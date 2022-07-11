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Blu-Ray Disc Association Blu-ray Disc формат оптического носителя Bluray Ultra HD-диски

Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски


11.07.2022 Аналитика «М.видео-Эльдорадо»: в России резко вырос спрос на фильмы на DVD/Blu-Ray и виниловые проигрыватели

ода рост продаж в 2-3 раза аудио- и видеоконтента на физических носителях – дисков в форматах DVD и Blu-Ray и подписок на отечественные онлайн-кинотеатры, также на четверть увеличился интерес к
17.01.2022 Intel запретила владельцам своих новых процессоров смотреть лицензионные фильмы с дисков в 4K

Жизнь без Blu-ray Ultra HD Корпорация Intel отказалась от поддержки расширения SGX в своих настольных п
28.05.2021 Как сконвертировать DVD и Blu-ray в удобные форматы

Диски DVD или Blu-ray легко повреждаются — иногда достаточно незначительной царапины, чтобы потерять любимый фильм или видеосъемку знаменательного события. Еще одна проблема – форматы видео Blu-ray и

30.10.2020 Новая магнитная лента с плотностью записи выше, чем у SSD и дисков Blu-ray

яют обменом информацией в Интернете, между предприятиями, исследовательскими учреждениями и т. д. Эти центры зависят от цифровых хранилищ большой емкости, спрос на которые продолжает расти. Да, диски Blu-ray, так популярные сейчас SSD и прочие относительно новые решения для хранения информации обеспечивают высокую скорость записи и чтения данных, но у них все еще есть проблемы с плотностью

22.06.2020 Плееры Samsung массово ломаются по всему миру. Решения проблемы нет. Видео

Общемировой сбой Пользователи по всему миру стали массово жаловаться на выход из строя их плееров, стереосистем и домашних кинотеатров Samsung Blu-ray. Как пишет портал ZDnet, первые жалобы появились в минувшую пятницу, 19 июня 2020 г., и на момент публикации материала сообщения о новых поломках продолжали множиться. Проблема получила
18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер

Компания Samsung окончательно свернула производство мультимедийных плееров под оптические диски 4K Blu-ray. Этот факт представители компании официально подтвердили изданиям CNet и The Forbes.

29.12.2016 Samsung Electronics представила новейшую линейку домашних аудио- и видеопродуктов

домашних аудио- и видеопродуктов: беспроводную аудиосистему H7, новый саундбар и UHD-проигрыватели Blu-Ray-дисков. Новые устройства отличаются элегантным минималистичным дизайном и расширенным
08.09.2015 Samsung застолбил рынок BR-дисков формата UltraHD

ира должны благодарить за неожиданный сюрприз компанию Samsung, представившую на рынке первый плеер Blu-ray потребительского класса с поддержкой Ultra HD. Модель Samsung UBD-K8500 Ultra HD B
02.09.2015 Обзор Blu-ray 3D медиаплеера OPPO BDP-103D

С одной стороны, так и есть, действительно, кому этот Blu-ray нужен, когда накопители становятся всё объемистей, а каналы широкополосней? Но с другой, помимо официальных интернет-сервисов HD-видеоконтента диски Blu-ray пока еще остаются осн
19.02.2015 Sony отказывается от наушников, Blu-ray-плееров и бренда Walkman

Video & Sound. Завершить эту процедуру планируется к октябрю 2015 г., говорится в официальном сообщении. Как пишет Financial Times, указанный бизнес включает бренд Walkman. Также в него входит выпуск Blu-ray-плееров и наушников, добавляет издание What Hi-Fi? Корпорация планирует сконцентрироваться на производстве CMOS-сенсоров для цифровых камер (подразделение Devices) и игровых продуктах и
21.04.2014 «ВООКС Инновейшенс» представила новый Blu-Ray проигрыватель Philips BDP7750

Компания «ВООКС Инновейшенс» представила новый Blu-Ray проигрыватель. Благодаря технологии улучшения качества изображения модель BDP7750 позволяет преобразовать контент Full HD в формат 4K Ultra HD. С помощью технологии MiracastTM, обеспечи
19.09.2013 Pioneer объединила Wi-Fi, USB и Blu-ray

