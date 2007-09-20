Разделы

Microsoft WinHEC Microsoft Windows Hardware Engineering Community Microsoft WHQL Windows Hardware Quality Lab Microsoft Windows Hardware Certification Kit Microsoft Windows Hardware Compatibility Microsoft Windows Hardware Experience


СОБЫТИЯ

20.09.2007 NVIDIA выпустила новые WHQL-сертифицированные драйвера

NVIDIA выпустила новые WHQL-сертифицированные драйвера ForceWare 163.69 для платформы Windows Vista. Драйвера подходят для видеокарт NVIDIA GeForce 6, 7 и 8 серии. В них поддерживается технология NVIDIA SLI, а также

17.05.2007 SSD-накопитель SanDisk получил сертификат Windows Vista

Корпорация SanDisk сообщила о том, что лаборатория Microsoft Windows Hardware Qualification Lab (WHQL) сертифицировала новый 1,8-дюймовый накопитель SanDisk на базе твердотельной памяти (SSD
26.07.2002 ATI разъяснила ситуацию с драйверами Windows для 9000 Pro и 9700

ирма ATI поспешила разъяснить вопрос о поддержке будущих видеокарт на 9000 Pro и 9700. Представитель фирмы сослался на заявление Microsoft, которое поясняет суть вопроса. Заявление Microsoft гласит: "WHQL больше не будет принимать некоторые заявления. Начиная с 1 июля 2002 г. WHQL больше не будет принимать заявления на сертификацию всех аппаратных устройств для следующих операционных
24.04.2000 Финальная версия спецификации USB 2.0 будет представлена 27 апреля на конференции WinHEC

амках Конференции разработчиков оборудования для Windows (Windows Hardware Engineering Conference - WinHEC), которая пройдет в Новом Орлеане.
24.05.1999 Rise Technology получила сертификат WHQL на свои микропроцессоры mP6 233 и mP6 266

Компания Rise Technology объявила о получении сертификата WHQL (Microsoft Hardware Quality Labs) на свои микропроцессоры mP6 233 и mP6 266. Этот сертификат удостоверяет способность процессоров работать в среде ОС фирмы Microsoft, включая Windows 95, 9

Microsoft Corporation 25359 66
Intel Corporation 12596 26
Nvidia Corp 3794 10
AMD - Advanced Micro Devices 4507 10
Samsung Electronics 10739 7
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 991 7
Qualcomm Technologies 1923 5
Apple Inc 12781 5
Philips 2078 5
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 4
IBM - International Business Machines Corp 9569 4
HP - Hewlett-Packard 3645 4
AMD Graphics Product Group - ATI 965 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 3
Sony 6644 3
Fujifilm - Fuji Photo Film 341 2
Google LLC 12360 2
Microsoft Windows Experience 10 2
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 210 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Fujifilm Business Innovation - Fuji Xerox 39 2
Dell EMC 5111 2
Lenovo Group 2376 2
Dell Technologies - Dell Computer 2163 2
Fujitsu 2070 2
Xerox - The Haloid Company 1156 2
Adobe Systems 1574 2
Seiko Epson Corporation 902 1
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 1
Adata Technology 122 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 202 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 260 1
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 431 1
Double Data - Дабл Дата 20 1
SentinelOne 22 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 332 1
Pegatron - ASRock 56 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 1
Fujian Jinhua Integrated Circuit Company 12 1
Microsoft Windows and Devices - Microsoft Windows Live Engineering Group - Microsoft Operating Systems Engineering Group 27 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 2
Yamaha - Ямаха 107 1
DuPont - Дюпон 101 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
Россети Ленэнерго 1699 1
MCHC - Mitsubishi Chemical Holdings Corporation - Mitsubishi Chemical Safety Institute - Mitsubishi Gas Chemical Company 30 1
Meta Group 54 1
Dow Chemical Company (TDCC) 33 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2768 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5092 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 36 1
Президент Армении - Правительство Армении - Министерства Республики Армения - органы государственной власти 88 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 666 1
Федеральное казначейство России 1880 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6429 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27247 48
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21861 27
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32079 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15039 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26225 13
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4265 12
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9913 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57839 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16706 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12753 8
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10383 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74161 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8418 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17880 6
DDR - Double data rate 2961 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4399 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13146 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10546 5
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5421 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14409 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13086 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32222 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25785 5
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1579 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6735 5
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1586 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13704 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12419 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6104 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10275 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3564 4
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1029 4
Rootkit - Руткит - набор программных средств 387 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12137 4
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1076 4
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1067 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3329 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8234 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1927 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 3
Microsoft Windows 16463 46
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 12
Microsoft Windows 2000 8679 10
Microsoft Windows 10 1905 10
Microsoft Windows XP 2423 10
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1405 10
Microsoft Windows Server 2003 571 6
Linux OS 11063 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 6
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 859 6
Microsoft DirectX 718 5
S8 Capital - Aquarius - AquaServer - AQserv - серия серверов 63 5
Nvidia ForceWare 19 5
Microsoft Windows 7 1999 5
Microsoft Windows Server 2008 481 4
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 4
Microsoft Windows 98 451 4
Microsoft Windows XP Professional 235 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1635 4
Microsoft Office 4012 4
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 828 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 363 4
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 3
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 3
Nvidia SLI 163 3
S8 Capital - Aquarius Professional 20 3
Nvidia GeForce GTX 523 3
Microsoft Surface - Планшет 442 3
Intel x86 - архитектура процессора 1999 3
AMD Athlon - серия микропроцессоров 861 3
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 3
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 593 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2423 2
Microsoft Windows NT 887 2
Microsoft account - Microsoft UAC - Microsoft User Account Control - Microsoft Passport - .NET Passport - Windows Live ID 337 2
Microsoft Office 2007 242 2
Intel Pentium III 782 2
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 2
Microsoft Windows 11 745 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 9
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 3
Allchin Jim - Олчин Джим 23 3
Phillips Tom - Филипс Том 9 2
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 2
Amon Cristiano - Амон Кристиано 15 1
Demirkapi Bill - Демиркапи Биллом 3 1
Ксенин Алекс 311 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
Мясников Геннадий 1 1
Muglia Bob - Магли Боб 18 1
Trashanski Iri - Трашански Айри 5 1
Charney Neil - Черни Нейл 1 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 16 1
Gupte Sandeep - Гупте Сандип 4 1
Williams David - Уилльямс Дэвид 6 1
Phillips Tom - Филлипс Том 4 1
Зайцев Михаил 318 1
США - Вашингтон - Сиэтл 404 12
Россия - РФ - Российская федерация 158984 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18424 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53640 5
Япония 13580 4
Китай - Тайвань 4154 3
США - Калифорния - Лос-Анджелес 812 3
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 195 3
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 109 2
США - Техас - Хьюстон 253 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46224 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Южная Корея - Республика 6890 2
Канада 5001 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
США - Калифорния - Сан-Диего 369 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 123 1
Земля - планета Солнечной системы 10706 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 803 1
Индия - Bharat 5740 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14562 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3388 1
Испания - Каталония - Барселона 749 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - ДФО - Амурская область 868 1
Китай - Пекин - Beijing 1059 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32097 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1543 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5330 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55253 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11472 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4694 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51514 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5297 2
Литий - Lithium - химический элемент 610 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26132 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4954 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5923 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15320 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3282 1
Английский язык 6903 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7621 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5755 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8207 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7029 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2967 1
Аренда 2585 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2679 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1751 1
Сон - Somnus 457 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 671 1
Металлы - Палладий - Palladium 40 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 443 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1692 1
Ботаника - Растения - Plantae 1120 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2332 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1073 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6409 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3738 1
ODM - Original design manufacturer - Производитель оригинального дизайна - Производитель изделия, которое создается по его собственному оригинальному проекту, а не по лицензии 130 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5936 1
Inquirer 463 2
TechnologyAdvice - eWeek 230 2
Bloomberg 1563 2
Ars Technica 439 1
AP - Associated Press 2006 1
New Scientist 1448 1
InformationWeek 241 1
Computer Weekly 376 1
VNUNet.com 214 1
The Globe and Mail 73 1
The Verge - Издание 602 1
Reddit 366 1
The Register - The Register Hardware 1735 1
ZDnet 662 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 1
DigiTimes - Издание 1327 1
IDC - International Data Corporation 4950 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 639 1
University of Rochester - Рочестерский университет 57 1
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 983 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2599 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
CeBIT 613 1
Международный женский день - 8 марта 380 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 1
Gartner Symposium ITxpo 27 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 935 1
