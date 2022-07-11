Blu-Ray Disc Association Blu-ray Disc формат оптического носителя Bluray Ultra HD-диски

Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в России резко вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray и виниловые проигрыватели ода рост продаж в 2-3 раза аудио- и видеоконтента на физических носителях – дисков в форматах DVD и Blu-Ray и подписок на отечественные онлайн-кинотеатры, также на четверть увеличился интерес к

Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K Жизнь без Blu-ray Ultra HD Корпорация Intel отказалась от поддержки расширения SGX в своих настольных п

Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы Диски DVD или Blu-ray легко повреждаются — иногда достаточно незначительной царапины, чтобы потерять любимый фильм или видеосъемку знаменательного события. Еще одна проблема – форматы видео Blu-ray и

Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray яют обменом информацией в Интернете, между предприятиями, исследовательскими учреждениями и т. д. Эти центры зависят от цифровых хранилищ большой емкости, спрос на которые продолжает расти. Да, диски Blu-ray, так популярные сейчас SSD и прочие относительно новые решения для хранения информации обеспечивают высокую скорость записи и чтения данных, но у них все еще есть проблемы с плотностью

Плееры Samsung массово ломаются по всему миру. Решения проблемы нет. Видео Общемировой сбой Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на выход из строя их плееров, стереосистем и домашних кинотеатров Samsung Blu-ray. Как пишет портал ZDnet, первые жалобы появились в минувшую пятницу, 19 июня 2020 г., и на момент публикации материала сообщения о новых поломках продолжали множиться. Проблема получила

Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер Компания Samsung окончательно свернула производство мультимедийных плееров под оптические диски 4K Blu-ray. Этот факт представители компании официально подтвердили изданиям CNet и The Forbes.

Samsung Electronics представила новейшую линейку домашних аудио- и видеопродуктов домашних аудио- и видеопродуктов: беспроводную аудиосистему H7, новый саундбар и UHD-проигрыватели Blu-Ray-дисков. Новые устройства отличаются элегантным минималистичным дизайном и расширенным

Samsung застолбил рынок BR-дисков формата UltraHD ира должны благодарить за неожиданный сюрприз компанию Samsung, представившую на рынке первый плеер Blu-ray потребительского класса с поддержкой Ultra HD. Модель Samsung UBD-K8500 Ultra HD B

Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D С одной стороны, так и есть, действительно, кому этот Blu-ray нужен, когда накопители становятся всё объемистей, а каналы широкополосней? Но с другой, помимо официальных интернет-сервисов HD-видеоконтента диски Blu-ray пока еще остаются осн

Sony отказывается от наушников, Blu-ray-плееров и бренда Walkman Video & Sound. Завершить эту процедуру планируется к октябрю 2015 г., говорится в официальном сообщении. Как пишет Financial Times, указанный бизнес включает бренд Walkman. Также в него входит выпуск Blu-ray-плееров и наушников, добавляет издание What Hi-Fi? Корпорация планирует сконцентрироваться на производстве CMOS-сенсоров для цифровых камер (подразделение Devices) и игровых продуктах и

«ВООКС Инновейшенс» представила новый Blu-Ray проигрыватель Philips BDP7750 Компания «ВООКС Инновейшенс» представила новый Blu-Ray проигрыватель. Благодаря технологии улучшения качества изображения модель BDP7750 позволяет преобразовать контент Full HD в формат 4K Ultra HD. С помощью технологии MiracastTM, обеспечи

Pioneer объединила Wi-Fi, USB и Blu-ray Компания Pioneer представила на рынке первый в мире внешний пишущий привод Blu-ray, использующий беспроводное соединение. Модель Pioneer BDR-WFS05J поставляется в комплекте со специальной док-станцией, которая и позволяет использовать технологии беспроводной связи. Бл

Xbox 720 включит поддержку Blu-ray и Kinect 2.0 Игровая приставка Microsoft Xbox 720, слухи о которой ходят уже давно, включит поддержку Blu-ray и будет комплектоваться контроллером Kinect 2.0, сообщает CNet со ссылкой на британск

