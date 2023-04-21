Аналитическая платформа Luxms BI работает на ОС Astra Linux 1.7

ГК «Астра» и ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) завершили испытания совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы для бизнес-аналитики данных Luxms BI версии 8. В ходе проведенных исследований специалисты убедились, что продукт корректно работает под управлением защищенной ОС, и пользователям в полном объеме доступен функционал компонентов технологического стека. Это официально подтверждается сертификатом, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Платформу Luxms BI используют крупные компании нефтегаза, энергетики, здравоохранения, а также телекоммуникационные, логистические, транспортные и финансовые организации.. Аудиторию решения составляют топ-менеджеры и линейные руководители, которые с его помощью контролируют бизнес-процессы, анализируют показатели эффективности и готовят интерактивные отчеты.

К наиболее значимым преимуществам продукта разработчик относит наличие широкого спектра возможностей для работы с большими данными, в т.ч. высокоскоростной доступ к информации и ее хранение в «горячем слое», высокую производительность, горизонтальную масштабируемость и инструменты для встраивания результатов анализа и контроля в бизнес-процессы. Наряду с этими качествами вендор выделяет простоту и скорость внедрения клиентского функционала, средства самообслуживания, сопоставимые с лучшими зарубежными аналогами, оптимальную стоимость владения и гибкие условия лицензирования.

Решение включено в реестр Минцифры под номером №3366 и может применяться для ИТ-импортозамещения.

«Совместимость Astra Linux Special Edition» и Luxms BI даст специалистам, пользователям, работающим в сфере бизнес-аналитики, возможность безопасно оперировать важной и конфиденциальной информацией, и таким образом они смогут повысить эффективность своей деятельности», — сказал Алексей Медников, директор по инновациям ГК Luxms.

«Сертификация Luxms BI – это важное событие и хорошая новость для российских пользователей аналитических платформ. По результатам экспертных проверок мы можем на 100% гарантировать, что решение корректно работает в среде сертифицированной ОС. В связке с Astra Linux Luxms BI не только может успешно заместить импортные аналоги, от которых сейчас многим приходится отказываться, но и подходит для инфраструктур, обрабатывающих информацию ограниченного доступа», – отметил Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

ООО «ЯСП» (входит в группу компаний Luxms) — правообладатель платформы Luxms BI и центр внедрения, который занимается поставкой и сопровождением отраслевых информационно-аналитических решений на базе Luxms BI. Платформа Luxms BI предоставляет функциональные и визуальные возможности для создания широкого спектра аналитических решений: от готовых дэшбордов для оперативной поддержки принятия решений до развитого функционала для самообслуживания.

ГК Luxms – поставщик решений для работы с большими данными: визуального контроля, потоковой и текстовой аналитики, обработки в оперативной памяти, промышленного интернета и машинного обучения на основе искусственного интеллекта.