Компания Pioneer представила на рынке первый в мире внешний пишущий привод Blu-ray, использующий беспроводное соединение. Модель Pioneer BDR-WFS05J поставляется в комплекте со специальной док-станцией, которая и позволяет использовать технологии беспроводной связи. Бл
19.11.2012 Xbox 720 включит поддержку Blu-ray и Kinect 2.0

Игровая приставка Microsoft Xbox 720, слухи о которой ходят уже давно, включит поддержку Blu-ray и будет комплектоваться контроллером Kinect 2.0, сообщает CNet со ссылкой на британск
06.09.2012 Philips HTB7150K: саундбар с Blu-ray-приводом и Dolby Digital Prologic II

Компания Philips представила новую систему домашнего кинотеатра формата 5.1 - HTB7150K. Саундбар оснащен встроенным проигрывателем Blu-ray-дисков, радио, HDMI, линейным аудиовходом, выходом композитного видеосигнала, цифровым оптическим входом, разъемом для подключения док-станции iPod/iPhone, слотом для карт SD/SDHC, USB,
20.08.2012 LG BKS-1000: плеер Blu-ray 3D с функцией караоке и поддержкой MKV

редставила на российском рынке караоке-систему LG BKS-1000, сочетающую в себе возможности 3D-развлечений и функцию доступа к онлайн-ресурсам LG Smart TV. Новая система воспроизводит караоке в формате Blu-ray 3D - и видеоряд, и текст песен показываются объемно, предлагая, таким образом, расширение возможностей применения 3D-контента на экранах современных телевизоров, пояснили в пресс-службе
16.02.2012 LG HLX50W: саундбар со встроенным Blu-ray 3D-приводом

Компания LG Electronics представила на российском рынке новый саундбар HLX50W формата 4.1 со встроенным Blu-ray 3D-приводом. Тонкая гладкая панель HLX50W с возможностью настенного крепления способна дополнить современные плоские телевизоры с диагональю от 42 дюймов и вписаться почти в любой интер
05.10.2011 Pioneer представляет новую линейку проигрывателей BDP-440 и BDP-LX55

Компания Pioneer дополняет новую линейку проигрывателей 3D Blu-ray выпуском двух моделей — BDP-440 и BDP-LX55. Они сочетают поддержку 3D с современными сетевыми возможностями и разнообразными функциями, направленными на улучшение качества воспроизведен
20.09.2011 Panasonic разработала портативный Blu-ray плеер DMP-B200

Компания Panasonic объявила о выпуске нового портативного Blu-ray-плеера. Им стала модель DMP-B200, которая оснащена широкоформатным ЖК-экраном высоког
15.09.2011 Pioneer объявляет о выпуске 3D Blu-ray проигрывателя BDP-140

Pioneer выпускает первую модель из нового модельного ряда 3D Blu-ray проигрывателей, которые поддерживают формат 3D, сетевые подключения, а также воспроиз
24.08.2011 Компания Panasonic представляет Full HD 3D Blu-ray плееры DMP-BDT210 и DMP-BDT110 с поддержкой Skype

Компания Panasonic вывела на российский рынок новые модели Full HD 3D Blu-ray-проигрывателей. Помимо топовых звуковизуальных характеристик модели 2011 года имеют простое и удобное управление и оснащены множеством полезных функций. Плееры поддерживают быстрое вклю
18.07.2011 1,75 млн дисков формата Blu-ray 3D приобретено за первый год

В течение первого года присутствия на рынке было продано 1,75 млн дисков формата Blu-ray 3D с фильмами. При этом львиная доля этого объема пришлась на рынок США, сообщает исс
07.06.2011 LG показала в России новые Blu-ray 3D-проигрыватели

Компания LG показала в России проигрыватели Blu-ray 3D - LG BD660K и LG BD650K. Новинки имеют функцию доступа к онлайн ресурсам и функцию караоке. Плееры обеспечивают преобразование DVD-изображения до разрешения Full HD 1080p, что дает в
11.05.2011 LG представил домашний кинотеатр с поддержкой Blu-ray 3D

LG Electronics представил на российском рынке новую модель Blu-ray 3D-домашнего кинотеатра - LG HB976TZW. Новинка оснащена функцией LG Smart TV, обеспечивающей удобный доступ к широкому диапазону онлайн-контента. Разнообразные приложения предлагают шир
26.04.2011 Mitsubishi показала линейку Blu-ray-плееров с поддержкой BDXL и 3D

