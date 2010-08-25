Xperi TiVo

TiVo выпустил пульт-слайдер со встроенной полноразмерной клавиатурой Производитель универсальных телевизионных приставок TiVo выпустил пульт дистанционного управления в виде слайдера с выезжающей полноразмерной клавиатурой. Такой формат позволяет набирать текст и цифры напрямую с пульта, не прибегая к «прокрутке»

Netflix и TiVo будут транслировать онлайн-видео по телевизору Популярный онлайн-сервис проката фильмов Netflix объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с TiVo, производителем цифровых видеозаписывающих устройств. Согласно условиям соглашения, компании будут транслировать фильмы через Сеть для телевизоров в США, сообщает Reuters. По словам предст

Amazon и TiVo: скачивать видео можно без ПК ойств, заявил во вторник, 10 июля, что пользователи продукции компании теперь могут смотреть, покупать и брать напрокат фильмы и телепередачи с сервиса Amazon Unbox без использования ПК. Пользователи TiVo Series2 и TiVo Series3, обладающие широкополосным соединением, теперь могут получать видеофайлы с сервиса Amazon Unbox, который предлагает прокат фильмов ($2 и $4), покупку ($10 и $

TiVo: видеопоиск – теперь и в онлайне Компания TiVo, создатель и оператор первого «персонального цифрового видеомагнитофона» (DVR), представила на нём функцию поиска видео в интернете. Инструмент Universal Swivel Search (USS, Универсальный

TiVo заключила соглашение с BellSouth Компания TiVo, производящая цифровые видеорекордеры, сообщила о достижении совместного маркетингового соглашения с BellSouth по продвижению своих устройств с абонементами высокоскоростного доступа в инт

TiVo представила новую услугу по загрузке видеоматериала видеоматериала, тем самым расширяя область деятельности в сфере интернет-услуг. С помощью новой услуги TiVoCast пользователи могут загрузить видеоролики с большого количества интернет-сайтов на свои TiVo-приставки бесплатно. Среди этих сайтов имеются женский iVillage, технический CNET.com, развлекательный Heavy.com, The New York Times, National Basketball Association и Women’s Nationa

Видеорекордер TiVo сможет записать две телепрограммы одновременно Компания TiVo, один из крупнейших производителей цифровых видеомагнитофонов, объявила о выпуске нового продукта TiVo Series2 DT. Видеорекордер позволяет пользователю кабельного телевидения записы

Техасский суд решил дело в пользу TiVo Техасский суд решил дело в пользу компании TiVo, инициировавшей дело о нарушении патентов против компании EchoStar Communications. Суд поддержал иск TiVo, где EchoStar обвиняется в преднамеренном нарушении патента TiVo при

TiVo и DirecTV расширили сотрудничество TiVo и оператор спутникового телевидения DirecTV Group заявили о расширении своих сервисов и подписали соглашение о поддержке сроком на 3 года. После объявления акции TiVo повысились на 8%. Расширение сотрудничества позволит решить проблему, связанную с возможной потерей 3 млн. клиентов в феврале 2007 года, когда контракт с DirecTV должен был бы закончиться.

TiVo перейдет на мобильники Пользователи TiVo смогут в скором времени программировать телевизионные записи напрямую с сотовых телефонов посредством сети Verizon Wireless. Соглашение с Verizon Wireless является составной частью стратег

TiVo предоставит поиск по ТВ-рекламе Как сообщает Reuters, компания TiVo, известная тем, что предоставляла телезрителям избежать рекламы, теперь заявила о том, что ее специалисты работают над технологией, позволяющей пользователям искать определенную рекламу. Т

TiVo представит сервис для iPod Производитель цифровых видеомагнитофонов TiVo заявил о начале тестирования функции, позволяющей владельцам переносить записанные телепрограммы на музыкальный плеер iPod или игровую приставку Sony PlayStation. Тестирование планируется

TiVo и Yahoo будут сотрудничать в области ТВ-записи Компании TiVo и Yahoo объявили о сотрудничестве, в рамках которого пользователи моделей TiVo смогут программировать свои цифровые рекордеры, используя телевизионно-информационные веб-сайты Yahoo.

