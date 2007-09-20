Получите все материалы CNews по ключевому слову
Microsoft WinHEC Microsoft Windows Hardware Engineering Community Microsoft WHQL Windows Hardware Quality Lab Microsoft Windows Hardware Certification Kit Microsoft Windows Hardware Compatibility Microsoft Windows Hardware Experience
|20.09.2007
|
NVIDIA выпустила новые WHQL-сертифицированные драйвера
NVIDIA выпустила новые WHQL-сертифицированные драйвера ForceWare 163.69 для платформы Windows Vista. Драйвера подходят для видеокарт NVIDIA GeForce 6, 7 и 8 серии. В них поддерживается технология NVIDIA SLI, а также
|17.05.2007
|
SSD-накопитель SanDisk получил сертификат Windows Vista
Корпорация SanDisk сообщила о том, что лаборатория Microsoft Windows Hardware Qualification Lab (WHQL) сертифицировала новый 1,8-дюймовый накопитель SanDisk на базе твердотельной памяти (SSD
|26.07.2002
|
ATI разъяснила ситуацию с драйверами Windows для 9000 Pro и 9700
ирма ATI поспешила разъяснить вопрос о поддержке будущих видеокарт на 9000 Pro и 9700. Представитель фирмы сослался на заявление Microsoft, которое поясняет суть вопроса. Заявление Microsoft гласит: "WHQL больше не будет принимать некоторые заявления. Начиная с 1 июля 2002 г. WHQL больше не будет принимать заявления на сертификацию всех аппаратных устройств для следующих операционных
|24.04.2000
|
Финальная версия спецификации USB 2.0 будет представлена 27 апреля на конференции WinHEC
амках Конференции разработчиков оборудования для Windows (Windows Hardware Engineering Conference - WinHEC), которая пройдет в Новом Орлеане.
|24.05.1999
|
Rise Technology получила сертификат WHQL на свои микропроцессоры mP6 233 и mP6 266
Компания Rise Technology объявила о получении сертификата WHQL (Microsoft Hardware Quality Labs) на свои микропроцессоры mP6 233 и mP6 266. Этот сертификат удостоверяет способность процессоров работать в среде ОС фирмы Microsoft, включая Windows 95, 9
