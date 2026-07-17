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Родная Речь RoRe Group ex. Publicis Groupe RoRe Tech Роре Тех
- «Родная Речь» – российская группа компаний. Экспертиза группы покрывает спектр рекламно-коммуникационных услуг: медиа, креатив, аналитика, технологии и данные.
- RoRe Tech – IT-направление группы компаний «Родная Речь». Основная специализация — разработка и внедрение технологичных продуктов и сервисов, в первую очередь для маркетингового и рекламного секторов. Компания создаёт решения для работы с большими данными, автоматизирует процессы в фронт- и бэк-офисах.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 15, упоминаний - 18
Родная Речь и организации, системы, технологии, персоны:
|IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
|Козлова Ирина 28 3
|Петрова Мария 10 3
|Демидов Игорь 4 2
|Сезонов Иван 4 1
|Балабоня Ольга 1 1
|Бурцев Денис 1 1
|Карасев Никита 1 1
|Rogan Joe - Роган Джо 5 1
|Сазанов Александр 5 1
|Якубова Светлана 1 1
|Титаров Андрей 2 1
|Путин Владимир 3450 1
|Нуралиев Борис 298 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 368 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 450 1
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 1
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 1
|Пейсахзон Яков 71 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Николаев Айсен 57 1
|Платонов Антон 11 1
|Молчанов Сергей 20 1
|Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
|Танаев Кирилл 7 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2369 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11549 2
|Ведомости 1450 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 240 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 3
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
|Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458301, в очереди разбора - 728320.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.