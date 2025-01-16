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Индексная книга (каталог) CNews*
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ИТБ Информационные технологии будущего

ИТБ - Информационные технологии будущего


16.01.2025 У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство 1
01.11.2024 Политико-экономические решения США и Китая повернули биткоин к росту 1
22.10.2024 JPMorgan ждет скорого восстановления крипторынка 1
01.10.2024 США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн 1
16.07.2024 Британский макроэкономист: ИИ бесполезен, это пузырь, который сильно напоминает доткомы, и последствия будут такими же 1
05.06.2024 Студентов, разработавших ИИ для помощи в учебе, сперва наградили, а затем отстранили от занятий 1
26.04.2024 Сбой автопилота Tesla Model X стоил водителю жизни. Tesla добилась внесудебного соглашения с его семьёй 1
28.03.2024 Крупнейшие ИТ-компании мира создали альянс для борьбы с Nvidia 1
25.03.2024 Криптобиржа Gemini обещает вернуть клиентам все застрявшие у них средства и добавить сверху 1
21.03.2024 Google строит центры обработки данных на батарейках 1
29.11.2023 Создатель Ethereum: Есть серьезный шанс, что ИИ станет доминантным видом и уничтожит человечество 1
13.11.2023 Благодаря беспрецедентной 118-дневной забастовке актеры Голливуда добились защиты от искусственного интеллекта 1
09.11.2023 Ученые разработчикам ИИ: «Прекратите нестись вперед, сметая все на своем пути» 1
30.10.2023 Создан искусственный интеллект, который будет участвовать в конференциях за вас. Едва появившись на свет, он уже нарушает законы 1
24.10.2023 IBM создала экономный процессор для ИИ - на старом техпроцессе 1
21.09.2023 Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются 1
07.08.2023 Британские эксперты: изображения, созданные искусственным интеллектом, «несут угрозу демократии» 1
28.07.2023 ChatGPT «сломал» тест Тьюринга: ученые ищут и не находят новый метод оценки ИИ 1
17.05.2023 Италия потратит 10 млн евро на помощь людям, которых уволят из-за ИИ 1
04.05.2023 ИИ научили читать мысли 1
14.03.2023 ИИ создал проект для китайского военного корабля в 300 раз быстрее, чем это делают люди 2
19.12.2022 Универсальные ИИ-чипы AMD одобрены для использования в жестких условиях открытого космоса 1
13.12.2022 Google разогнал свой искусственный интеллект до уровня программиста-джуна 2
01.11.2022 Экс-главу Google поймали на лоббировании законов, которые помогали ему набить собственные карманы 2
24.10.2022 ИИ начали использовать для выявления подлогов в научных работах о раке и Альцгеймере 2
21.10.2022 ИИ упростил устоявшиеся алгоритмы решения фундаментальных математических задач 2
04.10.2022 ИИ упростил решение известной задачи квантовой физики со 100 тыс. уравнений до четырех 1
15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью 1
20.06.2022 Из-за решения компании выпускать «умные» дроны с электрошокерами весь ее совет по этике ушел в отставку 1
23.05.2022 ИБ-специалисты США массово начали выгорать, страдать, болеть и хотят сменить работу 1
17.05.2022 Китай построит огромную дамбу без участия людей. Дронами и 3D-печатью будет управлять искусственный интеллект 1
05.05.2022 Знаменитые «русские хакеры» восстали из пепла и продолжили громить интернет 1
28.03.2022 Китайский ИИ самостоятельно создает гиперзвуковое оружие, потому что человеческий разум не успевает за технологиями 1
25.03.2022 Nvidia строит «самый мощный в мире» ИИ-суперкомпьютер 1
24.03.2022 В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда 1
14.02.2022 Началась мода на инвестиции в ИИ от мошенничества 1
04.02.2022 Создан специализированный процессор для ИИ, работающий «в 100 раз быстрее, чем GPU для дата-центров» 1
28.01.2022 Создан ИИ, умеющий предсказывать скорые проблемы с сердцем, просто посмотрев в глаза 1
03.01.2022 McDonald’s избавляется от ИИ-компании. Ее покупает Mastercard 2
28.10.2021 Искусственный интеллект заявил о приемлемости пьяного вождения и убийства людей 1

Публикаций - 72, упоминаний - 82

ИТБ и организации, системы, технологии, персоны:

Технологии Будущего 149 35
Microsoft Corporation 24623 8
Google LLC 11775 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 6
Apple Inc 12099 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Intel Corporation 12197 4
Nvidia Corp 3487 4
OpenAI 217 4
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
GitHub 814 3
X Corp - Twitter 2845 3
Darkside - Хакерская группировка 26 3
Google DeepMind 46 3
U.S. NSA - Equation Group - Группа киберэкспертов на службе у Агентства национальной безопасности США 48 2
Meta Platforms - Facebook 4438 2
REvil - Хакерская группировка 48 2
Kaseya 34 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
Gen Digital - Avast Software 174 2
Broadcom - VMware 2359 1
Dell EMC 5027 1
Alibaba Group 422 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Check Point Software Technologies 760 1
Oracle Corporation 6687 1
ESET - ESET Software 1133 1
Crypto AG 34 1
Red Hat 1305 1
Yahoo! 3697 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 31 1
Qualys 62 1
NSS Labs 31 1
CrowdStrike Holdings 39 1
IXIA 16 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
8213 1
Huawei 3932 1
Unsplash 762 4
Colonial Pipeline 32 3
Tesla Motors 396 3
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 421 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
McDonald’s - Макдоналдс 198 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 65 1
Air France–KLM - Air France - KLM 78 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Elliott Management - Elliott Associates 15 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Royal Dutch Shell - Шелл 210 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 676 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Связной ГК 1369 1
Альфа-Банк 1769 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
Лента - Утконос 177 1
Walt Disney Company 622 1
Warner Bros. International Television Distribution 277 1
Связной Банк 104 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 452 1
CME Group 21 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1774 5
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1001 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3406 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 2
Европол - Полицейская служба Европейского союза 81 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Мосгордума - Московская городская Дума 142 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
U.S. FAR - The Federal Acquisition Regulation Council - Управляющий совет по федеральным закупкам США 1 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 1
U.S. NSC - United States National Security Council - Совет национальной безопасности США 14 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 500 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 13 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
AMPTP - Alliance of Motion Picture and Television Producers - Альянс продюсеров кинематографа и телевидения 1 1
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 3 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 29
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12597 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 7
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1444 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4973 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 6
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Вредоносное ПО 3050 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1961 5
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Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2936 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6641 5
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Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 4
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 133 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3086 3
Implant - Имплант 83 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 770 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 11
Linux OS 9936 6
OpenAI ChatGPT 338 6
Microsoft Windows 15656 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 603 4
FreePik 980 4
Google Chrome - браузер 1561 3
Google Android 13994 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 9 3
Apple iOS 7809 2
Apple macOS 2058 2
Microsoft Office 365 940 2
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 102 2
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 298 2
Microsoft Office 3734 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Microsoft Windows 7 1979 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 484 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Apple Safari - браузер 853 1
Broadcom - VMware Workspace Suite - VMware Workspace ONE 73 1
Microsoft Azure Government 8 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 208 1
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 109 1
JEDI - Joint Enterprise Defense Infrastructure - Совместное предприятие оборонной инфраструктуры 11 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 222 1
Ruby on Rails - фреймворк 27 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Broadcom - VMware Identity Manager 11 1
Linux - Debian GNU 463 1
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 270 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 271 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - антивирусная программа 236 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Гвоздев Дмитрий 127 55
Татаринов Тарас 14 9
Mattis James - Мэттис Джеймс 2 2
Biden Joe - Байден Джо 127 2
Ермолаев Артем 378 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 2
Бутерин Виталий 30 2
Winklevoss Cameron - Уинклвосс Кэмерон 2 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 1
Хагелин Борис 1 1
Minton Stephen - Минтон Стивен 4 1
Марич Игорь 18 1
Елистратов Николай 90 1
Нестеров Алексей 143 1
Владышев Алексей 5 1
Мельникова Анастасия 371 1
Чаркин Евгений 296 1
Бойко Елена 152 1
Касперский Евгений 323 1
Сотин Денис 205 1
Сысоев Игорь 38 1
Богачев Игорь 180 1
Евраев Михаил 262 1
Бетсис Павел 100 1
Kempczinski Chris - Кемпчински Крис 1 1
Меньшов Кирилл 118 1
Сазонов Александр 13 1
Chvotkin Alan - Чвоткин Алан 1 1
Hopper Grace Murray - Хоппер Грейс Мюррей 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 436 1
Nagaraja Nagendra - Нагараджа Нагендра 1 1
Осеевский Михаил 315 1
Кондрашов Юрий 1 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 31 1
Zatko Peiter - Затко Пейтер - Mudge 5 1
Kroustek Jakub - Кроустек Якуб 6 1
Кремец Виталий 6 1
Ивлиев Григорий 6 1
Зубов Юрий 10 1
Баландюк Сергей 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 31
Россия - РФ - Российская федерация 144186 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 8
Германия - Федеративная Республика 12681 6
Израиль 2730 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 4
Европа 21767 4
Индия - Bharat 5431 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Канада 4881 3
Италия - Итальянская Республика 4352 3
Великобритания - Лондон 2386 3
США - Нью-Йорк 3098 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 2
Иран - Исламская Республика Иран 1083 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 551 2
США - Мичиган 267 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Япония 13282 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 414 2
Франция - Французская Республика 7845 2
США - Калифорния 4625 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 2
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Америка Латинская 1811 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 562 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Ватикан - Государство-город 80 1
Украина 7608 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Бельгия - Королевство 1040 1
Швейцария - Цюрих 267 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 910 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 4
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3464 3
Информатика - computer science - informatique 1053 3
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 16 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1573 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 509 2
Энергетика - Energy - Energetically 5082 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 2
Физика - Physics - область естествознания 2642 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 2
BleepingComputer - Издание 337 3
Nature 811 3
The Washington Post 333 2
NYT - The New York Times 1054 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 13 1
ABC News 52 1
Bloomberg 1286 1
Restaurant Dive 1 1
Radio Free Asia - Свободная Азия - радио 7 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Ars Technica 419 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
Physical Review Letters 113 1
Phys.org 972 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
23ABC News 170 1
SiliconAngle 8 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 1
The Guardian - Британская газета 361 1
ThreatPost 9 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
AskDelphi 1 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Forrester Research 821 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
Microsoft Research 139 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
Columbia University - Колумбийский университет 154 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 97 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 35 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
University of Bologna - Università di Bologna - Болонский университет 15 1
Robb Elementary School 1 1
Flatiron Institute - Институт Флэтайрон - Институт Флатирона 2 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 217 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
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University of Southampton - Саутгемптонский университет 64 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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