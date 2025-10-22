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Luxms YASP ЯСП

ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) —правообладатель платформы Luxms BI и центр внедрения, который занимается поставкой и сопровождением отраслевых информационно-аналитических решений на базе Luxms BI.  Платформа Luxms BI предоставляет функциональные и визуальные возможности для создания спектра аналитических решений: от готовых дэшбордов для оперативной поддержки принятия решений до развитого функционала для самообслуживания. ГК Luxms – поставщик решений для работы с большими данными: визуального контроля, потоковой и текстовой аналитики, обработки в оперативной памяти, промышленного интернета и машинного обучения на основе искусственного интеллекта.

СОБЫТИЯ

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22.10.2025 Платформа Luxms BI совместима с СУБД Tantor Certified 15 1
26.08.2025 Подтверждена совместимость платформы Luxms BI с СУБД Arenadata Prosperity 1
28.01.2025 Операционная система «Альт СП» совместима с аналитической платформой Luxms BI 1
27.03.2024 ГК Luxms получила лицензию ФСТЭК 1
21.04.2023 Аналитическая платформа Luxms BI работает на ОС Astra Linux 1.7 1
01.08.2019 Насколько российские разработчики промышленного интернета отстают от зарубежных и как им помочь 1
29.05.2019 Промышленный интернет. Насколько российские разработки отстают от зарубежных. Рейтинг 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Luxms и организации, системы, технологии, персоны:

Luxms 119 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 3
Сенсорные Системы 77 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 308 2
Ростелеком 10908 2
Dell EMC 5172 2
Cisco Systems 5362 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 2
Huawei 4646 2
Qualcomm Technologies 1968 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 2
Dell Technologies - Dell Computer 2212 2
Intel Corporation 12795 2
HP Inc. 5879 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1678 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 413 2
Крок - Croc 1959 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1267 2
MediaTek - Ralink 592 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 436 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 410 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 699 2
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 2
Winnum - Signum - Сигнум 12 2
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 2
РТСофт - RTSoft 100 2
QBurst 2 2
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 44 1
Ниеншанц Автоматика 28 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 506 1
Siemens AG - Siemens Group 2669 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 273 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Пикодата - Picodata 26 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
Luxms - RC Labs - Эрсиэс лабс 4 1
МегаФон 10682 1
Microsoft Corporation 25739 1
9553 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2395 1
РЖД - Российские железные дороги 2091 4
Почта России ПАО 2360 2
Газпром ПАО 1488 2
Газпром нефть 721 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Ростелеком - РТК-Энергоменеджмент БО - РТК-ЭнергоБаланс 4 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 977 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2060 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13052 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5610 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6415 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5150 3
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1193 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7834 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7157 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35988 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 531 3
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5074 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33321 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27310 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4310 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13840 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16085 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10722 2
Data-Centric - Датацентричная модель предприятия 16 2
Промышленный компьютер - Industrial Computer 60 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2293 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6461 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34681 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22489 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1520 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1592 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12169 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16942 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2237 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7783 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9371 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24288 2
Субтехнологии 21 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8723 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1331 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3160 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 450 2
Luxms BI 118 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1747 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 401 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 118 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 268 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 19 2
Intel x86 - архитектура процессора 2143 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1576 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 721 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
SAP Leonardo 41 2
PTC ThingWorx 27 2
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 22 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Drill - Автоматизированная система управления буровыми работами 3 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 24 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco ЕС2015-Терем - ПАК корпоративной виртуализации для организации корпоративных систем VDI/VPS 13 1
1С:Аналитика 30 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 320 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 484 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 351 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 130 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Moc.OC Серверная 10 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Mos.BI - Централизованная аналитическая система 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Linux OS 11483 1
Microsoft Windows 16849 1
Oracle Java - язык программирования 3459 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 27 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 725 1
Qlik Sense 48 1
Winnum Platform 7 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 133 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 238 1
Apache Parquet 19 1
Вятчинин Александр 13 3
Тютюнник Александр 45 2
Яценко Вадим 100 1
Медников Алексей 2 1
Марченко Артём 2 1
Родионова Любовь 13 1
Тараканов Дмитрий 52 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54613 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47436 1
Германия - Федеративная Республика 13182 1
Нидерланды 3736 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53228 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7375 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11567 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3747 3
Ergonomics - Эргономика 1745 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1020 2
Энергетика - Energy - Energetically 5827 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4417 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10272 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21524 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1224 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8789 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2096 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4632 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11254 1
Образование в России 2778 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5666 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3942 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6700 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3962 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2465 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4588 1
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Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 2
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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