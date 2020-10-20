10 прогнозов на ближайшие годы для мира ИТ

Изменения в жизни людей во всем мире, вызванные мерами для ограничения распространения вируса COVID-19, окажут влияние на внедрение и развитие инновационных технологий. Одни из них от пандемии выиграют, других ждет понижение интереса. В начале октября свои прогнозы опубликовала британская аналитическая компания CCS Insight.

Под влиянием пандемии

Во второй половине года аналитики любят давать прогнозы на будущее. Не всегда они сбываются, но в этом году, по крайней мере, ошибки можно объяснить эпидемией коронавируса, которая, несомненно, станет в этом году одним из главных факторов, влияющих на пророчества. В начале октября своим видением будущего поделилась аналитики CCS Insight, они обнародовали сотню прогнозов, касающихся развития рынка высоких технологий на ближайшие годы. Самый громкий из них — предсказание повторной покупки Nokia компанией Microsoft. Правда теперь софтверного гиганта, по мнению CSS Insight, заинтересует Nokia Networks. Вот десять прогнозов CCS Insight, кающихся самых разных аспектов будущего ИТ-сектора.

1. Рост использования технологий наблюдения

Контроль за передвижениями граждан, с целью ограничить распространение вируса, продолжится и в следующем году. Ожидается, что правительства во всем мире активизируют использование разнообразных технических средств, таких, как видеонаблюдение, геолокация и некоторых других, для отслеживания жителей. Рынок видеонаблюдения и в России, и в мире и так неплохо развивался , теперь же у него появится еще один мощный драйвер.

2. Технологии дополненной реальности придут в промышленность

К 2025 году больше половины средних и крупных предприятий развитых стран будут внедрять технологии расширенной реальности, позволяющей «накладывать» и показывать объекты виртуального мира (изображения, тексты или 3D-модели) поверх объектов мира реального. Рост проникновения этих технологий в промышленность станет следующим шагом после повсеместного внедрения видеотехнологий. Ожидается, что более половины средних и крупных предприятий к 2025 г. начнут использовать решения в этой области.

3. Правительства озаботятся защитой национальной телекоминфраструктуры

Аналитики CCS Insight прогнозируют, что в течение трех ближайших лет большинство стран предпримет меры по защите национальной телекоммуникационной инфраструктуры, в важности целостности, надежности и безопасности которой для экономики они убедились во время пандемии.

Пока наиболее известный пример такой борьбы «в мировом масштабе» — изгнание китайской Huawei из сетей американских и европейских операторов. Но, возможно, лиха беда начало.

4. Операторы начнут поиск тайных сторонников теории заговора 5G среди сотрудников

Примеру фармацевтических компаний, не принимающих на работу активистов групп защиты животных, последуют телекоммуникационные компании. Они будут избавляться от сотрудников, втайне считающих, что технологии сотовой связи 5 поколения, могут быть вредны для людей и окружающей среды, и уж, конечно, отказывать соискателям с такими взглядами в приеме на работу. Что вполне понятно — зоозащитники выпускают на волю подопытных животных, противники «чипирования через сети 5G» могут нанести немало вреда упомянутой выше телеком-инфраструктуре.

Во второй половине года аналитики любят давать прогнозы на будущее. Фото: ru.depositphotos.com

5. Вредоносное ПО станет тоже самообучающимся

Сотрудникам служб информационной безопасности нужно быть готовым к тому, что уже в 2024 г. самообучающееся вредоносное программное обеспечение будет представлять серьезную угрозу. Искусственный интеллект, лежащий в его основе, поможет злоумышленникам преодолевать системы защиты, построенные на менее интеллектуальных технологиях. ИИ на службе злоумышленников, впрочем, — это уже общее место.

6. Удаленная работа — это надолго

По прогнозу CCS Insight, больше половины офисных сотрудников продолжат работать, преимущественно, из дома и в 2022 году. Эта мера позволит трети крупных компаний сократить свои расходы на аренду офисов примерно на 20%. Можно добавить, что не только на аренду — некоторые компании (VMware, Facebook, Twitter и многие другие) увязывают зарплату удаленных сотрудников с местом их проживания. А провайдеры услуг будут предлагать компаниям специальные пакеты услуг для обеспечения работы на дому, в которых будет разделяться корпоративное и личное использование.

7. Онлайн-образование принесет хорошие плоды

Переход образования в онлайн, считают аналитики, приведет к тому, что уже в 2023 г. стартапы, возглавляемые молодыми предпринимателями (до 30 лет) смогут разработать такие средства и решения в области удаленной работы, которые будут успешно конкурировать с продуктами сегодняшних технологических лидеров.

8. Инвесторы будут охотиться за low-code-платформами

В 2021 году поставщики платформ, позволяющих людям с небольшими навыками программирования разрабатывать программное обеспечение (low-code), получат массу интересных предложений от крупных компаний и от инвесторов. И это неудивительно, в условиях, когда рынок труда сокращается, такой инструментарий будет очень востребованным пользователями, находящимися в поисках источников дохода.

9. Популярность рекламной модели пойдет на спад

Возвращение Apple к отслеживанию приложений в 2021 г. подорвет бизнес, финансируемый за счет рекламы, поскольку пользователи узнают о том, как распоряжаются их персональными данными некоторые разработчики.

10. Кино и игры

Уже в 2025 г. фильм, снятый с использованием движка видеоигры, может получить премию Оскар за лучший фильм. Если подумать, в этом нет ничего удивительного. И с технологической точки зрения (движки игр все лучше, сама игровая индустрия все мощней) и с организационной — разработчики движка с меньшей вероятностью окажутся замешаны в харрасменте и других грехах Голливуда, нежели его старожилы.