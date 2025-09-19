Получите все материалы CNews по ключевому слову
Поколение бэби-бумеров baby boomers поколение людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы
Поколение бэби-бумеров и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13764 9
|Microsoft Corporation 25055 2
|Telegram Group 2403 2
|Samsung Electronics 10493 1
|SAP SE 5387 1
|Huawei 4116 1
|Xiaomi 1895 1
|Apple Inc 12442 1
|Oracle Corporation 6806 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 442 1
|ФОРС - Центр разработки 665 1
|Blink 49 1
|Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 316 1
|Transsion Holdings - Tecno Mobile 256 1
|Infinix Mobile - Infinix Mobility 165 1
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 785 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 224 2
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 266 2
|Пуликов Артем 27 6
|Гребенников Сергей 35 2
|Ганеева Эльза 10 2
|Кондрашова Марина 4 2
|Мейстер Жанна 2 1
|Кумпель Артем 39 1
|Фоминов Никита 8 1
|Боровская Анастасия 30 1
|Яськин Сергей 20 1
|Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 2
|Future Workplace 4 1
|The Economist Intelligence Unit 41 1
|Pew Charitable Trusts - Pew Research Center - Pew Global Attitudes 24 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 556 2
|РШУ - Русская школа управления 33 1
