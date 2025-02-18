Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170043
ИКТ 13244
Организации 10381
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3396
Системы 25200
Персоны 72789
География 2756
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2581
Мероприятия 843

Acer серия проекторов

Acer - серия проекторов

18.02.2025 Первоклассное изображение в любых условиях с проектором Acer X1329 1
11.10.2024 Проектор Acer X139 с яркостью до 5000 Лм в России 1
29.07.2022 Обзор мини-ПК Acer Veriton N4680G: все необходимое в компактном корпусе 1
25.08.2021 Acer представила в России профессиональный лазерный проектор PL7510 1
05.05.2021 В Сеть утекли первые подробности об очень ожидаемом процессоре Intel 1
25.12.2020 Лучшие гаджеты в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
03.11.2020 Acer представила портативный проектор B250i для домашнего кинотеатра. Цена 1
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 2
17.08.2020 Лучшие беспроводные проекторы для смартфонов: выбор ZOOM 1
13.08.2020 Новый портативный проектор Acer C250i уже в России 1
30.07.2020 Acer представила Full HD портативный проектор C250i для смартфонов 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 3
23.03.2020 Acer представила домашний проектор H6522ABD 2
02.01.2020 Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов 1
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1 5
02.10.2019 Acer представила компактный LED-проектор B130i с беспроводным подключением 2
04.09.2019 Acer представила портативный LED-проектор C250i 4
26.02.2019 Перенос VDI во внешнее облако сократит затраты на 23% 1
30.08.2018 Новинки Acer на выставке IFA 2018 в Берлине 1
18.05.2018 Три новых способа превратить дом в стадион ЧМ 6
17.05.2018 Acer представила линейку проекторов для любителей футбола. Цены 6
07.05.2018 Acer начинает российские продажи трех новых проекторов, Цены 4
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены 3
02.04.2013 Дуэль семидюймовочек ASUS MemoPad vs Acer Iconia B1: как тузик грелку 1
22.01.2013 Вице-президент Acer Массимо Д"Анжело отвечает на вопросы ZOOM.CNews 1
20.06.2011 Фото- и видеокамеры: хиты продаж мая 2011 1
05.02.2010 Новая камера от Olympus формата Micro 4/3: российский анонс 1
18.11.2008 Acer P3250 – компактный проектор для презентаций 1
08.10.2007 ФТИ им. Иоффе закупает компьютеры 1
20.06.2007 Хиты продаж проекторов мая 2007 2
08.12.2005 В phpMyAdmin найдена критическая уязвимость 1
27.08.2004 Acer PD721- проектор для немаленьких помещений 1
09.08.2004 В Олимпийские недели дилеры и покупатели Acer смогут завоевать супер-призы! 1
11.01.2002 Рынок ПО: Будущее - за аутсорсингом? 1

Публикаций - 34, упоминаний - 62

Acer и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2557 24
Nvidia Corp 3515 3
Eastman Kodak - Кодак 495 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 3
Intel Corporation 12229 2
Google LLC 11842 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 2
Apple Inc 12159 2
Seiko Epson Corporation 897 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 2
MediaTek - Ralink 530 2
Цифра ГК 2442 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 2
LG Electronics 3620 2
Crestron 100 2
ViewSonic 312 2
Olympus 467 2
Meta Platforms - Facebook 4447 1
AMD - Advanced Micro Devices 4255 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
McKinsey & Company Int 250 1
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 20 1
TÜV 58 1
Ростех - Автоматика Концерн 1648 1
HP Inc. 5695 1
Microsoft Corporation 24690 1
Xiaomi 1757 1
Digma 194 1
Logitech 421 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 615 1
Toshiba Corporation 2931 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Acer CIS - Acer Russia - Acer Россия 71 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC 60 1
Wipro - Western India Palm Refined Oils Limited 78 1
Cinemood - МультиКубик 30 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2403 1
Эра HD - Эра ХД 54 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Россети Ленэнерго 1701 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
CalPERS - California Public Employees' Retirement System - Калифорнийский пенсионный фонд 7 1
Carl Zeiss AG 304 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 283 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 25 1
AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1437 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1142 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3848 17
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6075 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13876 16
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10028 15
Контрастность 2846 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24322 14
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 537 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9681 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14472 11
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7656 10
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12539 9
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 575 9
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10180 9
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1051 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12596 8
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1831 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12261 8
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20913 7
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3500 7
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3356 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3268 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7343 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4627 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17148 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 6
Объектив - Lens 1389 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2121 6
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 956 6
USB Type-A - USB-A 524 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51169 5
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9389 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7122 5
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1048 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7418 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1751 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10828 5
Фотокамеры - Портретный режим - Portrait mode 230 5
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2595 5
Google Android 14087 11
Apple iOS 7857 8
Acer DynamicBlack 12 6
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 95 5
Microsoft Windows 15751 5
Acer LumiSense 10 5
Acer ColorBoost3D 11 5
Acer TrueHarmony 33 3
Acer ColorSafe 5 3
Google Chromebook - Google Хромбук 234 2
Acer ComfyView 78 2
Acer ErgoStand 17 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1379 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4996 2
Apple macOS 2077 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7112 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple iPhone 6 4862 2
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 2
Acer Iconia 98 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 775 1
Nvidia G-Sync 151 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 1
AMD Radeon FreeSync 194 1
Acer Predator 206 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1298 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 76 1
Acer Nitro 121 1
Nvidia GeForce MX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 138 1
Acer Predator Thronos 11 1
Microsoft Windows Mixed Reality 29 1
Acer Color Intelligence 15 1
Acer Aspire - серия ноутбуков 321 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Acer VisionCare 55 1
Acer OJO 500 - шлем виртуальной реальности 3 1
Acer Flickerless 35 1
Acer Predator XB - Серия мониторов 18 1
Acer Aspire Z - серия моноблоков 3 1
Chen Jason - Чен Джейсон 15 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Uckelmann Dieter - Укельман Дитер 1 1
Ширшов Павел 76 1
Гуденко Антон 5 1
Харламов Дмитрий 7 1
Дырмовский Дмитрий 131 1
Речменский Игорь 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 4
Европа 21817 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14230 2
Индия - Bharat 5478 2
Германия - Федеративная Республика 12713 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17163 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43470 2
Германия - Берлин 716 1
Ирландия - Республика 1014 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3536 1
Канада 4896 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Новая Зеландия 719 1
Европа Западная 1482 1
Филиппины - Республика 565 1
Индия - Карнатака - Бангалор 202 1
Атлантический океан - Атлантика 283 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Америка - Американский регион 2167 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Китай - Тайвань 4004 1
Южная Корея - Республика 6669 1
Ближний Восток 2954 1
Индия - Нью-Дели 85 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Израиль 2740 1
Куба - Республика 363 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 84 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24295 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2966 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29385 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5910 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6319 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 3
Видеокамера - Видеосъёмка 694 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5472 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11018 2
Спорт - Футбол 649 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 564 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5005 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9925 1
Английский язык 6670 1
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 303 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4494 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48403 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6192 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10019 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1586 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1667 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 568 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4029 1
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 890 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 609 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6009 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5566 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4987 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5689 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3225 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3054 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2681 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2395 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1918 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1764 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 712 1
Ergonomics - Эргономика 1604 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 4
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Forrester Research 821 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 7
РАН - Российская академия наук 1887 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 54 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 712 1
День молодёжи - 27 июня 906 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 646 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
Red Dot Design Award 56 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344381, в очереди разбора - 765879.
Создано именных указателей - 170043.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще