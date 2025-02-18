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Acer серия проекторов
Acer и организации, системы, технологии, персоны:
|Chen Jason - Чен Джейсон 15 1
|Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Uckelmann Dieter - Укельман Дитер 1 1
|Ширшов Павел 76 1
|Гуденко Антон 5 1
|Харламов Дмитрий 7 1
|Дырмовский Дмитрий 131 1
|Речменский Игорь 21 1
|CNews - ZOOM.CNews 1849 4
|SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
|ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 7
|РАН - Российская академия наук 1887 1
|РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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