Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187618
ИКТ 14520
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26534
Персоны 81091
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Autodesk CFD Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.12.2025 IXcellerate запатентовала способ и устройство кондиционирования машинных залов ЦОД 1
26.09.2025 Киберпреступная группа Hive0117 атаковала более 50 компаний России и Казахстана под видом ФССП 1
18.09.2025 Успел по дешевке. Иностранный фонд купил 15% в российском разработчике разговорного ИИ с убытком 175 миллионов 1
«Росатом» намерен выйти на международный рынок CАЕ-систем 1
14.02.2025 Компания «Моделирование и цифровые двойники» стала дистрибьютором программного продукта CADFlo 1
16.12.2024 Циклон угроз: эксперты F.A.C.C.T. назвали основные тренды вымогателей, утечек и фишинга в 2024 году 1
27.12.2023 Bi.Zone: число мошеннических сайтов в 2023 году выросло на 86% 1
28.11.2023 ГК «Солар» проанализировала активность злоумышленников в период осенних распродаж 1
11.02.2022 Google Cloud запустила решение C2D на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения 1
11.11.2021 Почему вам стоит выбрать рабочую станцию, а не высокопроизводительный ПК? 1
23.06.2021 Oracle запускает облачные вычисления на базе процессоров ARM по цене один цент за ядро в час 1
08.12.2020 NASA применило суперкомпьютер на базе технологий HPE для подготовки полета человека на Луну 1
31.08.2020 Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure 1
25.11.2019 Александр Переведенцев, INLINE Technologies -

К применению решений с высокой энергоэффективностью надо подходить прагматично

 1
26.02.2019 Dell EMC начинает российские продажи серверов PowerEdge на AMD EPYC 1
20.09.2018 Ansys выпустила новую версию линейки продуктов для решения задач с использованием численного моделирования 1
20.06.2018 «Стэп лоджик» наращивает экспертизу в сфере проектирования инженерных систем ЦОД при помощи Autodesk CFD 2
22.03.2018 PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0 1
19.12.2017 Власти России хотят создать ПО, принимающее решение о выдаче кредитов и найме на работу 1
26.07.2017 Решение Autodesk CFD получило сертификат соответствия стандартам РФ 3
31.03.2017 Президент МТС заработал $1,1 млн на курсе акций собственной компании 1
26.12.2016 Dassault Systèmes купила разработчика технологии XFlow 1
29.06.2016 iOS-приложение Alpari Options для трейдеров теперь доступно на русском языке 1
26.08.2015 Российские разработчики покажут сквозное PLM-решение на форуме «РазвИТие» 23 сентября в Москве 1
12.05.2014 Autodesk предоставит российским стартапам бесплатный доступ к своим решениям 1
03.09.2013 «Альпари» расширила свою линейку финансовых продуктов и сервисов 1
08.11.2012 Мотоцикл разгонится до 684 км/ч 1
07.10.2011 Суперкомпьютер моделирует автомобиль «Формулы 1» за 30 часов 1
29.07.2008 Новые решения Genesys трансформируют работу контакт-центров 1
17.07.2007 Lenovo установила производительный суперкомпьютер для команды Формулы-1 1
22.06.2007 СПбГПУ закупает лицензионное программное обеспечение 1
09.12.2005 Sikorsky Aircraft внедрил SGI-решения 1
23.10.2003 НАСА создала самый быстрый океанический симулятор 1
23.10.2003 НАСА создала самый быстрый океанический симулятор 1
17.02.2000 Создана принципиально новая программа аэродинамического моделирования PowerFlow для автомобильной промышленности 1

