Получите все материалы CNews по ключевому слову
Reference Референс
СОБЫТИЯ
Reference и организации, системы, технологии, персоны:
|Сивцев Илья 164 3
|Прозоровский Василий 40 3
|Урусов Виктор 149 3
|Окладникова Ирина 19 2
|Шаповалова Ирина 11 2
|Шадаев Максут 1146 2
|Потишний Роман 11 2
|Рахметов Руслан 60 2
|Рудычева Наталья 95 2
|Сяо Хайцзюнь 31 2
|Глазков Александр 148 2
|Buck Ian - Бак Йэн - Бак Ян 13 2
|Чучелов Андрей 44 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Самойленко Максим 67 2
|Ксенин Алекс 311 2
|Воробьев Всеволод 19 2
|Бровкин Дмитрий 55 2
|Луцив Данила 7 2
|Рустамов Рустам 513 2
|Ковалев Андрей 34 2
|Панченко Иван 172 2
|Карасев Алексей 15 2
|Абдрахманов Рустам 35 2
|Гуральник Павел 27 2
|Карпов Роман 75 1
|Петрова Ольга 9 1
|Огурцова Надежда 3 1
|Полищук Никита 4 1
|Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 1
|Тульчинский Станислав 85 1
|Рымкевич Станислав 2 1
|Пречистенский Станислав 3 1
|Ульянычев Матвей 47 1
|Кабаков Андрей 1 1
|Gomez Selena - Гомес Селена 2 1
|Тятюшев Максим 160 1
|Horowitz Spencer - Хоровиц Спенсер 1 1
|Лебедева Екатерина 4 1
|Горбушин Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.