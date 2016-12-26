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Next Limit Technologies Next Limit Dynamics

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.12.2016 Dassault Systèmes купила разработчика технологии XFlow 1
26.10.2006 Представлен Maxwell Render 1.1 от Next Limit Technologies 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Next Limit Technologies и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 488 1
Dassault Systemes 235 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Одиссей Консалтинг Групп - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
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Next Limit Technologies - Maxwell Render 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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