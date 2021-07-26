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Nvidia CUDA
Compute Unified Device Architecture
Вычисления на графических процессорах


26.07.2021 Названы самые необычные ИТ-вакансии России 2
15.06.2021 Из-за глобального дефицита производители вернулись к выпуску слабых видеокарт восьмилетней давности 1
07.06.2021 Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты 5
19.02.2021 Nvidia на уровне кода запретила добывать криптовалюты на игровых видеокартах 1
13.11.2020 МТС адаптировала облачный суперкомпьютер для проектов умного города 1
30.10.2020 Inno3D: новые видеокарты серии Inno3D GeForce RTX 3070 1
23.10.2020 Acer представила новые компьютеры ConceptD. Цены. Фото 1
26.06.2020 Начались продажи сверхмощного ноутбука на Linux Ubuntu 3
23.06.2020 «Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К 9» 4
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1
25.02.2020 Arenadata выпустила Arenadata Hadoop 2.1.2 1
14.01.2020 Lenovo внедрила суперкомпьютер в Иркутской нефтяной компании 1
19.12.2019 Nvidia представила DRIVE AGX Orin 1
07.11.2019 Nvidia выпустила суперкомпьютер размером с кредитку 1
11.07.2019 МТС открыла бизнесу доступ к облачному суперкомпьютеру 1
11.04.2019 Автопилот Tesla удалось заманить на встречную полосу с помощью рисунка на асфальте 1
03.04.2019 SAS и Nvidia займутся совместными разработками в сфере ИИ 1
19.03.2019 Nvidia выпустила мощный компьютер за $99 размером с кредитку 1
30.10.2018 Россияне выпустили первый в мире официальный ноутбук для виртуальной реальности в Windows 10 1
12.10.2018 Nvidia представила открытую платформу GPU-ускорения RAPIDS для анализа больших данных и машинного обучения 1
14.08.2018 Nvidia представила новую архитектуру графических ускорителей Turing 2
26.10.2017 Nvidia представила контейнеры для глубокого обучения, Volta дебютируют в AWS 2
10.10.2017 Nvidia представила компьютер с искусственным интеллектом для роботакси 1
01.09.2017 В России создается искусственный интеллект для ведения осмысленных разговоров 1
06.07.2017 Nvidia и Baidu объявили о сотрудничестве в области искусственного интеллекта 1
23.05.2017 Fujitsu представила три новые рабочие станции Celsius 1
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете 1
11.05.2017 Новый графический чип обошелся Nvidia в $3 млрд 2
11.05.2017 Nvidia представила новое поколение архитектуры графических процессоров Volta 3
04.05.2017 Первый коммерческий суперкомпьютер на «Эльбрусах» появится до конца 2017 года 1
10.04.2017 Palit представила видеокарты GeForce GTX 1080 Ti JetStream и Super JetStream. Фото 1
24.03.2017 Fujitsu представила две новые модели рабочих станций с поддержкой VR 1
08.02.2017 Nvidia представила новые графические ускорители Quadro для рабочих станций 1
15.12.2016 «Техносерв» с более выгодной заявкой не смог отобрать у «Т-платформ» контракт на апгрейд суперкомпьютера «Ломоносов» 1
21.10.2016 «Пасковери» обновила линейку программ для поиска и восстановления паролей на CPU и GPU 1
20.06.2016 Nvidia Tesla P100 ускоряет приложения глубокого обучения и высокопроизводительные вычисления 1
20.07.2015 Самые ожидаемые планшеты 2015 года 1
15.06.2015 В Университете короля Абдулазиза запущен новый суперкомпьютер на базе решений Fujitsu 1
18.03.2015 Meijin представила игровой компьютер GTX Titan X SLI 1
18.11.2014 Nvidia представила двухпроцессорный графический ускоритель Tesla K80 1

