Грандиозный прорыв в мире батареек. Найден способ создавать аккумуляторы меньше горошины с емкостью в 100 раз выше, чем у всех Японский прорыв Компания TDK, в современном мире известная в первую очередь как поставщик аккумуляторов для техники Apple, придумала, как в разы улучшить элементы питания. CNBC пишет, что TDK нашла способ увелич

TDK зажигает новую технологию записи Компания TDK разработала технологию записи для жёстких дисков, использующую принцип нагревания поверхности сверхтонким лучом лазера. Лазер, отличающихся от луча Blu-ray вдесятеро меньшей толщиной, предв

Наушники TDK ST800 - сплав новизны и ретро Компания «Графитек» и международный брэнд TDK Life on Record представили на российском рынке наушники ST800. Наушники разработаны в лаборатории исследования звука TDK Life on Record и представляют собой удачный сплав новейших те

TDK спонсирует атлетов до 2019 года Как сообщила дистрибуторская компания «Графитек», японская корпорация TDK Corporation стала спонсором Чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в Москве. Чемпионат мира по легкой атлетике – одно из трех самых крупных соревнований в мире после Олимпийск

Акустика TDK Life on Record - то, что надо для мобильности Компании Imation и «Графитек» представили на российском рынке аудиотехнику линейки TDK Life on Record. Устройства линейки разработаны с учётом ритма жизни современного города и отвечают всем запросам на мобильность и совместимость с новыми гаджетами. К примеру, бумбокс TDK

Аудиосистема TDK заряжает лежащие на ней смартфоны Компания TDK представила звуковую аудиосистему Wireless Charging Speaker, поддерживающую технологию индукционной зарядки гаджетов – Qi. Индукционная зарядка смартфонов происходит прямо во время работы а

TDK пополнила линейку аудиоустройств Компания TDK представила несколько новых аудиоустройств, среди которых – колонки в стиле «бумбокс», аудиоусилитель в виде куба, наушники и вертушка. Колонки «бумбокс» выпущены в конфигурации из 2 и 3 ди

TDK создала лазерный диск емкостью 1 ТБ Японская TDK разработала лазерный диск емкостью 1 ТБ. Это в 20 раз больше в сравнении с двухслойным лазерным диском формата Blu-ray, сообщает Tech On! Диск является двухсторонним. Каждая сторона содержи

TDK показала терабайтовую "болванку" Компания TDK представила оптический диск для записи емкостью 1 Тб. В диске 16 записывающих слоев, каждый имеет емкость 32 Гб. Скорость чтения такого диска такая же, как и Blu-ray.

Достигнута рекордная плотность записи на жесткий диск Компания TDK объявила о достижении рекордной плотности записи на магнитную пластину жесткого диска, равную 803 Гбит на квадратный дюйм. Используя данную технологию, в которой ширина элементарной ячейки

TDK приобретет производителя телекоммуникационного оборудования Epcos за €1,2 млрд Японская TDK, производитель информационных носителей и электронных комплектующих, приобретет немецкую компанию, производителя телекоммуникационного оборудования Epcos. Стоимость сделки, которая будет со

IBM и TDK разрабатывают новый тип памяти STT-RAM Компании IBM и TDK объединили усилия для разработки нового типа памяти STT-RAM (Spin Torque Transfer Random Access Memory). Принцип действия чипа заключается в следующем: на магнит подается электрическое напр

Imation завершила приобретение бизнеса TDK по записи медианосителей Компания Imation объявила о завершении приобретения бизнеса TDK по записи медианосителей и права использования бренда TDK для выпуска медианосителей по всему миру. Сделка проводилась с использованием обыкновенных акций Imation и наличных. Imation

TDK наращивает прибыль Чистая прибыль японской корпорации TDK, крупнейшего производителя магнитной пленки и электронных комплектующих, за 2006–2007 финансовый год, завершившийся 31 марта 2007 г., выросла на 59% — до 70,13 млрд иен ($583 млн.

Imation покупает бренд TDK Американская компания Imation купит бренд японской компании TDK для выпуска медианосителей и несколько ее подразделений по продажам за общую сумму $300 млн. Сделка позволит Imation использовать бренд TDK, занимающий второе место на рынке оптическ

TDK создал мини-диск формата Blu-ray Компания TDK представила первые мини-диски формата Blu-ray. Болванка имеет диаметр 80 мм и позволяет хранить 16,5 ГБ информации. О стоимости и дате начала продаж дисков не сообщается. Однако известно, ч

TDK представил кубическую аудиосистему Компания TDK представила акустическую систему XA-40, выполненную в форме куба. Устройство состоит из двух панелей по 5 Вт каждая и сабвуфера мощностью 10 Вт. Акустическая система TDK XA-40 Систем

Blu-ray DVD придет в Россию после майских Ожидается, что Blu-ray-диски TDK с возможностью однократной записи (BD-R) и многократной перезаписи (BD-RE) поступят в про

TDK выводит на рынок России Blu-ray-диски Компания TDK стала первой компанией, начавшей поставки Blu-ray-дисков без картриджа на территорию России и стран СНГ. Ожидается, что Blu-ray-диски TDK с возможностью однократной записи (BD-R) и м

TDK закроет производство CD и DVD Японский производитель дисков TDK сообщил о намерении закрыть в мае завод в Люксембурге и завершить деятельность по выпуску дисков CD и DVD. Совет компании решил закрыть TDK Recording Media Europe, производственная м

