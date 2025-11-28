Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика

Ученые разработали алгоритм прогнозирования динамики криптовалютных котировок значительной волатильностью, в различных прикладных областях, в особенности в экономической сфере. Прогнозирование трендов рынка криптовалют представляет собой одну из наиболее сложных и востр

«Сколтех» представил систему прогнозирования ледовой обстановки «Хиона» «Сегодня, когда Северный морской путь становится важнейшим национальным и международным приоритетом, обеспечивающим перевозки между восточной и западной частью России, а также между Европой и Азией, прогнозирование не только ледовых, но и гидродинамических условий в океане и метеорологических условий в атмосфере вдоль трассы Северного морского пути становится важнейшим вызовом для ученых.

Comindware и iRidi создают интеграционное решение для предиктивного управления зданиями рных систем через более чем 70 протоколов автоматизации, а «Comindware Моё здание» управляет процессами эксплуатации через веб-интерфейс и мобильные приложения. Связка систем обеспечивает полный цикл предиктивного обслуживания — от выявления проблемы до контроля её решения. «Comindware Моё здание» — российская CAFM-система (Computer-Aided Facility Management) для автоматизации эксплуатации

Представлен новый метод обучения ИИ-моделей для более точного прогнозирования поведения клиентов ативные пользовательские представления для использования в разных задачах. Финансовые организации могут использовать разработанный учеными Сбербанка метод для повышения качества сегментации клиентов, прогнозирования оттока, оценки кредитоспособности и обнаружения случаев мошенничества. Решение обеспечивает высокую эффективность персонализации в e-commerce и рекомендательных платформах, форм

Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования мплексных систем резервного копирования, включающих мониторинг данных с возможностями диагностики и предиктивного анализа, инструменты сбора и обработки журналов и метрик. «Использование компле

«Ступинский химический завод» совместно с Novo BI запускают проект по цифровизации прогнозирования и планирования цепочек поставок. Представители «Ступинского химического завода» заявили о запуске совместного проекта с Novo BI по внедрению цифровой системы прогнозирования спроса и управления цепочками поставок на базе программного обеспечения Novo Forecast Enterprise. Об этом CNews сообщили представители Novo BI. Что позволит внедрение системы –

Как ИИ меняет производство, строительство и транспорт сфере интернета вещей для автоматизации заводов, прогнозирования обслуживания оборудования. Методы предиктивного обслуживания Источник: Российская ассоциация ИИ, 2025 Систем прогнозируемого те

«Дикси» начала внедрение системы прогнозирования спроса и пополнения запасов т») начала внедрение платформы F&R (Forecasting & Replenishment) от компании Rubbles. Об этом CNews сообщили представители ГК «Магнит». Внедряемое F&R решение охватывает все этапы товародвижения – от прогнозирования спроса покупателей и обеспечения магазинов необходимыми объемами товаров до планирования заказов поставщикам. Алгоритмы машинного обучения анализируют большие массивы данных: ис

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами ей платформы экосистему ИИ-инструментов, охватывающих ключевые задачи работы с данными. Среди них — предиктивный скоринг лидов, прогнозирование оттока клиентов, классификация обращений, анализ

Napoleon IT участвует в разработке отечественной системы прогнозирования спроса для «Магнита» звешенные решения и избежать типичных ошибок при внедрении — несоответствия требований, недооценки ролей и слабой визуализации пользовательских интерфейсов. «Магнит» уже приступил к внедрению системы прогнозирования спроса и управления товарными запасами в распределительном центре в Кирове: подключены более 600 магазинов, расположенных в ближайших регионах. «Мы предложили "Магниту" структур

Ученые Пермского Политеха разработали модель прогнозирования курса биткойна с учетом индекса страха и жадности Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Прогнозирование стоимости биткойна остается сложной задачей из-за его высокой волатильности —

Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед особенно на длительные периоды. Ученые ПНИПУ представили собственную модель, основанную на теории солнечного динамо, которая учитывает эволюцию магнитных полей на Солнце. Это позволит увеличить срок прогнозирования, обеспечив более точные и надежные данные для планирования. «Солнце – это не твердое тело, оно состоит из раскаленной плазмы, которая может двигаться относительно других слоев и

«Магнит» начал внедрение собственной системы F&R «Магнит» приступил к внедрению собственной системы прогнозирования спроса и планирования пополнения запасов F&R (Forecasting & Replenishment). Это решение позволит «Магниту» повысить эффективность системы управления товародвижением: увеличит ги

