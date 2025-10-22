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Luxms YASP ЯСП
ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) —правообладатель платформы Luxms BI и центр внедрения, который занимается поставкой и сопровождением отраслевых информационно-аналитических решений на базе Luxms BI. Платформа Luxms BI предоставляет функциональные и визуальные возможности для создания спектра аналитических решений: от готовых дэшбордов для оперативной поддержки принятия решений до развитого функционала для самообслуживания. ГК Luxms – поставщик решений для работы с большими данными: визуального контроля, потоковой и текстовой аналитики, обработки в оперативной памяти, промышленного интернета и машинного обучения на основе искусственного интеллекта.
СОБЫТИЯ
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Luxms и организации, системы, технологии, персоны:
|Вятчинин Александр 13 3
|Тютюнник Александр 45 2
|Яценко Вадим 100 1
|Медников Алексей 2 1
|Марченко Артём 2 1
|Родионова Любовь 13 1
|Тараканов Дмитрий 52 1
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