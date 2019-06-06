Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Pioneer Corporation
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 149, упоминаний - 285
Pioneer Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тенишев Андрей 12 1
|Галкин Александр 8 1
|Цариковский Андрей 21 1
|Шариков Сергей 46 1
|Григорьева Евгения 57 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
|CNews - Auto.CNews 50 1
|NPD DisplaySearch 195 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760517, в очереди разбора - 664207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760517, в очереди разбора - 664207.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru