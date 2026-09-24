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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЭЛТЕХ-Мед

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.09.2026 Россияне создали первый в мире портативный томограф 1
11.10.2023 Smart Engines представляет новую версию ПО Smart Tomo Engine для компьютерного томографа 1
13.07.2023 В России создан первый отечественный промышленный томограф. Видео 1
23.03.2023 Smart Engines выходит на рынок промышленной томографии 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

ЭЛТЕХ-Мед и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 488 3
ЭЛТЕХ - Экспертные лабораторные технологии - МедипалТех 15 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 656 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 934 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5072 3
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 387 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10290 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4723 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 765 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8880 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1974 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4910 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5065 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36670 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22769 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 613 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5330 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23588 1
Smart Engines - Smart Tomo Engine 19 3
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 203 1
Арлазаров Владимир 291 2
Чукалина Марина 4 2
Потрахов Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167988 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19727 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55023 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34192 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11460 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10507 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11929 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4067 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 33 1
РАН - Российская академия наук 2139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1474584, в очереди разбора - 724624.
Создано именных указателей - 201776.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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