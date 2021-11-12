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PTC Inc ThingWorx

СОБЫТИЯ

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12.11.2021 «Кадфем си-ай-эс» представила решение для автоматизации бизнес-процессов сервисного обслуживания 2
20.07.2021 Доступна новая версия решений Ansys 2021 R2 1
20.08.2020 PTC развивает Промышленный Интернет вещей на предприятиях с помощью ThingWorx 9.0 4
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1
24.04.2019 УАЗ с помощью Prof-IT Group внедрил технологию промышленного интернета вещей 3
11.09.2018 Лидеры промышленности и науки обсудят ускорение инноваций при помощи технологий компьютерного моделирования 1
05.06.2017 PTC и Ansys анонсировали платформу для цифрового моделирования в промышленном интернете вещей 2
30.05.2017 PTC представила новые приложения ThingWorx Manufacturing 6
19.05.2017 VMware представляет решение для управления интернетом вещей 1
19.04.2017 В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей 3
30.03.2017 PTC и OSIsoft ускорят разработку решений для промышленного интернета вещей 2
20.02.2017 Panasonic выбрала PTС ThingWorx для мониторинга работы проекторов высокой яркости 1
21.11.2016 PTC представил Creo 4.0 для проектирования интеллектуальных изделий 1
05.09.2016 VMware анонсировала стратегию и альянсы в сфере интернета вещей 1
12.07.2016 PTC упрощает разработку приложений дополненной реальности с выпуском Vuforia Studio Enterprise 1
30.05.2016 Epam совместно с PTC работает над созданием специализированных отраслевых решений интернета вещей 3
24.05.2016 PTC представила новую версию своей платформы интернета вещей ThingWorx 5
16.05.2016 PTC представила новую версию своего PLM-решения для розничной торговли 1
11.02.2016 Проникновение «Интернета вещей» в России пока остается на низком уровне 3
14.12.2015 Revolta Engineering и PTC договорились о стратегическом партнерстве в области IoT 2
30.11.2015 PTC и Bosch Software Innovations сформировали альянс для создания промышленных IoT-решений 2
25.11.2015 PTC представила систему управления жизненным циклом «умных» сетевых изделий Windchill 11 1
16.10.2015 PTC приобрела платформу дополненной реальности Vuforia у Qualcomm за $65 млн 1
28.07.2015 PTC представила новое IoT-решение ThingWorx Converge 4

Публикаций - 27, упоминаний - 55

PTC Inc и организации, системы, технологии, персоны:

PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 21
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 44 6
ANSYS 94 5
PTC Inc - Vuforia 10 4
Dell EMC 5180 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Microsoft Corporation 25775 3
HP Inc. 5883 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 3
QBurst 2 2
Luxms - YASP - ЯСП 8 2
Altair Engineering 33 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 91 2
Сенсорные Системы 78 2
OSIsoft - ОСИсофт 16 2
Bosch SoftTec - Bosch Software Innovations 5 2
Ростелеком 10948 2
Broadcom - VMware 2610 2
Cisco Systems 5372 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Huawei 4677 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
Intel Corporation 12811 2
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 54 2
Autodesk 639 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
Крок - Croc 1964 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
MediaTek - Ralink 595 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Dassault Systemes 235 2
Winnum - Signum - Сигнум 12 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ambite - Revolta Engineering - Револьта Инжиниринг 2 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 1
Геометрия НПО 165 1
Буревестник ЦНИИ 8 1
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
Airbus Helicopters SAS - Eurocopter Group 10 1
Onex Corporation - Carestream Health - Eastman Kodak Company's Health Group 3 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
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IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 13
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 4
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Microsoft Azure Digital Twins 4 2
ANSYS Mechanical 9 2
ANSYS Fluent 6 2
ANSYS 2020 R2 - ANSYS 2021 R2 2 1
Adobe Illustrator 136 1
Apple Xcode - среда разработки программного обеспечения 44 1
Autodesk Fusion 360 10 1
Autodesk Nastran In-CAD 4 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
ANSYS LS-DYNA 2 1
ANSYS Minerva 2 1
ANSYS Electronics Desktop 2 1
ANSYS Maxwell 2 1
ANSYS SPEOS 2 1
ANSYS HFSS 4 1
ANSYS Sherlock 1 1
ANSYS Digital Safety Manager 1 1
ANSYS Safety Analysis 1 1
ANSYS Cloud 1 1
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Heppelmann Howard - Хеппельманн Говард 3 3
Rhodes Andy - Роудс Энди 10 2
Куренков Денис 1 1
MacGillivray Carrie - МакГилливрей Кэрри 3 1
Герасимов Александр 46 1
Осорин Максим 17 1
Бутяга Сергей 1 1
Маковельский Олег 2 1
Feldman Eli - Фельдман Эли 2 1
Sherburne David - Шербурн Дэвид 1 1
Dhawan Sanjay - Дхаван Санджей 2 1
Iyer Bask - Айер Баск 2 1
Turner Vernon - Тернер Вернон 8 1
Carmichael Scott - Кармайкл Скотт 1 1
Shepherd Brian - Шеферд Брайан 3 1
Otterson Martin - Оттерсон Мартин 2 1
Михайлов Иван 10 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 4
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 3
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 3
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
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Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 186 2
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ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Ведомости 1466 1
IDC - International Data Corporation 4975 4
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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