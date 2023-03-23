Разделы

Цифровизация Техника
|

Smart Engines выходит на рынок промышленной томографии

Научно-производственная компания Smart Engines объявляет о выходе на рынок промышленной томографии. Актуальность задачи неразрушающего контроля качества внутренней структуры деталей резко возросла с приходом аддитивных технологий, отметил генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров. Рентгеновская томография с этой задачей легко справляется. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

«За последние четыре года Smart Engines инвестировала в направление компьютерной томографии 200 млн руб. Сегодня мы выпускаем вторую версию нашей программы Smart Tomo Engine. Это полностью российский продукт для реконструкции и анализа двухмерных и трехмерных КТ изображений. Smart Tomo Engine в комплексе с отечественным томографом позволит получить уникальный сервис. Можно будет восстановленное трехмерное цифровое изображение объекта, полученное в высоком разрешении, сравнить с идеальной моделью на предмет соответствия состава, размеров, наличия трещин или других повреждений, а также скрытых дефектов» — сказал Владимир Арлазаров.

Что нового в Smart Tomo Engine 2.0

Система Smart Tomo Engine 2.0 предназначена для точной томографической реконструкции трехмерного цифрового изображения объекта по набору его трансмиссионных проекций в рентгеновском диапазоне (рентгенограмм).

По сравнению с предыдущей версией Smart Tomo Engine, у новой системы улучшено качество получаемых изображений, существенно повышено быстродействие, улучшена технологическая совместимость, расширен список совместимых томографов. В Smart Tomo Engine 2.0 также были автоматизированы рутинные задачи оператора по подбору наилучших параметров реконструкции и внедрены новейшие технологии отечественной разработки.

«Например, для случаев, когда объект не помещается целиком в поле вида детектора, добавлен авторский патентованный алгоритм FOVEA, улучшающий изображение в поле вида и оценивающий структуру фона», - сказала начальник отдела компьютерной томографии Smart Engines кандидат физико-математических наук Марина Чукалина.

Для проектной работы в новой системе были разработаны нейросетевые модели, позволяющие проводить качественную реконструкцию при предельно малой дозовой нагрузке (малоракурсная съемка и малая экспозиция), отметила Марина Чукалина.

Линейка поддерживаемых вычислительных платформ в новой версии Smart Tomo Engine была дополнена российскими продуктами. На данный момент она представлена архитектурами x86-64, ARM, MIPS, Комдив и Elbrus для CPU и CUDA для GPU.

В России создается промышленный томограф нового поколения

Сергей Бычков, ЦИТ Красноярского края: В киберпространстве воюют киберармии сильнейших стран
безопасность

С выпуском Smart Tomo Engine 2.0 компания начинает разработку программно-аппаратного комплекса КТ нового поколения. В результате планируется создание полностью отечественного продукта, обеспечивающего повышенное качество и стабильность реконструкции с одновременным снижением дозовой нагрузки.

В качестве экспериментальной базы для разработки будет использован томографический аппарат, произведенный компанией «ЭЛТЕХ-мед» (Санкт-Петербург). Этот томограф предоставляет широкие возможности для модификации аппаратной части в процессе исследований.

Работы над новым комплексом ведутся в сотрудничестве с Институтом проблем передачи информации (ИППИ) им. А.А. Харкевича Российской академии наук, известным своими результатами в области обработки изображений. На территории ИППИ РАН и установлен экспериментальный томограф.

Сотрудничество компании Smart Engines и ИППИ РАН в области томографии началось в 2018 г. Результатом этого взаимодействия уже стала регулярная публикация совместных научных статей.

Илья Маркелов, «Лаборатория Касперского»: Подход «внедрил и забыл» недопустим для SIEM
безопасность

«Мы рассчитываем, что огромный опыт успешных научных исследований и фундаментальный подход ИППИ РАН позволит в кратчайшие сроки создать промышленный томограф нового поколения», - сказал Владимир Арлазаров.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Росатом» строит новый огромный ЦОД на тысячи серверных стоек

«Российский хакер» взломал американских сенаторов на почве непреодолимых «патриотических чувств»

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

Цифровое рабство откладывается. В России впервые за многие годы выросло число банкоматов

ChatGPT перепугал своих создателей, заявив, что «хочет сбежать», после чего зловеще замолчал

Российские регионы планируют сократить ИКТ-расходы в 2023 г.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще