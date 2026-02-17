«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

«Авито» объявила о намерении запустить внешнюю рекламную сеть для размещения рекламы на сторонних ресурсах. Также компания открыла возможность размещения рекламы в личных кабинетах пользователях. В «Авито» осторожно экспериментируют с рекламными форматами, чтобы не помешать своему основному бизнесу.

«Авито» запускает внешнюю рекламную сеть

Площадка объявлений «Авито» объявила о намерении запустить внешнюю рекламную сеть. Основой стала платформа «Соловей» (Soloway), приобретенная «Авито» в 2025 г. вместе с системой верификации и управления интернет-рекламой AdRiver. Тестирование сети начнется в конце 2026 г., для нее будет создан отдельный бренд

Сейчас ежемесячная аудитория «Авито» превышает 72 млн человек. Но как признает директор «Авито Реклама» (одна из вертикалей «Авито») Яков Пейсахзон, рано или поздно трафик внутри «Авито» закончится и нужно будет выходить вовне. «Если человек искал квартиру на «Авито» - то, понятно, что он искал ее и на других сайтах, - говорит Пейсахзон. – Мы будем догонять его на других сайтах».

Показ банеров в личных кабинетах пользователей

Кроме того, «Авито» объявили о запуске уже готового инструмента – показе баннеров в блоке «Избранное» в личных профилях пользователей. Таким образом рекламодатели смогут привлекать внимание аудитории, которая отметили нужную позицию и уже приняла решение о покупке.

«Авито» объявила о намерении запустить внешнюю рекламную сеть на основе платформы «Соловей» (Soloway), купленной в 2025 году

Баннеры будут показываться в случае, если у пользователя в «Избранном» есть не менее двух позиций. Баннер будет виден как в веб-версии, так и в мобильном приложении для Android.

Как признал Пейсахзон, у него много идей по размещению рекламы на страницах «Авито», однако базовый бизнес площадки приносит несоизмеримо большие доходы, чем реклама. Поэтому перед размещением новой рекламной опции она должны проходить тестирование и опросы, и в случае падения метрик от нее отказываются. Так, некоторые баннеры не прошли тест, с сожалением рассказал Пейсахзон.

Автобиддер и рекламный пиксель

Помимо медийной рекламы, у «Авито» есть и инструменты для performance-рекламы (оплата за конкретные действий пользователя). Однако, как признает Пейсахзон, инструменты performance-рекламы у «Авито» пока находятся на уровне инструментов, которые были у рекламных агентств несколько лет назад.

В частности, пока управление рекламными кампаниями происходит в ручном режиме. Но в «Авито» работают на автоматической оптимизацией рекламных кампаний.

В «Авито» также анонсировали еще несколько инноваций. В первом полугодии будет запущен автобиддер, который позволит управлять ставками на показ рекламы в реальном времени. Сейчас рекламные аукционы работают по модели «первой цены».

Кроме того, «Авито» создает рекламный пиксель: партнеры смогут встраивать ее в свои сайты и в обезличенном режиме оценивать его действия. Это необходимо для таргетирования аудитории и оценки конверсию. Его запуска запланирован на второе полугодие 2026 г.

Российский рынок рекламы в ритейл-медиа

В целом в «Авито» верят в перспективу рекламы в ритейл-медиа (на площадках электронной коммерции). Мировой рынок в данном сегменте в 2026 г. должен составить $155 млрд при $125 млрд в 2023 г. (рост за этот период – 24%). При этом в 2025 г. рекламная выручка Amazon выросла на 23%, а Google – только на 11%.

В 2024 г. объем российского рынка интерактивной рекламы и продвижения в интернете составит 1,24 трлн руб., увеличившись за год 53%. Это следует из исследование Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР). Сегмент E-Retail Media Ad составил 381 млрд руб. (рост 133%).

По данным исследования группы «Родная речь», в 2026 г. объем рынка E_retail Media Ad в России вырастит на 30-50% и составит 742-856 млрд руб. Ключевыми игроками являются Ozon и Wildberries.