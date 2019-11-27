Две трети сотрудников доверяют роботам больше, чем своему начальству

Как показало исследование, 64% людей доверяют роботам больше, чем своим начальникам, а 82% сотрудников уверены, что роботы способны лучше начальства справиться с различными задачами. Нынешние руководители смогут сохранить в будущем свои позиции только в том случае, если будут активно развивать навыки межличностного общения, так как в этой сфере роботы пока что отстают.



Исследование Oracle и Future Workplace

Примерно 64% людей доверяют роботам больше, чем своим руководителям на работе. При этом около 50% сотрудников с большей готовностью пойдут за советом к роботу, чем к своему начальству. К таким выводам пришли Oracle и исследовательская компания Future Workplace в ходе проведения второго ежегодного исследования AI at Work («Искусственный интеллект на работе»).

В рамках исследования были опрошены 8370 сотрудников, менеджеров и HR-руководителей в возрасте от 18 до 74 лет из десяти стран. Опрос проводился компанией Savanta со 2 июля по 9 августа 2019 г. Общий вывод таков: искусственный интеллект уже успел повлиять на отношения между людьми и технологиями, а также изменил роль HR-отделов в поиске и развитии кадров.

Робот или начальник?

Процент работников, которые больше доверяют роботам, чем начальству, варьируется от страны к стране. В Индии он составляет 89%, в Китае — 88%, в Сингапуре — 83%, в Бразилии — 78%, в Японии — 76%, в ОАЭ — 74%, в Австралии и Новой Зеландии — 58%, в США — 57%, в Великобритании — 54%, а во Франции — 56%. Есть также гендерные отличия: среди мужчин показатель достигает 56%, а среди женщин — 44%.

Примерно 82% сотрудников уверены, что роботы способны справиться с различными рабочими задачами лучше их собственного начальства. На вопрос, что же это за задачи, респонденты отвечают по-разному. Около 26% полагают, что роботы лучше предоставляют беспристрастную информацию, 34% — что они лучше соблюдают сроки выполнения работы, 29% — что успешнее решают проблемы, и 26% уверены, что роботы эффективнее управляют бюджетом.

Большинство сотрудников доверяет роботам больше, чем своему начальству

Однако с некоторыми задачами, по мнению респондентов, все-таки лучше справится начальство. Примерно 45% сотрудников полагают, что руководитель лучше понимает их чувства, 33% уверены, что из начальства получаются лучшие коучи, и 29% считают, что робот не заменит руководителя в создании рабочей культуры.

По словам директор по исследованиям Future Workplace Дэна Шавбела (Dan Schawbel), в нынешнем году опрос показал, что искусственный интеллект меняет отношения между сотрудниками и руководством, как и саму роль руководителя. «Руководители смогут сохранить свою лидерскую роль в будущем, только если будут больше времени уделять применению и развитию своих навыков межличностного общения, оставив технические навыки и рутинные задачи роботам», — отмечает он.

Отношение к искусственному интеллекту

Исследование показало, что использование искусственного интеллекта в работе набирает обороты: если в прошлом году его применяло 32% сотрудников, то в нынешнем году этот показатель достиг 50%. Этот индикатор тоже существенно меняется в зависимости от страны: например, для Китая и Индии он составляет 77% и 78% соответственно, а для Франции и Японии — 32% и 29% соответственно.

Около 65% сотрудников исполняются оптимизма, энтузиазма и признательности при мысли, что им предстоит работать с роботами. Почти 25% признались, что у них хорошие отношения с искусственным интеллектом.

Самое положительное восприятие искусственного интеллекта было зафиксировано опять-таки в Индии и Китае, где к нему с теплотой относятся 60% и 56% сотрудников. В ОАЭ данный показатель составляет 44%, в Сингапуре — 41%, в Бразилии — 32%, в Австралии и Новой Зеландии — 26%, в Японии — 25%, в США — 22%, в Великобритании — 20% и во Франции — 8%. Что касается гендерных различий, то среди мужчин доля приверженцев использования искусственного интеллекта в работе составляет 32%, а среди женщин — 23%.

По словам партнера-основателя Future Workplace Жанны Мейстер (Jeanne Meister), «по мере того как сотрудники и руководители все больше используют искусственный интеллект в рабочих процессах, они избавляются от страхов и проникаются энтузиазмом, потому что видят, как ИИ позволяет им избавиться от рутины и больше времени уделять задачам, критически важным для бизнеса».

Ради большей эффективности

И компании, и их сотрудники понимают, что в целях повышения конкурентоспособности искусственный интеллект в работе нужно использовать более эффективно. При этом 76% сотрудников и 81% HR-руководителей признают, что идти в ногу с ростом технологий на работе непросто.

Примерно 34% респондентов хотели бы использовать для облегчения работы с искусственным интеллектом интуитивно понятный пользовательский интерфейс, около 30% применили бы для этого обучение лучшим практикам, а еще 30% внедрили бы учет индивидуальных потребностей сотрудников.

Около 31% опрошенных считают, что использованию искусственного интеллекта на работе препятствует безопасность, а 30% называют основным препятствием проблему конфиденциальности. Из поколения Z вопросами конфиденциальности и безопасности озабочены 43%, а среди миллениалов — 45%. У работников поколения X и послевоенного поколения Baby Boomers этот показатель составляет 29% и 23% соответственно.