МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС

Компания Stream – дочерняя компания ПАО «МТС», которая занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов компании – рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог. Компания также занимается разработкой платформы МТС ADS, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В ее основе - DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola. Все рекламные технологии Stream работают на базе Big Data МТС.

МТС Маркетолог – рекламная платформа, работающая на базе Big Data МТС, которая позволяет самостоятельно запускать рекламу на 250 сегментов аудитории по интересам и социально-демографическим характеристикам. За анализ данных и формирование сегментов в рамках платформы отвечают 260 выделенных сотрудников в департаменте Big Data и более 20 сотрудников в подразделении AI. Стабильность работы сервиса для пользователей обеспечивают более 150 сотрудников ИТ-блока, аккаунт-менеджеров и представителей команды продаж. С 2017 года с помощью МТС Маркетолога было запущено больше 133 тысяч рекламных кампаний и отправлено более 4 млрд SMS.

В апреле 2024 года МТС Ads запустила Маркетолог Pro — рекламную платформу нового поколения для агентств и крупного бизнеса. Trading desk, созданный трейдерами для трейдеров, дает возможность пользоваться всеми функциями рекламного кабинета Telegram, а также дополнительно открывает возможность таргетинга по сегментам Big Data МТС и сегментам внешних поставщиков данных, возможность проведения массовых операций, быстрой проверки гипотез, кастомизации digital-кампаний и расширенной аналитики в Telegram Ads.