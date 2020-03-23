Acer представила домашний проектор H6522ABD

Acer представила новый проектор для дома, Acer H6522ABD. Новинка поддерживает популярное разрешение Full HD 1080p (1920 х 1080) и отличается высокой яркостью, качественной цветопередачей, наличием встроенного 3-ваттного динамика и длительным сроком службы лампы.

Главные требования к проекторам для домашнего кинотеатра — это яркость и качество картинки, и новая модель от Acer полностью им соответствует. Разрешение Full HD 1080p (1920 х 1080) обеспечивает детализацию изображения при просмотре фильмов Blu-ray или подключении к современной игровой консоли. При этом высокая яркость — до 3500 ANSI-люменов — и контрастность до 10000:1 гарантируют, что детализация и чёткость сохранятся на оптимальном уровне и в ярко освещённой комнате, и в условиях «вечернего» кинозала с приглушённым светом.

Также H6522ABD поддерживает уникальную технологию LumiSense, которая анализирует каждый кадр изображения и самостоятельно подстраивает яркость и контрастность, чтобы даже затемнённые участки картинки можно было рассмотреть легко, не напрягая зрение.

Проектор поддерживает технологию Acer ColorBoost3D, которая отвечает за яркость лампы и обработку изображения, поэтому цвета проекции остаются яркими и насыщенными при работе как с двухмерным, так и с трёхмерным контентом, а 6-сегментное цветовое колесо обеспечивает максимальную естественность всех оттенков. В то же время технология Acer ColorSafe II защищает новинку от выгорания цветов, которому со временем подвергаются многие проекторы на рынке. Благодаря тонкой динамической настройке гаммы RGB даже после тысяч часов использования устройства цвета на проекции не смещаются в сторону жёлтой или зелёной гаммы и остаются такими же яркими, как при первом его включении. Также для H6522ABD возможно подключение к источникам трёхмерного контента, например, Blu-ray плеерам, через порт HDMI, чтобы пользователи смогли устроить трёхмерный кинозал прямо у себя дома (3D-очки приобретаются отдельно).

При этом создатели проектора позаботились о здоровье и комфорте пользователей: H6522ABD поддерживает технологию Acer BlueLightShield, которая защищает зрение от вредного излучения в синей части спектра света без потери качества изображения, и отличается минимальной задержкой при подключении к игровым консолям, чтобы обеспечить мгновенную реакцию на команды пользователя — это особенно важно в трёхмерных шутерах и гоночных симуляторах, в которых всё решают доли секунды.

Проектор Acer H6522ABD создан для максимально быстрой и комфортной инсталляции в любой части комнаты, которую пользователь решит оборудовать под кинозал. Модель поддерживает установку на потолке (потолочное крепление приобретается отдельно) с автоматическим поворотом изображения на 180° и функцию коррекции трапецеидального искажения, а при необходимости замену лампы легко можно провести без демонтажа проектора благодаря тому, что отсек для лампы находится в верхней части корпуса. Также новинка оборудована встроенным 3-ваттным динамиком на случай, если пользователь ещё не успел обзавестись внешней аудиосистемой.

H6522ABD поддерживает установку донгла для беспроводной передачи изображения, чтобы уменьшить количество «лишних» кабелей в кинозале, подключение к мобильным источникам изображения при помощи интерфейса MHL, и без проблем может работать в режиме 24/7, что полезно для применения на выставках или в галереях.

Благодаря поддержке технологий EcoProjection новинка способна снизить своё энергопотребление на 70%, автоматически отключая питание проектора, если источник сигнала отсутствует. В то же время режим EcoPro обеспечивает интеллектуальное управление яркостью лампы, чтобы продлить срок её службы до 20 000 часов.

Проектор Acer H6522ABD уже появился в продаже по рекомендованной розничной цене 44 990 рублей.