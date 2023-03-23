Smart Engines выходит на рынок промышленной томографии

Научно-производственная компания Smart Engines объявляет о выходе на рынок промышленной томографии. Актуальность задачи неразрушающего контроля качества внутренней структуры деталей резко возросла с приходом аддитивных технологий, отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Рентгеновская томография с этой задачей легко справляется. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«За последние четыре года Smart Engines инвестировала в направление компьютерной томографии 200 млн руб. Сегодня мы выпускаем вторую версию нашей программы Smart Tomo Engine. Это полностью российский продукт для реконструкции и анализа двухмерных и трехмерных КТ изображений. Smart Tomo Engine в комплексе с отечественным томографом позволит получить уникальный сервис. Можно будет восстановленное трехмерное цифровое изображение объекта, полученное в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин или других повреждений, а также скрытых дефектов» — сказал Владимир Арлазаров.

Что нового в Smart Tomo Engine 2.0

Система Smart Tomo Engine 2.0 предназначена для точной томографической реконструкции трехмерного цифрового изображения объекта по набору его трансмиссионных проекций в рентгеновском диапазоне (рентгенограмм).

По сравнению с предыдущей версией Smart Tomo Engine, у новой системы улучшено качество получаемых изображений, существенно повышено быстродействие, улучшена технологическая совместимость, расширен список совместимых томографов. В Smart Tomo Engine 2.0 также были автоматизированы рутинные задачи оператора по подбору наилучших параметров реконструкции и внедрены новейшие технологии отечественной разработки.

«Например, для случаев, когда объект не помещается целиком в поле вида детектора, добавлен авторский патентованный алгоритм FOVEA, улучшающий изображение в поле вида и оценивающий структуру фона», - сказала начальник отдела компьютерной томографии Smart Engines кандидат физико-математических наук Марина Чукалина.

Для проектной работы в новой системе были разработаны нейросетевые модели, позволяющие проводить качественную реконструкцию при предельно малой дозовой нагрузке (малоракурсная съемка и малая экспозиция), отметила Марина Чукалина.

Линейка поддерживаемых вычислительных платформ в новой версии Smart Tomo Engine была дополнена российскими продуктами. На данный момент она представлена архитектурами x86-64, ARM, MIPS, Комдив и Elbrus для CPU и CUDA для GPU.

В России создается промышленный томограф нового поколения

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С выпуском Smart Tomo Engine 2.0 компания начинает разработку программно-аппаратного комплекса КТ нового поколения. В результате планируется создание полностью отечественного продукта, обеспечивающего повышенное качество и стабильность реконструкции с одновременным снижением дозовой нагрузки.

В качестве экспериментальной базы для разработки будет использован томографический аппарат, произведенный компанией «ЭЛТЕХ-мед» (Санкт-Петербург). Этот томограф предоставляет широкие возможности для модификации аппаратной части в процессе исследований.

Работы над новым комплексом ведутся в сотрудничестве с Институтом проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича Российской академии наук, известным своими результатами в области обработки изображений. На территории ИППИ РАН и установлен экспериментальный томограф.

Сотрудничество компании Smart Engines и ИППИ РАН в области томографии началось в 2018 г. Результатом этого взаимодействия уже стала регулярная публикация совместных научных статей.

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«Мы рассчитываем, что огромный опыт успешных научных исследований и фундаментальный подход ИППИ РАН позволит в кратчайшие сроки создать промышленный томограф нового поколения», - сказал Владимир Арлазаров.