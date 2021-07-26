Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Nvidia CUDA
Compute Unified Device Architecture
Вычисления на графических процессорах
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Публикаций - 93, упоминаний - 142
Nvidia CUDA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
|Tom’s Hardware 86 2
|Reddit 198 1
|MacRumors 114 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|NotebookCheck 4 1
|VideoCardz 12 1
|Electronista 139 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762873, в очереди разбора - 666561.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762873, в очереди разбора - 666561.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru