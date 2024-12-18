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Avito Internest ADRiver


AdRiver —  сервис для оценки качества рекламного трафика. Система также позволяет владельцам сайтов гибко управлять размещением баннеров на собственных онлайн-ресурсах и получать вознаграждение за их показы. 

 


18.12.2024 «Авито» купил рекламные сервисы, чтобы запустить собственную рекламную сеть 1
18.12.2024 «Авито» стал новым собственником системы верификации и управления интернет-рекламой AdRiver и платформы Soloway после покупки 100% долей в группе компаний Internest 1
23.01.2024 Hybrid разработала метаверс для «Дикси» 1
13.02.2023 Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth 1
02.03.2016 Рекламодатели Mail.Ru Group будут оплачивать только реальные просмотры баннеров 1
12.07.2013 Tvigle Media запускает новую версию платформы для дистрибуции и монетизации онлайн-видео 1
30.01.2012 Сергей Спивак стал гендиректором группы компаний Internest 1
11.08.2010 Оператор селективной рекламы «Соловей» запустил таргетинг на основе погоды 1
07.12.2009 «Бегун» интегрировался с AdFox и DoubleClick 1
10.11.2009 AdRiver обрабатывает 2 млрд показов в сутки 1
28.09.2009 Новое вредоносное ПО маскируется под систему AdRiver 1
18.08.2009 Tvigle Media выпустила сервис для управления видео на сайтах 1
23.07.2009 «Бегун» интегрировался с рекламной системой AdRiver 1
25.09.2008 Видеореклама в Рунете обречена на успех 1
22.05.2008 Определена программа III Санкт-Петербургской интернет-конференции 1
02.03.2006 Размещен список докладчиков конференции "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
05.04.2005 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
30.03.2005 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
23.03.2005 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
18.12.2002 Онлайн Монитор: интернет в России стал популярнее 1
18.12.2002 Онлайн Монитор: интернет в России стал популярнее 1
23.09.2002 Онлайн-реклама: Новые технологии и их эффективность 1
05.06.2002 Подведены итоги церемонии награждения премии AdVerso Awards 1
09.11.2001 Агентство Promo.ru презентовало каталог анимированных рекламных носителей FrontLine 1
22.02.2001 RLE ищет новые пути развития? 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

Avito и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 7
VK - Mail.ru Group 3455 5
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 255 5
Avito - Internest - Интернест 9 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Microsoft Corporation 24625 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 2
Google LLC 11775 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Цифра ГК 2426 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
Weborama - Веборама 23 1
NetCAT - НетКэт 39 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Amazon - Sizmek Ad Server and DCO - Sizmek Dynamic Creative Optimization 3 1
Majordomo - Мажордомо 17 1
Softkey - Софткей 210 1
Casio 332 1
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 289 1
eHouse 68 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Qsoft - Кьюсофт 22 1
Next Media Group - Некст Медиа 38 1
Roblox Corporation 39 1
TRINET 9 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - RealWeb - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 21 1
NanduQ - Qiwi - Риалвеб - Epic Growth 3 1
Тырнет 10 1
Bidvol 1 1
ADLINK - ADLINK Technology 15 1
AdWatch Isobar 44 6
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 73 3
Promo.ru 37 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
Спортмастер - Sportmaster 177 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Amedia TV - Амедиа 37 1
Афиша Индастриз 5 1
ДваСолнца 4 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
JTI - Донской табак 8 1
Volvo Group 14 1
НСК ИМХО Диджитал Альянс - IMHO Digital Sales House 10 1
Финам Moneymail - Манимэйл - Платежная система 37 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 94 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4633 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3756 3
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1157 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 277 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 2
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 2
Classified - Классифайд - Доски объявлений - ресурс с объявлениями от физических и юридических лиц с предложениями по темам 71 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Data monetization - Монетизация данных 1624 2
Бронирование - Booking 576 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 2
AdTech - CTR - Click-Through Rate - показатель кликов 99 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1249 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 1
DRM - Digital Rights Management - IRM - Information Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 378 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 9
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 3
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 3
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 18 3
Avito - Авито услуги 51 2
Linux OS 9937 2
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 131 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Avito - Авито Реклама 14 2
Avito - Internest - Soloway 4 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
Webmoney Transfer 154 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 102 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
UMI.CMS 65 1
VK - Mail.ru Дети 10 1
VK - Mail.ru Здоровье 19 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
VK - Афиша@Mail.ru - Кино@Mail.ru 18 1
Telegram Ads 10 1
Делицын Леонид 128 5
Бокарев Тимофей 36 5
Можаев Дмитрий 9 5
Басов Алексей 115 4
Глейзер Лев 27 4
Чистов Кирилл 17 4
Вирин Федор 22 4
Готовцев Кирилл 5 4
Козлов Михаил 174 3
Спивак Сергей 11 3
Рыжиков Сергей 111 2
Чернышов Андрей 15 2
Себрант Андрей 23 2
Попова Мария 141 2
Кумпель Артем 34 2
Тагиев Руслан 10 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 911 1
Исагулова Элина 31 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Писаревский Алексей 6 1
Мосин Владимир 5 1
Долгов Владимир 59 1
Куприянов Алексей 11 1
Довжиков Алексей 7 1
Овчинников Борис 129 1
Носик Антон 106 1
Ревазов Арсен 17 1
Бурмистров Михаил 29 1
Шерман Никита 27 1
Твердынин Марк 18 1
Яковлев Егор 19 1
Попков Альберт 13 1
Ломизе Евгений 10 1
Лесников Алексей 25 1
Тутубалин Алексей 4 1
Падалкин Алексей 2 1
Баскакова Виктория 1 1
Кузин Андрей 8 1
Ищенко Сергей 2 1
Чужанов Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Европа Восточная 3075 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Европа 21768 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Польша - Республика 1959 1
Индия - Bharat 5446 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Индонезия - Республика 957 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Армения - Ереван 199 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 16
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 245 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1434 2
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2105 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент - сайты с пользовательским контентом 163 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 1
Физика - Градус Цельсия 288 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 773 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 4
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Независимая газета 12 1
VK - Mail.ru Hi-tech 26 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru - Listim 56 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Вебпланета 4 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Slashdot 29 1
Петербург Online 7 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 69 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
eMarketer 205 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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