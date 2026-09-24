Россияне создали первый в мире портативный томограф

Российская компания Smart Engines разработала портативный томограф для диагностики организма. Прототип уже проходит апробацию в медицинских и ветеринарных учреждениях.

Портативный рентген

Отечественный разработчик распознающего ПО Smart Engines создал носимый томограф для рентгеновской 3D-диагностики. Проект реализован без привлечения внешнего финансирования, внутренние инвестиции составили $5 млн. Об этом CNews рассказали представители Smart Engines.

В классическом компьютерном томографе источник излучения и детектор жестко закреплены на вращающейся раме внутри массивного кольца, в которое укладывают пациента. Здесь этой конструкции нет: источник свободно перемещается в пространстве, а система автоматически определяет его положение в каждый момент и «сшивает» разрозненные кадры в целостную 3D-картину. Устройство весит менее 5 кг при весе в 200-300 кг обычного томографа.

По данным разработчика, это первое в мире подобное устройство. Прибор предназначен для работы там, где классические системы компьютерной томографии (КТ) недоступны: в полевых условиях, в машинах скорой помощи и фельдшерских пунктах.

Сейчас прототип проходит апробацию в медицинских и ветеринарных учреждениях.

Как это работает

В основе разработки томографа лежит технология X-SLAM: объединяет компьютерное зрение, рентгеновскую томографию и искусственный интеллект. Система автоматически определяет положение источника излучения, пока оператор свободно перемещает его вокруг объекта, рассказали в Smart Engines.

Smart Engines Smart Engines создала портативный томограф

Технология позволяет получать 3D-реконструкцию по 10–15 кадрам — в 100 раз меньше, чем при классической томографии. Лучевая нагрузка на пациента в сотни раз ниже, чем при стандартном КТ, утверждают разработчики.

Программно-аппаратный комплекс реализован на оборудовании петербургского производителя рентгеновской техники «Элтех-Мед».

Компания получила патент на данную разработку в России и подала документы на его получение в США.

Применение

По данным разработчика, качество изображения портативного томографа достаточно для локализации крупных осколков и определения их положения относительно костей и других анатомических структур.

Технология может использоваться в выездных хирургических пунктах, санитарном транспорте, зонах ЧС и труднодоступных районах. Отдельные перспективы — ветеринария, исследование предметов искусства, судебно-медицинская экспертиза, таможенный досмотр и дефектоскопия.

О компании

Smart Engines — российская компания-разработчик искусственного интеллекта, основана в 2016 г. учеными в сфере распознавания символов, изображений и обработки документов. По данным компании, её технологиями пользуются 70% жителей России и более 275 млн человек по всему миру.

По итогам 2024 г. компания заработала 830 млн руб., что на 80% выше, чем по итогам 2023 г. За 10 лет системы распознавания документов принесли разработчику более 2 млрд руб.