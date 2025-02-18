Разделы

Техника
|

Аналитика МТС AdTech: в России растет популярность электромобилей

Центр аналитики и исследований МТС AdTech проанализировал рост популярности электромобилей в России. Прирост Индекса электромобилей в 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил 39%, что подтверждает рыночные цифры по росту популярности электромобилей в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Индекс электромобилей отражает динамику активности пользования платными зарядными станциями. За основу расчета берется соотношение оплат электрозарядных станций к оплатам АЗС.

«За прошлый год число электромобилей в России выросло на треть. Индекс электромобилей также показывает устойчивый рост - за два года на 86%. Мы наблюдаем за несколькими параметрами, которые позволяют прогнозировать спрос у разных категорий потребителей в 2025 г., чтобы понимать, какие сегменты на рынке электромобилей будут расти несмотря на высокую кредитную ставку, увеличение утилизационного сбора и отмену части льгот для электромобилей иностранного производства. Индекс электромобилей позволяет нам и нашим клиентам оценить рост спроса на электромобили и лучше прогнозировать распределение рекламных инвестиций на основании динамики данного сегмента авторынка», – сказала директор по стратегии и коммуникациям МТС AdTech Ирина Фоминова.

В декабре 2024 г. на первое место рейтинга впервые попало приложение IT Charge, сместив с лидерской позиции V4D. Brixby впервые поднялся на шестое место, хотя в течение 2024 г. не занимал в рейтинге позицию выше восьмой.

mt1.jpg
Топ-10 приложений для управления электромобилями и поиска электрозарядных станций в России

Plugshare в 2022 г. заблокировало возможность ставить отметки на зарядных станциях на территории России.

Произошли перемены и в топ-3 городов, жители которых активно используют электромобили. В III и IV кварталах 2024 г. Краснодар уступил второе место Санкт-Петербургу. Осенью 2024 г. впервые в пятерку городов с самым частым использованием электромобилей вошел Владивосток, а зимой с седьмого на пятое место переместилась Махачкала. В IV квартале 2024 г. в рейтинг городов впервые попал Екатеринбург и сразу на седьмое место.

«Сегодня по статистике почти каждый десятый электромобиль зарегистрирован на Дальнем Востоке. Но большая часть электрокаров – почти 40% – зарегистрированы в Центральном федеральном округе, это подтверждают и наши данные», – сказала Ирина Фоминова.

mt2.jpg
Топ-10 городов по использованию электромобилей

Основные пользователи электромобилей – мужчины: в среднем это 80-82% от общего количества пользователей электрокаров. 38% пользователей электромобилей – люди с доходом от 70 до 150 тыс. руб., при этом еще 17% – люди с доходом более 150 тыс. руб.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

***

Индекс электромобилей отражает динамику активности пользования платными зарядными станциями. За основу расчета берется соотношение оплат электрозарядных станций к оплатам АЗС. В расчете учтены месячные данные по количеству транзакций на топливных и электрозарядных станциях. Данные индекса электромобилей обновляются раз в квартал. Исследование проведено на основе обезличенных агрегированных данных Big Data МТС.

Для составления рейтинга было проанализировано более 30 приложений по управлению электромобилями, поиску электрозарядных станций и монобрендовые приложения зарядных станций по использованию в течение указанных периодов. Для определения количества устройств, использующих приложения, обезличенно сканируется сетевой трафик. Все данные собраны в агрегированным и обезличенном виде.

Приложения, которые не обращаются к домену, характеризующим то самое приложение/сайт/сервис, не попадают в анализ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Опытный программист: Джуны полностью разучились писать код. Без нейросетей им не написать ни строчки

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще