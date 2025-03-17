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МТС Экосистема МТС МТС Стрим Stream МТС Маркетолог AdTech-контур МТС

МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС

Компания Stream – дочерняя компания ПАО «МТС», которая занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых продуктов компании – рекламная платформа для самостоятельного запуска рекламы МТС Маркетолог. Компания также занимается разработкой платформы МТС ADS, на базе которой развиваются продукты и технологии для крупного бизнеса и рекламных агентств. В ее основе - DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, а также рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа, вошедшие в AdTech-контур компании после приобретения компании Buzzoola. Все рекламные технологии Stream работают на базе Big Data МТС.

 

МТС Маркетологрекламная платформа, работающая на базе Big Data МТС, которая позволяет самостоятельно запускать рекламу на 250 сегментов аудитории по интересам и социально-демографическим характеристикам. За анализ данных и формирование сегментов в рамках платформы отвечают 260 выделенных сотрудников в департаменте Big Data и более 20 сотрудников в подразделении AI. Стабильность работы сервиса для пользователей обеспечивают более 150 сотрудников ИТ-блока, аккаунт-менеджеров и представителей команды продаж. С 2017 года с помощью МТС Маркетолога было запущено больше 133 тысяч рекламных кампаний и отправлено более 4 млрд SMS.

В апреле 2024 года МТС Ads запустила Маркетолог Pro — рекламную платформу нового поколения для агентств и крупного бизнеса. Trading desk, созданный трейдерами для трейдеров, дает возможность пользоваться всеми функциями рекламного кабинета Telegram, а также дополнительно открывает возможность таргетинга по сегментам Big Data МТС и сегментам внешних поставщиков данных, возможность проведения массовых операций, быстрой проверки гипотез, кастомизации digital-кампаний и расширенной аналитики в Telegram Ads.


17.03.2025 МТС AdTech и Kokoc Group объявили о стратегическом партнерстве в сфере внедрения AI и Big Data в digital-рекламе

мках соглашения клиенты Kokoc Group получают доступ к передовым инструментам рекламной вертикали МТС, включая технологии ИИ, Big Data и programmatic-рекламу. Об этом CNews сообщили представители МТС. МТС AdTech и Kokoc Group заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие рекламных технологий и решений на основе ИИ и Big Data для бизнеса. Стратегическое партнерство в развитии
28.02.2025 В 2024 году количество рекламных кампаний клиентов «МТС AdTech» в Telegram выросло в 7 раз

По данным внутренней аналитики, с января по декабрь 2024 г. количество рекламных кампаний клиентов МТС AdTech в Telegram Ads выросло до 70 тыс. с девяти тыс. в месяц. Всего за 2024 г. рекламодатели запустили более 470 тыс. кампаний в Telegram. Ключевыми драйверами роста стали новые визуальны
21.02.2025 Аналитика МТС AdTech: маркетологи ждут в 2025 г. роста российского рынка интернет-рекламы

ами. Чтобы в будущем не потерять рекламодателей и не допустить стагнации рынка, разработчикам по-прежнему предстоит работать над улучшением своих решений», – сказал заместитель генерального директора МТС AdTech Никита Фоминов. Значительная часть респондентов планирует увеличить бюджет на digital-продвижение в 2025 г. Больше остальных готовы тратить на рекламу в интернете представители средн
18.02.2025 Аналитика МТС AdTech: в России растет популярность электромобилей

Центр аналитики и исследований МТС AdTech проанализировал рост популярности электромобилей в России. Прирост Индекса электромобилей в 2024 г. по сравнению с 2023 г. составил 39%, что подтверждает рыночные цифры по росту попу
17.12.2024 «МТС AdTech» и «Авито» объявили о партнерстве в области размещения нативной рекламы

МТС объявила, что ее рекламная вертикаль и «Авито» заключили соглашение о технологическом партнерстве, в рамках которого клиенты «МТС AdTech» смогут запускать рекламные кампании на «Авито». Рекламная вертикаль МТС начнет продавать нативный формат рекламы на «Авито» с таргетингами на основе больших данных. Размещение с исп
27.03.2024 На платформе «МТС Маркетолог» теперь можно запустить рекламу в Telegram на абонентов других операторов России

