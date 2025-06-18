Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Исследователи «Авито» выпустили открытый тренажёр для ИИ-алгоритмов в рекламных аукционах

Команда искусственного интеллекта «Авито» представила платформу BAT (Benchmark for Auto-bidding Task) — первый российский open source-тренажёр, позволяющий тестировать и оптимизировать алгоритмы ставок в рекламных аукционах. Тренажер уже доступен всем разработчикам на GitHub.

BAT имитирует реальные условия проведения рекламных аукционов, позволяя разработчикам подключать свои алгоритмы, запускать симулированные кампании и сравнивать эффективность разных моделей — до запуска в продакшене. Это помогает находить решения, которые приносят больше кликов при тех же затратах.

BAT — первая за последние 12 лет песочница с открытым кодом для такой задачи. До сих пор в индустрии использовался открытый датасет iPinYou, созданный в 2013 г. Это был первый шаг к открытым тестовым средам в digital-рекламе. С тех пор индустрия сильно изменилась: появились новые форматы, выросли объёмы данных, а алгоритмы ставок стали сложнее.

Сегодня рекламные платформы обрабатывают миллионы запросов в секунду и используют продвинутые модели машинного обучения для прогнозирования поведения пользователей. В этих условиях появились новые требования к качеству симуляции рекламных аукционов.

BAT построен на реальных анонимизированных данных, объём которых, согласно общедоступной информации, в 1 тыс. раз превышает iPinYou. Это позволяет тестировать алгоритмы в условиях, максимально приближенных к работе современных рекламных систем — с высокой нагрузкой и сложными сценариями.

По оценке исследователей Авито, BAT поможет: рекламным платформам — увеличить доход на 10–20% за счёт более точного распределения рекламных показов; рекламодателям — получить до 20% больше кликов при том же бюджете; разработчикам — экспериментировать с алгоритмами без необходимости строить сложную инфраструктуру; пользователям — видеть более релевантную рекламу.

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira
цифровизация

Платформа BAT может существенно демократизировать рынок рекламных технологий — небольшие платформы и стартапы получат доступ к инструментам, которые раньше были доступны только крупным игрокам. Это снизит барьеры входа, упростит эксперименты и ускорит внедрение инноваций.

Каждый раз, когда пользователь открывает поиск или ленту рекомендаций, система запускает мгновенный аукцион между рекламодателями. Алгоритмы рассчитывают ставку на основе релевантности, качества креатива, ставки конкурентов и других факторов. Побеждает объявление с лучшим итоговым рейтингом — при этом рекламодатель платит минимально возможную цену.

BAT позволяет воспроизводить этот процесс в тестовой среде. Разработчики могут подключать собственные алгоритмы, выбирать сценарии, задавать параметры и сравнивать эффективность решений. В платформу уже встроены пять базовых алгоритмов «Авито», которые можно использовать как референсы.

В планах «Авито» — сравнить на платформе BAT различные базовые алгоритмы между собой — это поможет разработчикам находить наиболее эффективные подходы под разные задачи. Команда также рассчитывает расширить возможности платформы для работы с более сложными и адаптивными моделями автоматических ставок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Облачный» язык бизнеса: 8 терминов, о которых должен знать каждый руководитель

Мошенники с помощью новой схемы украли у российских айтишников больше 14 миллионов

Павел Потехин, «МТС Линк»: В России нет крупных компаний, где 100% сотрудников работают удаленно

Россиян атакуют по новой схеме с помощью лайков в соцсетях

Алексей Клепиков, «МТС Финтех»: Чтобы обеспечить круглосуточное обслуживание, мы полностью импортозаместили иностранные системы

Минцифры хочет освободить СМИ от уплаты налога с рекламы в соцсетях

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще