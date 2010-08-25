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Xperi TiVo

СОБЫТИЯ

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25.08.2010 TiVo выпустил пульт-слайдер со встроенной полноразмерной клавиатурой

Производитель универсальных телевизионных приставок TiVo выпустил пульт дистанционного управления в виде слайдера с выезжающей полноразмерной клавиатурой. Такой формат позволяет набирать текст и цифры напрямую с пульта, не прибегая к «прокрутке»
31.10.2008 Netflix и TiVo будут транслировать онлайн-видео по телевизору

Популярный онлайн-сервис проката фильмов Netflix объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с TiVo, производителем цифровых видеозаписывающих устройств. Согласно условиям соглашения, компании будут транслировать фильмы через Сеть для телевизоров в США, сообщает Reuters. По словам предст
12.07.2007 Amazon и TiVo: скачивать видео можно без ПК

ойств, заявил во вторник, 10 июля, что пользователи продукции компании теперь могут смотреть, покупать и брать напрокат фильмы и телепередачи с сервиса Amazon Unbox без использования ПК. Пользователи TiVo Series2 и TiVo Series3, обладающие широкополосным соединением, теперь могут получать видеофайлы с сервиса Amazon Unbox, который предлагает прокат фильмов ($2 и $4), покупку ($10 и $
16.05.2007 TiVo: видеопоиск – теперь и в онлайне

Компания TiVo, создатель и оператор первого «персонального цифрового видеомагнитофона» (DVR), представила на нём функцию поиска видео в интернете. Инструмент Universal Swivel Search (USS, Универсальный

28.07.2006 TiVo заключила соглашение с BellSouth

Компания TiVo, производящая цифровые видеорекордеры, сообщила о достижении совместного маркетингового соглашения с BellSouth по продвижению своих устройств с абонементами высокоскоростного доступа в инт
09.06.2006 TiVo представила новую услугу по загрузке видеоматериала

видеоматериала, тем самым расширяя область деятельности в сфере интернет-услуг. С помощью новой услуги TiVoCast пользователи могут загрузить видеоролики с большого количества интернет-сайтов на свои TiVo-приставки бесплатно. Среди этих сайтов имеются женский iVillage, технический CNET.com, развлекательный Heavy.com, The New York Times, National Basketball Association и Women’s Nationa
27.04.2006 Видеорекордер TiVo сможет записать две телепрограммы одновременно

Компания TiVo, один из крупнейших производителей цифровых видеомагнитофонов, объявила о выпуске нового продукта TiVo Series2 DT. Видеорекордер позволяет пользователю кабельного телевидения записы
17.04.2006 Техасский суд решил дело в пользу TiVo

Техасский суд решил дело в пользу компании TiVo, инициировавшей дело о нарушении патентов против компании EchoStar Communications. Суд поддержал иск TiVo, где EchoStar обвиняется в преднамеренном нарушении патента TiVo при
13.04.2006 TiVo и DirecTV расширили сотрудничество

TiVo и оператор спутникового телевидения DirecTV Group заявили о расширении своих сервисов и подписали соглашение о поддержке сроком на 3 года. После объявления акции TiVo повысились на 8%. Расширение сотрудничества позволит решить проблему, связанную с возможной потерей 3 млн. клиентов в феврале 2007 года, когда контракт с DirecTV должен был бы закончиться.
07.03.2006 TiVo перейдет на мобильники

Пользователи TiVo смогут в скором времени программировать телевизионные записи напрямую с сотовых телефонов посредством сети Verizon Wireless. Соглашение с Verizon Wireless является составной частью стратег
28.11.2005 TiVo предоставит поиск по ТВ-рекламе

Как сообщает Reuters, компания TiVo, известная тем, что предоставляла телезрителям избежать рекламы, теперь заявила о том, что ее специалисты работают над технологией, позволяющей пользователям искать определенную рекламу. Т
22.11.2005 TiVo представит сервис для iPod

Производитель цифровых видеомагнитофонов TiVo заявил о начале тестирования функции, позволяющей владельцам переносить записанные телепрограммы на музыкальный плеер iPod или игровую приставку Sony PlayStation. Тестирование планируется

07.11.2005 TiVo и Yahoo будут сотрудничать в области ТВ-записи

Компании TiVo и Yahoo объявили о сотрудничестве, в рамках которого пользователи моделей TiVo смогут программировать свои цифровые рекордеры, используя телевизионно-информационные веб-сайты Yahoo.
10.06.2005 TiVo появился на мобильниках

м просматривать в записи любимые передачи будучи вне дома. Данную функцию поддерживает продукция таких фирм, как iRiver, Samsung Electronics, Hewlett-Packard, и Dell. По словам Microsoft новая услуга TiVo может повысить спрос на рынке портативных цифровых видеоустройств, чей рост по сравнению с взрывным распространением портативного рынка аудиоустройств с появлением цифровых плееров iPod ко
19.04.2005 TiVo хочет запустить веб-телевидение

Руководство компании TiVo ведет переговоры с Google и Yahoo о начале телевизионной трансляции в интернете и расширении своих поисковых возможностей. TiVo — производитель цифровых видеомагнитофонов для з
01.10.2004 Netflix и TiVo разработают решение для скачивания фильмов в телевизоры

Компания Netflix, осуществляющая прокат DVD через интернет, и видеозаписывающая фирма TiVo подписали соглашение о совместной разработке продукта для скачивания фильмов. В 2005 г. планируется выпустить продукт, позволяющий осуществлять скоростную загрузку фильмов из интернета в т
01.10.2004 Netflix и TiVo разработают решение для скачивания фильмов в телевизоры

Компания Netflix, осуществляющая прокат DVD через интернет, и видеозаписывающая фирма TiVo подписали соглашение о совместной разработке продукта для скачивания фильмов. В 2005 г. планируется выпустить продукт, позволяющий осуществлять скоростную загрузку фильмов из интернета в т
28.11.2002 TiVo намерена в 2003 году увеличить до 1 млн. число пользователей сетевых "персональных видеомагнитофонов"

воих пользователей до 1 миллиона. В третьем квартале PVR-системами начали пользоваться еще 46 тысяч человек в США (82%-ный рост за год), а общее их число составило 510 тыс. В рождественские праздники TiVo предполагает добавить к своей клиентской базе еще 120-130 тыс. По заявлению компании, популярность ее компьютерных видеомагнитофонов растет, от услуги отказывается только один из ста польз
08.05.2002 Абоненты TiVo получат доступ к услугам AOL
08.11.2001 AT&T Broadband будет продавать цифровые видеомагнитофоны TiVo своим абонентам

В среду AT&T Broadband, провайдер услуг широкополосной связи в составе американской компании AT&NT, анонсировала продажу цифрового видеомагнитофона компании TiVo своим клиентам. Начиная с 15 ноября, жители региона Новая Англия, Денвера и некоторых городов Калифорнии смогут приобрести за $299 новый, более компактный видеомагнитофон, который имеет во
01.11.2001 TiVo создала новое подразделение

Компания TiVo объявила об увольнении 40 человек и о создании нового подразделения по лицензированию своих технологий. Компания была одной из первых, кто работал над разработкой цифровых видеомагнитофоно
25.05.2001 TiVo получила патенты на технологии записи телепрограмм в компьютере

Американская компания TiVo сообщила о получении ряда патентов на устройства, позволяющие осуществлять цифровую запись телевизионных программ на жесткий диск компьютера. Первая заявка на патент была подана в июле 199
15.06.2000 America Online инвестирует $200 млн. в разработчика приставок интерактивного телевидения TiVo

America Online решила расширить свое присутствие на рынке приставок для интерактивного телевидения. Она заключила соглашение с американской компанией TiVo, технология которой позволяет останавливать, сохранять и воспроизводить изображение в ходе прямой телевизионной трансляции. Соглашение предусматривает инвестиции AOL в размере $200 млн., к
01.10.1999 Акции TiVo, провайдера "персонального ТВ", в первый же день торгов поднялись на 83%

