL - Bharti Infratel - Bharti Broadband Networks - Bharti Teletech - Celtel - MSI Cellular Investments 125 3
BBK OPPO Electronics 484 3
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 2
America Movil 55 2
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 2
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 2
Globe Telecom 32 2
Millicom International Cellular SA 57 2
MTN Group 37 2
PLDT - Smart Communications 22 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 2
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Getty Images 29 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Связной ГК 1401 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 38 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ФСТЭК РФ - ГНИИИ ПТЗИ - ГНИИПТИ - Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю - НИИ ТЗИ - ГНИИТЗИ 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Евросоюз - Европейский совет - Совет Европейского союза - European Council - Conseil européen 34 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
GSMA All IP Interconnect Russia 5 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 21
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 18
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 14
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 24 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8
Оповещение и уведомление - Notification 5943 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 7
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 7
AMQP - Advanced Message Queuing Protocol - Открытый протокол для передачи сообщений между компонентами системы 12 7
Advanced Communications 38 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 7
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 6
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 6
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 359 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
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The Register - The Register Hardware 1784 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Tom’s Hardware 600 1
Ведомости 1466 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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