Публикаций - 35, упоминаний - 38

Autodesk CFD и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12545 4
Autodesk 622 4
AMD - Advanced Micro Devices 4472 3
ANSYS 87 2
Oracle Corporation 6873 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14287 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 437 2
Dell EMC 5096 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 805 2
Top Systems - Топ Системы 79 1
Google LLC 12274 1
Autodesk AMF - Autodesk Advanced Manufacturing Facility 4 1
Инверсия - Инверсия НПФ 147 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
CIMdata 8 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
United Technologies - Hamilton Sundstrand - Гамильтон Сандстрэнд 47 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 40 1
Next Limit Technologies - Next Limit Dynamics 2 1
DataDog 11 1
Эремекс - Eremex 16 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 17 1
Cloud Atlas - Clean Ursa - Oxygen - Inception - Red October - Хакерская группировка 14 1
Интеллектуальное производство 10 1
PhantomCore - Хакерская группировка 9 1
Head Mare - Хакерская группировка 15 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 670 1
Apple Inc 12645 1
GitHub 973 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 189 1
VK - Mail.ru Group 3534 1
Canonical 211 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 398 1
Nginx - Энджайникс 189 1
Ampere Computing 57 1
Lenovo Group 2364 1
Genesys 208 1
Ростелеком 10322 1
Yandex - Яндекс 8462 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 224 1
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 82 3
Alpari - Альпари 66 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 330 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 75 1
Геометрия НПО 151 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 1
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 1
Dell Financial Services 5 1
Росатом - Атомэкспо 12 1
BAC - Briggs Automotive Company 1 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 145 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 176 1
BMW Group 465 1
Tesla Motors 428 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Ford 424 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 1
Роснефть НК - нефтяная компания 529 1
Volkswagen Audi Group 224 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Boeing 1017 1
Renault Groupe 164 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 1
Альфа-Банк 1871 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 3
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4799 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3253 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 9
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1718 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4836 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 6
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18271 5
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 5
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 476 4
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 366 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1763 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 3
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1904 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9878 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1480 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11329 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8763 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 3
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2345 3
HPE SGI Altix - Silicon Graphics Altix 34 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 227 3
Google Android 14712 3
Linux OS 10929 3
Microsoft Dynamics 1186 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 243 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 2
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 217 2
Apple iOS 8260 2
Intel x86 - архитектура процессора 1985 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5191 2
Jenkins 48 1
Alpari Options 8 1
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 1
C/C++ - Язык программирования 843 1
ANSYS Twin Builder - ANSYS Twin Deployer 7 1
Alpari Invest 10 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Oracle Cloud Free Tier 8 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux 169 1
Oracle Cloud Developer 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 153 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
ANSYS Mechanical 7 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос Платформа САПР 27 1
NASA Aitken - суперкомпьютер 2 1
Nginx Plus 13 1
Autodesk Inventor 75 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
ANSYS Discovery 4 1
IBS AppLine Хамелеон - Aplana TAF 52 1
Dell EMC iDRAC - Dell EMC integrated Dell Remote Access Controller - интегрированный контроллер удаленного доступа - DRAC - Dell Remote Assistant Card 16 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
ThinkParQ BeeGFS - (ранее FhGFS) - Параллельная файловая система для высокопроизводительных вычислений 4 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос тепло 13 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Логос аэро-гидро 13 1
NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 51 1
Ampere Altra 11 1
Орленко Михаил 10 1
Баулин Валерий 53 1
Батыжев Юрий 3 1
Рыжов Алексей 19 1
James Renee - Джеймс Рене 25 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 5 1
Mannel Bill - Маннел Билл 2 1
Illsley Roy - Иллсли Рой 6 1
Nadkarni Ashish - Надкарни Ашиш 7 1
Вураско Александр 37 1
Переведенцев Александр 8 1
Фомичев Дмитрий 26 1
Шилов Борис 18 1
Асим Теймур 1 1
Miranda Tricia - Миранда Трейси 1 1
Mehta Nirav - Мехта Нирав 1 1
Holman David - Холман Дэвид 1 1
Пашков Алексей 19 1
Shader Stuart - Шейдер Стюарт 1 1
Гербылев Игорь 4 1
Charlès Bernard - Шарлеc Бернар 27 1
Brown Richard - Браун Ричард 21 1
Ярдени Авигдор 0 1
Путин Владимир 3354 1
Дубовсков Андрей 89 1
Гришин Дмитрий 210 1
Богачев Игорь 182 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 1
Лихачев Алексей 44 1
Горыня Кирилл 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53485 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 3
Великобритания - Бирмингем 98 1
Монако Княжество 106 1
США - Коннектикут 172 1
Сатурн - Титан (спутник) 505 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Муромский район - Муром 50 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1510 1
США - Флорида 773 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
Индонезия - Республика 1010 1
Испания - Королевство 3761 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 1
Казахстан - Республика 5805 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 1
Азия - Азиатский регион 5753 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2539 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 711 1
США - Нью-Йорк 3153 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1068 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3365 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 999 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2423 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1245 1
Беларусь - Белоруссия 6039 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Грузия 1285 1
Европа 24649 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4253 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15160 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2188 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 2
Спорт автомобильный - Автоспорт - Мотоспорт - Автомотоспорт - Motorsport - Водно-моторный спорт - ралли, автогонки 227 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 2
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 338 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5868 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
Запугивание и шантаж 160 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 1
Silicon 490 3
VNUNet.com 214 2
FT - Financial Times 1259 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 2
Informa - Ovum - Omdia 138 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 145 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
University of Bristol - Бристольский университет 85 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВТИ - Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт 5 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 2
FIFA Fan Fest - Фестиваль болельщиков FIFA (ФИФА) 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще