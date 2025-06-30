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Thompson Brian Томпсон Брайан


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 Оружие, напечатанное на 3D-принтере, массово распространяется через Facebook* и Instagram** 2
16.01.2025 У Apple требуют отключить в iPhone ИИ. Он галлюцинирует и показывает пользователям выдуманные новости, приводя журналистов в бешенство 2
22.03.2018 PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0 1
16.12.2016 Red Hat представила OpenStack Platform 10 1
21.11.2016 PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Thompson Brian и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 2
CIMdata 8 1
Lenovo Group 2311 1
Cisco Systems 5165 1
Intel Corporation 12339 1
Dell EMC 5054 1
Huawei 4042 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3014 1
NetApp - Network Appliance 641 1
Fujitsu 2048 1
Red Hat 1326 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 995 1
Autodesk 618 1
Apple Inc 12308 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 85 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 54 1
Геометрия НПО 146 1
Unsplash 1079 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1457 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 49 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13954 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12430 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5913 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3868 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1426 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25030 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4696 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2923 1
OpenStack 513 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 454 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 657 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8958 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16341 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9731 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7790 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30769 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4414 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4138 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5988 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5647 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1103 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1792 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1321 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1501 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 584 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 26 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 16 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24834 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 516 1
PTC Creo 41 2
Autodesk Inventor 75 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 1
Red Hat Ceph Storage 104 1
Red Hat OpenStack Platform 31 1
Red Hat Cloud Forms 21 1
PTC ThingWorx 25 1
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 21 1
Rackspace Cloud - Rackspace Private Cloud - Rackspace Open Cloud 6 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 18 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 32 1
OpenStack Private Cloud 1 1
Apple iPad 3888 1
Apple iOS 8007 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3003 1
Apple iPhone 15 142 1
Apple iPhone 16 119 1
Balakrishnan Radhesh - Радхеш Балакришнан 7 1
Carmichael Scott - Кармайкл Скотт 1 1
Ganthier Jim - Гантьер Джим 7 1
Гвоздев Дмитрий 136 1
Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 6 1
Сатурн - Титан (спутник) 488 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52701 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13425 1
Россия - РФ - Российская федерация 150298 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1253 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49565 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 679 1
Спорт - Теннис 70 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2716 2
NYT - The New York Times 1066 1
The Guardian - Британская газета 371 1
Forrester Research 824 1
Fortune Global 100 141 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 254 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 246 1
King's College London - Королевский колледж Лондона 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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