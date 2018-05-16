Bentley Systems приобрела Plaxis и SoilVision оведение аналитики в ходе эксплуатации инфраструктуры, специалисты в области геотехники могут играть все более важную заслуженную роль в достижении геоэкологической устойчивости. Генеральный директор Bentley Systems Грег Бентли сказал: «Мы с коллегами приветствуем наши новые команды из Plaxis и SoilVision, демонстрирующие общий энтузиазм в применении науки для реализации лучших инженерных р

Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки Siemens и Bentley Systems объявили о заключении стратегического партнерского соглашения, которое поможе

Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро, не нарушая обычной работы Юбилейной линии (Jubilee Line). Об этом CNews сообщили в Bentley Systems. Публи

Aecom объявил о стратегическом партнерстве с Bentley Systems Компании Aecom и Bentley Systems сделали совместное заявление о том, что Aecom, выбравшая Bentley Systems своим стратегическим технологическим в сфере проектной деятельности, расширила свои корпоративные

Bentley Systems представила подписку на LumenRT Connect Edition Компания Bentley Systems представила свою новую подписку на LumenRT Connect Edition. Благодаря этому предложению специалистам инфраструктуры больше не нужно становиться экспертами в области компьютерной

Bentley Systems покупает разработчика ПО для 3D-моделирования E-on Software Компания Bentley Systems, работающая в области поставки комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании E-on Software, специализирующейся на разработ

Bentley Systems представила новое поколение ПО Connect Edition Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, представила новые программы, выходящие в преддверии запуска нового поколения программных прод

Bentley Systems покупает французского провайдера ПО для моделирования реальности Acute3D Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке французской компании Acute3D — провайдера программного обеспечения Smart3D

Bentley Systems выпустила единую платформу для управления рисками и безопасностью процессов Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о запуске ПО AssetWise APM V7.3. Эта расширенная версия решения для управления эффек

Bentley Systems приобретает поставщика ПО для оптимизации проектирования строительных объектов Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объяв

Bentley Systems выпустила оптимизированное ПО для информационного моделирования: WaterCAD, WaterGEMS и Hammer Компания Bentley Systems объявила о запуске ПО WaterCAD, WaterGEMS и Hammer V8i (Select series 5) для информационного моделирования, проектирования и анализа систем водоснабжения. Оптимизированное ПО дл

Bentley Systems и «Неолант» создали для «Росатома» систему вывода реакторов из эксплуатации На ПО «Маяк», предприятии госкорпорации «Росатом», за четыре года была создана информационная система поддержки вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Как сообщили CNews в компании Bentley Systems, в её основу легло ИТ-решение, разработанное компанией «Неолант» на базе технологий Bentley Systems. Информационная система «База данных вывода из эксплуатации ПУГР» пред

Bentley Systems: Как решения САПР могут помочь создать в России инфраструктуру мирового уровня и мы будем продолжать развитие в этом направлении. Четвертая область, в которой мы хотим работать, – это строительство. Мы подготовили программное обеспечение, локализовали его и уже вывели на рынок. Bentley Systems является одним из мировых лидеров в данной сфере, и мы надеемся, что наш опыт окажется полезным и востребованным российским заказчиком. Нельзя говорить, что какая-то из этих обл

Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель автодорогах, и на железных дорогах. Сейчас в США Департамент транспорта использует их решение, и мы считаем, что на самом деле министерства транспорта по всему миру могут применять его, учитывая, что Bentley Systems ожидает выхода на мировой рынок экспортных вариантов этого продукта. Также мы приобрели маленькую компанию SpecWave. Они работают на переднем крае инфраструктуры, занимаясь обра

Bentley Systems намерена расширять свое присутствие в России Компания Bentley Systems, мировой поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, предназначенных для архитекторов, инженеров, специалистов по геоинформационным технологиям, прои

Bentley Systems запустила набор облачных сервисов на платформе Azure от Microsoft Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о расширении стратегического сотрудничества с корпорацией Microsoft. В рамках участия в партнер

"Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции аслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонсором одного из семинаров — Bentley Systems (США), партнером конференции — ГИС-Ассоциация (Россия). Информационную поддержку конференции оказали Интернет-портал R&D.CNews, журнал GISDevelopment (генеральные информационные