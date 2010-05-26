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Nvidia PureVideo

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.05.2010 GeForce GTX 480M: представлена самая быстрая графика для ноутбуков 1
10.12.2009 Выбор ZOOM: самые мощные ноутбуки 2009 года 1
21.10.2008 Nvidia выпустила два новых процессора для настольных систем 1
18.06.2008 Nvidia подняла производительность в полтора раза 1
17.06.2008 Nvidia представила новое поколение видеопроцессоров 1
04.06.2008 Nvidia представила новую серию мобильных процессоров - GeForce 9M 1
14.05.2008 NVIDIA ForceWare 175.16: новые драйверы для видеокарт GeForce 2
01.04.2008 Полный привод от Meijin 2
22.02.2008 Leadtek выпускает видеокарты WinFast PX9600 GT 2
22.02.2008 XFX представляет линейку видеокарт GeForce 9600 GT 1
17.01.2008 XFX выпускает видеокарту XFX GeForce 8800 GS 1
17.12.2007 Leadtek представляет WinFast PX8800 GTS 512MB 1
12.12.2007 Новая видеокарта Nvidia работает на 25% быстрее 1
11.12.2007 Ноутбуки: предновогодние новинки 1
20.11.2007 Nvidia выпустила мощнейшие мобильные процессоры 1
20.11.2007 Nvidia представила GeForce 8800M GTX и 8800M GTS 1
01.11.2007 Leadtek представляет новые видеокарты hi-end-класса 1
17.10.2007 XFX Fatal1ty 8500 GT: разогнанная и бесшумная 1
29.08.2007 Leadtek представил новую видеокарту среднего класса 1
04.07.2007 Ноутбуки: лучшие новинки июня 1
22.05.2007 Новый медиацентр Desten с 4-ядерным процессором 2
18.05.2007 PowerDVD Ultra включил поддержку PureVideo HD 3
17.05.2007 Leadtek выпустил новую видеокарту среднего класса 1
11.05.2007 Nvidia: GeForce серия 8 отныне в ноутбуках 1
26.04.2007 Leadtek получил сертификат Windows Vista на серию PX8000 2
18.04.2007 Leadtek представил видеокарты с поддержкой DirectX 10 1
17.04.2007 Видеокарты Nvidia GeForce 8500 и 8600: новинки от ECS 1
13.03.2007 PureVideo открыла Netvibes для видео 3
13.02.2007 ECS выпустила новую видеокарту на ядре GeForce 8800 GTS 1
10.01.2007 Leadtek выпустил новую AGP-карту 1
13.10.2006 Elitegroup выпустила видеокарту на базе Nvidia для игроманов 1
06.09.2006 Leadtek выпустил видеокарту для HD-игр 1
22.08.2006 Gigabyte выпустил видеокарту с поддержкой HD-изображения 1
07.07.2006 Meijin начал продажи ПК для геймеров 1
13.06.2006 Gigabyte выпустил видеокарту с низким уровнем шума 1
05.06.2006 Leadtek анонсировал видеокарту для Windows Vista 1
05.06.2006 Leadtek представил видеокарту для геймеров 1
19.05.2006 Toshiba Tecra M4 - Tablet PC с сюрпризом 1
14.04.2006 Palit представила новый мощный графический ускоритель GeForce7600GS Sonic 1

