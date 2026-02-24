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Индексная книга (каталог) CNews*
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Index Ventures

СОБЫТИЯ

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24.02.2026 ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам 1
19.03.2025 Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными 1
19.01.2022 Создатель легендарного веб-сервера Nginx Игорь Сысоев внезапно покинул проект 1
21.09.2021 «Яндекс» решил сделать свою открытую СУБД коммерческой, потратив на проект $50 млн 1
20.09.2021 «Яндекс» инвестирует в развитие бизнеса на основе ClickHouse 1
24.11.2020 Ozon заработает на IPO больше $1 млрд 1
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов 1
03.04.2020 Хакер, о котором пишут книгу, в порядке мести ее автору взломал 15 тыс. серверов 1
10.05.2019 Легендарный российский веб-сервер куплен американцами 1
12.03.2019 Легендарный российский веб-сервер Nginx продан в США 1
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ 1
25.05.2016 Grishin Robotics инвестирует в разработчика умных роутеров eero 1
21.04.2016 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $8 млн инвестиций 1
11.02.2016 Знаменитый сервис SoundCloud под угрозой гибели 1
10.08.2015 Юрий Мильнер инвестировал в онлайн-войну 1
04.03.2015 Вместо француженки Ozon возглавил израильтянин 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
13.08.2014 Разработчик антивируса для Android получил $150 млн от главы Amazon и других инвесторов 1
09.07.2014 Юрий Мильнер вложился в Bitcoin-стартап 1
10.06.2014 Сервис дешевых международных переводов получил $25 млн 1
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн 1
13.05.2014 Сервис Bitcoin-платежей поднял $30 млн инвестиций 1
29.04.2014 МТС и АФК «Система» вложили $150 млн в Ozon 1
22.06.2012 Dropbox ввел цензуру для пиратских файлов 1
02.02.2012 Ozon покупает интернет-магазин обуви Sapato.ru 1
22.11.2011 Соцсеть MyHeritage приобрела компанию FamilyLink 1
21.10.2011 Dropbox стал чуть-чуть российским 1
21.10.2011 Международный фонд с участием капитала РВК инвестировал в «облачный» сервис Dropbox 1
24.06.2011 Стартап Soluto получил $10,2 млн инвестиций 1
19.04.2011 Ozon.ru возглавила молодая француженка 1
16.03.2011 Сервис онлайн-заказа еды Just-Eat получил $48 млн инвестиций 1
26.05.2010 Ведущие венчурные фонды США открывают для себя Россию 1
12.04.2010 Представители венчурных фондов США оценят потенциал России 1
26.10.2009 Skype в опале: идет война на два фронта 1
17.09.2009 Основатели Skype могут сорвать сделку по его продаже 1
14.09.2009 Опубликован Топ-100 главных венчурных фондов мира 1
01.09.2009 Официально: Skype продан за $1,9 млрд 1
31.08.2009 Skype может быть продан венчурным фондам 1
26.05.2009 Стартап OpenX получил $10 млн инвестиций 1
03.07.2008 Cisco подкормит российские стартапы 1

Публикаций - 50, упоминаний - 50

Index Ventures и организации, системы, технологии, персоны:

Dropbox 527 9
Google LLC 12690 9
Cisco Systems 5372 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Meta Platforms - Facebook 4621 7
Red Hat 1378 6
Nginx - Энджайникс 209 6
Microsoft Corporation 25775 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Box inc - box.com - box.net 375 4
F5 Networks 77 4
Netcraft 61 3
Zynga Game Network 133 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Apple Inc 13156 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 3
Salesforce 498 3
Yahoo! 3726 3
Rakuten 51 3
Lookout 36 2
Adobe Macromedia 219 2
Intuit 82 2
Biogen - Байоджен Айдек 16 2
OpenText - Carbonite - EVault 12 2
FON Wireless 36 2
Joltid 8 2
IDEC Corporation 2 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Alibaba Group 473 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
Oracle Corporation 7074 2
Microsoft Corporation - GitHub 1075 2
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 2
Acronis - Акронис 489 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 2
Tencent 190 2
eBay Inc 1640 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 8
Sequoia Capital 115 8
NEA - New Enterprise Associates 23 8
Accel Partners 49 7
e.ventures 11 6
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 6
Greylock Partners 38 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 6
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 6
Runa Capital 158 6
Telstra Venture 5 5
BV Capital - Eventure Capitale 10 4
MSD Capital 14 4
О-курьер 6 4
Institutional Venture Partners 26 4
Holtzbrinck Ventures 9 4
First Round Capital 14 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 4
Intel Capital 148 4
Sapato.ru 21 3
Emergence Capital Partners 11 3
РВК - Russian Venture Capital 14 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
Uber 357 3
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 2
Sapphire Ventures - SAP Ventures 15 2
Mangrove CP - Mangrove Capital Partners - Венчурный фонд 33 2
Domain Associates 2 2
Ozon Solutions 2 2
Siguler Guff & Company 5 2
Asset Management Company 5 2
Atlas Venture 8 2
Amgen 25 2
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 8
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
BSD license - Berkeley Software Distribution license - Программная лицензия университета Беркли 177 5
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 3
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 2
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 195 1
Cloud Games - MOBA - Multiplayer Online Battle Arena - Многопользовательская онлайновая боевая арена 37 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 621 1
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
SoundCloud 31 5
Nginx Plus 14 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 4
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 4
Google Android 15244 3
Baidu 302 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Adconion Media Group - Joost 26 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 2
Linux OS 11533 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
WordPress Foundation - WordPress 255 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
Last.fm 55 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 362 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 2
Pinterest 84 2
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 2
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Kibana - программная панель визуализации данных 12 1
Logstash 9 1
Xperi TiVo 84 1
Mt. Gox - криптовалютная биржа 8 1
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 1
МТС Магазин - Shop.MTS 40 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 1
Ozon Invest - Озон Инвест 4 1
Nginx Controller 4 1
OpenAI - ChatGPT 720 1
FON Wireless - La Fonera 7 1
Google - Gizmo5 - Gizmo Project - SIPphone 18 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Zennstroem Niklas - Зеннстрем Никлас 46 5
Friis Janus - Фриис Янус 28 5
Сысоев Игорь 41 5
Levie Aaron - Леви Аарон 8 4
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 4
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 3
Volpi Mike - Волпи Майк 12 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Коновалов Максим 20 3
Рязанцев Ян 29 2
Иващеева Елена 9 2
Lukey Bernard - Люке Бернар 14 2
Богуславский Леонид 38 2
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 2
Миловидов Алексей 5 2
Мильнер Юрий 137 2
Yang Jerry - Янг Джерри 96 2
Thiel Peter - Тиль Питер 37 2
Troia Vinny - Троя Винни 2 1
Wethington John - Уэтингтон Джон 1 1
Новиков Олег 10 1
Бородкин Алексей 4 1
Кузовкин Алексей 155 1
Шалманов Сергей 202 1
Spears Britney - Спирс Бритни 65 1
Липатов Сергей 34 1
Израилевский Юрий 1 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Шатиков Александр 19 1
Каменский Дмитрий 13 1
Ятковский Михаил 9 1
Румянцева Марина 8 1
Maxwell Scott - Максвелл Скотт 5 1
Sirota Peter - Сирота Петер 1 1
Митюшин Николай 4 1
Щербакова Лада 2 1
Чирханов Владимир 1 1
Aguilera Christina - Агилера Кристина 8 1
Мишутина Анна 4 1
Levchin Max - Левчин Макс 13 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 22
Россия - РФ - Российская федерация 166168 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Европа 24964 7
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США - Калифорния 4829 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Япония 13807 4
Израиль 2856 3
Франция - Французская Республика 8177 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Нидерланды 3746 3
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5870 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Швейцария - Лозанна 71 1
Казахстан - Республика 6048 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Дания - Королевство 1337 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Канада 5082 1
Бельгия - Королевство 1192 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
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