Сеть «Практик» внедрила систему предиктивного управления эксплуатацией офисов чи для сотрудников в Bitrix24. Например, если зона кофе-пойнта рассчитана на 30–35 посещений, а реальный трафик превышает этот показатель, система сигнализирует о необходимости внеплановой проверки. «Предиктивная аналитика не только приводит к экономии эксплуатационных расходов, но и позволяет повысить качество уборки и сервисного обслуживания, что делает работу в офисе для резидентов еще б

«Лемана Тех» совместно с GlowByte внедрила интеллектуальную систему прогнозирования спроса на услуги «Лемана Про» ния. Карина Стасько, руководитель направления дата-продуктов, «Лемана Тех»: «Для услуг «Лемана Про» прогнозирование заказов является ключевым этапом важного бизнес-процесса. Он позволяет рассчи

Производитель бытовой и автохимии Grass переходит на интеллектуальное прогнозирование спроса от Novo BI дставлен не только в России, но и зарубежом, и с ростом бизнеса столкнулась с рядом проблем: ручное прогнозирование давало точность не более 62%, что приводило к избытку или дефициту товаров; п

СДЭК внедряет искусственный интеллект для прогнозирования грузопотока с точностью 98% ли СДЭК. «Логистика становится слишком сложной для управления вручную – ИИ берет на себя аналитику, прогнозирование и оптимизацию процессов. Уже сейчас мы с высокой точностью предсказываем объе

BPMSoft версии 1.7: ML-прогнозирование, расширение возможностей CRM и усиленная защита данных сть и инструменты для анализа бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт». ML: прогнозирование оттока клиентов Одним из главных нововведений BPMSoft 1.7 стала ML-модель про

Разработанная учеными СПбГУ модель прогнозирования эпидемий подтвердила свою эффективность Ученые Санкт-Петербургского государственного университета подтвердили эффективность созданной ими ранее математической модели прогнозирования развития эпидемий. Основой анализа стали ретроспективные данные пандемии коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге в 2020—2021 гг. Вероятность ошибки модели не превысила 1%. Резу

BNS Group при поддержке Wave Solutions успешно реализовала проект по автоматизации бюджетирования и прогнозирования на базе Optimacros BNS Group, лидирующая компания-дистрибьютор модной одежды на рынке России и Казахстана, объявляет об успешном завершении проекта по переходу с системы бюджетирования, прогнозирования и отчетности Anaplan на отечественную платформу Optimacros. В рамках проекта за 4 месяца удалось реализовать 17 блоков бизнес-модели (блок продаж, закупок, командировок и так да

«Дикси» внедрит платформу Rubbles Planning Force для прогнозирования спроса и оптимизации запасов ng Force от российского разработчика ПО для ритейла, банков и промышленных компаний Rubbles. Об этом CNews сообщили представители Rubbles. Решение будет реализовано с применением передовых алгоритмов прогнозирования спроса на основе машинного обучения и искусственного интеллекта для значительного повышения точности планирования. Для применения результатов прогнозирования на практике

ОптиТим Консалтинг» завершил проект внедрения российской платформы Optimacros у одного из участников FMCG-отрасли е ПО Optimacros, клиент ускорил работу и сократил трудоемкость по трем стратегическим направлениям: прогнозирование спроса, планирование промоактивностей и расчет итоговых финансовых показателе

Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции Инфляция — один из ключевых показателей экономической стабильности, и точное прогнозирование ее уровня в различных регионах имеет большое значение для государства, бизнес

Napoleon IT обновила систему управления запасами и представила новый продукт «Прогнозирование спроса» рамках дальнейшего развития системы по управлению запасами компания Napoleon IT продолжает улучшать прогнозирование спроса. Текущая функциональность позволяет выделить его в самостоятельный про

Сбербанк и «Сколтех» научились прогнозировать засухи на год вперед Ученые из «Сколтеха» совместно с коллегами из Сбербанка предложили модели глубокого обучения для прогнозирования засух по климатическим данным. Долгосрочные прогнозы такого рода нужны сельскохозяйственным предприятиям — для планирования своей деятельности, страховщикам и банкам — для оценк

Искусственный интеллект в помощь хирургам: ученые трех учреждений Новосибирска разрабатывают модель прогнозирования исхода операции при аневризме брюшного отдела аорты. ь ее как ориентир для оценки анатомических особенностей очень эффективно». Исследование велось при поддержке гранта Российского научного фонда. Первый результат работы — алгоритм персонализированного прогнозирования неблагоприятных клинических исходов при эндоваскулярных методах хирургического лечения. «Разработанная программа позволяет за считанные минуты выполнить сегментацию снимка компь

