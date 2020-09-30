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DTS HD DTS-HD MA DTS-HD Master Audio DTS++ DTS-HD High Resolution Audio Digital Theater System Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи

DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи


30.09.2020 Что такое Dolby Atmos и чем он отличается от DTS: X

чуть ли не революцию в мире многоканального звука, а сейчас становится обязательной функцией для аудиофилов. Но что это такое, как работает и в чем отличие от еще одной технологии объемного звучания DTS: X? Dolby Atmos — это запатентованный аудиоформат, предназначенный для передачи объемного 360-градусного звука, как в кинотеатре. Используя технологию, создатели контента размещают определе
13.07.2011 Philips показала новые модели домашних кинотеатров

тройств все популярные медиаформаты, в числе которых Blu-ray, DVD, VCD, а также обеспечивают доступ к видеороликам на YouTube и фотографиям на Picasa. Благодаря поддержке аудиоформатов Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential модели воспроизводят естественный звук, качество которого практически неотличимо от студийного. Домашний кинотеатр HTS5131 оснащен технологией Virtual Surround Sou
01.09.2009 Pioneer представляет ресиверы с поддержкой Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio

Европейское отделение Pioneer представляет два новых аудиовидеоресивера с поддержкой аудио без сжатия — Dolby True-HD и DTS-HD Master Audio. Модели SC-LX82 и SC-LX72 оснащены HD-усилителями Direct Energy, основанными на аналоговой технологии ICEpower класса D, позволяющей обеспечить точность воспроизведения стер
15.02.2008 Плеер Toshiba HD-EP35 HD DVD: доступность не в ущерб качеству

ства – поддержка самых сложных аудио и видео стандартов (Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD, DTS HD и DTS HD Master Audio, Deep Color, 1080p, 1080/24p) и полное игнорирование сжат
28.01.2008 Samsung BD-P1400 – Blu-ray проигрыватель для народа

та 1080/24р. Некоторые форматы, что не поддерживал Samsung BD P1000, 1400-ый поддерживает (например DTS HD) Одним словом, даже глядя на спецификацию уже можно представить себе образ недорогого

27.09.2007 Sharp представил Blu-ray-рекордер с жестким диском 1 ТБ

вает Full HD-разрешение со скоростью воспроизведения 24 кадра в секунду и имеет встроенные декодеры DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD и DTS-HD HRA. Рекордер оборудован двумя цифровыми тю
10.08.2007 Onkyo сдержал обещание: первый HD DVD-плеер

те поддерживают интерфейс HDMI версии 1.3а с технологией Deep Color, а также форматы Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio, обеспечивающие побитовое воспроизведение звука, записанного на профессио
25.07.2007 Sony выпускает новые ресиверы со звуком высокой четкости

300ES, STR-DA4300ES и STR-DA3300ES. Все три ресивера поддерживают Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS HD и DTS HD Master Audio и оборудованы цифровым портом для подключения iPod (требу
16.03.2007 CeBIT: Panasonic представил Blu-ray-плеер с Dolby TrueHD и DTS-HD

Panasonic представил новую модель Blu-ray-плеера DMP-BD10A, оснащенную системами 7,1-канального вывода звука форматов Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD и DTS-HD и позволяющую отображать фильмы с дисков Blu-ray в Full HD со скоростью 24 кадров в секунду. Плеер поддерживает двухслойные диски объемом до 50 ГБ, диски DVD-RW и DVD-Audio, файлы MP3, W
09.08.2005 MSI представила системную плату с поддержкой двухядерных процессоров и системы DTS

Компания MSI выпустила новейшую системную плату 945P Platinum Deluxe. Модель поддерживает двуядерные процессоры, имеет встроенную систему звуковых эффектов DTS. системная плата 945P Platinum использует чипсет Intel 945P. Она поставляется вместе с чипом южного моста ICH7R, который предназначен для работы совместно с процессорами P4 LGA775 с частота

Публикаций - 392, упоминаний - 432

DTS HD и организации, системы, технологии, персоны:

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Sony 6523 60
Xiaomi 1637 45
LG Electronics 3594 36
BBK Electronics Corp 309 35
Philips 2046 34
Google LLC 11623 22
Transsion Holdings - Tecno Mobile 195 20
Pioneer Corporation 423 20
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 20
Toshiba Corporation 2923 18
Apple Inc 11896 18
Intel Corporation 12078 15
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Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 323 14
Transsion Holdings 60 13
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Huawei 3830 11
Infinix Mobile - Infinix Mobility 116 11
MAS Elektronik AG - MAS Elektronikhandels - MAS Microelectronics 197 11
MediaTek - Ralink 515 11
Nvidia Corp 3408 10
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2505 9
Amlogic 25 9
Sharp Corporation 1039 9
Microsoft Corporation 24425 8
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Dune HD - HDI Dune 30 7
D&M Holdings - Denon & Marantz 52 7
Yandex - Яндекс 6982 7
HP Inc. 5658 5
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 550 5
Сокол ТПК Бытовая электроника 32 5
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Digitall Electronics - Daytek Electronics 50 5
ДОК 823 4
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Creative Technology 265 4
Logitech 418 4
AMD - Advanced Micro Devices 4131 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 471 19
Yamaha - Ямаха 104 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1249 10
Россети Ленэнерго 1700 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2207 7
TÜV Rheinland Group 131 6
Эра HD - Эра ХД 54 6
Композит 88 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 198 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 582 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 104 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 437 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 3
KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 46 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 316 2
Hyundai Motor Company 373 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 94 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 219 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 377 2
Гостиный Двор КВЦ - Культурно-выставочный центре 15 2
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 33 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Sony Music Entertainment 158 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 1
БТК холдинг 7 1
Стример НПО 21 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 79 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 101 1
Совкомбанк Совесть 270 1
Мулен Руж - Mjulin Rouge 5 1
Fidelity 41 1
101Hotels.com 456 1
Braun 76 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7014 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 648 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 239 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 530 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 130 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4561 30
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 198 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 308 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 171 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 12
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 234 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6229 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 251 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 128 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 23 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3711 183
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5569 168
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48190 168
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5903 167
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 6996 165
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9834 162
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4615 147
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23551 146
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20434 119
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12326 116
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12324 108
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3899 102
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 940 101
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23565 95
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Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 791 87
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1496 86
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2055 83
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3334 81
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7048 79
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9085 77
Аналоговые технологии 2746 74
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Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9980 72
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3588 71
Наушники - Headphones 3891 71
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16822 70
Dolby TrueHD 73 68
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24652 65
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2414 64
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13565 63
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 780 61
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1544 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2671 59
Контрастность 2774 58
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S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 673 52
DivX - видеокодек 430 50
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 405 165
Dolby Pro Logic 95 57
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Google Android TV 297 41
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Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 52 22
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Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1015 21
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Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 61 19
Google Play - Google Store - Android Market 3232 17
Apple iPhone - серия смартфонов 6990 17
Sony Bravia 246 17
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 340 17
Microsoft Windows 15428 16
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 352 16
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 421 16
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 389 15
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Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 341 13
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 258 12
Linux OS 9619 12
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 5
CeBIT 611 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2360 2
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
Microsoft Ignite 41 1
Red Dot Design Award 55 1
Messe Berlin - Берлинский экспоцентр 2 1
День молодёжи - 27 июня 851 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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