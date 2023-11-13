Благодаря беспрецедентной 118-дневной забастовке актеры Голливуда добились защиты от искусственного интеллекта твенного интеллекта (ИИ)». 118-дневная забастовка актеров оказалась самой продолжительной в истории Голливуда. В ходе нее бастующие пикетировали офисы Netflix, Disney, Warner Bros., Discovery и

Шантаж не прошел. На фоне бунта Голливуда против ИИ гигант киноиндустрии ищет нейросетевого специалиста на огромную зарплату Искусственный интеллект может оставить (и уже оставляет) без работы не только актеров и сценаристов Голливуда. Существуют компании, уволившие большую часть своего штата и заменившие их на алгор

Осуждены три хакера, которых с «голливудским» драматизмом ловили девять лет те же деньги, которые добывал преступным путем. Именно его высочайшая квалификация обеспечила Bayrob девять лет безопасного и безбедного существования. «Данет, судя по всему, — это готовый герой для голливудского блокбастера "про хакеров": высококлассный математик и программист c повышенным уровнем интеллекта и преступными наклонностями, — считает Антон Медведев, эксперт по информационной

Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR Онлайн-кинотеатр Okko приобрел у Sony Pictures права на трансляцию 39 голливудских фильмов в формате 4K, 30 из которых в качестве High Dynamic Range (HDR). Среди н

Viasat впервые запускает голливудские сериалы m HD и TV1000 Megahit HD, контент которых существенно расширится, сообщили CNews в Viasat. Так, с января 2017 г. в репертуаре Viasat впервые в истории группы компаний появятся сериалы. Свежие эпизоды голливудских сериалов будут появляться на российских телеэкранах на следующий день после их премьеры в США на канале TV1000 Premium HD, входящем в премиальный пакет Viasat Premium HD. Планирует

«Орион Экспресс» начинает вещание телеканала голливудского кино Paramount Channel » спутникового телевидения «Телекарта» (бренд оператора «Орион Экспресс»). Теперь абонентам будет доступна подборка блокбастеров последних десятилетий и классических фильмов одной из старейших студий Голливуда – Paramount Pictures (принадлежит материнской компании VIMN – Viacom), а также картины других известных студий и познавательные «фильмы о фильмах». Среди режиссеров, чьи фильмы идут н

Видеосервис Okko представил решение для трансляции видео в формате 4K на телевизорах LG Smart TV единиц в 2018 г. При этом на текущий момент существует недостаток видеоконтента, в первую очередь - голливудских новинок и блокбастеров, которые можно смотреть на телевизорах Smart TV в формате

Голливуд: новый рай для стартапов особенно телевидения, все сильнее зависит от технологий и интернета, благодаря чему по соседству с Голливудом возник целый ряд инновационных проектов. Примером может служить стартап Maker Stud

Panasonic разработала телевизоры голливудского качества лит стекла. Кроме того, телевизоры VIERA серии VT30 успешно выдержали более 30 специальных тестов и заслужили сертификаты THX в категориях «2D-дисплеи» и «3D-дисплеи». Таким образом, ведущие эксперты Голливуда подтвердили, что данные телевизоры действительно способны демонстрировать кино с безупречным качеством изображения, которое правдиво раскрывает замысел режиссера и сохраняет все залож

TVzavr купил права на показ ретро-классики Голливуда Интернет-кинотеатр TVzavr объявил о том, что приобрел права на коллекцию фильмов из серии «Ретро-Голливуд» - картины, ставшие обладателями Премии Академии кинематографических искусств и наук «Оскар» или номинированные на нее в 30-40-х годах. Среди фильмов того периода есть ряд картин

Голливудские киностудии проиграли суд против провайдера для того, чтобы их остановить. Истцами в суде выступали австралийские подразделения таких известных голливудских студий, как Warner Bros, Disney, Paramount, Columbia и Twentieth Century Fox, со

YouTube начнет показывать фильмы Голливуда ь отношения с киностудиями», - заявил Крис Дейл (Chris Dale), менеджер по связям с общественностью YouTube. Киностудии также отказались прокомментировать данные слухи. YouTube пытается договориться с Голливудом В случае запуска сервиса по прокату видеоконтента, YouTube будет конкурировать с аналогичными службами от Amazon.com и iTunes, которые предлагают своим пользователям фильмы по $3,99.