Ученые НГУ разрабатывают модель для прогнозирования развития осложнений инфекционных заболеваний 022 и 2023 гг. оказались достаточно близки к историческим данным, проверить прогноз на 2024 г. пока не представляется возможным по причине недостатка статистических данных. Завершить работу по модели прогнозирования заболеваемости туберкулезом на три года вперед с учетом ковида ученые планируют к сентябрю этого года. Программой, создающей прогнозы на год, уже пользуются специалисты Минздрав

Компания Enterchain примет участие в проекте по внедрению системы прогнозирования для ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Компания Enterchain стала участником проекта по внедрению системы прогнозирования спроса и планирования продаж в ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Проект планируется начать в июле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Enterchain. В конце 2023 г. ко

Экс-директор департамента пополнения и прогнозирования спроса «Пятерочки» стал директором по продукту в Napoleon IT развитием продуктов и бизнес-консалтинга по направлениям: прогнозирование спроса, управление запасами и интегрированное планирование. До этого Азамат Ниров более 5 лет отвечал за управление функциями прогнозирования спроса и пополнения, а также выступал в роли CPO в части продуктов планирования торговой сети «Пятерочка». За время работы он реализовал крупный проект по внедрению системы попо

ОАК тестирует отечественный предиктивный сервис для станков тить поломки дорогостоящих ключевых узлов. Об этом CNews сообщили представители ГК «Цифра». Модуль «Предиктивный сервис», прошедший опытное тестирование на производственной площадке Филиала ПАО

в AppMetrica появился новый инструмент прогнозирования: предикты LTV и оттока пользователей с высоким LTV, находить эффективные рекламные каналы с высокой рентабельностью, а также вовремя начать работу по удержанию пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Предиктивная модель LTV строится на базе ML-технологий «Яндекса» с использованием обезличенных данных десятков тысяч приложений различных категорий. Это позволяет строить прогнозы как при налич

Ученые НГУ разработали математическую модель прогнозирования контрольных цифр приема мается разработкой сервисов для Министерства промышленности и торговли, в частности для Государственной информационной системы промышленности. На тот момент в Минпромторге уже была развернута система прогнозирования числа выпускников в разных регионах по разным специальностям, однако она требовала серьезной модернизации — многие параметры считались вручную, возможности сценарного моделирова

Hochland анализирует себестоимость и прогнозирует затраты на платформе Optimacros Компания «Хохланд Руссланд» (Hochland), отечественный производитель сыра, завершила очередной этап цифровой трансформации предприятия – автоматизирован анализ себестоимости и процесс прогнозирования затрат. Проекты реализованы на отечественной платформе Optimacros. Подрядчиком выступила компания «Атомс Консалтинг». «Хохланд Руссланд» – производитель плавленых, творожных, по

В России создали рекомендательную систему для нефтяных компаний по ранжированию скважин-кандидатов на основе искусственного интеллекта ИИ-компания Napoleon IT разработала рекомендательную систему подбора скважин-кандидатов на проведение гидравлического разрыва пласта и прогнозирования количества добытой нефти на основе машинного обучения. Новая система позволяет увеличить количество эффективных ГРП, что в дальнейшем приводит к росту добычи нефти и сокращению

IBP-платформы: обзор нового вида ПО для планирования и прогнозирования проектов в бизнесе рассмотрены три наиболее важные, касающиеся вопросов прогнозирования, оптимизации и моделирования. Прогнозирование спроса Прогнозирование спроса — это процесс оценки и предсказания буду

«Белтел» и «Константа» объявили о партнёрстве в области решений для предприятий пищевого производства «Константа», разработчик и интегратор решений на платформе «1С» и Beltel Datanomics, разработчик аналитических сервисов для автоматического прогнозирования на базе алгоритмов машинного обучения, приняли решение о сотрудничестве, которое позволит повысить точность прогнозирования объемов производства. Одним из сложных моменто

ИИ-модель «Сбера» помогает бизнесу прогнозировать спрос оптимизации бизнес-процессов и повышения эффективности бизнеса в целом. На первом этапе реализована предиктивная аналитика спроса для выделенной товарной группы на основании внутренних данных к

«Норбит» и группа «Эталон» запускают систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта «Норбит» (входит в группу «Ланит»), по заказу группы «Эталон», компании в сфере девелопмента и строительства в России, разработал систему прогнозирования продаж на базе искусственного интеллекта. С ее помощью компания сможет оптимизировать процессы принятия решений по сделкам и увеличить их совокупную маржинальность. Об этом CNew

Softline Digital создала для производителя молочной продукции сервис для аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта огнозировать характеристики поставляемого ему сырого молока, а также изменение его стоимости. Такое прогнозирование в автоматическом режиме позволит клиенту оптимизировать технологические проце