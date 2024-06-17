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TDK

TDK

СОБЫТИЯ

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17.06.2024 Грандиозный прорыв в мире батареек. Найден способ создавать аккумуляторы меньше горошины с емкостью в 100 раз выше, чем у всех

Японский прорыв Компания TDK, в современном мире известная в первую очередь как поставщик аккумуляторов для техники Apple, придумала, как в разы улучшить элементы питания. CNBC пишет, что TDK нашла способ увелич
16.10.2013 TDK зажигает новую технологию записи

Компания TDK разработала технологию записи для жёстких дисков, использующую принцип нагревания поверхности сверхтонким лучом лазера. Лазер, отличающихся от луча Blu-ray вдесятеро меньшей толщиной, предв
20.08.2013 Наушники TDK ST800 - сплав новизны и ретро

Компания «Графитек» и международный брэнд TDK Life on Record представили на российском рынке наушники ST800. Наушники разработаны в лаборатории исследования звука TDK Life on Record и представляют собой удачный сплав новейших те
13.08.2013 TDK спонсирует атлетов до 2019 года

Как сообщила дистрибуторская компания «Графитек», японская корпорация TDK Corporation стала спонсором Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Москве. Чемпионат мира по легкой атлетике – одно из трех самых крупных соревнований в мире после Олимпийск
28.05.2013 Акустика TDK Life on Record - то, что надо для мобильности

Компании Imation и «Графитек» представили на российском рынке аудиотехнику линейки TDK Life on Record. Устройства линейки разработаны с учётом ритма жизни современного города и отвечают всем запросам на мобильность и совместимость с новыми гаджетами. К примеру, бумбокс TDK
07.09.2012 Аудиосистема TDK заряжает лежащие на ней смартфоны

Компания TDK представила звуковую аудиосистему Wireless Charging Speaker, поддерживающую технологию индукционной зарядки гаджетов – Qi. Индукционная зарядка смартфонов происходит прямо во время работы а
05.04.2011 TDK пополнила линейку аудиоустройств

Компания TDK представила несколько новых аудиоустройств, среди которых – колонки в стиле «бумбокс», аудиоусилитель в виде куба, наушники и вертушка. Колонки «бумбокс» выпущены в конфигурации из 2 и 3 ди
12.10.2010 TDK создала лазерный диск емкостью 1 ТБ

Японская TDK разработала лазерный диск емкостью 1 ТБ. Это в 20 раз больше в сравнении с двухслойным лазерным диском формата Blu-ray, сообщает Tech On! Диск является двухсторонним. Каждая сторона содержи
12.10.2010 TDK показала терабайтовую "болванку"

Компания TDK представила оптический диск для записи емкостью 1 Тб. В диске 16 записывающих слоев, каждый имеет емкость 32 Гб. Скорость чтения такого диска такая же, как и Blu-ray.
01.10.2008 Достигнута рекордная плотность записи на жесткий диск

Компания TDK объявила о достижении рекордной плотности записи на магнитную пластину жесткого диска, равную 803 Гбит на квадратный дюйм. Используя данную технологию, в которой ширина элементарной ячейки

31.07.2008 TDK приобретет производителя телекоммуникационного оборудования Epcos за €1,2 млрд

Японская TDK, производитель информационных носителей и электронных комплектующих, приобретет немецкую компанию, производителя телекоммуникационного оборудования Epcos. Стоимость сделки, которая будет со
21.08.2007 IBM и TDK разрабатывают новый тип памяти STT-RAM

Компании IBM и TDK объединили усилия для разработки нового типа памяти STT-RAM (Spin Torque Transfer Random Access Memory). Принцип действия чипа заключается в следующем: на магнит подается электрическое напр
10.08.2007 Imation завершила приобретение бизнеса TDK по записи медианосителей

Компания Imation объявила о завершении приобретения бизнеса TDK по записи медианосителей и права использования бренда TDK для выпуска медианосителей по всему миру. Сделка проводилась с использованием обыкновенных акций Imation и наличных. Imation
15.05.2007 TDK наращивает прибыль

Чистая прибыль японской корпорации TDK, крупнейшего производителя магнитной пленки и электронных комплектующих, за 2006–2007 финансовый год, завершившийся 31 марта 2007 г., выросла на 59% — до 70,13 млрд иен ($583 млн.
19.04.2007 Imation покупает бренд TDK

