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SoundCloud

SoundCloud

УПОМИНАНИЯ


16.05.2025 SoundCloud тайком поменял пользовательское соглашение, разрешив себе использовать загруженные треки для обучения ИИ. Но после мощного скандала откатил назад 1
04.01.2023 Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России 3
10.06.2022 «СИБУР» запустил социальный проект для поддержки переквалификации в ИТ 1
21.04.2022 Объем трафика на сервис Spotify уменьшился в 8 раз: анализ интернет-трафика клиентов Yota 1
29.06.2021 Opera представляет новую версию десктопного браузера R5 1
23.06.2021 Opera представила новую версию десктопного браузера под названием R5 1
27.01.2021 Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов 1
08.01.2021 В каком битрейте скачивается музыка из стриминговых сервисов? 1
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS 1
03.04.2020 Хакер, о котором пишут книгу, в порядке мести ее автору взломал 15 тыс. серверов 1
03.09.2018 «Лаборатория Касперского» узнала, чем интересовались дети этим летом 1
13.07.2018 «Тинькофф мобайл» пополнил список безлимитных сервисов новыми приложениями 1
03.05.2018 «Тинькофф Мобайл» добавил новые приложения в безлимитные сервисы 1
22.12.2016 Avast представил список наиболее ресурсозатратных Android-приложений 1
05.08.2016 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs 1
11.02.2016 Знаменитый сервис SoundCloud под угрозой гибели 3
16.10.2015 Dropbox запустил «убийцу» Evernote и Google Docs 1
09.12.2014 Легендарный российский веб-сервер Nginx привлек $20 млн инвестиций 1
03.12.2014 Сооснователь Skype запустил «лучший в мире мессенджер» 1
06.06.2014 Поиск для сайтов Foursquare и Soundcloud получил $70 млн 1
13.05.2014 Сервис Bitcoin-платежей поднял $30 млн инвестиций 1
13.05.2014 23 мая в Москве пройдет мобильная конференция #MBLT14 1
14.01.2014 Создатели уникального безэкранного дисплея из России отказываются от производства и сокращают разработчиков. ВИДЕО 1
06.03.2013 YouTube станет радиостанцией 1
29.02.2012 Сервис микробогов Futubra от Mail.Ru запустил поиск по пользователям и группам 1

Публикаций - 25, упоминаний - 29

SoundCloud и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4464 8
X Corp - Twitter 2879 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4120 7
Yandex - Яндекс 7678 4
Dropbox 502 4
GitHub 867 3
Snapchat 131 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 288 3
Google LLC 11935 3
Apple Inc 12256 3
Telegram Group 2189 3
Microsoft Corporation 24829 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 180 2
Zynga Game Network 132 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5019 1
Amazon Inc - Amazon.com 3043 1
IBM - International Business Machines Corp 9468 1
Canonical 206 1
ORVIBO Technology 4 1
Night Lion Security 1 1
VK - Mail.ru Group 3482 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Yahoo! 3699 1
Acronis - Акронис 451 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ESET - ESET Software 1137 1
Gen Digital - Avast Software 176 1
KPMG 258 1
Deutsche Telekom 911 1
Nginx - Энджайникс 172 1
Salesforce.com 434 1
Coinbase 59 1
HP 3Com 677 1
Sonos 26 1
Box inc - box.com - box.net 363 1
Qualcomm Life 4 1
Leta Group - Лета Групп 278 1
Lookout 35 1
Otello Corporation - Opera Software 332 1
HPE - Juniper Networks 427 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 253 12
Index Ventures 49 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 489 3
Vimeo - Видеохостинг 69 3
NEA - New Enterprise Associates 22 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 257 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1230 2
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 2
Benchmark Capital - Бенчмарк Кэпитал 39 2
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 71 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1428 1
Runa Capital 158 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 71 1
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 34 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1959 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 66 1
e.ventures 11 1
Sony Music Entertainment 158 1
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
WMG - Warner Music Group 209 1
MSD Capital 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2138 1
Visa International 1953 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 467 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Tennenbaum Capital Partners 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3114 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 109 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5563 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1450 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3956 14
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9367 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10774 6
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7400 6
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Интернет-радио - веб-радио - Internet radio - web radio, net radio, streaming radio, e-radio, IP radio, online radio 238 1
Google Android устройства-девайсы 745 1
Google YouTube - Видеохостинг 2806 12
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 785 7
Google Android 14236 6
Apple Music 111 6
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 276 6
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 33 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1118 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 5
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 172 4
Apple iOS 7950 4
Сбер - СберЗвук - Zvooq.ru (Звук) - Muzlab - Музлаб 88 4
Tinder 48 3
Shazam 39 3
Google Play Music 61 3
Яндекс.Радио 12 3
Apple iTunes Store 1068 3
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 142 2
Linux OS 10202 2
Rakuten Viber 632 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1835 2
Mozilla Firefox - браузер 1896 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 140 2
Apple iMessage - Мессенджер 161 2
Foursquare Labs - Геолокационная социальная сеть 80 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 2
IMO.IM - кроссплатформенное приложение для мгновенного обмена сообщениями - мессенджер 26 2
Google Play Movies 7 2
Dropbox Paper 77 2
Opera Browser - Браузер 1025 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 316 2
Google Play - Google Store - Android Market 3343 2
Microsoft Office 3808 2
Microsoft Teams - MS Teams 572 2
Last.fm 52 2
Bending Spoons - Evernote 196 2
Яндекс.Плюс 203 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
BitPay - система обработки биткоиновых платежей - криптокошелёк 8 2
Google Meet 45 2
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Kocemba Maciej - Коцемба Мачей 6 2
Ларкина Анна 12 1
Saraswat Rudra - Сарасват Рудра 3 1
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Wethington John - Уэтингтон Джон 1 1
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Сысоев Игорь 38 1
Чачава Александр 105 1
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Чихачев Дмитрий 29 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 1
Козлов Иван 23 1
Levie Aaron - Леви Аарон 8 1
Yang Jerry - Янг Джерри 84 1
Мельникова Алиса 95 1
Friis Janus - Фриис Янус 28 1
Keeling Francis - Килинг Фрэнсис 1 1
Каманин Максим 2 1
Пюскюлян Ирина 19 1
Olesen Thomas - Олесен Томас 1 1
Dyson Esther - Дайсон Эстер 38 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13399 2
Нидерланды 3559 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44078 2
Германия - Берлин 718 2
Испания - Балеарские острова - Майорка - Пальма-де-Майорка 7 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17423 1
Япония 13359 1
Индия - Bharat 5532 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3547 1
Франция - Французская Республика 7895 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1378 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1238 1
Таиланд - Королевство 834 1
Индия - Нью-Дели 86 1
Китай - Цзянсу 69 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3073 1
Испания - Королевство 3735 1
США - Калифорния 4642 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 412 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Болгария - Республика 778 1
Швейцария - Цуг 16 1
Германия - Федеративная Республика 12779 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2501 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5223 4
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Bloomberg 1319 3
The Guardian - Британская газета 369 3
РБК Инновации 47 2
FT - Financial Times 1236 2
Crunchbase 74 2
ZDnet 660 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Liliputing 69 1
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 43 1
BuzzFeed 15 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1228 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
Fortune 207 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
Walt Disney Channel 19 1
Times 629 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
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data.ai - App Annie - Distimo 23 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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