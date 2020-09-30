DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи

Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X чуть ли не революцию в мире многоканального звука, а сейчас становится обязательной функцией для аудиофилов. Но что это такое, как работает и в чем отличие от еще одной технологии объемного звучания DTS: X? Dolby Atmos — это запатентованный аудиоформат, предназначенный для передачи объемного 360-градусного звука, как в кинотеатре. Используя технологию, создатели контента размещают определе