Американская компания Imation купит бренд японской компании TDK для выпуска медианосителей и несколько ее подразделений по продажам за общую сумму $300 млн. Сделка позволит Imation использовать бренд TDK, занимающий второе место на рынке оптическ
09.10.2006 TDK создал мини-диск формата Blu-ray

Компания TDK представила первые мини-диски формата Blu-ray. Болванка имеет диаметр 80 мм и позволяет хранить 16,5 ГБ информации. О стоимости и дате начала продаж дисков не сообщается. Однако известно, ч
19.06.2006 TDK представил кубическую аудиосистему

Компания TDK представила акустическую систему XA-40, выполненную в форме куба. Устройство состоит из двух панелей по 5 Вт каждая и сабвуфера мощностью 10 Вт. Акустическая система TDK XA-40 Систем
13.04.2006 Blu-ray DVD придет в Россию после майских

Ожидается, что Blu-ray-диски TDK с возможностью однократной записи (BD-R) и многократной перезаписи (BD-RE) поступят в про
12.04.2006 TDK выводит на рынок России Blu-ray-диски

Компания TDK стала первой компанией, начавшей поставки Blu-ray-дисков без картриджа на территорию России и стран СНГ. Ожидается, что Blu-ray-диски TDK с возможностью однократной записи (BD-R) и м
10.03.2006 TDK закроет производство CD и DVD

Японский производитель дисков TDK сообщил о намерении закрыть в мае завод в Люксембурге и завершить деятельность по выпуску дисков CD и DVD. Совет компании решил закрыть TDK Recording Media Europe, производственная м
19.05.2005 TDK впервые представила диск Blu-ray емкостью 100 ГБ

Компания TDK разработала первый диск Blu-ray емкостью 100 ГБ, сообщает японское издание Nihon Keizai. Таким образом, по объему сохраняемой информации стандарт Blu-ray обогнал HD DVD. Напомним, в мае ком
19.05.2005 TDK впервые представила диск Blu-ray емкостью 100 ГБ

Компания TDK разработала первый диск Blu-ray емкостью 100 ГБ, сообщает японское издание Nihon Keizai. Таким образом, по объему сохраняемой информации стандарт Blu-ray обогнал HD DVD. Напомним, в мае ком
22.03.2005 TDK представила DVD с глянцевой поверхностью для нанесения фото

Компания TDK представила первый DVD-диск со специальной глянцевой поверхностью, предназначенной для нанесения фотографического изображения. Используя DVD-диски TDK Photo Quality Printable, можно

21.07.2004 TDK создал оптический диск ёмкостью 23 ГБ

Компания TDK представила готовый к продаже оптический диск ёмкостью 23,3 ГБ размером с DVD. Это в 2,5 раза больше, чем могут хранить современные 5,25-дюймовые магнитооптические носители. Диск совместим

29.03.2004 TDK представил лазерный диск емкостью 23,3 ГБ

Компания TDK представила прототип так называемого синего диска для систем хранения данных, обладающий беспрецедентной на сегодняшний день емкостью - 23,3 ГБ. По заявлению компании, новая разработка откр
29.03.2004 TDK представил лазерный диск емкостью 23,3 ГБ

Компания TDK представила прототип так называемого синего диска для систем хранения данных, обладающий беспрецедентной на сегодняшний день емкостью - 23,3 ГБ. По заявлению компании, новая разработка откр
25.02.2004 TDK расширила DVD-производство в Европе

Компания TDK подтвердила свои серьезные намерения относительно европейского рынка записываемых DVD, объявив о расширении производства оптических носителей за счет ввода новых линий по производству DVD в
06.02.2004 TDK представил мультиформатный записывающий DVD-привод

  Компания TDK выпустила первое устройство для записи DVD, позволяющее осуществлять запись DVD-дисков со скоростью 8х. Этот привод записывает DVD емкостью 4,7 ГБ всего лишь за 8 минут, а компакт-диск - за
29.01.2004 TDK отмечает значительный рост прибыли

Чистая прибыль TDK по итогам первых 9 месяцев 2003 финансового года составила $310 млн. Это более чем в 3,5 раза выше показателей первых трех кварталов 2002 финансового года, когда чистая прибыль составила $9
10.10.2003 TDK представил новые модели плееров на любой вкус