Публикаций - 56, упоминаний - 67

Nvidia PureVideo и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3986 47
Leadtek 60 15
Microsoft Corporation 25753 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2171 8
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 419 8
Intel Corporation 12800 6
XFX - PINE Technologies 14 6
Dell Alienware Corp 149 5
Toshiba Corporation 2980 4
Acer Group - Acer Inc 2772 4
Sony 6732 4
VAIO 475 4
Meijin - Мейджин - Мэйдзин 36 3
Dell EMC 5177 3
HP Inc. 5880 3
AMD - Advanced Micro Devices 4633 3
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 738 3
AMD Graphics Product Group - ATI 972 3
Apple Inc 13123 2
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 388 2
Acronis - Акронис 489 2
Fujitsu 2105 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1094 2
Microsoft WinHEC - Microsoft Windows Hardware Engineering Community - Microsoft WHQL - Windows Hardware Quality Lab - Microsoft Windows Hardware Certification Kit - Microsoft Windows Hardware Compatibility - Microsoft Windows Hardware Experience 87 2
Rover - RoverComputers 422 2
ECS - Elitegroup Computer Systems 56 2
AiRiS 7 2
Eurocom 26 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation 11 2
Inventec - Kohjinsha 67 1
Lenovo Group 2445 1
Dell Technologies - Dell Computer 2218 1
Razer Inc 87 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 439 1
Merlion iRU - Деловой офис 352 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Acer - AOpen 58 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies 319 1
Sparkle 9 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Swarovski AG 74 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4589 47
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22516 37
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18296 29
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1105 19
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 19
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6455 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15413 13
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5625 12
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5020 11
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1316 11
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3427 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28203 10
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1266 10
HDV - High Definition Video - стандарт записи видео высокой чёткости на магнитную ленту 361 10
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3929 9
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1526 9
DDR - Double data rate 3078 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10287 8
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 8
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8738 8
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1653 7
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16957 7
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4196 7
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2034 7
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7882 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13456 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4453 6
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 571 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7917 5
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10577 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1655 5
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 177 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10658 5
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6395 5
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1620 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5912 5
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3045 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13221 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11506 5
Microsoft DirectX 723 44
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 869 32
Microsoft DirectX Shader Model - High Level Shader Language - C-подобный язык высокого уровня для программирования шейдеров 73 27
Nvidia SLI 164 21
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 19
Nvidia GeForce GT 337 19
Nvidia GeForce GTX 524 13
Leadtek WinFast 34 13
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 276 12
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 11
Nvidia GeForce GS 58 9
Nvidia Intellisample HCT 22 8
Nvidia TurboCache 48 6
Nvidia CineFX 22 6
Microsoft Windows 16863 6
Epic Games - Unreal Tournament 66 5
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 199 5
Nvidia GeForce GTS 48 5
Nvidia Quantum Effects 6 5
Nvidia GeForce Go 189 5
Nvidia UltraShadow 15 5
Nvidia ForceWare 19 5
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 4
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 4
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Cyberlink PowerDVD 42 3
Nvidia PhysX 62 3
Nvidia nForce 111 3
Cyberlink PowerDirector 10 2
Linux OS 11506 2
Microsoft Windows XP 2430 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1075 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Intel Core Quad 123 2
Intel GMA - Intel Graphics Media Accelerator - графический контроллер 216 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 2
Toshiba Satellite 166 2
Apple MacBook Pro 558 2
Ксенин Алекс 311 3
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 130 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Meier Sid - Мейер Сид 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 165658 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54674 3
Япония 13790 3
Китай - Тайвань 4239 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19071 2
Европа 24943 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3654 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3412 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4195 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47506 1
Земля - планета Солнечной системы 10853 1
Канада 5074 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 2
Физика - Physics - область естествознания 2935 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1012 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1512 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4503 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1572 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2742 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27209 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1378 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2671 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11675 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4797 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3390 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33636 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6729 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8812 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 382 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3342 1
Евросоюз - RoHS - Restriction of Hazardous Substances Directive - директива Совета Европы по экологической безопасности, ограничивающая содержание вредных веществ 85 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5489 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3092 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1724 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3154 1
Reference - Референс 220 1
Ботаника - Растения - Plantae 1162 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1354 1
Hello Kitty - Kitty White 12 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2732 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 674 1
CNews - ZOOM.CNews 1865 1
Mashable 372 1
DailyTech 96 1
USA Today 153 1
MSNBC - телеканал 89 1
IDC - International Data Corporation 4972 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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