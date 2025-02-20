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Индексная книга (каталог) CNews*
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A.M.P.A.S. Academy of Motion Picture Arts and Sciences Американская академия кинематографических искусств и наук Oscar Academy Awards кинопремия Оскар

A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар

СОБЫТИЯ


20.02.2025 Ключевые факты и цифры развлекательных сервисов «Яндекса» (IV квартал 2024 года и 12 месяцев 2024 года) 1
04.04.2024 Часы пробили 12: в «Ситилинке» уже можно купить смартфоны серии Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 2
25.10.2023 GNOME Foundation возглавила «профессиональный шаман, целительница, писательница» без опыта работы в ИТ 1
27.03.2023 На родине тувинской звезды фильма Акиры Куросавы заработала сеть 4G МТС 1
08.11.2021 В Москве стартует прием заявок на гранты для создателей авторской анимации 2
20.10.2020 10 прогнозов на ближайшие годы для мира ИТ 1
17.04.2020 HP представила новые устройства для создателей мультимедийного контента 1
14.06.2018 Искусственный интеллект Microsoft предсказал победу России в матче с Саудовской Аравией 1
27.05.2016 В Москве объявлен победитель первого фестиваля кино об ИТ. Видео 1
17.04.2014 На «Афише Mail.Ru» впервые появились платные фильмы 1
03.04.2014 «Ростелеком» показал в Сибири более 1 млн фильмов «по запросу» 1
05.03.2014 Big Data безошибочно предсказали победителей премии «Оскар» 2
28.02.2014 Big Data попытается угадать будущих обладателей Оскара 2
31.07.2013 Современной 3D-анимации 25 лет! 1
25.04.2012 В США засудят тысячи пользователей торрентов одновременно 1
08.03.2012 Официальный анонс SimCity 1
01.02.2012 Онлайн-кинотеатр ivi.ru расширит свой каталог на 10 тыс. фильмов 1
25.02.2011 Motorola раздаст планшеты Xoom "оскароносцам" 1
13.01.2011 Экспресс-обзор: домашний кинотеатр Philips HTS9520 1
11.11.2010 TVzavr купил права на показ ретро-классики Голливуда 1
31.07.2009 Нью-Йоркская Киноакадемия будет отбирать таланты в интернете 1
09.01.2009 Lord Of The Rings: Conquest. Скриншоты 1
03.01.2009 Lord Of The Rings: Conquest. Системные требования 1
04.11.2008 Lord Of The Rings: Conquest в Европе с 16 января 1
30.10.2008 Lord Of The Rings: Conquest в январе 1
15.07.2008 Lord Of The Rings: Conquest. Скриншоты 1
25.06.2008 The Lord Of The Rings: Conquest. Видео 1
14.05.2008 «Принц Каспиан»: за день до премьеры 2
13.05.2008 The Lord Of The Rings: Conquest в разработке 1
27.11.2007 На сайте Альберта Гора размещена реклама виагры 1
26.09.2007 Новое поколение бытовой техники Gaggenau 1
12.09.2007 South Park и WoW – вместе все по плечу 1
16.07.2007 Две игры от Стивена Спилберга 1
13.06.2007 YouTube ввел антипиратскую систему 1
13.03.2007 YouTube разорит Google на $1 млрд? 1
28.02.2007 YouTube заставили убрать клипы с вручения Оскара 3
26.02.2007 Первая реклама iPhone стоила Apple $1,8 млн. 1
26.02.2007 Оскар отрекламировал iPhone 1

Публикаций - 56, упоминаний - 63

A.M.P.A.S. и организации, системы, технологии, персоны:

EA - Electronic Arts 1318 9
Pandemic Studios 30 7
X Corp - Twitter 2942 3
Microsoft Corporation 25885 3
Google LLC 12819 3
OmniVision Technologies - Superpix Micro Technology 50 2
Qualcomm Technologies 1992 2
Apple Inc 13304 2
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 590 2
Sony 6757 2
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий 42 1
EA - Maxis 71 1
Тывасвязьинформ ФГУПСИ 9 1
SFLC - Software Freedom Law Center - Юридический центр свободы 20 1
Danger Close Games - DreamWorks Interactive LLC - EA Los Angeles 34 1
BBK Realme Design 2 1
Ziff Davis - VIPRE - VIPRE Security Group - ThreatTrack Security - Sunbelt Software 27 1
Charter Communications 41 1
Ростелеком 11059 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1851 1
Broadcom - VMware 2624 1
Yandex - Яндекс 9401 1
Huawei 4722 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16176 1
Meta Platforms - Facebook 4636 1
Intel Corporation 12879 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 1
HP Inc. 5910 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 1
VK - Mail.ru Group 3621 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 162 1
Red Hat 1382 1
Philips 2101 1
Lenovo Motorola 3573 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 808 1
Yahoo! 3730 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
GNOME Foundation 23 1
ICC AOKpass 46 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 340 2
Walt Disney Company 649 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Bosch - Gaggenau 36 1
Lionsgate Entertainment Corporation 27 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Kwiat Diamonds 1 1
Чайф 5 1
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Мулен Руж - Mjulin Rouge 5 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
КиШ - Король и Шут 19 1
РусГидро - Бурейская ГЭС 13 1
eBay Inc 1642 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2796 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Warner Bros. International Television Distribution 291 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 68 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Судебная власть - Judicial power 2528 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2909 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 767 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 17 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 106 1
Национальная академия кинематографических искусств и наук России 2 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 445 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 63 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18524 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18316 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5448 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3309 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7965 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13387 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9697 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 553 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10072 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24018 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5089 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22834 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4509 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17123 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4923 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29939 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7584 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10855 3
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 818 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26593 2
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Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 475 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1250 2
Фотокамеры - Объектив телевик - Телеобъектив 279 2
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 4011 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7978 2
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1429 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15567 2
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 650 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4739 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13155 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11975 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6637 2
Turbine Lord of the Rings 67 7
Google YouTube - Видеохостинг 3020 3
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AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 430 2
BBK Realme - серия смартфонов 76 2
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Microsoft Windows 2000 8678 2
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Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 1
Nintendo DS - игровая консоль 340 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 25 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 418 1
Eastman Kodak EasyShare Software 75 1
IBM Big Data 15 1
isoHunt - торрент-трекер 10 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Yandex Pay - Яндекс Пэй 121 1
КМ онлайн - Кирилл и Мефодий - БЭКМ - Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 6 1
Google Android 14 98 1
HP DreamColor 23 1
HP Create Ecosystem 1 1
Microsoft LTW 2 1
Nintendo Game Boy 116 1
Яндекс.Книги 34 1
BusyBox 22 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 934 1
Apple iPad 4027 1
Google Android 15381 1
Apple iOS 8660 1
Linux OS 11677 1
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