TDK впервые представила диск Blu-ray емкостью 100 ГБ Компания TDK разработала первый диск Blu-ray емкостью 100 ГБ, сообщает японское издание Nihon Keizai. Таким образом, по объему сохраняемой информации стандарт Blu-ray обогнал HD DVD. Напомним, в мае ком

TDK впервые представила диск Blu-ray емкостью 100 ГБ Компания TDK разработала первый диск Blu-ray емкостью 100 ГБ, сообщает японское издание Nihon Keizai. Таким образом, по объему сохраняемой информации стандарт Blu-ray обогнал HD DVD. Напомним, в мае ком

TDK представила DVD с глянцевой поверхностью для нанесения фото Компания TDK представила первый DVD-диск со специальной глянцевой поверхностью, предназначенной для нанесения фотографического изображения. Используя DVD-диски TDK Photo Quality Printable, можно

TDK создал оптический диск ёмкостью 23 ГБ Компания TDK представила готовый к продаже оптический диск ёмкостью 23,3 ГБ размером с DVD. Это в 2,5 раза больше, чем могут хранить современные 5,25-дюймовые магнитооптические носители. Диск совместим

TDK представил лазерный диск емкостью 23,3 ГБ Компания TDK представила прототип так называемого синего диска для систем хранения данных, обладающий беспрецедентной на сегодняшний день емкостью - 23,3 ГБ. По заявлению компании, новая разработка откр

TDK представил лазерный диск емкостью 23,3 ГБ Компания TDK представила прототип так называемого синего диска для систем хранения данных, обладающий беспрецедентной на сегодняшний день емкостью - 23,3 ГБ. По заявлению компании, новая разработка откр

TDK расширила DVD-производство в Европе Компания TDK подтвердила свои серьезные намерения относительно европейского рынка записываемых DVD, объявив о расширении производства оптических носителей за счет ввода новых линий по производству DVD в

TDK представил мультиформатный записывающий DVD-привод Компания TDK выпустила первое устройство для записи DVD, позволяющее осуществлять запись DVD-дисков со скоростью 8х. Этот привод записывает DVD емкостью 4,7 ГБ всего лишь за 8 минут, а компакт-диск - за

TDK отмечает значительный рост прибыли Чистая прибыль TDK по итогам первых 9 месяцев 2003 финансового года составила $310 млн. Это более чем в 3,5 раза выше показателей первых трех кварталов 2002 финансового года, когда чистая прибыль составила $9

TDK представил новые модели плееров на любой вкус Компания TDK представила четыре новых модели цифровых плееров из популярной линейки Mojo. Каждая модель имеет свой уникальный набор признаков, что позволяет потребителям выбрать плеер, наиболее полно от

TDK выпустил новые многослойные варисторы для мобильных устройств Корпорация TDK начнет поставку в промышленных объемах (50 млн.единиц в месяц) многослойных варисторов с августа этого года. Новая разработка по размеру и весу в пять раз меньше существующих на рынке модел

TDK расширяет партнерскую сеть в России июля 2003 года компании ”Деникин”, Citilink, Elsie и Lizard, широкопрофильные дистрибьюторы компьютерных комплектующих, сетевого оборудования и периферии, объявили о начале сотрудничества с компанией TDK Recording Media. Партнерские соглашения всех четырех компаний предусматривает авторизацию по следующим продуктам TDK: носители информации (CD-R/CD-RW, DVD, дискеты, Mini DV кассеты)

TDK представил записывающий DVD-привод двойного формата Компания TDK сообщила, что на российском рынке появились новые DVD-приводы TDK Dual Format, поддерживающие оба стандарта - "+" и "-". Данная модель имеет следующие характеристики скорости записи:

TDK прогнозирует увеличение прибыли в 2 раза в 2003/04 финансовом году TDK ожидает увеличения прибыли более чем в 2 раза в этом году Японский производитель электроники TDK прогнозирует увеличение прибыли более чем в два раза в 2003/04 финансовом году, продолжив рост предыдущего года, сообщили представители компании. TDK вернулся к прибыльности в 2002/0

Pioneer и TDK возьмутся за ускорение записи на DVD Корпорации Pioneer и TDK намерены совместно разработать технологию, повышающую скорость записи DVD-R/RW в 4-5 раз по сравнению с сегодняшней. Партнеры планируют выпустить на рынок устройства, способные записать пол

Pioneer и TDK возьмутся за ускорение записи на DVD Корпорации Pioneer и TDK намерены совместно разработать технологию, повышающую скорость записи DVD-R/RW в 4-5 раз по сравнению с сегодняшней. Партнеры планируют выпустить на рынок устройства, способные записать пол

TDK вернулся к прибыльности в 3 квартале, но осторожен в оценках всего года Японский производитель электронных компонентов TDK вернулся к прибыльности в третьем финансовом квартале благодаря сокращению расходов и спросу на его продукцию, в частности, считывающие головки для жестких дисков. В сообщении TDK го

TDK предупреждает о сомнительных дискетах На этой неделе компания TDK распространила заявление, в котором речь идет о появлении на рынках стран СНГ цветных флоппи-дисков TDK в пластиковой упаковке. По словам представителей компании, данная модель марки

TDK обеспечит техническую поддержку пользователям модемных карт Gold от Psion и других продуктов Psion, прекратившей производство. Компания открыла в США "горячую телефонную линию" для покупателей, дистрибьюторов и всех, кто имел дело с Psion и решил переключиться на продукцию TDK. Глава корпоративных продаж TDK Systems Гордон Фрюин (Gordon Frewin) сказал: "Новость о том, что Psion выходит из бизнеса карт для ПК - это удар по ее клиентам. Те организации, котор