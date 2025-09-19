Разделы

Поколение бэби-бумеров baby boomers поколение людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Аналитика МТС AdTech: каждый пятый россиянин предпочитает частные клиники 1
18.09.2025 «МТС AdTech»: 63% россиян принимают БАДы 1
16.09.2025 «Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой 1
16.09.2025 «МТС Музыка»: за последний год россияне стали слушать музыку на работе в 2 раза чаще 1
05.09.2025 Аналитика Getblogger: почти каждый второй россиян следит за модой в соцсетях 1
28.08.2025 Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто 2
13.08.2025 Аналитика «МТС AdTech» и «МТС Банка»: поколение альфа впервые обошло зумеров по количеству покупок на маркетплейсах 2
05.08.2025 Аналитика «МТС AdTech»: россияне предпочитают путешествовать на поездах и автомобилях 1
22.07.2025 Аналитика Getblogger: Зумеры — самая лояльная аудитория у блогеров при выборе мебели, аксессуаров и отделочных материалов 1
18.07.2025 В России у поколения Z впервые сравнялась популярность iPhone и Android 1
16.07.2025 МТС AdTech: россияне стали больше следить за здоровьем 2
04.07.2025 70% жителей Бурятии покупают вещи на маркетплейсах 1
03.07.2025 Новосибирцы стали самыми активными покупателями одежды на маркетплейсах 1
27.05.2025 Аналитика «МТС AdTech»: рекламу в социальных сетях видят чаще, чем на телевидении 2
25.06.2021 «Сбер» изучил, на что тратит и копит молодежь 1
13.01.2021 Исследование SAP: как изменяются привычки покупателей по мере восстановления экономики 1
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
11.02.2020 Исследование Microsoft: россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 1
27.11.2019 Две трети сотрудников доверяют роботам больше, чем своему начальству 1

Публикаций - 19, упоминаний - 23

Поколение бэби-бумеров и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 9
Microsoft Corporation 25055 2
Telegram Group 2403 2
Samsung Electronics 10493 1
SAP SE 5387 1
Huawei 4116 1
Xiaomi 1895 1
Apple Inc 12442 1
Oracle Corporation 6806 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 1
ФОРС - Центр разработки 665 1
Blink 49 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 316 1
Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 1
Infinix Mobile - Infinix Mobility 165 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7910 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 920 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1309 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1173 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1560 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 197 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 75 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 72 1
Социальные гарантии 39 1
Суточно АО - Суточно.ру 15 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5029 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11102 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3491 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7838 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5556 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3043 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12725 2
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 441 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8448 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5753 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6092 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25192 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26659 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4111 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33066 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13242 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13118 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8033 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2684 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25536 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28628 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8020 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 287 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 144 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1700 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4197 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11948 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 590 1
PFM - Personal Finance Management - Системы управления личными финансами 26 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 403 1
Аксессуары 4052 1
Освещение - яркость источника света 709 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 316 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 77 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 116 10
Apple iOS 8129 3
Google Android 14495 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - Getblogger - Гетблоггер 11 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7257 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 130 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 763 1
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 126 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 490 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1110 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 288 1
Apple iPhone 11 266 1
Apple iPhone 12 225 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 99 1
Xiaomi Poco M - Серия смартфонов 21 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 75 1
Apple iPhone 13 161 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 204 1
Apple iPhone 14 140 1
Ozon Travel 15 1
Transsion Holdings - Tecno POVA - серия смартфонов 23 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 354 1
FreePik 1294 1
Apple iPhone 15 152 1
BBK Realme Note - серия смартфонов 17 1
Avito - Авито Путешествия 45 1
Xiaomi Poco C - Серия смартфонов 14 1
Пуликов Артем 27 6
Гребенников Сергей 35 2
Ганеева Эльза 10 2
Кондрашова Марина 4 2
Мейстер Жанна 2 1
Кумпель Артем 39 1
Фоминов Никита 8 1
Боровская Анастасия 30 1
Яськин Сергей 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53008 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18266 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3574 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1613 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1315 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17831 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1025 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13483 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2374 1
Япония 13439 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3016 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7946 1
Россия - УФО - Свердловская область 1676 1
Сингапур - Республика 1890 1
Индия - Bharat 5611 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3189 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3299 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1823 1
Бразилия - Федеративная Республика 2426 1
Россия - ПФО - Самарская область 1420 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2140 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1967 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1384 1
Новая Зеландия 727 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 649 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3181 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1635 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 228 18
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 127 18
Поколение X - поколение людей, родившихся с 1964 по 1980 год (с 1965 по 1979 год) 31 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9398 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53989 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31149 3
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1774 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3716 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5154 2
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 88 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2673 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14695 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3118 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2878 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6535 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1315 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5298 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 242 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 654 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 104 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 335 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 588 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 203 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6226 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1364 1
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 228 1
HRM - Корпоративная культура - Corporate culture 344 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5493 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6812 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5866 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6717 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6246 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2813 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 327 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2074 1
The Economist 48 1
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 2
Future Workplace 4 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 556 2
РШУ - Русская школа управления 33 1
Всероссийский цифровой диктант 14 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 16 1