Philips HTB7150K: саундбар с Blu-ray-приводом и Dolby Digital Prologic II Компания Philips представила новую систему домашнего кинотеатра формата 5.1 - HTB7150K. Саундбар оснащен встроенным проигрывателем Blu-ray-дисков, радио, HDMI, линейным аудиовходом, выходом композитного видеосигнала, цифровым оптическим входом, разъемом для подключения док-станции iPod/iPhone, слотом для карт SD/SDHC, USB,

LG BKS-1000: плеер Blu-ray 3D с функцией караоке и поддержкой MKV редставила на российском рынке караоке-систему LG BKS-1000, сочетающую в себе возможности 3D-развлечений и функцию доступа к онлайн-ресурсам LG Smart TV. Новая система воспроизводит караоке в формате Blu-ray 3D - и видеоряд, и текст песен показываются объемно, предлагая, таким образом, расширение возможностей применения 3D-контента на экранах современных телевизоров, пояснили в пресс-службе

LG HLX50W: саундбар со встроенным Blu-ray 3D-приводом Компания LG Electronics представила на российском рынке новый саундбар HLX50W формата 4.1 со встроенным Blu-ray 3D-приводом. Тонкая гладкая панель HLX50W с возможностью настенного крепления способна дополнить современные плоские телевизоры с диагональю от 42 дюймов и вписаться почти в любой интер

Pioneer представляет новую линейку проигрывателей BDP-440 и BDP-LX55 Компания Pioneer дополняет новую линейку проигрывателей 3D Blu-ray выпуском двух моделей — BDP-440 и BDP-LX55. Они сочетают поддержку 3D с современными сетевыми возможностями и разнообразными функциями, направленными на улучшение качества воспроизведен

Panasonic разработала портативный Blu-ray плеер DMP-B200 Компания Panasonic объявила о выпуске нового портативного Blu-ray-плеера. Им стала модель DMP-B200, которая оснащена широкоформатным ЖК-экраном высоког

Pioneer объявляет о выпуске 3D Blu-ray проигрывателя BDP-140 Pioneer выпускает первую модель из нового модельного ряда 3D Blu-ray проигрывателей, которые поддерживают формат 3D, сетевые подключения, а также воспроиз

Компания Panasonic представляет Full HD 3D Blu-ray плееры DMP-BDT210 и DMP-BDT110 с поддержкой Skype Компания Panasonic вывела на российский рынок новые модели Full HD 3D Blu-ray-проигрывателей. Помимо топовых звуковизуальных характеристик модели 2011 года имеют простое и удобное управление и оснащены множеством полезных функций. Плееры поддерживают быстрое вклю

1,75 млн дисков формата Blu-ray 3D приобретено за первый год В течение первого года присутствия на рынке было продано 1,75 млн дисков формата Blu-ray 3D с фильмами. При этом львиная доля этого объема пришлась на рынок США, сообщает исс

LG показала в России новые Blu-ray 3D-проигрыватели Компания LG показала в России проигрыватели Blu-ray 3D - LG BD660K и LG BD650K. Новинки имеют функцию доступа к онлайн ресурсам и функцию караоке. Плееры обеспечивают преобразование DVD-изображения до разрешения Full HD 1080p, что дает в

LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D LG Electronics представил на российском рынке новую модель Blu-ray 3D-домашнего кинотеатра - LG HB976TZW. Новинка оснащена функцией LG Smart TV, обеспечивающей удобный доступ к широкому диапазону онлайн-контента. Разнообразные приложения предлагают шир

Mitsubishi показала линейку Blu-ray-плееров с поддержкой BDXL и 3D различающиеся емкостью встроенного жесткого диска (от 500 Гб до 2 Тб). Mitsubishi показала линейку Blu-ray-плееров с поддержкой BDXL и 3D Стоимость плееров не называется.

