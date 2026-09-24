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ЭЛТЕХ-Мед
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 4, упоминаний - 4
ЭЛТЕХ-Мед и организации, системы, технологии, персоны:
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 488 3
|ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
|Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
|Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 3
|РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
|Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 203 1
|Арлазаров Владимир 291 2
|Чукалина Марина 4 2
|Потрахов Евгений 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167988 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55023 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.