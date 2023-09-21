Infinix запускает в России смартфон для влогов

Международная технологическая компания Infinix объявила о запуске в России нового смартфона Infinix ZERO 30 5G способного записывать видео UltraHD (4K/60FPS) на 50 МП фронтальную камеру – до этого подобная функция встречалась только у флагманских моделей смартфонов в высокой ценовой категории. В сочетании со специальными кинематографичными режимами съемки Infinix ZERO 30 5G открывает возможность для создания профессиональных видеоблогов. Помимо камер с высоким разрешением новинка получила изогнутый AMOLED дисплей с частотой обновления 144 Гц, процессор Dimensity 8020 и 21 ГБ расширенной оперативной памяти. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Infinix ZERO 30 5G будет доступен в России в комплектации 12/256 ГБ с 20 сентября 2023 года по цене 36 990 руб. По случаю старта продаж на устройство будет действовать специальная промо цена: 32 990 руб.

Смартфон будет доступен в трех цветах: «Золотой час», «Пурпурная фантазия» и «Римский зеленый».

Фронтальная 50-мегапиксельная камера Infinix ZERO 30 5G способна снимать видео 4К при 60 кадрах в секунду.

Infinix ZERO 30 5G

Основная камера ZERO 30 5G на 108 МП благодаря размеру сенсора 1/1,67 дюйма и стеклянному объективу, улавливающему на 10% больше света по сравнению со стандартными объективами смартфонов, способна делать снимки при сложных условиях освещения. Помимо этого, камера использует технологии OIS и EIS для обеспечения стабильной съемки изображений как для фото, так и для видео. Объектив также способен делать снимки с тройным зумом без потери качества благодаря технологии Pixel Zoom. А угол обзора в 120° у вспомогательной 13 МП камеры помогает пользователям выбрать кадр и вместить на него максимальное количество контента.

Устройство получило AMOLED экран с частотой обновления 144 Гц, а точное отображение контента достигается благодаря 100% соответствию цветовому охвату палитры DCI-P3. Дисплей также может похвастать высоким уровнем контрастности и пиковой яркостью в 950 нит. В наличии стереодинамики Infinix ZERO 30 5G с поддержкой DTS.

Запись и обработка большого количества видеоконтента в 4К требует высокого уровня производительности системы, а также значительного объема оперативной и постоянной памяти. Благодаря компоновке из четырех производительных ядер Cortex-A78 и четырех энергоэффективных Cortex-A55 процессор MediaTek Dimensity 8020 обеспечивает плавное переключение между приложениями и уверенную работу с ресурсоемкими программами.

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Infinix Mobility – это технологическая компания, которая разрабатывает, производит и продвигает расширяющийся портфель умных устройств по всему миру под брендом Infinix, основанным в 2013 г.