DVD все еще популярнее онлайн-видеосервисов Cтремительно распространяющиеся онлайн-видеосервисы пока что не смогли обойти традиционные носители, такие как DVD и Blu-ray. Согласно новому исследованию компании NPD Group большинство жителей США все еще тратят на покупку и просмотр DVD и Blu-ray больше всего денег и времени, по сравнению с всеми ост

Philips расширила линейку Blu-ray плееров Компания Philips анонсировала обновленный модельный ряд Blu-ray плееров 2011 года, ключевыми моделями в котором являются устройства 5000-й и 7000-й серии. Оба проигрывателя оснащены инновационной разработкой Philips – технологией Smart TV. Новый

Samsung разработала внешний Blu-ray-привод Компания Samsung представила ультратонкий внешний Blu-ray-привод для компьютеров и ноутбуков. Устройство называется SE-406A и поддерживает восп

LG представил новые Blu-ray 3D-плееры на российском рынке Компания LG Electronics представила на российском рынке новые Blu-ray 3D-плееры - BD690 и BD670. Оснащенные функцией LG Smart TV, модели BD690 и BD670 предлагают удобный доступ к широкому диапазону онлайн-контента с основными разделами «Премиальный контен

Новые Blu-ray плееры Panasonic поддерживают звонки по Skype Компания Panasonic объявила о выпуске новых плееров Blu-ray с поддержкой звонков через VoIP-сервис Skype. На пульте плеера есть специальная кнопка Skype, и подключив его к любому телевизору и специальной веб-камере, пользователь получит доступ к

Skype в Blu-ray в плеерах Panasonic Panasonic выпустил Blu-ray-приводы с поддержкой Skype. На пульте плеера есть специальная кнопка. Плеер надо подключить к любому телевизору и специальной веб-камере. Сервис поддерживает голосовую почту с записью

Pioneer предлагает комплексное решение для домашнего кинотеатра: 3D Blu-ray плеер + ресивер Компания Pioneer предлагает комплексное решение для создания домашнего кинотеатра — Blu-ray плеер, поддерживающий воспроизведение 3D-видео, и ресивер, призванные вывести привычные домашние развлечения на новый современный уровень. Воспроизведение 24 кадров в секунду, высокое р

Verbatim удвоила емкость Blu-ray-дисков Компания Verbatim представила на российском рынке новые перезаписываемые диски Verbatim Blu-ray Dual Layer (BD-RE DL 50GB 2x) емкостью 50 Гб. Производитель позиционирует диски Bl

Выпущен первый Blu-ray-фильм для Android OS Создан первый фильм на Blu-ray для просмотра на Android-устройстве. Для этого потребуется вставить диск в проигрыватель, имеющий Wi-Fi-модуль, установить в смартфон приложение PocketBLU и запустить просмотр кинофильм

Plextor выпустила внешний Blu-ray-привод Компания Plextor анонсировала новую модель внешнего Blu-ray-привода. Устройство PX-LB950UE представляет собой пишущий привод, имеющий два сверхск

Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray 264 в контейнерах MKV или AVI, и в принципе все файлы соответствующие спецификации DivX-HD. Спереди плеера расположен USB-разъём DVD видео воспроизводятся с меню и всеми сопутствующими возможностями, Blu-ray видео, сохраненное на жесткий диск, запускается из папки как фильм, без меню, но с возможностью навигации, выбора звуковых дорожек и субтитров. Ограничений по величине потока видео нет,

Браузеры Opera появятся в телевизорах и Blu-ray проигрывателях Sony Компания Opera объявила о том что браузеры Opera будут встраиваться в телевизоры Sony Bravia, а также в проигрыватели Blu-ray. Инструментарий, с помощью которого был разработан браузер для устройств Sony - Opera Devices Software Development Kit (SDK) - основывается на открытых веб-стандартах и является кросс-п

Philips анонсировала новинки телевизионной техники 2011 года й ряд телевизоров и компонентов для домашних кинотеатров. В нее входят три линейки HDTV и несколько Blu-ray-проигрывателей. Philips представила три серии своих телевизоров – 4000, в которую вхо

Samsung создал самый тонкий в мире Blu-ray-проигрыватель данным NPD Group, в минувший в США период активных розничных продаж было приобретено около 400 тыс. Blu-ray-плееров, вдвое больше, чем за аналогичный период 2009 г. При этом модели с поддержкой

Добро пожаловить в мир 3D. Законченные решения от Panasonic ию. На тот момент одними из первых, кто действительно сдвинул дело с мертвой точки, стала компания Panasonic и ее высокотехнологичная голливудская студия Panasonic Hollywood Laboratory. Немалая часть Blu-ray дисков была выпущена благодаря стараниям этой компании. С приходом 3D ситуация повторяется. Телевизоров произведено уже немало, 3D-плееров тоже предостаточно, а с контентом опять возник