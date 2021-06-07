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Nvidia CUDA Compute Unified Device Architecture Вычисления на графических процессорах

СОБЫТИЯ

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07.06.2021 Dell всех обманула. Она установила в дорогущие игровые ноутбуки полумертвые видеокарты

вленная в нем видеокарта реализовывает не весь заложенный в нее потенциал. Как пишет профильный портал VideoCardz, в использующейся в данном лэптопе дискретной Nvidia GeForce RTX 3070 количество ядер CUDA не совпадает с номинальным. Как оказалось, вместо стандартных 5120 ядер CUDA в модификации карты для Alienware m15 R5 использовалось лишь 4680 ядер, то есть лишь 90% общего количест
15.11.2013 Новая Nvidia CUDA упрощает параллельное программирование

я Nvidia представила 6-ую версию платформы параллельных вычислений и модели программирования Nvidia CUDA, призванную упростить параллельное программирование и помочь разработчикам значительно с
12.09.2013 «Фаствидео» разработала сверхбыстрый кодек JPEG, оптимизированный для CUDA

Компания «Фаствидео» разработала новый оптимизированный для CUDA кодек JPEG, который позволяет добиться сверхвысокой скорости кодирования и декодирования изображений. «Быстрое кодирование и декодирование изображений в формате JPEG имеет широкий спектр п
18.06.2013 NVidia выпустила новую версию CUDA с поддержкой платформ ARM

явила о доступности новой версии платформы параллельных вычислений и модели программирования NVidia CUDA, впервые получившей поддержку платформ на базе архитектуры ARM. По словам разработчиков,
19.03.2013 GPU-ускорение на CUDA теперь доступно пользователям Python

вычислений и анализа больших объемов данных с помощью модели параллельного программирования Nvidia CUDA. В частности, параллельное программирование Nvidia CUDA поддерживается в NumbaPro
15.10.2012 NVidia выпустила новую версию платформы CUDA

Компания NVidia представила NVidia CUDA 5 — новую версию платформы параллельных вычислений и модели программирования для ускорен
26.04.2012 Казань получила технологии параллельных вычислений CUDA

Казанский федеральный университет (КФУ) получил статус CUDA Research Center. Это означает, что теперь российским ученым доступны мощные технологии п
14.12.2011 Nvidia открыла исходный код компилятора CUDA

Nvidia объявила о предоставлении исходного кода компилятора Nvidia CUDA на базе системы LLVM исследователям и разработчикам программных инструментов c целью упр
22.12.2010 20 новых исследовательских и учебных центров CUDA открылись в семи странах мира

Компания Nvidia объявила о появлении еще 20 исследовательских центров CUDA и учебных центров CUDA по всему миру. Новые институты, расположенные в США, Герма

Публикаций - 201, упоминаний - 248

Nvidia CUDA и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 173
Intel Corporation 12811 30
AMD - Advanced Micro Devices 4641 28
Dell EMC 5180 21
Lenovo Group 2446 21
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 17
HP Inc. 5883 15
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 15
Microsoft Corporation 25775 14
Samsung Electronics 11064 13
Acer Group - Acer Inc 2776 11
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 11
Apple Inc 13154 10
Palit Microsystems 45 9
Toshiba Corporation 2980 8
Dell Technologies - Dell Computer 2219 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 7
Sony 6739 7
Google LLC 12688 6
Dell Alienware Corp 149 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Huawei 4676 6
Т-Платформы - T-Platforms 412 6
Fujitsu 2105 6
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 6
PNY Technologies 37 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
MediaTek - Ralink 595 5
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 104 5
Ampere Computing 62 4
Supermicro 135 4
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 4
Zotac 22 4
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 4
EVGA 14 4
Selectel - Селектел 544 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Tesla Motors 461 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Ру-Веб. Инвестиции 15 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Volvo Cars 262 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
Volkswagen Audi Group 232 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
AstraZeneca - АстраЗенека 64 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Сбер - СберАвто 38 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 1
Papa John’s - Папа Джонс 19 1
РЖД ДФО ДВЖД - Дальневосточная железная дорога 19 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
Наукоград - технопарк 156 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Great Wall Motors 5 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 38 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Авикос-АФЕС 3 1
Texterra - Веб-Агентство Текстерра 3 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Mercedes-Benz Group - Daimler Trucks and Buses - Thomas Built 5 1
Hensel Phelps Construction 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 151
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