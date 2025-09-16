Получите все материалы CNews по ключевому слову
Поколение X поколение людей, родившихся с 1964 по 1980 год (с 1965 по 1979 год)
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 3
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
|Пуликов Артем 26 4
|Ганеева Эльза 10 3
|Гребенников Сергей 35 2
|Мейстер Жанна 2 2
|Овчаренко Юрий 38 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 389 1
|He Emily - Хе Эмили 1 1
|Бадаев Алексей 31 1
|Петрова Мария 8 1
|Ларичев Юрий 16 1
|Скрипниченко Павел 57 1
|Леонов Кирилл 13 1
|Парфентьев Урван 7 1
|Фоминов Никита 8 1
|Shapiro Virginia - Шапиро Вирджиния 1 1
|Сербул Александр 3 1
|Боровская Анастасия 30 1
|Фокин Антон 1 1
|Кондрашова Марина 4 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2073 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|The Economist 48 1