TiVo появился на мобильниках м просматривать в записи любимые передачи будучи вне дома. Данную функцию поддерживает продукция таких фирм, как iRiver, Samsung Electronics, Hewlett-Packard, и Dell. По словам Microsoft новая услуга TiVo может повысить спрос на рынке портативных цифровых видеоустройств, чей рост по сравнению с взрывным распространением портативного рынка аудиоустройств с появлением цифровых плееров iPod ко

TiVo хочет запустить веб-телевидение Руководство компании TiVo ведет переговоры с Google и Yahoo о начале телевизионной трансляции в интернете и расширении своих поисковых возможностей. TiVo — производитель цифровых видеомагнитофонов для з

Netflix и TiVo разработают решение для скачивания фильмов в телевизоры Компания Netflix, осуществляющая прокат DVD через интернет, и видеозаписывающая фирма TiVo подписали соглашение о совместной разработке продукта для скачивания фильмов. В 2005 г. планируется выпустить продукт, позволяющий осуществлять скоростную загрузку фильмов из интернета в т

Netflix и TiVo разработают решение для скачивания фильмов в телевизоры Компания Netflix, осуществляющая прокат DVD через интернет, и видеозаписывающая фирма TiVo подписали соглашение о совместной разработке продукта для скачивания фильмов. В 2005 г. планируется выпустить продукт, позволяющий осуществлять скоростную загрузку фильмов из интернета в т

TiVo намерена в 2003 году увеличить до 1 млн. число пользователей сетевых "персональных видеомагнитофонов" воих пользователей до 1 миллиона. В третьем квартале PVR-системами начали пользоваться еще 46 тысяч человек в США (82%-ный рост за год), а общее их число составило 510 тыс. В рождественские праздники TiVo предполагает добавить к своей клиентской базе еще 120-130 тыс. По заявлению компании, популярность ее компьютерных видеомагнитофонов растет, от услуги отказывается только один из ста польз

AT&T Broadband будет продавать цифровые видеомагнитофоны TiVo своим абонентам В среду AT&T Broadband, провайдер услуг широкополосной связи в составе американской компании AT&NT, анонсировала продажу цифрового видеомагнитофона компании TiVo своим клиентам. Начиная с 15 ноября, жители региона Новая Англия, Денвера и некоторых городов Калифорнии смогут приобрести за $299 новый, более компактный видеомагнитофон, который имеет во

TiVo создала новое подразделение Компания TiVo объявила об увольнении 40 человек и о создании нового подразделения по лицензированию своих технологий. Компания была одной из первых, кто работал над разработкой цифровых видеомагнитофоно

TiVo получила патенты на технологии записи телепрограмм в компьютере Американская компания TiVo сообщила о получении ряда патентов на устройства, позволяющие осуществлять цифровую запись телевизионных программ на жесткий диск компьютера. Первая заявка на патент была подана в июле 199

America Online инвестирует $200 млн. в разработчика приставок интерактивного телевидения TiVo America Online решила расширить свое присутствие на рынке приставок для интерактивного телевидения. Она заключила соглашение с американской компанией TiVo, технология которой позволяет останавливать, сохранять и воспроизводить изображение в ходе прямой телевизионной трансляции. Соглашение предусматривает инвестиции AOL в размере $200 млн., к

Акции TiVo, провайдера "персонального ТВ", в первый же день торгов поднялись на 83% Вот во что нужно вкладывать деньги! Начинающие Интернет-компании всегда были наиболее привлекательны для краткосрочных инвестиций, и пример TiVo еще одно тому подтверждение. TiVo, которая на 30 июня этого года имела прибыль с продаж всего $8000 и 1000 подписчиков на свою новую услугу, сейчас оценивается специалистами фондово

AOL совместно с TiVo будет работать над развитием интерактивного телевидения AOL и TiVo будут работать над развитием доступа пользователей TiVo к услуге AOL TV. Услуги TiVo позволяют клиентам загружать часы телевизионных передач на их жесткие диски. Будущие виде

AOL намерен сотрудничать с TiVo на рынке интерактивного ТВ Компания America Online планирует инвестировать в TiVo, создателя персональных телевизионных услуг, с целью расширить свой бизнес интерактивного ТВ. Для начала компании планируют объединить свои интерактивные службы. В дальнейшем планируется в

Philips приобрела долю в поставщике видеоуслуг нового поколения TiVo Компания Philips пробрела пакет акций компании TiVo, разрабатывающей системы приема, хранения и обработки цифровых видеоданных. Видеомагнитофоны нового поколения TiVo позволяют хранить принятые телепередачи, обрабатывать их и осущест

General Motors подписала соглашение с TiVo Компания General Motors подписала соглашение с производителем интерактивных телеприставок TiVo о разработке новых методов рекламы. Компании разработают способы более точного выбора целевых аудиторий, основываясь на данных о пользователях телеприставок.