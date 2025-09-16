Разделы

Поколение X поколение людей, родившихся с 1964 по 1980 год (с 1965 по 1979 год)


УПОМИНАНИЯ


16.09.2025 «МТС Музыка»: за последний год россияне стали слушать музыку на работе в 2 раза чаще 1
15.09.2025 ИИ в офисных чатах: более половины сотрудников уже используют ChatGPT для переписки 1
05.09.2025 Аналитика Getblogger: почти каждый второй россиян следит за модой в соцсетях 1
28.08.2025 Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто 1
26.08.2025 Аналитика «МТС AdTech»: названы поколения, считающие себя самыми модными 1
05.08.2025 Аналитика «МТС AdTech»: россияне предпочитают путешествовать на поездах и автомобилях 1
18.07.2025 В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android 1
16.07.2025 МТС AdTech: россияне стали больше следить за здоровьем 1
04.07.2025 70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах 1
25.06.2025 Из-за замедления YouTube в России сократилось время просмотра видео в интернете 1
29.05.2025 Руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе, поколения Y — сильнее в ИТ 1
27.05.2025 Аналитика «МТС AdTech»: рекламу в социальных сетях видят чаще, чем на телевидении 1
20.05.2025 Треть россиян хотели бы вернуться к кнопочным телефонам 1
28.12.2024 79% ИТ-специалистов не боятся потерять работу из-за искусственного интеллекта 2
23.12.2024 Юрий Овчаренко, «Девелоника»: Разработка — это производственный конвейер, где нужны люди, процессы и технологии 1
03.12.2024 Зумеры выбирают удаленку, а миллениалы — зарплату: как поколения расставляют приоритеты при выборе работы 2
24.10.2024 VK: любимый видеоконтент россиян – что смотрят разные поколения 1
18.10.2024 Каждый десятый хозяин электромобиля считает его покупку ошибкой 1
05.09.2024 Для 61% зумеров зарплата не является решающим фактором при выборе работы: исследование QTIM и hh.ru 2
19.04.2022 Современный цифровой офис 2022 1
25.06.2021 «Сбер» изучил, на что тратит и копит молодежь 1
13.01.2021 Исследование SAP: как изменяются привычки покупателей по мере восстановления экономики 1
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
25.12.2019 Segmento назвала самые популярные интересы российских пользователей интернета в декабре 1
27.11.2019 Две трети сотрудников доверяют роботам больше, чем своему начальству 1
27.11.2019 Исследование Oracle: 64% сотрудников доверяют роботам больше, чем своим руководителям 1
05.02.2019 Риск оказаться затролленным в Рунете в два раза выше, чем в интернете в целом 1
18.03.2013 Первый взгляд на Fujifilm X100S и Nikon Coolpix A: битва за фотохудожника 1
19.12.2007 Есть ли будущее у современных демократий? 1
15.08.2006 В "Майкрософт Рус" появился департамент развлекательных платформ 1

Публикаций - 31, упоминаний - 34

Поколение X и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13755 6
Microsoft Corporation 25054 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4352 3
Yandex - Яндекс 8127 2
Oracle Corporation 6806 2
Telegram Group 2401 2
Sony 6593 2
Qtim - Кьютим 4 2
Samsung Electronics 10493 1
Ростех - Автоматика Концерн 1715 1
SAP SE 5387 1
Huawei 4114 1
Xiaomi 1894 1
Apple Inc 12440 1
Softline - Софтлайн 3123 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5711 1
8742 1
Fujitsu 2055 1
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 122 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
АйТи 1419 1
Blink 49 1
Leica Camera 264 1
Шахты 0 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Segmento - Сегменто 16 1
Fujifilm - Fuji Photo Film 335 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 315 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Google LLC 12092 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 1
Nikon 629 1
Softline - Develonica - Test IT - Тест Айти 37 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 165 1
Box inc - box.com - box.net 366 1
ИТ1 Группа - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один 36 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7908 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 604 2
Superjob - Суперджоб 667 1
BMW Group 461 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 134 1
Tesla Motors 419 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 274 1
Возрождение - Коммерческий банк 348 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 75 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 72 1
Социальные гарантии 39 1
Суточно АО - Суточно.ру 15 1
Родная Речь - RoRe Group - ex. Publicis Groupe 5 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 12
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11098 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5027 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13240 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3488 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5751 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6087 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7162 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 441 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17619 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5555 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11108 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4110 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5627 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13116 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8029 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3742 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8015 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12145 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4325 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1426 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14404 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14212 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7615 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3043 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12075 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6037 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 650 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6262 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11690 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7326 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21507 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 115 6
VK Видео - Mail.Ru Видео 204 3
Google Android 14494 2
Apple iOS 8127 2
Microsoft Windows 2000 8664 2
OpenAI ChatGPT 464 2
FreePik 1292 2
Google YouTube - Видеохостинг 2850 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 854 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7252 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1069 1
Linux OS 10644 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 130 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1875 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1179 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5672 1
Oracle Java - язык программирования 3284 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 126 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 584 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 288 1
Apple iPhone 11 266 1
Apple iPhone 12 225 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Nokia Snake - Змейка 34 1
Google Go - Golang - Язык программирования 89 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 60 1
Яндекс.Взгляд 31 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 99 1
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 75 1
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 1
Microsoft Flight Simulator 21 1
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 353 1
Nokia Sirocco 103 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 86 1
Apple iPhone 13 161 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 1
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 1
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 1
Пуликов Артем 26 4
Ганеева Эльза 10 3
Гребенников Сергей 35 2
Мейстер Жанна 2 2
Овчаренко Юрий 38 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 389 1
He Emily - Хе Эмили 1 1
Бадаев Алексей 31 1
Петрова Мария 8 1
Ларичев Юрий 16 1
Скрипниченко Павел 57 1
Леонов Кирилл 13 1
Парфентьев Урван 7 1
Фоминов Никита 8 1
Shapiro Virginia - Шапиро Вирджиния 1 1
Сербул Александр 3 1
Боровская Анастасия 30 1
Фокин Антон 1 1
Кондрашова Марина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 7
Франция - Французская Республика 7943 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 3
Сингапур - Республика 1890 3
Индия - Bharat 5611 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 3
Бразилия - Федеративная Республика 2426 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 2
Япония 13439 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 2
Италия - Итальянская Республика 4409 2
Новая Зеландия 727 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3181 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3116 1
Россия - ПФО - Самарская область 1419 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1025 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 1
Европа 24516 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1314 1
Азия - Азиатский регион 5686 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 1
Ирландия - Республика 1021 1
Россия - УФО - Свердловская область 1674 1
Канада 4953 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 1
Бельгия - Королевство 1163 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Ближний Восток 3010 1
Венгрия 845 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2873 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1822 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1186 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 1
Турция - Турецкая республика 2457 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1965 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 227 24
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов 126 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2671 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6715 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3117 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2877 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 3
Английский язык 6824 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5492 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3716 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9394 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25424 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 335 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 88 2
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 344 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1772 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2551 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4233 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5297 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1492 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5153 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2675 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5720 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2417 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3313 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 486 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 203 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1364 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 195 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 228 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2073 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
The Economist 48 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
Future Workplace 4 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 160 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 118 1
Анкетолог ИОМ - Anketolog - Институт общественного мнения 6 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 553 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 243 1
VK Skillbox - Скилбокс 124 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 248 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 73 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 35 1
РШУ - Русская школа управления 33 1
University of Catania - Катанийский университет 1 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 2
Всероссийский цифровой диктант 14 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 16 2
День молодёжи - 27 июня 971 2