Вот во что нужно вкладывать деньги! Начинающие Интернет-компании всегда были наиболее привлекательны для краткосрочных инвестиций, и пример TiVo еще одно тому подтверждение. TiVo, которая на 30 июня этого года имела прибыль с продаж всего $8000 и 1000 подписчиков на свою новую услугу, сейчас оценивается специалистами фондово
18.08.1999 AOL совместно с TiVo будет работать над развитием интерактивного телевидения

AOL и TiVo будут работать над развитием доступа пользователей TiVo к услуге AOL TV. Услуги TiVo позволяют клиентам загружать часы телевизионных передач на их жесткие диски. Будущие виде
18.08.1999 AOL намерен сотрудничать с TiVo на рынке интерактивного ТВ

Компания America Online планирует инвестировать в TiVo, создателя персональных телевизионных услуг, с целью расширить свой бизнес интерактивного ТВ. Для начала компании планируют объединить свои интерактивные службы. В дальнейшем планируется в
30.04.1999 Philips приобрела долю в поставщике видеоуслуг нового поколения TiVo

Компания Philips пробрела пакет акций компании TiVo, разрабатывающей системы приема, хранения и обработки цифровых видеоданных. Видеомагнитофоны нового поколения TiVo позволяют хранить принятые телепередачи, обрабатывать их и осущест
17.02.1999 General Motors подписала соглашение с TiVo

Компания General Motors подписала соглашение с производителем интерактивных телеприставок TiVo о разработке новых методов рекламы. Компании разработают способы более точного выбора целевых аудиторий, основываясь на данных о пользователях телеприставок.
21.12.1998 TiVo и Quantum выпустили на рынок интеллектуальных приставок платформу Tview

Начинающая компания TiVo в сотрудничестве с известным производителем жестких дисков Quantum предложила рынку интеллектуальных телеприставок платформу TView. В ближайшие дни в калифорнийском городке Лос-Альтос начн

Публикаций - 84, упоминаний - 84

Xperi TiVo и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 15
Sony 6739 14
AOL Inc - America Online 1883 12
ReplayTV - Replay Networks - Replay Network Service 24 9
Google LLC 12690 9
Samsung Electronics 11065 7
Apple Inc 13156 7
GM - Hughes - DirecTV 123 6
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 6
AT&T Inc 1726 6
Yahoo! 3726 6
Cisco Systems 5372 5
Philips 2099 5
Intel Corporation 12811 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Lenovo Motorola 3566 4
Comcast 231 4
AT&T South - BellSouth 234 3
Roxio - RoxioLabs 52 3
DISH Network - EchoStar Communications - EchoStar Orbital Corporation - EchoStar Technologies Corporation 104 3
SONICblue - Empeg 34 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
HP - Hewlett-Packard 3662 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
HPE - Juniper Networks 460 3
Netgear 253 3
Otello Corporation - Opera Software 340 3
HP 3Com 681 3
Box inc - box.com - box.net 375 2
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 68 2
AT&T - Time Warner Cable - Insight Communications 55 2
Roku 22 2
Zynga Game Network 133 2
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 2
Humax Electronics 13 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
Walt Disney Company 647 3
Performance Specialist Group 15 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Runa Capital 158 2
NEA - New Enterprise Associates 23 2
MSD Capital 14 2
Sony BMG 187 1
IAI - Israel Aerospace Industries - Israel Aircraft Industry 51 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Warner 540 1
Group4Media - Групформедиа - GroupM, ГрупЭм - M360 - Mediamaker, МедиаМейкер - Wavemaker - Mediasystem, Медиасистем - MediaCom, Медиаком - Mediaminded, МедиаМайнд - Mindshare, Майндшер - Content+ - era - DiсitalHub - Accelerate - Mindshare 45 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Pacific Growth Equities 16 1
Lib Technologies - Liberate Technologies 21 1
Challenger, Gray & Christmas 64 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Warner Bros. International Television Distribution 289 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Index Ventures 50 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
WMG - Warner Music Group 210 1
e.ventures 11 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
CME Group 21 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 35
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 24
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 17
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 15
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 11
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 8
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 8
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 5
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 5
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Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 5
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
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Microsoft Windows 2000 8678 4
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Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 2
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Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Apple - App Store 3109 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
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