Голливудские студии снова судятся с The Pirate Bay Сегодня, 28 июля, более десяти голливудских студий подали очередной судебный иск против торрент-портала The Pirate Bay. Истцы, среди которых Disney, Universal, Warner, Columbia, Sony, NBC и Paramount, требуют, чтобы Окружной

Лунные видеозаписи NASA прошли обработку в Голливуде и, улучшено отображение шлема Нила Армстронга. Более подробная информация о результатах обработки в Голливуде материалов программы "Аполлон" будет представлена на портале Исследования и разрабо

Голливудские студии засудят стартап Zattoo Две голливудские студии, Universal и Warner Bros, подали судебный иск против европейского стартапа Zattoo, обвиняя его в незаконном заработке на трансляциях их фильмов в Сети. По словам представите

Голливудские киностудии запустят свой сервис фильмов по требованию Альянс крупных голливудских студий, в который входят Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, United Artists и Lionsgate films, объявил о том, что к концу 2009 г. планирует запустить собственный веб-с

Китайский киносайт засудит голливудские студии amount Pictures в сентябре 2007 г. обвиняли сервис Jeboo в пособничестве пиратству за то, что компания поставляет в китайские интернет-кафе специальное ПО для скачивания и просмотра нелегальных копий голливудских фильмов.

Голливудские киностудии засудят китайскую компанию Xunlei Шесть голливудских киностудий подали судебные иски против китайской компании Xunlei Networking Technology, которой принадлежит одноименная файлообменная сеть. Представители Американской ассоциации ки

MySpace запустила новый канал для звезд Голливуда момент запуска MySpace Celebrity, 9 января, на новом портале насчитывалось около 300 официальных профилей знаменитостей, сообщает Mashable. «Мы планируем сделать MySpace Celebrity домашней страницей Голливуда», - заявил Том Андерсон (Tom Anderson), президент MySpace.

Голливуд против игр ры и кинематограф. Аналитики берутся утверждать, что кино вскоре будет много менее популярнее игровых проектов. Игрондустрия с каждым годом набирает все большие обороты и постепенно начинает догонять Голливуд. Обратимся к статистике: годовой оборот гейм-индустрии (hardware и software) в Северной Америке составляет $13.5 млрд., продажа билетов на фильмы приносит прокатчикам и киностудиям тол

Голливудские «воротилы» запустили свой видеосервис Роб Барнетт (Rob Barnett), бывший исполнительный директор MTV и CBS Radio, совместно с несколькими продюсерами, режиссерами и актерами Голливуда задумали и создали видеосервис под названием My Damn Channel, который был запущен сегодня, 31-го июля, сообщает АР. My Damn Channel станет сервисом, на котором пользователям предложат

Голливуд запретил Cablevision сервис цифровой видеозаписи Несколько голливудских студий запретили через суд оператору кабельного телевидения Cablevision Systems представлять абонентам свой сервис цифровой видеозаписи. Нью-йоркский оператор, проигравший в окружн

Halloween: свет разума покончил с мифом Голливуда Непосредственность, с которой творцы голливудских картин изображают действие потусторонних сил в нашем мире вопреки не только морально-этическим принципам, но и законам природы этого мира, довела представителей научного мира до не

Halloween: свет разума покончил с мифом Голливуда Непосредственность, с которой творцы голливудских картин изображают действие потусторонних сил в нашем мире вопреки не только морально-этическим принципам, но и законам природы этого мира, довела представителей научного мира до не