«МТС Ads», рекламная вертикаль цифровой экосистемы МТС, сообщила, что в личном кабинете платформы «МТС Маркетолог» можно настроить рекламу в Telegram Ads по своей базе на абонентов других опер
02.03.2023 МТС поможет бизнесу запускать рекламу с мобильных устройств

МТС запустила мобильную версию собственной рекламной платформы «МТС маркетолог». Теперь предприниматели смогут запускать рекламу со смартфонов, а также ускор
21.08.2020 «МТС Маркетолог» расширил аудиторию рекламных рассылок

оступна в сервисе для самостоятельного запуска таргетированной рекламы и лидогенерации в интернете «МТС Маркетолог». Услуга предоставляется вне пакета опций и без установки минимального бюджета
21.01.2011 МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле

Группа МТС подключила 100 тыс. абонентов домашнего телевидения «МТС Стрим» в Нижнем Тагиле Свердловской области. Как отмечается, услуги «МТС Стрим», предоставляемые «Комстар-Регионы», доступны во всех многоэтажных домах Нижнего Тагила. «Сегодня подкл
29.09.2010 Универсальный коробочный продукт «МТС Стрим» появился в сетях «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер»

муникационных услуг «Комстар-ОТС» сообщил, что универсальный коробочный продукт «Домашний Интернет Легко» для самостоятельного подключения услуги высокоскоростного широкополосного доступа в интернет «МТС Стрим» теперь можно приобрести в сети «Белый Ветер Цифровой» и «СтартМастер» в Москве. «Белый Ветер Цифровой» — российская розничная сеть по продаже цифровой техники и электроники. Сеть маг
20.08.2010 «Комстар» обновил тарифы на интернет в Москве

Оператор интегрированных телекоммуникационных услуг «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» («Комстар-ОТС») объявил о вводе новых тарифов на услугу широкополосного доступа в интернет (ШПД) под маркой «МТС Стрим» для физических лиц в Москве. С 18 августа «Комстар» полностью обновил линейку тарифных планов на услугу «Домашнего Интернета» для подключения столичных абонентов. Воспользоваться нов

Публикаций - 74, упоминаний - 84

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 71
Telegram Group 2139 18
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 14
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 366 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8845 4
Google LLC 11912 4
Criteo - Критео 16 4
Yandex - Яндекс 7616 3
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 474 3
МегаФон 9161 3
Vodafone Group 1384 2
NVision Group - Энвижн Груп 679 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2942 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 773 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 15 2
Cisco Systems 5145 2
Huawei 3995 2
Dell EMC 5044 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 179 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 2
FON Wireless 36 2
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МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 337 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM 149 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 952 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - МТС Рекламные технологии - Buzzoola - Баззула Интернет Технологии - Баззула Рекламные Технологии 9 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1058 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7511 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2858 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1086 2
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АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
RTB House 4 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 883 2
Лента - Сеть розничной торговли 2127 2
YouDo Web Technologies Limited 46 1
Система Капитал УК - Sistema Capital 14 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 162 1
Дикси Мегамарт 7 1
Dentsu Aegis Network - Денцу Эйджис Нетворк - Aegis Media 38 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 142 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 414 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
О2О Холдинг 57 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1412 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Газпром ПАО 1359 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 466 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1669 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 135 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 364 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 471 1
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4905 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 10
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7105 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6514 9
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6234 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8901 6
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ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 152 6
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5188 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2316 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4979 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7182 3
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14850 3
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10053 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6134 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7860 2
Паспорт - Паспортные данные 2566 2
Экономический эффект 1099 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4949 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3584 2
Стрим-ТВ - телекомпания 160 3
Будущее России. Национальные проекты 21 1
Психология 21 - телеканал 6 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 710 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 140 1
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РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
SSE - Stockholm School of Economics - Handelshögskolan i Stockholm - Стокгольмская школа экономики 26 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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