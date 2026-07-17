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Родная Речь RoRe Group ex. Publicis Groupe RoRe Tech Роре Тех

Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe - RoRe Tech - Роре Тех
  • «Родная Речь» – российская группа компаний. Экспертиза группы покрывает спектр рекламно-коммуникационных услуг: медиа, креатив, аналитика, технологии и данные.
  • RoRe Tech – IT-направление группы компаний «Родная Речь». Основная специализация — разработка и внедрение технологичных продуктов и сервисов, в первую очередь для маркетингового и рекламного секторов. Компания создаёт решения для работы с большими данными, автоматизирует процессы в фронт- и бэк-офисах.

СОБЫТИЯ

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17.07.2026 Исследование «Родной Речи» и «Авито Рекламы»: реклама стала фактором доверия для 79% потребителей 1
08.07.2026 Аудитория YouTube в России продолжает расти, несмотря на «замедления» 1
22.06.2026 Россия катится в каменный век – россияне перестают пользоваться интернетом. Виноваты замедления и блокировки 1
17.02.2026 «Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах 1
13.02.2026 В Якутии стартует проект по созданию Глобальной платформы ИИ-решений для библиотек России 1
11.12.2025 Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером 1
27.11.2025 Венчурный фонд Iskra Ventures инвестирует в ИИ-платформу для повышения продаж на маркетплейсах Pixorion.ai 1
14.11.2025 Исследование «Родной Речи»: как поисковые системы формируют новые правила видимости брендов в эпоху ИИ-поиска 1
06.11.2025 В YouTube появился автоматический голосовой дубляж иностранных роликов на русский язык 1
23.09.2025 «Билайн» и RORE Group создали кастомный Telegram-канал, сэкономивший команде 624 рабочих часа в год 3
22.07.2025 YouTube удалил 11000 тысяч аккаунтов за якобы пропаганду Китая и России 1
25.06.2025 Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете 1
10.06.2025 «1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах 1
23.01.2025 В RoRe Group назначен директор по электронной коммерции 2
25.10.2012 10 ноября пройдет конференция рекламистов AdDay2012 1

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Родная Речь и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12640 5
Telegram Group 2914 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4924 4
Yandex - Яндекс 9150 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9491 3
Meta Platforms - Facebook 4614 2
1С - Селлематикс - Sellematics 2 1
Uzum 2 1
Бюро цифровых проектов - БЦП 7 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3329 1
МегаФон 10677 1
Amazon Inc - Amazon.com 3263 1
X Corp - Twitter 2934 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 1
9545 1
VK - Mail.ru Group 3598 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 219 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 160 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 252 1
Google DeepMind 79 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 426 1
Сбер - Сбер2В - InSales - Инсейлс 75 1
Meta Platforms 176 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 322 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1282 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1878 2
Родная Речь - Publicis Groupe - VivaKi 5 2
Iskra Ventures - Искра Венчурс Рус - Фонд посевных инвестиций 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3135 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1506 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1614 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 58 1
Снежная Королева - СК Трейд 62 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 238 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 21 1
Терволина - Tervolina 8 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13715 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3672 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2332 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 495 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 422 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1678 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22116 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64657 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13565 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5338 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3257 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9269 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11739 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7516 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9871 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2746 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8578 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22829 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7873 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3223 2
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 815 1
Искусственный интеллект - AI Search - ИИ-поиск 40 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4164 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34660 1
Умные платформы 1977 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15396 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26001 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1570 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6512 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4174 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35968 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9224 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9779 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1186 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 722 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25423 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3351 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6947 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 722 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3206 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14195 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 316 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2605 1
Google YouTube - Видеохостинг 2992 5
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 288 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1283 3
FreePik 1814 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 919 2
Hybrid Hybe AdTech-экосистема 36 1
Avito - Авито Реклама - Авито AdTech 100 1
Avito - Internest - ADRiver 37 1
Avito - Internest - Soloway 6 1
1С - Селлематикс - Sellmonitor 2 1
Google Android 15193 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1965 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1279 1
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Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5877 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7752 1
Цензура - Свобода слово 514 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12254 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5741 1
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Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2803 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1697 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8463 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1181 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2369 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 2
Ведомости 1450 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 240 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 231 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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