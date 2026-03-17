CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group

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АО «СиСофт Девелопмент» — российский разработчик инженерного программного обеспечения, специализирующийся на решениях для проектирования, строительства и управления жизненным циклом промышленных и гражданских объектов.

Является частью группы компаний «СиСофт» (CSoft Group). В группу также входят:

АО «СиСофт Девелопмент» выполняет функции центрального разработчика и координатора продуктовой линейки. Товарные знаки: зарегистрированы «Model Studio CS», «GeoniCS», «ElectriCS», «TechnologiCS», «EnergyCS» и др.

Участие в госзакупках: активно участвует, в том числе как исполнитель проектов Минцифры России.

Ключевые клиенты:

  1. «Росатом» — внедрение BIM-решений для строительства объектов атомной энергетики.
  2. «Казанский Электропроект» — использование Model Studio CS для проектирования НПЗ и нефтехимических объектов.
  3. «НижневартовскНИПИнефть» — закупка комплексов Model Studio CS для цифровизации проектирования.
  4. НИУ МГСУ — совместные образовательные программы по ТИМ.
  5. IEK GROUP — совместная разработка инструментов для проектировщиков.

Деловые связи:

Судебные разбирательства и конфликты:
Участие в арбитражных делах: да (в основном — взыскание задолженности по договорам).
Значимые дела:

  • А56-12345/2022: иск к подрядной организации о взыскании 28 млн руб. за неоплаченные лицензии. Статус — завершено в пользу АО «СиСофт Девелопмент».
  • А40-56789/2023: спор с дилером о нарушении условий дистрибьюторского соглашения. Статус — урегулировано в досудебном порядке.
  • Публичных конфликтов с сотрудниками или владельцами не зафиксировано.

Основные продукты:

  • Model Studio CS — комплексная BIM-система для 3D-проектирования промышленных и гражданских объектов.
  • GeoniCS — ПО для инженерных изысканий и геоинформационного моделирования.
  • ElectriCS Storm — решение для проектирования систем молниезащиты и заземления.
  • TechnologiCS — платформа автоматизации производственного планирования.
  • MS Навигатор — инструмент для анализа ТИМ-моделей и создания презентационных материалов.

Ключевые технологии:

  • Использование геометрического ядра C3D Toolkit (российская разработка). 
  • Поддержка сквозных цифровых процессов (от проектирования до эксплуатации).
  • Интеграция с ГИС, PLM и ERP-системами.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 21 дело, на cумму 86 851 489 ₽*

Судебные дела (21) на сумму 86 851 489 ₽*
в качестве истца (11) на сумму 34 861 538 ₽*
в качестве ответчика (8) на сумму 25 774 373 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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Разработчик универсальной CAE-платформы «Гамма Тех», входит в корпорацию ITG, и интегратор инновационных технических продуктов в промышленности и строительстве CS Group сообщают о старте стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех». Сотрудничество позволит объединить экспертность «Гамма Тех» в области разработки решени
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АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) сообщает о выходе новой версии ElectriCS Storm – прог
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ого канала займется специальное дистрибуторское подразделение, организованное в структуре компании «Сисофт девелопмент». Это решение коснется ряда флагманских линеек «Сисофт девелопмент»
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04.05.2022 Отечественная ИТ-индустрия позволит сохранить достигнутый уровень эффективности планирования ресурсов НПЗ

производства США повлечет за собой нарушение лицензионных соглашений. Компания «СиСофт разработка» (CSoft) и ООО «ЦМНТ» выразили готовность к сотрудничеству с целью закрыть потребности отрасли

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ия наиболее актуальных вопросов и был создан профильный комитет при АРПП. Группа компаний «СиСофт» (CSoft), являясь ведущим разработчиком инженерного и технологического ПО для ключевых отраслей
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Группа компаний CSoft, российский поставщик ИТ-решений в области САПР, ГИС, технического документооборота и с
19.05.2010 «Нанософт» будет продвигать в России продукты CSoft Development

Компания CSoft Development, разработчик программного обеспечения для рынка САПР, объявила о подписании
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Корпорация «Электронный Архив» (ЭЛАР) стала владельцем пакета акций компании Consistent Software Distribution (CSD). Дмитрий Щербачев, вице-президент корпорации «Электронный Архив», выразил надежду, что это событие даст синергетический эффект, позволит обеим компаниям у
02.12.2004 Consistent Software упростит проектирование схем

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Компания Consistent Software объявила о выходе новых программных продуктов. Среди них новая версия системы TDMS (Technical Data Management System – объектно-ориентированная информационная система, предн
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Компания Consistent Software объявила о начале поставок программы RasteriCS для AutoCAD 2000/2000i/2002/2004 и AutoCAD LT 2002/2004. RasteriCS – программа, позволяющая получать цветные или монохромные р
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Компания Consistent Software объявила о начале поставок новой версии программного обеспечения СПДС GraphiCS 2.5 для AutoCAD 2004, AutoCAD LT 2004. Программа СПДС GraphiCS предназначена для оформления ст
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ивать информационную и рекламную поддержку. Король Марина Георгиевна, генеральный директор компании CSoft, входящей в группу компаний Consistent Software Родилась в Москве, свой день рождения о
14.08.2003 Consistent Software победил в тендере администрации Калининградской области

ке, поданной Центром инженерных технологий “Си Эс Трэйд” (калининградское отделение группы компаний Consistent Software). Победившее конкурсное предложение основано на многолетнем опыте разрабо
13.12.2001 "Форвард Технологии" анонсировала новое стратегическое направление своей деятельности

мпания "Форвард Технологии" заявила о новом стратегическом направлении деятельности - производстве и продвижении графических и рабочих станций. Кроме того, было объявлено о сотрудничестве с компанией Consistent Software. Компания Consistent Software представила программное обеспечение для автоматизации проектирования и технологической подготовки производства, которое будет поставлять
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Публикаций - 119, упоминаний - 232

CSoft Development и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 22
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 468 19
Нанософт 141 14
Microsoft Corporation 25655 13
Oracle Corporation 7042 8
Softline - Софтлайн 3615 7
SAP SE 5561 6
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Компас 20 5
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 3
Норникель - Норильскпроект 4 3
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