Публикаций - 93, упоминаний - 142

Nvidia CUDA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 2024 29
Intel Corporation 4180 8
Samsung Electronics 5677 7
Fujitsu 741 4
Dell EMC 2405 3
Lenovo Group 1637 3
HP Inc. 2914 2
Facebook 3766 2
Google LLC 7154 2
AMD - Advanced Micro Devices 1672 2
Acer Group 1363 2
GitHub 412 2
IBM 3544 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Microsoft Corporation 11095 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 300 2
SAP SE 3215 1
Gigabyte Technology 133 1
Sony 2378 1
Dassault Systemes 146 1
Ситилинк - Citilink 190 1
MSI - Micro-Star International 276 1
HTC Corporation 1191 1
Inno3D 2 1
EA - Electronic Arts 910 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 1
ИСИБ - ISIB - Сибирский центр информационных технологий 2 1
System76 3 1
ALT Linux Team 14 1
iPavlov - Айпавлов 6 1
Tencent Keen Security Lab 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Arenadata - Аренадата Софтвер 39 1
Raspberry Pi Foundation - RPF 17 1
SEC Consult Services 930 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Huawei 2730 1
Tesla Motors 241 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Точка 124 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
СберАвто 18 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Chery Automobile 6 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 37 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2361 14
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5351 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3061 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 7
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 832 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 6
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 6
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 5
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 230 5
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 263 5
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 41 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 5
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 4
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 30 4
USB Type-C - USB-C 901 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
DDR - Double data rate 1069 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2970 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
vRAM - Video Random Access Memory - ОЗУ для видеоизображений 14 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1699 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 776 2
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
ARM64 - Архитектура процессора 1018 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 607 2
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 208 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 2
SODIMM - Small Outline Dual In-line Memory module 61 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 115 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Nvidia GeForce GTX 2067 48
Microsoft DirectX 327 10
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 73 8
Nvidia Tesla GPU 117 8
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 283 7
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 6
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 6
Microsoft Windows 10 6645 6
Nvidia Volta GV 26 5
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 5
Google TensorFlow 67 5
Linux OS 4260 4
Python PyTorch 15 4
Nvidia Pascal 13 4
Nvidia TensorRT 10 4
Google Android 10751 3
Caffe - среда для глубинного обучения 17 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 16 3
Java - Язык программирования 1177 3
Nvidia Drive PX 6 3
Apple iOS 5742 3
Keras - Открытая нейросетевая библиотека на языке Python 14 3
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 527 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 504 3
Apache MXNet 9 3
Microsoft Windows 8 1228 2
Nvidia Quadro RTX GPU 26 2
Nvidia GRID vGPU 37 2
Nvidia Jetson Xavier NX 8 2
Arenadata EDP - Enterprise Data Platform 18 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 2
Microsoft Windows 7 1662 2
OpenGL - Язык программирования 126 2
Nvidia Quadro GPU 80 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 2
Nvidia Quadro P GPU 16 2
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 2
Nvidia Jetson Nano - Микрокомпьютер 6 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен 28 4
Мотовилов Олег 58 2
Pette Bob - Пэтт Боб 9 2
Mueller Juergen - Мюллер Юрген 5 1
Зайцев Михаил 145 1
Schabenberger Oliver- Шабенбергер Оливер 3 1
Day Gavin - Дэй Гэвин 2 1
Buck Ian - Бак Йэн 10 1
Чернякова Анна 2 1
Дмитриев Сергей 16 1
Паршин Дмитрий 4 1
Полищук Дмитрий 11 1
Турчанинов Владимир 6 1
Гольдштейн Константин 8 1
Московский Александр 3 1
Овчинников Александр 4 1
Ермаков Александр 10 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Новодворский Алексей 95 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Япония 2788 3
Восточная Европа 1679 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Европа 3759 2
Китай - Тайвань 591 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 69 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
Россия - Восточная Сибирь 190 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Купертино 204 1
США - Калифорния 974 1
Россия - Сочи 912 1
Саудовская Аравия - Королевство 278 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
Россия - Иркутская область 545 1
Россия - Владимирская область 368 1
Россия - Красноярский край 665 1
Северная Америка 1413 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 499 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 61 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
Tom’s Hardware 86 2
Reddit 198 1
MacRumors 114 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
NotebookCheck 4 1
VideoCardz 12 1
Electronista 139 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 63 1
IBM Research 70 1
Jon Peddie Research 20 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 21 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762873, в очереди разбора - 666561.
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