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Ricoh Imaging Company Ricoh Pentax Asahi Pentax K

СОБЫТИЯ

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01.09.2014 Фотоаппарат украсят светодиоды

я замена в виде светодиодов. Именно россыпью этих элементов декора украсила новую зеркальную камеру Pentax K-S1 компания Ricoh. Помимо эстетического аспекта, светодиоды на корпусе Pentax K

09.10.2013 Pentax K-3: между муаром и детализацией

Компания Ricoh Imaging представила флагманскую зеркальную фотокамеру Pentax K-3. Pentax K-3 использует светочувствительную матрицу типоразмера APS-C с разр
12.09.2012 Pentax Ricoh представила новую зеркальную камеру

Компания Pentax Ricoh представила зеркальную камеру Pentax K-5 II. Pentax K-5 II выпускается на смену камере Pentax K-5. Новинка по
23.05.2012 Ricoh анонсировала фотокамеру Pentax K-30

Компания Ricoh представила под брэндом Pentax новую цифровую зеркальную фотокамеру Pentax K-30. Pentax K-30 – это неполнокадровый зеркальный фотоаппарат с матрицей разме
22.05.2012 Pentax K-30: всепогодная зеркальная камера с защитой от пыли

Компания Pentax Ricoh Imaging анонсировала Pentax K-30 - всепогодную и пылезащищенную камеру для людей, фотографирующих в путешествиях,

02.02.2012 Pentax анонсировал новую «беззеркалку» Pentax K-01

Pentax Ricoh Imaging представила новую цифровую компактную фотокамеру со сменным объективом - Pentax K-01. В компании отметили, что конструкция новинки была разработана известным промышле
13.09.2010 Pentax планирует выпустить зеркальный фотоаппарат K-5

ликованы изображение и техническое описание фотокамеры. Обозреватели отмечают ее внешнее сходство с Pentax K-7, выполненной в точно таком же корпусе, но из карбона. Различия в дизайне состоят в
28.12.2006 Новая зеркалка Pentax K10D: первый тест в России

политике – предлагать то же, что и конкуренты, по более низкой цене. Судите сами: стартовая цена на Pentax K10D объявлена на уровне 1000 EURO. Не так давно в эту сумму можно было уложиться толь
31.10.2006 Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком

есть положение A, также FA, F, A, M, S с незначительными оговорками. Новая линейка зеркальных камер Pentax K K110D6 Мп 485 г Новинка! K100D6 Мп 560 г $720 На неподвижном основании, на которое у

Публикаций - 51, упоминаний - 97

Ricoh Imaging Company и организации, системы, технологии, персоны:

Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 41
Sony 6739 25
Canon 1439 24
Nikon 646 23
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 17
Olympus 475 17
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 16
Samsung Electronics 11065 15
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 10
Konica Minolta 423 8
Leica Camera 282 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Eastman Kodak - Кодак 509 5
Casio 338 5
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 3
Tamron 21 3
Victor Hasselblad AB 57 3
Seiko Epson Corporation 908 2
Polaroid 71 2
CEC - China Electronics Corporation 10 1
Drivix - Дривикс 1 1
Samsung - Harman - DEI Holdings - Sound United - D&M Holdings - Denon & Marantz - Definitive Technology - Polk Audio - Bowers & Wilkins, B&W 87 1
Hoya Corporation 12 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Apple Inc 13156 1
HP Inc. 5883 1
BBK Electronics Corp 332 1
Fujitsu 2105 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Schneider Electric 614 1
Adobe Systems 1597 1
Sharp Corporation 1062 1
Verbatim 69 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Carl Zeiss AG 307 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Yamaha - Ямаха 110 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Резонанс НПП 407 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 27
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 46
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 36
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 33
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 26
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 22
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 22
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 20
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 19
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 17
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 748 16
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 16
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 16
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 16
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 16
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 15
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 14
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 14
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 13
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 13
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 13
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 12
EMCCD - Electron Multiplication Charge Coupled Device - CCD - Charge Coupled Device - ПЗС-матрица - прибор с зарядовой связью 417 11
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 11
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 11
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 11
Видоискатель - LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 71 10
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Фотокамеры - Скорость серийной съёмки 88 6
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 6
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 6
Аксессуары 4282 5
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 17
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 17
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 15
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 14
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 11
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 10
Canon DIGIC - серия процессоров 199 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 9
Fujifilm FinePix 107 7
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 7
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Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Adobe Photoshop 804 4
Ricoh Aficio - Ricoh SP - Ricoh MP - Ricoh IM - серия МФУ 51 4
Canon Dual Pixel CMOS AF 29 4
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Canon Digital IXUS 86 3
Nikon D-Lighting 38 3
Adobe DNG - Digital Negative Specification - Цифровой негатив - открытый формат для Raw-файлов изображений 40 3
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