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Olympus Zuiko Digital

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


25.06.2020 С рынка выжили легендарного производителя фотоаппаратов 1
28.04.2017 Что показали на "Фотофоруме"? 2
03.11.2016 Olympus анонсировал новую беззеркальную камеру с высокой скоростью серийной съемки 1
27.08.2015 Снова успех: представлена фотокамера Olympus E-M10 Mark II 1
05.02.2015 Olympus представил камеру OM-D E-M5 Mark II 2
13.11.2013 Обзор беззеркального фотоаппарата Samsung NX2000: камера для никого 1
02.10.2013 Самая ожидаемая беззеркалка Olympus OM-D E-M1: тест-драйв в ирландском замке 7
17.09.2013 Ретрокамера для профессионала: обзор компакта Olympus PEN E-P5 1
10.09.2013 Olympus выпустил камеру с «лучшим качеством снимков за всю историю» 2
10.09.2013 Первый взгляд на Olympus OM-D E-M1: беззеркальный Hi-End 1
28.01.2013 Тест системной камеры Olympus PEN Mini E-PM2: эволюция вместо революции? 2
16.05.2012 Японские профи выбрали лучшие фотоаппараты 2012 года 1
21.03.2012 Первый взгляд на беззеркалку Olympus OM-D: флагман в стиле ретро 5
02.09.2011 Olympus показала телеконвертер для флагманской компактной модели XZ-1 2
13.07.2011 Обзор цифрокомпакта Olympus PEN E-P3: первый среди равных или равный среди первых? 1
01.07.2011 Olympus представил три камеры со сменным объективом 1
01.07.2011 Модельный ряд Olympus PEN пополнился двумя новыми компактными объективами M.ZUIKO DIGITAL 5
20.06.2011 Фото- и видеокамеры: хиты продаж мая 2011 1
17.01.2011 Флагманский «цифрокомпакт» от Olympus: новый объектив, ручная настройка 1
18.11.2010 Olympus показала легкую камеру со сменной оптикой 3
20.09.2010 Olympus разрабатывает компактную камеру с объективом Zuiko 1
14.09.2010 Olympus представит на выставке Photokina новый зеркальный флагман E-5 1
01.09.2010 Olympus расширила линейку фотообъективов 5
25.02.2009 Olympus представил новую зеркальную камеру для фотолюбителей 1
22.05.2008 Цифровые фотокамеры: главные новинки I полугодия 2008 года 2
13.05.2008 Olympus E-520: новая цифровая зеркальная фотокамера 1
04.12.2007 Зеркальные фотокамеры: лучшие из лучших 1
17.10.2007 E-3: новая профессиональная фотокамера от Olympus 1
05.03.2007 EVOLT E-410 и E-510: новые 10-мегапиксельные камеры от Olympus 1
28.12.2006 Фотокамеры: ноябрьские хиты продаж 1
09.06.2006 Фотокамеры: весенние хиты продаж 1
21.03.2006 Фотокамеры: хиты продаж февраля 1
27.01.2006 Olympus E-330: зеркальная фотокамера 1
17.11.2005 Olympus E-500: весит как компакт, снимает как зеркалка 1
27.09.2005 Линейка объективов Olympus E-System продолжает расти 3
28.09.2004 E-300 Digital SLR: восьмимегапиксельная зеркальная фотокамера от Olympus 1
24.06.2003 Olympus E-1 - новое слово в цифровом фото 2

Публикаций - 38, упоминаний - 68

Olympus Zuiko Digital и организации, системы, технологии, персоны:

Olympus 476 35
Sony 6753 9
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1844 6
Canon 1443 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2693 5
Nikon 648 5
Fujifilm - Fuji Photo Film 351 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 3
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 3
Samsung Electronics 11112 2
Konica Minolta 423 2
Eastman Kodak - Кодак 509 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 2
Tamron 21 1
Apple Inc 13237 1
Meta Platforms - Facebook 4627 1
Leica Camera 286 1
Netgear 252 1
VAIO 475 1
Olympus Imaging Corp 2 1
YI Technology - Xiaoyi - Xiaomi Yi 10 1
Olympus Medical Systems Corp - Olympus Медицинские системы 2 1
Casio 338 1
Белый Ветер 365 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
JIP - Japan Industrial Partners 15 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 287 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1528 12
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 56 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4907 27
Фотокамеры - Объектив - Lens 1438 26
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2499 22
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1115 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14835 18
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6628 16
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10776 16
RAW - Формат цифровых файлов изображения 608 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13316 15
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2864 14
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 749 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22718 13
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2030 12
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1766 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11593 11
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 10
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6449 10
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 256 10
Карты памяти - Запоминающее устройство 2323 10
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6283 8
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 815 8
Аксессуары 4310 8
Контрастность 3055 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13553 7
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2080 7
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 7
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10640 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27010 6
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 475 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6491 5
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1548 5
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 806 5
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 236 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7932 5
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4231 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13116 4
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1056 4
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2786 4
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 938 4
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1651 4
Olympus TruePic ASIC 48 12
Olympus OM - Olympus OM-D - серия фотоаппаратов 35 5
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 5
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 289 4
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 4
Olympus xD-Picture Card 122 4
Adobe Photoshop 805 3
Canon DIGIC - серия процессоров 200 3
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 196 3
Canon Digital IXUS 87 3
АТОЛ Sigma - АТОЛ Сигма - Смарт-терминал - онлайн-касса 124 2
Adobe Lightroom 106 2
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5264 2
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 2
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 2
Carl Zeiss Vario-Tessar 45 1
Sony RX 19 1
Carl Zeiss Vario-Sonnar 27 1
Panasonic - Venus Engine 58 1
Samsung Digimax - Samsung Kenox 38 1
Olympus SP - серия фотоаппратов 21 1
Google YouTube - Видеохостинг 3012 1
Google Android 15316 1
Apple iOS 8619 1
Samsung Galaxy 1040 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1761 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 418 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 261 1
Ricoh EZ 37 1
Acer - серия проекторов 38 1
Apple Lighting 87 1
Olympus Semi-Olympus I 2 1
Fujifilm FinePix 107 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 1
Nikon Multi-CAM 16 1
Газаров Артур 77 4
Murata Akihiko - Мурата Акихико 1 1
Гордеева Анна 36 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Okubo Masaharu - Окубо Масахару 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167451 8
Япония 13833 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5509 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47850 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54946 3
Европа 25008 1
Южная Корея - Республика 7080 1
Ирландия - Республика 1055 1
Германия - Федеративная Республика 13271 1
Австрия - Вена 261 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Кёльн 115 1
Видеокамера - Видеосъёмка 721 7
Ergonomics - Эргономика 1761 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5547 7
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7635 6
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 318 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6831 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2027 3
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1378 3
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 854 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1724 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1747 2
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 793 2
Увлечения и хобби - Hobbies 396 2
Стихийные бедствия - Молния - электрический искровой разряд в атмосфере - шаровые молнии - молниезащита - заземление 174 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1919 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27499 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5631 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6229 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 323 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11731 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53831 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3052 1
Зоология - наука о животных 2900 1
Дневной свет - Дневное освещение 146 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3125 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1504 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 748 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1528 1
CNews - ZOOM.CNews 1867 5
The Verge - Издание 621 1
Bloomberg 1640 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
SlashGear 134 1
Чудо техники 60 1
Business Journal 5 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Photokina 60 2
Фотофорум 48 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
CeBIT 614 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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