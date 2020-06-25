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Olympus Zuiko Digital
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 38, упоминаний - 68
Olympus Zuiko Digital и организации, системы, технологии, персоны:
|Газаров Артур 77 4
|Murata Akihiko - Мурата Акихико 1 1
|Гордеева Анна 36 1
|Бровкин Дмитрий 55 1
|Okubo Masaharu - Окубо Масахару 1 1
|CNews - ZOOM.CNews 1867 5
|The Verge - Издание 621 1
|Bloomberg 1640 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1343 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|SlashGear 134 1
|Чудо техники 60 1
|Business Journal 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471213, в очереди разбора - 724481.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1471213, в очереди разбора - 724481.
Создано именных указателей - 200965.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.