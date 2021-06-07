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Nvidia CUDA Compute Unified Device Architecture Вычисления на графических процессорах
СОБЫТИЯ
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|07.06.2021
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Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты
вленная в нем видеокарта реализовывает не весь заложенный в нее потенциал. Как пишет профильный портал VideoCardz, в использующейся в данном лэптопе дискретной Nvidia GeForce RTX 3070 количество ядер CUDA не совпадает с номинальным. Как оказалось, вместо стандартных 5120 ядер CUDA в модификации карты для Alienware m15 R5 использовалось лишь 4680 ядер, то есть лишь 90% общего количест
|15.11.2013
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Новая Nvidia CUDA упрощает параллельное программирование
я Nvidia представила 6-ую версию платформы параллельных вычислений и модели программирования Nvidia CUDA, призванную упростить параллельное программирование и помочь разработчикам значительно с
|12.09.2013
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«Фаствидео» разработала сверхбыстрый кодек JPEG, оптимизированный для CUDA
Компания «Фаствидео» разработала новый оптимизированный для CUDA кодек JPEG, который позволяет добиться сверхвысокой скорости кодирования и декодирования изображений. «Быстрое кодирование и декодирование изображений в формате JPEG имеет широкий спектр п
|18.06.2013
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NVidia выпустила новую версию CUDA с поддержкой платформ ARM
явила о доступности новой версии платформы параллельных вычислений и модели программирования NVidia CUDA, впервые получившей поддержку платформ на базе архитектуры ARM. По словам разработчиков,
|19.03.2013
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GPU-ускорение на CUDA теперь доступно пользователям Python
вычислений и анализа больших объемов данных с помощью модели параллельного программирования Nvidia CUDA. В частности, параллельное программирование Nvidia CUDA поддерживается в NumbaPro
|15.10.2012
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NVidia выпустила новую версию платформы CUDA
Компания NVidia представила NVidia CUDA 5 — новую версию платформы параллельных вычислений и модели программирования для ускорен
|26.04.2012
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Казань получила технологии параллельных вычислений CUDA
Казанский федеральный университет (КФУ) получил статус CUDA Research Center. Это означает, что теперь российским ученым доступны мощные технологии п
|14.12.2011
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Nvidia открыла исходный код компилятора CUDA
Nvidia объявила о предоставлении исходного кода компилятора Nvidia CUDA на базе системы LLVM исследователям и разработчикам программных инструментов c целью упр
|22.12.2010
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20 новых исследовательских и учебных центров CUDA открылись в семи странах мира
Компания Nvidia объявила о появлении еще 20 исследовательских центров CUDA и учебных центров CUDA по всему миру. Новые институты, расположенные в США, Герма
Nvidia CUDA и организации, системы, технологии, персоны:
|Tom’s Hardware 600 8
|CNews - ZOOM.CNews 1866 7
|VideoCardz 44 7
|South China Morning Post 93 2
|Liliputing 76 1
|The Information 83 1
|Phoronix 59 1
|Harvard Business Review 22 1
|NotebookCheck 18 1
|Electronista 166 1
|Reg Hardware 91 1
|TechnologyAdvice - eWeek 230 1
|Reddit 398 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|WCCFTech - Издание 110 1
|AnandTech 73 1
|MacRumors 148 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
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