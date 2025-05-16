SoundCloud тайком поменял пользовательское соглашение, разрешив себе использовать загруженные треки для обучения ИИ. Но после мощного скандала откатил назад

Популярный музыкальный хостинг SoundCloud в начале года поменял пользовательское соглашение, добавив обороты об использовании контента для обучения ИИ. Возник скандал, который компания пока не смогла погасить.



Условия произносятся шепотом

Серьезный скандал, связанный с искусственным интеллектом, развернулся вокруг сервиса SoundCloud, и усилия его PR-департамента пока что дают лишь негативные результаты.

SoundCloud - один из самых популярных в мире музыкальных хостингов, широко используемый для публикации аудиозаписей начинающими и независимыми артистами.

В начале этого года стало известно, что SoundCloud изменил политику использования контента, загруженного на платформу. Нововведения, написанные весьма двусмысленным языком, указывали на то, что размещенные на SoundCloud записи могут использоваться для обучения искусственного интеллекта. В частности, там говорилось:

«Вы однозначно соглашаетесь, что - в рамках предоставления услуги и в качестве условия - ваш контент может использоваться для информирования, обучения, разработки или служить в качестве вводных данных для искусственного интеллекта или технологий или сервисов машинного интеллекта».

Сгенерировано Grok AI SoundCloud втихую поменял пользовательское соглашение, разрешив себе использовать загруженные в сервис треки для обучения ИИ

Возможность запрета использовать собственный контент для обучения ИИ условия пользовательского соглашения не предусматривали.

Прошло три месяца, прежде чем кто-либо - в данном случае, эксперт по этике в технологической сфере Эд Ньютон-Рекс (Ed Newton-Rex), - обратил внимание общественности на эти изменения.

Какой ИИ обучить

По данным издания TechCrunch, на протяжении прошлого года SoundCloud заключил партнерские соглашения почти с десятком различных вендоров для реализации различных инструментов обработки аудио - в том числе, создания ремиксов, генерации вокала и производства сэмплов для дальнейшего использования.

Эти новшества сопровождались заверениями, что партнеры получат доступ к средствам идентификации контента, чтобы все правообладатели получили справедливую компенсацию и надлежащие упоминания. Сервис также пообещал поддерживать «этичное и прозрачное» использование ИИ, с полным соблюдением прав создателей контента.

В прошлом же году ряд наиболее популярных в мире платформ (недоступных, впрочем, из России) внесли изменения в свои пользовательские соглашения, снабдив себя юридическим правом предоставлять пользовательских контент для обучения ИИ.

Разъяснительная работа

SoundCloud, однако, поспешил заверить, что платформа никогда не использовала (грамматически эта фраза была представлена в прошедшем, точнее, прошедшем совершенном времени), предоставленный артистами контент для обучения ИИ моделей, не разрабатывали ИИ-инструментарий и не предоставляли третьим сторонам право использовать контент SoundCloud для обучения ИИ. «В действительности мы реализовали технические ограничения, в том числе тэг «No AI» на нашем сайте, который однозначно запрещает неавторизованное использование», - заявили TechCrunch в пресс-службе компании.

Далее SoundCloud пообещал внести ясность в выбор слов пользовательского соглашения. 14 мая исполнительный директор компании Элайя Сетон (Eliah Seton) выпустил открытое письмо, в котором признал, что прежний вариант политики использования пользовательского контента допускал излишне широкое толкование.

По словам Сетона, речь шла и идет об использовании ИИ для таких целей как выбор рекомендаций для пользователей и средств борьбы с мошенничеством. И что теперь в пользовательском соглашении однозначно заявлено, что SoundCloud не будет использовать загруженные записи для обучения генеративных ИИ-моделей, которые предназначаются для «имитации или синтеза вашего голоса, музыки или внешнего сходства».

Далее Сетон пишет, что «если возникнет возможность использовать генеративный ИИ в интересах артистов-людей, мы предоставим ее нашим артистам при условии их однозначного согласия и с возможностью отказаться... Мы также берем однозначное обязательство сделать так, чтобы любое применение ИИ в SoundCloud основывалось на согласии, прозрачности, с сохранением артистом полного контроля».

Сетон добавил, что официальная позиция компании - поддерживать артистов, а не подменять их. Впрочем, он также отметил, что ИИ неизбежно будет частью «меняющегося ландшафта» в музыкальной сфере.

Нечаянно ли?

Эд Ньютон-Рекс, впрочем, уже выразил крайнее неодобрение новым пользовательским соглашением SoundCloud. По его словам, изменения носят довольно поверхностный характер, и даже если они обещают не использовать генеративные ИИ модели для имитации вашего голоса или стиля, остается открытой возможность для более общего обучения, так что модели... «может быть, и не смогут воспроизводить ваш стиль, но все равно составят вам конкуренцию на рынке».

«Если бы они действительно хотели разрешить противоречия, они могли бы написать предельно просто: «Мы не используем Ваш контент для обучения генеративных ИИ без Вашего явного согласия». Может быть, они допустили честную ошибку. Если так, то у них есть время все исправить. Но если они оставят все как есть, это будет свидетельством целенаправленного решения», - написал Ньютон-Рекс.

«Хотя ссориться со своими пользователями SoundCloud не хочет, легко предположить, что у вендоров генеративного ИИ есть немалый интерес в получении ничем не ограниченного доступа к пользовательскому контенту», - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». «По состоянию на прошлый год размеры мирового рынка генеративных ИИ оценивались в $20,9 млрд, с перспективой роста до 136,7 млрд к 2030-му г. Капитализация SoundCloud в пять раз уступает рыночной оценке одного только OpenAI. Так что, кто с кем будет в случае чего разговаривать с доминирующих позиций, кажется очевидным. В конечном счете, юридическое крючкотворство выглядит как единственный способ для SoundCloud угодить всем, не оставшись самим внакладе. Хотя такая попытка «пропетлять» может выйти боком».