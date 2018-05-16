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Bentley Systems

Bentley Systems

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 4 дела, на cумму 397 768 ₽*

Судебные дела (4) на сумму 397 768 ₽*
в качестве ответчика (4) на сумму 397 768 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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16.05.2018 Bentley Systems приобрела Plaxis и SoilVision

оведение аналитики в ходе эксплуатации инфраструктуры, специалисты в области геотехники могут играть все более важную заслуженную роль в достижении геоэкологической устойчивости. Генеральный директор Bentley Systems Грег Бентли сказал: «Мы с коллегами приветствуем наши новые команды из Plaxis и SoilVision, демонстрирующие общий энтузиазм в применении науки для реализации лучших инженерных р
29.11.2016 Siemens и Bentley Systems вложат 50 млн евро в совместные разработки

Siemens и Bentley Systems объявили о заключении стратегического партнерского соглашения, которое поможе
21.12.2015 Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро

Технологии Bentley Systems помогли осуществить замену прокладки тоннеля в лондонском метро, не нарушая обычной работы Юбилейной линии (Jubilee Line). Об этом CNews сообщили в Bentley Systems. Публи
26.11.2015 Aecom объявил о стратегическом партнерстве с Bentley Systems

Компании Aecom и Bentley Systems сделали совместное заявление о том, что Aecom, выбравшая Bentley Systems своим стратегическим технологическим в сфере проектной деятельности, расширила свои корпоративные
27.10.2015 Bentley Systems представила подписку на LumenRT Connect Edition

Компания Bentley Systems представила свою новую подписку на LumenRT Connect Edition. Благодаря этому предложению специалистам инфраструктуры больше не нужно становиться экспертами в области компьютерной
17.09.2015 Bentley Systems покупает разработчика ПО для 3D-моделирования E-on Software

Компания Bentley Systems, работающая в области поставки комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке компании E-on Software, специализирующейся на разработ
25.05.2015 Bentley Systems представила новое поколение ПО Connect Edition

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, представила новые программы, выходящие в преддверии запуска нового поколения программных прод
18.02.2015 Bentley Systems покупает французского провайдера ПО для моделирования реальности Acute3D

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о покупке французской компании Acute3D — провайдера программного обеспечения Smart3D
17.02.2015 Bentley Systems выпустила единую платформу для управления рисками и безопасностью процессов

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для устойчивого развития инфраструктуры, объявила о запуске ПО AssetWise APM V7.3. Эта расширенная версия решения для управления эффек
08.10.2014 Bentley Systems приобретает поставщика ПО для оптимизации проектирования строительных объектов

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для развития инфраструктуры, объяв
17.09.2014 Bentley Systems выпустила оптимизированное ПО для информационного моделирования: WaterCAD, WaterGEMS и Hammer

Компания Bentley Systems объявила о запуске ПО WaterCAD, WaterGEMS и Hammer V8i (Select series 5) для информационного моделирования, проектирования и анализа систем водоснабжения. Оптимизированное ПО дл
28.07.2014 Bentley Systems и «Неолант» создали для «Росатома» систему вывода реакторов из эксплуатации

На ПО «Маяк», предприятии госкорпорации «Росатом», за четыре года была создана информационная система поддержки вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов. Как сообщили CNews в компании Bentley Systems, в её основу легло ИТ-решение, разработанное компанией «Неолант» на базе технологий Bentley Systems. Информационная система «База данных вывода из эксплуатации ПУГР» пред
15.04.2014 Bentley Systems: Как решения САПР могут помочь создать в России инфраструктуру мирового уровня

и мы будем продолжать развитие в этом направлении. Четвертая область, в которой мы хотим работать, – это строительство. Мы подготовили программное обеспечение, локализовали его и уже вывели на рынок. Bentley Systems является одним из мировых лидеров в данной сфере, и мы надеемся, что наш опыт окажется полезным и востребованным российским заказчиком. Нельзя говорить, что какая-то из этих обл
31.05.2013 Bentley Systems: Наш рост в России составил 30%, и это фантастический показатель

автодорогах, и на железных дорогах. Сейчас в США Департамент транспорта использует их решение, и мы считаем, что на самом деле министерства транспорта по всему миру могут применять его, учитывая, что Bentley Systems ожидает выхода на мировой рынок экспортных вариантов этого продукта. Также мы приобрели маленькую компанию SpecWave. Они работают на переднем крае инфраструктуры, занимаясь обра
25.04.2013 Bentley Systems намерена расширять свое присутствие в России

Компания Bentley Systems, мировой поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, предназначенных для архитекторов, инженеров, специалистов по геоинформационным технологиям, прои
15.11.2011 Bentley Systems запустила набор облачных сервисов на платформе Azure от Microsoft

Компания Bentley Systems, поставщик комплексных программных решений для поддержки инфраструктуры, объявила о расширении стратегического сотрудничества с корпорацией Microsoft. В рамках участия в партнер
28.04.2009 "Космическая съемка - на пике высоких технологий": итоги конференции

аслях народного хозяйства. Генеральным спонсором конференции выступила компания DigitalGlobe (США), спонсором конференции — компания ООО «Салайета» STS Group (Россия), спонсором одного из семинаров — Bentley Systems (США), партнером конференции — ГИС-Ассоциация (Россия). Информационную поддержку конференции оказали Интернет-портал R&D.CNews, журнал GISDevelopment (генеральные информационные
04.07.2006 Крок, НР, Bentley Systems и Roxar предложили новые решения для нефтегаза

ИТ-компании Крок, НР, Bentley Systems и Roxar объединили усилия по продвижению ИТ-решений в нефтегазовой отрасли. На крупнейшей отраслевой выставке «Нефтегаз-2006» Крок совместно с партнерами представил комплексные


Публикаций - 63, упоминаний - 65

Bentley Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 14
Microsoft Corporation 25775 10
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 9
SAP SE 5601 8
Совзонд - Sovzond 123 6
Dassault Systemes 235 6
Acute3D 5 5
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 130 5
Oracle Corporation 7074 5
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 5
Esri 176 4
Роскосмос - РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Softline - Софтлайн 3743 4
Schneider Electric - Aveva - Авева 54 4
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 3
Неолант - Neolant 43 3
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 3
Крок - Croc 1964 3
Trimble 51 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 3
Adobe Macromedia 219 2
Открытые технологии 732 2
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 2
Esri CIS - Эсри СНГ 93 2
Altair Engineering 33 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Росреестр - Уралгеоинформ 4 2
Samsung Electronics 11064 2
Ростелеком 10948 2
Apple Inc 13154 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
9594 2
ANSYS 94 2
AMD - Advanced Micro Devices 4641 2
Adobe Systems 1597 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 2
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 2
Bentley Motors 74 42
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 5
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 4
Газпром ПАО 1493 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
AECOM 10 2
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 2
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 2
НАЦРН им. В.И. Шпильмана ГП - Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана 2 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Сургутнефтегаз - СНГ 288 2
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 1
ИнвестКапиталБанк 26 1
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
СтройГазМонтаж 14 1
СТГ - Стройтрансгаз 19 1
ЦБ РФ - СПВБ - Санкт-Петербургская валютная биржа 30 1
Ball Aerospace & Technologies 49 1
AAEngineering Group 1 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ - ThyssenKrupp Elevator AG - ТиссенКрупп Элеватор - ThyssenKrupp Indusrial Solutions - ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс - ThyssenKrupp Elevator Innovation Center - ThyssenKrupp Steel 47 1
Авиа Групп 8 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 13 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Волгограднефтепроект 2 1
Русское время - Часовой дом 6 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 1
Росатом - Ленинградская АЭС - ЛАЭС - атомная электростанция 58 1
ArianeGroup - Airbus Safran Launchers 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 2
Авиалесоохрана ФБУ 19 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Eclipse Foundation 26 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 21
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 594 17
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 14
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 8
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 7
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 845 5
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 4
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 4
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
Bentley MicroStation 30 17
Bentley ProjectWise 16 15
Microsoft Azure 1526 8
Esri ArcGIS - Esri ArcView - Esri ArcInfo 160 4
Autodesk AutoCAD 376 4
Dassault Systemes - SolidWorks 133 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 102 3
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 3
Google Android 15243 3
Dassault Systemes - 3DExperience 76 3
Autodesk AutoCAD DWG - формат чертежей САПР 98 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
Autodesk 3ds Max 86 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Dassault Systemes - Catia 84 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Bentley iTwin Services 6 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
Autodesk Softimage 15 2
Bentley PowerCivil 3 2
Apple iOS 8583 2
Microsoft Windows 16882 2
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Autodesk Revit 125 2
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 169 1
Intel Sandy Bridge 145 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 405 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 1
Microsoft Azure Data Platform - Microsoft Azure Data Lake 12 1
SAP Sybase 292 1
Citrix Receiver 22 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
PTC Inc - ThingWorx 27 1
PTC Inc - OPC UA - OPC Unified Architecture 47 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
Siemens Digital Industries Software - Parasolid - коммерческое ядро геометрического моделирования 16 1
Bentley Greg - Бентли Грег 9 7
Дубовицкий Николай 5 5
Левченко Андрей 3 2
Чернов Антон 23 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 30 1
Тихонов Александр 69 1
Крупнов Александр 30 1
Носков Николай 4 1
Зыков Олег 18 1
Морозова Анастасия 36 1
Васянин Станислав 1 1
Farish Robert - Фариш Роберт 44 1
Рыжов Алексей 19 1
O'Brien Tony - О'Брайен Тони 1 1
Fredlund Murray - Фредлунд Мюррей 1 1
Brinkgreve Ronald - Бринкгрев Рональд 1 1
Eckhouse Noah - Экхаус Ноа 1 1
Углов Александр 4 1
Изосимов Александр 192 1
Янукович Виктор 57 1
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 1
Воеводин Александр 40 1
Трачук Аркадий 18 1
Kipman Alex - Кипман Алекс 8 1
Притула Павел 33 1
Mankowski Robert - Манковски Роберт 1 1
Завтур Анна 4 1
Martinez Pascal - Мартинес Паскаль 1 1
Демидов Михаил 134 1
Заединов Руслан 47 1
Мякишева Марина 84 1
Хлуденев Александр 10 1
Левкевич Михаил 59 1
Лимаренко Валерий 19 1
Шахраманьян Андрей 9 1
Щербина Сергей 14 1
Кононов Виталий 9 1
Гонебный Игорь 8 1
Тыщенко Марина 10 1
Турдакина Елена 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 12
Франция - Французская Республика 8177 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Германия - Федеративная Республика 13221 7
Казахстан - Республика 6048 6
Европа 24964 5
Ближний Восток 3154 5
Украина 7928 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Канада 5081 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Нидерланды 3746 4
Япония 13807 3
Норвегия - Королевство 1858 3
Швеция - Королевство 3782 3
Индия - Bharat 5869 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Китай - Тайвань 4245 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Нидерланды - Роттердам 46 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
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