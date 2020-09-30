DTS HD DTS-HD MA DTS-HD Master Audio DTS++ DTS-HD High Resolution Audio Digital Theater System Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи
|30.09.2020
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Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X
чуть ли не революцию в мире многоканального звука, а сейчас становится обязательной функцией для аудиофилов. Но что это такое, как работает и в чем отличие от еще одной технологии объемного звучания DTS: X? Dolby Atmos — это запатентованный аудиоформат, предназначенный для передачи объемного 360-градусного звука, как в кинотеатре. Используя технологию, создатели контента размещают определе
|13.07.2011
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Philips показала новые модели домашних кинотеатров
тройств все популярные медиаформаты, в числе которых Blu-ray, DVD, VCD, а также обеспечивают доступ к видеороликам на YouTube и фотографиям на Picasa. Благодаря поддержке аудиоформатов Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential модели воспроизводят естественный звук, качество которого практически неотличимо от студийного. Домашний кинотеатр HTS5131 оснащен технологией Virtual Surround Sou
|01.09.2009
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Pioneer представляет ресиверы с поддержкой Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio
Европейское отделение Pioneer представляет два новых аудиовидеоресивера с поддержкой аудио без сжатия — Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio. Модели SC-LX82 и SC-LX72 оснащены HD-усилителями Direct Energy, основанными на аналоговой технологии ICEpower класса D, позволяющей обеспечить точность воспроизведения стер
|15.02.2008
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Плеер Toshiba HD-EP35 HD DVD: доступность не в ущерб качеству
ства – поддержка самых сложных аудио и видео стандартов (Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD, DTS HD и DTS HD Master Audio, Deep Color, 1080p, 1080/24p) и полное игнорирование сжат
|28.01.2008
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Samsung BD-P1400 – Blu-ray проигрыватель для народа
та 1080/24р. Некоторые форматы, что не поддерживал Samsung BD P1000, 1400-ый поддерживает (например DTS HD) Одним словом, даже глядя на спецификацию уже можно представить себе образ недорогого
|27.09.2007
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Sharp представил Blu-ray-рекордер с жестким диском 1 ТБ
вает Full HD-разрешение со скоростью воспроизведения 24 кадра в секунду и имеет встроенные декодеры DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD и DTS-HD HRA. Рекордер оборудован двумя цифровыми тю
|10.08.2007
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Onkyo сдержал обещание: первый HD DVD-плеер
те поддерживают интерфейс HDMI версии 1.3а с технологией Deep Color, а также форматы Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, обеспечивающие побитовое воспроизведение звука, записанного на профессио
|25.07.2007
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Sony выпускает новые ресиверы со звуком высокой четкости
300ES, STR-DA4300ES и STR-DA3300ES. Все три ресивера поддерживают Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS HD и DTS HD Master Audio и оборудованы цифровым портом для подключения iPod (требу
|16.03.2007
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CeBIT: Panasonic представил Blu-ray-плеер с Dolby TrueHD и DTS-HD
Panasonic представил новую модель Blu-ray-плеера DMP-BD10A, оснащенную системами 7,1-канального вывода звука форматов Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD и позволяющую отображать фильмы с дисков Blu-ray в Full HD со скоростью 24 кадров в секунду. Плеер поддерживает двухслойные диски объемом до 50 ГБ, диски DVD-RW и DVD-Audio, файлы MP3, W
|09.08.2005
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MSI представила системную плату с поддержкой двухядерных процессоров и системы DTS
Компания MSI выпустила новейшую системную плату 945P Platinum Deluxe. Модель поддерживает двуядерные процессоры, имеет встроенную систему звуковых эффектов DTS. системная плата 945P Platinum использует чипсет Intel 945P. Она поставляется вместе с чипом южного моста ICH7R, который предназначен для работы совместно с процессорами P4 LGA775 с частота
DTS HD и организации, системы, технологии, персоны:
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|Земсков Евгений 5 1
|Внедорожный Петр 20 1
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|Яковлева Елена 3 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Безруков Андрей 28 1
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|Шульгин Александр 25 1
|Кузнецова Ольга 13 1
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|Тремзин Олег 12 1
|Дзаварян Сергей 2 1
|Мелихов Сергей 5 1
|Савченко Игорь 2 1
|Man Yu - Мань Юй 9 1
|Виноградов Андрей 6 1
|Лебедев Артемий 98 1
|Соловьев Александр 87 1
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|Neowin 129 1
|EE Times 158 1
|ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 12 1
|MacWorld 133 1
|TechRadar 90 1
|Electronista 166 1
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