  Компания TDK представила четыре новых модели цифровых плееров из популярной линейки Mojo. Каждая модель имеет свой уникальный набор признаков, что позволяет потребителям выбрать плеер, наиболее полно от
31.07.2003 TDK выпустил новые многослойные варисторы для мобильных устройств

Корпорация TDK начнет поставку в промышленных объемах (50 млн.единиц в месяц) многослойных варисторов с августа этого года. Новая разработка по размеру и весу в пять раз меньше существующих на рынке модел
23.07.2003 TDK расширяет партнерскую сеть в России

июля 2003 года компании ”Деникин”, Citilink, Elsie и Lizard, широкопрофильные дистрибьюторы компьютерных комплектующих, сетевого оборудования и периферии, объявили о начале сотрудничества с компанией TDK Recording Media. Партнерские соглашения всех четырех компаний предусматривает авторизацию по следующим продуктам TDK: носители информации (CD-R/CD-RW, DVD, дискеты, Mini DV кассеты)

03.06.2003 TDK представил записывающий DVD-привод двойного формата

Компания TDK сообщила, что на российском рынке появились новые DVD-приводы TDK Dual Format, поддерживающие оба стандарта - "+" и "-". Данная модель имеет следующие характеристики скорости записи:
12.05.2003 TDK прогнозирует увеличение прибыли в 2 раза в 2003/04 финансовом году

TDK ожидает увеличения прибыли более чем в 2 раза в этом году Японский производитель электроники TDK прогнозирует увеличение прибыли более чем в два раза в 2003/04 финансовом году, продолжив рост предыдущего года, сообщили представители компании. TDK вернулся к прибыльности в 2002/0
13.02.2003 Pioneer и TDK возьмутся за ускорение записи на DVD

Корпорации Pioneer и TDK намерены совместно разработать технологию, повышающую скорость записи DVD-R/RW в 4-5 раз по сравнению с сегодняшней. Партнеры планируют выпустить на рынок устройства, способные записать пол
13.02.2003 Pioneer и TDK возьмутся за ускорение записи на DVD

Корпорации Pioneer и TDK намерены совместно разработать технологию, повышающую скорость записи DVD-R/RW в 4-5 раз по сравнению с сегодняшней. Партнеры планируют выпустить на рынок устройства, способные записать пол
05.02.2003 TDK вернулся к прибыльности в 3 квартале, но осторожен в оценках всего года

Японский производитель электронных компонентов TDK вернулся к прибыльности в третьем финансовом квартале благодаря сокращению расходов и спросу на его продукцию, в частности, считывающие головки для жестких дисков. В сообщении TDK го
19.12.2002 TDK предупреждает о сомнительных дискетах

На этой неделе компания TDK распространила заявление, в котором речь идет о появлении на рынках стран СНГ цветных флоппи-дисков TDK в пластиковой упаковке. По словам представителей компании, данная модель марки
05.06.2002 TDK обеспечит техническую поддержку пользователям модемных карт Gold от Psion

и других продуктов Psion, прекратившей производство. Компания открыла в США "горячую телефонную линию" для покупателей, дистрибьюторов и всех, кто имел дело с Psion и решил переключиться на продукцию TDK. Глава корпоративных продаж TDK Systems Гордон Фрюин (Gordon Frewin) сказал: "Новость о том, что Psion выходит из бизнеса карт для ПК - это удар по ее клиентам. Те организации, котор
14.05.2002 TDK выпустила три новых программы для Bluetooth-устройств

TDK Systems, входящая в транснациональную корпорацию TDK, анонсировала три новых программы для своих устройств с Bluetooth-модулями: TDK Mobile, TDK Dialler и TDK blueDial. TDK Mobile позволяет управлять мобильным теле