AOL будет предлагать голливудские фильмы AOL, отделение Time Warner, заявило, что будет предлагать фильмы четырех самых крупных голливудских студий для загрузки. Будет открыт сответствующий интернет-сервис. На нем будут предлагаться фильмы Twentieth Century Fox, Sony Pictures Home Entertainment, Universal Pictures и War

iTunes будет продавать фильмы Голливуда по фиксированной цене? бс хочет запустить сервис продажи фильмов одновременно с началом продаж. Тем временем, переговоры с Голливудом продолжаются, и на фоне информации об их серьезном продвижении, акции Apple выросл

Голливудским студиям не понравилась инициатива Cablevision Четыре голливудские студии и три основные телевизионные сети подали иск о защите прав, надеясь таким образом предотвратить запуск компанией Cablevision Systems сервиса «по требованию», который должен

Голливуд переходит на онлайновую дистрибуцию Уже на этой неделе из интернета можно будет загрузить легальные копии голливудских фильмов, в том числе "Горбатую гору", "Кинг-конг" и др. Вслед за производителями игр киностудии приступают к продажам своей продукции через Всемирную сеть. Пока цифровые версии фил

Голливуд угрожает российским провайдерам , гораздо более действенно бороться с их производителями и распространителями. Поэтому логично, что Голливуд будет скорее преследовать лиц, которые первыми выкладывают фильмы в пиринговую сеть,

Россию наводнят сверхдешевыми DVD-фильмами до премьеры. Укрепление позиций криминального видеобизнеса происходит на фоне других неприятных для Голливуда потрясений — в частности, распространения «домашних кинотеатров» и технологий

Голливудские студии основали организацию для борьбы с пиратством Шесть ведущих киностудий Голливуда создали проект по выявлению способов защиты фильмов от незаконного копирования и распространения на черном рынке посредством интернета. Motion Picture Laboratories или Movielabs, буде

Пираты обрушат Голливуд либо прежде. Укрепление позиций криминального видеобизнеса происходит на фоне других неприятных для Голливуда потрясений — в частности, распространения «домашних кинотеатров» и технологий

Голливудским звездам повысили зарплату за видеоигры Профсоюз актеров Голливуда договорился с производителями видеоигр о более высокой оплате актерских услуг. Акте

Yahoo станет конкурентом Голливуда? исполнительный директор Warner Bros. Тэрри Симил (Terry Semel), она преобразовывалась из дот-кома в крупного игрока на рынке цифрового медиа со связями на рынке кинопроизводства. Присутствие Yahoo в Голливуде показывает, что компания собирается подняться на новый уровень. Преобразование Yahoo также указывает на изменения на рынке онлайновой рекламы, которые заставляют интернет-компании иск

Голливуд закрыл сайт поиска пиратского контента Сайт SuprNova.org, одно из самых популярных мест в интернете для поиска ссылок на пиратские копии фильмов, был закрыт основателем после жалобы юристов Голливуда. Словенский сайт предлагал тысячи программ, с помощью которых можно было загрузить бесчисленное множество фильмов, музыки, телешоу и других материалов из онлайнового файлообменного со

Голливуд начинает повальную охоту на пиратов Как сообщает CNN, кинематографическая ассоциация MPAA (Motion Picture Association of America), главная лоббирующая группа голливудских студий, объявила о начале новой кампании, направленной против незаконного скачивания фильмов через интернет. В рамках кампании будут поданы ряд исков к незаконным распространителям

Голливуд засудил пиратский сайт Группа из нескольких киностудий Голливуда отсудила $23,8 млн. у владельца сайта, с которого происходило нелегальное скачивание фильмов. Сайт называется Film88.com. Он принадлежит калифорнийской компании MasterSurf, владельцем

Голливуд взялся за видеопиратов ально размещенный фильм $30–150 тыс. Верхняя граница суммы штарафа относится к «намеренному» распространению. Атака на «видеопиратов» со стороны ассоциации MPAA, представляющей крупнейшие студии Голливуда, начнется 16 ноября. Недавно аналогичные массовые иски были поданы Ассоциацией Звукозаписывающей Индустрии Америки (RIAA). Свое отставание от производителей музыкальной продукции кине