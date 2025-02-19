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Фоминова Ирина



19.02.2025 Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, жители которых активно используют электромобили 1
18.02.2025 Аналитика МТС AdTech: в России растет популярность электромобилей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Фоминова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
УВЗ Электромашина НПО 5 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 485 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4775 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1573 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7671 1
МТС Big Data 272 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2683 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1153 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 231 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1580 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3124 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3968 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6737 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 587 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2401 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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