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Pioneer Corporation


06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
24.07.2018 Asus, Philips, Pioneer пойманы на завышении цен и шантаже ритейлеров 8
30.10.2017 В России раскрыт сговор роботов на медицинских аукционах 1
05.10.2017 «Умные наушники Pioneer Rayz с разъемом Lightning доступны в России. Цена 1
31.05.2017 Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей 2
16.05.2017 Обзор стереофонической микросистемы Pioneer X-HM76: современное японское качество 2
17.04.2017 Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform 1
23.03.2017 Украинский стартап накажут за ПО, координирующее цены в России 1
28.02.2017 Pioneer представил поддержку технологии FireConnect в февральском обновлении ПО 1
01.04.2016 Обзор Pioneer X-CM42BT: самая универсальная музыкальная микросистема на рынке 1
05.08.2015 В июле появилось более 150 доменов-брендов 1
17.04.2015 Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России 2
16.02.2015 Обзор линейки Bluetooth-микросистем Pioneer. Простое управление музыкой без проводов. 2
13.10.2014 В Pioneer придумали зеркало заднего вида с тачскрином и LTE 1
01.07.2014 CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок 1
15.04.2014 Японцы создают бортовую систему, которая подключит iPhone к любому автомобилю 1
10.04.2014 Land Rover создал технологию, позволяющую «смотреть сквозь капот» 1
05.03.2014 Nissan подключила видеокамеру к зеркалу заднего вида 1
24.02.2014 Sony PlayStation 4: кому выгоден дефицит консоли? 1
23.01.2014 Идем на Оскар: создаем аудио- и видеошедевры в iOS и OSX 2
13.01.2014 Создано автомобильное зеркало заднего вида с Android 1
12.11.2013 Легендарные ТВ Pioneer возвращаются на рынок после 5 лет небытия 8
31.10.2013 Официально: Ведущий производитель плазменных ТВ закрывает бизнес 1
07.10.2013 Mitsubishi показала футуристическую приборную панель 1
13.09.2013 Panasonic хочет сотрудничать с Volkswagen и Daimler 1
06.09.2013 Pioneer выпустил устройство для вывода навигации на лобовое стекло 1
09.07.2013 Создан проектор для вывода изображения на лобовое стекло автомобиля 2
18.03.2013 Смерть плазменного ТВ: Крупнейший производитель панелей закрывает бизнес 1
09.11.2012 Корпоративная связь: тарифы падают, а качество растет 2
03.07.2012 В России разработали систему навигации с дополненной реальностью. ВИДЕО 1
28.05.2012 Jeans Symphony доверила обслуживание торгового оборудования «ЦРТ Сервису» 1
16.05.2012 22 мая в Москве откроется «Неделя винила» 1
24.04.2012 «Энвижн Груп» построила систему телемедицины для Научного клинического центра РЖД 1
21.10.2011 Pioneer показала аудио- видеомикросистемы с поддержкой iPod 1
20.10.2011 Pioneer показала проигрыватели Steez 2
20.10.2011 Крупнейший завод плазменных панелей закрывается 1
05.10.2011 Pioneer представляет новую линейку проигрывателей BDP-440 и BDP-LX55 2
03.10.2011 Обзор ресивера Pioneer VSX-921-K: с претензией на Hi-End 8
28.09.2011 Pioneer представляет четыре новых автомагнитолы 2
15.09.2011 Pioneer объявляет о выпуске 3D Blu-ray проигрывателя BDP-140 3

Публикаций - 149, упоминаний - 285

Pioneer Corporation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5666 9
Philips 711 4
Apple Inc - Эппл Рус 7701 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1213 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
Microsoft Corporation 11077 2
D&M Holdings - Denon & Marantz 22 2
Sanyo Electric 73 1
Konica Minolta Pioneer OLED 1 1
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 1
Regtime - Регтайм - Webnames - Русские имена 66 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Merlion Бюрократ 21 1
Google LLC 7148 1
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Ситилинк - Citilink 190 1
LG Electronics 1847 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 1
Связной ГК 878 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 1
Евросеть 885 1
re:Store 106 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Техносила 136 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Белый Ветер 54 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 772 33
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2356 33
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 27
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 12
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1114 10
Телевизор - Телевизионный приёмник 487 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 831 7
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 4
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 197 4
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 346 4
DivX - видеокодек 168 3
Lightning 131 2
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 260 2
3D видео 49 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 393 1
Kubernetes 307 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 435 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 9
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2076 6
Apple iPhone 5 710 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Nvidia GeForce GTX 2062 2
Google Picasa Web Albums 119 2
Apple iPhone 6 547 2
Apple iPad 3263 2
Nuance Swype Keyboard 61 1
Google Android TV 173 1
Motorola XOOM 48 1
SQL - Язык программирования 433 1
Pioneer X-HM - стереосистема - стереофоническая микросистема 1 1
Java - Язык программирования 1176 1
Philips S - Серия смартфонов 7 1
Apple CarPlay 28 1
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 1
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 1
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 1
Oracle Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition - J2EE - Java EE 81 1
Apple Beats Music 12 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Apple macOS X 901 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 1
Linux OS 4257 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Red Hat OpenShift Container Platform 31 1
Samsung Galaxy 345 1
LG K - Серия смартфонов 13 1
LG Magna H - Серия смартфонов 7 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Apple iPod 556 1
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 1
Тенишев Андрей 12 1
Галкин Александр 8 1
Цариковский Андрей 21 1
Шариков Сергей 46 1
Григорьева Евгения 57 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 26
Япония 2780 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 4
Европа 3752 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Нидерланды 973 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 2
Дания - Королевство 371 1
Бельгия - Королевство 398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Индия - Республика 2169 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 1
Норвегия - Королевство 428 1
Швеция - Королевство 752 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
Испания - Королевство 1253 1
Франция - Французская Республика 2122 1
Италия - Итальянская Республика 1384 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
CNews - Auto.CNews 50 1
NPD DisplaySearch 195 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760517, в очереди разбора - 664207.
Создано именных указателей - 46354.
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