различающиеся емкостью встроенного жесткого диска (от 500 Гб до 2 Тб). Mitsubishi показала линейку Blu-ray-плееров с поддержкой BDXL и 3D Стоимость плееров не называется.
19.04.2011 DVD все еще популярнее онлайн-видеосервисов

Cтремительно распространяющиеся онлайн-видеосервисы пока что не смогли обойти традиционные носители, такие как DVD и Blu-ray. Согласно новому исследованию компании NPD Group большинство жителей США все еще тратят на покупку и просмотр DVD и Blu-ray больше всего денег и времени, по сравнению с всеми ост
31.03.2011 Philips расширила линейку Blu-ray плееров

Компания Philips анонсировала обновленный модельный ряд Blu-ray плееров 2011 года, ключевыми моделями в котором являются устройства 5000-й и 7000-й серии. Оба проигрывателя оснащены инновационной разработкой Philips – технологией Smart TV. Новый

25.03.2011 Samsung разработала внешний Blu-ray-привод

Компания Samsung представила ультратонкий внешний Blu-ray-привод для компьютеров и ноутбуков. Устройство называется SE-406A и поддерживает восп
05.03.2011 LG представил новые Blu-ray 3D-плееры на российском рынке

Компания LG Electronics представила на российском рынке новые Blu-ray 3D-плееры - BD690 и BD670. Оснащенные функцией LG Smart TV, модели BD690 и BD670 предлагают удобный доступ к широкому диапазону онлайн-контента с основными разделами «Премиальный контен
03.03.2011 Новые Blu-ray плееры Panasonic поддерживают звонки по Skype

Компания Panasonic объявила о выпуске новых плееров Blu-ray с поддержкой звонков через VoIP-сервис Skype. На пульте плеера есть специальная кнопка Skype, и подключив его к любому телевизору и специальной веб-камере, пользователь получит доступ к
02.03.2011 Skype в Blu-ray в плеерах Panasonic

Panasonic выпустил Blu-ray-приводы с поддержкой Skype. На пульте плеера есть специальная кнопка. Плеер надо подключить к любому телевизору и специальной веб-камере.   Сервис поддерживает голосовую почту с записью
25.02.2011 Pioneer предлагает комплексное решение для домашнего кинотеатра: 3D Blu-ray плеер + ресивер

Компания Pioneer предлагает комплексное решение для создания домашнего кинотеатра — Blu-ray плеер, поддерживающий воспроизведение 3D-видео, и ресивер, призванные вывести привычные домашние развлечения на новый современный уровень. Воспроизведение 24 кадров в секунду, высокое р
16.02.2011 Verbatim удвоила емкость Blu-ray-дисков

Компания Verbatim представила на российском рынке новые перезаписываемые диски Verbatim Blu-ray Dual Layer (BD-RE DL 50GB 2x) емкостью 50 Гб. Производитель позиционирует диски Bl
15.02.2011 Выпущен первый Blu-ray-фильм для Android OS

Создан первый фильм на Blu-ray для просмотра на Android-устройстве. Для этого потребуется вставить диск в проигрыватель, имеющий Wi-Fi-модуль, установить в смартфон приложение PocketBLU и запустить просмотр кинофильм
07.02.2011 Plextor выпустила внешний Blu-ray-привод

Компания Plextor анонсировала новую модель внешнего Blu-ray-привода. Устройство PX-LB950UE представляет собой пишущий привод, имеющий два сверхск
07.02.2011 Iomega ScreenPlay MX: тихий убийца Blu-Ray

264 в контейнерах MKV или AVI, и в принципе все файлы соответствующие спецификации DivX-HD. Спереди плеера расположен USB-разъём DVD видео воспроизводятся с меню и всеми сопутствующими возможностями, Blu-ray видео, сохраненное на жесткий диск, запускается из папки как фильм, без меню, но с возможностью навигации, выбора звуковых дорожек и субтитров. Ограничений по величине потока видео нет,
19.01.2011 Браузеры Opera появятся в телевизорах и Blu-ray проигрывателях Sony

Компания Opera объявила о том что браузеры Opera будут встраиваться в телевизоры Sony Bravia, а также в проигрыватели Blu-ray. Инструментарий, с помощью которого был разработан браузер для устройств Sony - Opera Devices Software Development Kit (SDK) - основывается на открытых веб-стандартах и является кросс-п
06.01.2011 Philips анонсировала новинки телевизионной техники 2011 года

