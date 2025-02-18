Аналитика МТС AdTech: в России растет популярность электромобилей

Центр аналитики и исследований МТС AdTech проанализировал рост популярности электромобилей в России. Прирост Индекса электромобилей в 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил 39%, что подтверждает рыночные цифры по росту популярности электромобилей в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Индекс электромобилей отражает динамику активности пользования платными зарядными станциями. За основу расчета берется соотношение оплат электрозарядных станций к оплатам АЗС.

«За прошлый год число электромобилей в России выросло на треть. Индекс электромобилей также показывает устойчивый рост - за два года на 86%. Мы наблюдаем за несколькими параметрами, которые позволяют прогнозировать спрос у разных категорий потребителей в 2025 г., чтобы понимать, какие сегменты на рынке электромобилей будут расти несмотря на высокую кредитную ставку, увеличение утилизационного сбора и отмену части льгот для электромобилей иностранного производства. Индекс электромобилей позволяет нам и нашим клиентам оценить рост спроса на электромобили и лучше прогнозировать распределение рекламных инвестиций на основании динамики данного сегмента авторынка», – сказала директор по стратегии и коммуникациям МТС AdTech Ирина Фоминова.

В декабре 2024 г. на первое место рейтинга впервые попало приложение IT Charge, сместив с лидерской позиции V4D. Brixby впервые поднялся на шестое место, хотя в течение 2024 г. не занимал в рейтинге позицию выше восьмой.

Топ-10 приложений для управления электромобилями и поиска электрозарядных станций в России

Plugshare в 2022 г. заблокировало возможность ставить отметки на зарядных станциях на территории России.

Произошли перемены и в топ-3 городов, жители которых активно используют электромобили. В III и IV кварталах 2024 г. Краснодар уступил второе место Санкт-Петербургу. Осенью 2024 г. впервые в пятерку городов с самым частым использованием электромобилей вошел Владивосток, а зимой с седьмого на пятое место переместилась Махачкала. В IV квартале 2024 г. в рейтинг городов впервые попал Екатеринбург и сразу на седьмое место.

«Сегодня по статистике почти каждый десятый электромобиль зарегистрирован на Дальнем Востоке. Но большая часть электрокаров – почти 40% – зарегистрированы в Центральном федеральном округе, это подтверждают и наши данные», – сказала Ирина Фоминова.

Топ-10 городов по использованию электромобилей

Основные пользователи электромобилей – мужчины: в среднем это 80-82% от общего количества пользователей электрокаров. 38% пользователей электромобилей – люди с доходом от 70 до 150 тыс. руб., при этом еще 17% – люди с доходом более 150 тыс. руб.

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Индекс электромобилей отражает динамику активности пользования платными зарядными станциями. За основу расчета берется соотношение оплат электрозарядных станций к оплатам АЗС. В расчете учтены месячные данные по количеству транзакций на топливных и электрозарядных станциях. Данные индекса электромобилей обновляются раз в квартал. Исследование проведено на основе обезличенных агрегированных данных Big Data МТС.

Для составления рейтинга было проанализировано более 30 приложений по управлению электромобилями, поиску электрозарядных станций и монобрендовые приложения зарядных станций по использованию в течение указанных периодов. Для определения количества устройств, использующих приложения, обезличенно сканируется сетевой трафик. Все данные собраны в агрегированным и обезличенном виде.

Приложения, которые не обращаются к домену, характеризующим то самое приложение/сайт/сервис, не попадают в анализ.