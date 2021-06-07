Nvidia CUDA

Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты вленная в нем видеокарта реализовывает не весь заложенный в нее потенциал. Как пишет профильный портал VideoCardz, в использующейся в данном лэптопе дискретной Nvidia GeForce RTX 3070 количество ядер CUDA не совпадает с номинальным. Как оказалось, вместо стандартных 5120 ядер CUDA в модификации карты для Alienware m15 R5 использовалось лишь 4680 ядер, то есть лишь 90% общего количест