й ряд телевизоров и компонентов для домашних кинотеатров. В нее входят три линейки HDTV и несколько Blu-ray-проигрывателей. Philips представила три серии своих телевизоров – 4000, в которую вхо
28.12.2010 Samsung создал самый тонкий в мире Blu-ray-проигрыватель

данным NPD Group, в минувший в США период активных розничных продаж было приобретено около 400 тыс. Blu-ray-плееров, вдвое больше, чем за аналогичный период 2009 г. При этом модели с поддержкой
27.12.2010 Добро пожаловить в мир 3D. Законченные решения от Panasonic

ию. На тот момент одними из первых, кто действительно сдвинул дело с мертвой точки, стала компания Panasonic и ее высокотехнологичная голливудская студия Panasonic Hollywood Laboratory. Немалая часть Blu-ray дисков была выпущена благодаря стараниям этой компании. С приходом 3D ситуация повторяется. Телевизоров произведено уже немало, 3D-плееров тоже предостаточно, а с контентом опять возник
24.12.2010 Pioneer выпускает линейку 3D-Blu-ray-проигрывателей

Компания Pioneer планирует начать продажи новых Blu-ray-проигрывателей, поддерживающих воспроизведение 3D-видео. В линейке находится три устройства - BDP-430, BDP-41FD и BDP-43FD, имеющих сходные технические характеристики. В проигрывателях


Публикаций - 1475, упоминаний - 1877

Blu-Ray Disc Association и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6481 464
Toshiba Corporation 2905 244
Samsung Electronics 9946 235
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 204
Nvidia Corp 3308 176
Intel Corporation 11879 150
Microsoft Corporation 24011 135
LG Electronics 3568 127
Apple Inc 11614 106
Philips 2036 96
Pioneer Corporation 422 91
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2468 81
Dell EMC 4973 69
AMD - Advanced Micro Devices 4000 69
VAIO 334 68
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 66
ASUS - AsusTek Computer Inc 1995 64
Sharp Corporation 1036 59
HP Inc. 5618 56
Fujitsu 2027 42
AMD Graphics Product Group - ATI 930 38
Zoom Int - Zoom Video Communications 1380 37
Lenovo Group 2234 37
TDK 109 35
Google LLC 11360 34
JVC Kenwood 409 34
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 355 29
Hitachi - Хитачи 1455 27
HP - Hewlett-Packard 3615 27
Dell Technologies - Dell Computer 2115 26
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 570 26
Цифра ГК 2265 24
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 684 22
ДОК 809 21
IBM - International Business Machines Corp 9335 21
BBK Electronics Corp 299 21
X Corp - Twitter 2796 21
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 316 21
Amazon Inc - Amazon.com 2883 21
Meta Platforms - Facebook 4366 20
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6767 46
Эра HD - Эра ХД 54 44
Netflix - онлайн-кинотеатр 462 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 29
Warner 533 25
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 24
Walt Disney Company 576 23
Композит 86 20
Sony Pictures Entertainment 140 20
Warner Bros. International Television Distribution 275 20
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2011 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 14
Россети Ленэнерго 1698 12
Yamaha - Ямаха 102 11
Walmart - Wal-Mart Stores 371 10
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 37 10
Лента - Сеть розничной торговли 1897 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 365 9
Universal Pictures 57 9
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 8
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 8
Май - Майский чай - российская торговая компания 1097 7
Белый Ветер 346 6
Assist - Ассист 206 6
DreamWorks Animation LLC 58 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 55 5
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 458 4
eBay Inc 1605 4
Открытие ФК - Банк Открытие 523 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 740 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 243 3
UMG - Universal Music Group 264 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 192 3
Градиент 83 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 3
Jaguar Cars 122 3
Студия Артемия Лебедева 95 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 182 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5059 5
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2739 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10357 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 447 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2833 2
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2632 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 246 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
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Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 187 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 374 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3371 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 768 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 621 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1095 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1730 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1288 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4675 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3103 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1291 1
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HD DVD Promotion Group 9 8
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 205 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6177 3
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 29 2
WiMAX Forum 68 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
MPEG Industry Forum - MPEGIF 6 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 17 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 182 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 75 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 643 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5559 719
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Израиль 2664 5
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