Публикаций - 112, упоминаний - 113

TDK и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2980 21
Sony 6739 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Samsung Electronics 11064 14
Hitachi - Хитачи 1501 12
Sharp Corporation 1062 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 9
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
GlassBridge Enterprises - Imation 57 7
Microsoft Corporation 25775 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Dell EMC 5180 6
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 6
Grafitec - Графитек 98 5
Hitachi Maxell 30 5
Apple Inc 13154 5
Intel Corporation 12811 5
Seagate Technology 766 5
Philips 2099 5
LG Electronics 3735 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
HP Inc. 5883 4
Verbatim 69 4
JVC Kenwood 422 4
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
Western Digital Corporation - WDC 589 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Lenovo Motorola 3566 3
Seiko Epson Corporation 908 3
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 3
Eastman Kodak - Кодак 509 3
Ergodata - Эргодата 45 2
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 2
MoodLogic 4 2
Murata Manufacturing 27 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
TEPCO - Tokyo Electric Power Company - Токийская электрохимическая промышленная компания 13 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Yamaha - Ямаха 110 2
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 2
Warner 540 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
EMI Group 60 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
Metallica - американская метал-группа 36 1
Dow Chemical Company (TDCC) 34 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
СПАРК - Санкт-Петербургская Авиаремонтная компания 3 1
Costco Wholesale Corporation 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Walt Disney Company 647 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
DuPont - Дюпон 101 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
WMG - Warner Music Group 210 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Sony BMG 187 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
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Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 36
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Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 16
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HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 7
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Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 5
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 4
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Nero Burning ROM - Nero Express 42 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
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Apple iPhone 6 4861 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 3
Intel - StrongARM - 121 2
Creative Technology - Sound Blaster - Sound Blaster Connect - Sound Blaster Roar - Sound Blaster Extigy - Sound Blaster Live! - Sound Blaster Audigy - Aurora Reactive - Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio - Sound BlasterX Vanguard - Sound BlasterX Kratos 164 2
Sony u-Matic Betamax 30 2
HPE Compaq MultiPort 17 2
TDK Mojo - цифровой плеер 2 2
Nero InCD 10 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Intel Pentium III 782 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 2
HPE Compaq iPaq Pocket PC 320 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 1
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 1
Hitachi MicroDrive - IBM MicroDrive 98 1
Microsoft Office Mobile - PowerPoint Mobile - Word Mobile - Excel Mobile 59 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Fujifilm Instax 20 1
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 1
Hitachi DZ-BD 4 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 1
Procter&Gamble - Gillette 38 1
HP - palmOne - Handspring Treo 119 1
HPE Compaq Presario 125 1
Sony CLIE - creativity, lifestyle, innovation, emotion - communication, link, information and entertainment 54 1
Даббах Арсений 23 1
Давлетшин Анвар 5 1
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McNealy Scott - Макнили Скот 49 1
Аверьянов Андрей 3 1
Горшков Сергей 5 1
Мищенко Ирина 1 1
Корбут Павел 1 1
Hayakawa Tokuji - Хаякава Токуджи - Хаякава Токудзи 17 1
Rentzepis Peter - Рензепис Питер 1 1
Коковин Леонид 7 1
Chernin Peter - Чернин Питер 7 1
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Плотникова Мария 2 1
Schadler Ted - Шадлер Тед 9 1
Greenen Mark - Гринен Марк 2 1
Луханин Виктор 1 1
Holtzman David - Гольцман Дэвид 1 1
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 1
Долгополов Артем 2 1
Kadota Akira - Кадота Акира 6 1
Весели Юлия 1 1
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Пальченков Роман 2 1
Iger Robert - Айджер Роберт 6 1
Romanini Claudia - Романини Клаудия 1 1
Tominaga Junji - Томинага Джанджи 1 1
Fanning Shawn - Фэнинг Шон 16 1
Kaufhold Gerry - Кауфхолд Джерри 4 1
Серопегина Александра 1 1
Путин Владимир 3454 1
Никифоров Николай 1138 1
Ракишев Кенес 43 1
Шувалов Игорь 86 1
Скворцова Вероника 69 1
Ефименко Евгений 11 1
Бобровников Борис 104 1
Никитин Сергей 96 1
Тихонов Александр 69 1
Исаакян Константин 6 1
Япония 13807 45
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Европа 24964 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
США - Калифорния 4829 4
Люксембург Великое Герцогство 446 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Индия - Bharat 5869 3
Япония - Токио 1020 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Китай - Тайвань 4245 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Нидерланды 3746 2
Европа Западная 1496 2
Куба - Республика 417 2
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
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Швеция - Королевство 3782 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Сингапур - Республика 1953 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Канада 5081 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Йена - денежная единица Японии 503 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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