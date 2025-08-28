Получите все материалы CNews по ключевому слову
Поколение Y Поколение "Игрек" поколение Миллениума поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов
|28.08.2025
Миллениалы — «золотое поколение» для работодателей, а с поколением Z бизнесу приходится непросто
довании приняли участие 863 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России. С кем работать проще всего Главные фавориты рынка труда — миллениалы (28–43 года). Почти половина работодателей (49%) назвали именно их наиболее комфортными в работе. На втором месте поколение X (44–59 лет) — 30%. А вот поколение Z (до 27 лет) оказало
|12.08.2025
Поколения покупателей: как миллениалы и зумеры меняют рынок интернет-торговли
нтех-компании «ЮMoney» опросили более 3000 пользователей — представителей поколений Z (зумеры) и Y (миллениалы) и узнали, как отличается их подход к онлайн-шопингу. Выяснилось, что миллениал
|25.07.2025
K-pop для взрослых: тренд на корейскую музыку перекинулся с зумеров на миллениалов
4 г., выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов. При этом у K-pop повзрослела целевая аудитория: активнее всего ресурсы о музыкальных группах и корейской культуре посещают миллениалы (25-34 года). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Сайты с новостями о K-pop группах продемонстрировали интенсивный рост трафика — 15% за год. Пиковый интерес пришелся на
|29.05.2025
Руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе, поколения Y — сильнее в ИТ
ой и исторической среды. Сервис по поиску работы SuperJob решил исследовать, существуют ли различия в управлении подчиненными между руководителями поколения X (родившимися примерно в 1961—1984 гг.) и поколения Y (1985—2004 гг.). В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Россияне выбрали качества, которые в лучшей ст
|23.05.2025
«Корпорация МСП»: поколение миллениалов в малом бизнесе сменяется поколением Z
ти 4,5 млн индивидуальных предпринимателей. А каждый четвертый из них – это молодежь до 35 лет. Причем сейчас мы видим трансформацию внутри самого сегмента молодежного предпринимательства - поколение миллениалов сменяется поколением Z. Доля «зумеров» среди ИП выросла с 4% до более чем 6%. А доля миллениалов за последние пять лет сократилась с 30% до 26%», – сказал Александр Исаевич.
|25.04.2025
Blink: зумеры в пять раз чаще миллениалов заботятся о том, чтобы друзья оставались на связи
й смартфон или напомнить про низкий заряд другу. Результаты показали, что представители поколения Z в пять раз чаще заботились о том, чтобы друзья зарядили телефон и оставались на связи, в отличие от миллениалов. Так, 81% пользователей 12-25 лет напомнили друзьям в приложении, что нужно подзарядить устройство, тогда как среди миллениалов этой функций пользовались лишь 14%. Об этом CN
|21.04.2025
Аналитика «МегаФона»: садоводством в Кузбассе увлеклись зумеры и миллениалы
не выросло на 19% год к году. При этом интернет-трафик на специализированных сайтах и в приложениях в марте 2025 г. увеличился на 52% в сравнении с февралем 2025 г. Высокий прирост аудитории показали миллениалы и зумеры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Согласно исследованию «МегаФона», основанном на обезличенных данных абонентов, активнее всего заходят на ресурсы с лайфхака
|03.12.2024
Зумеры выбирают удаленку, а миллениалы — зарплату: как поколения расставляют приоритеты при выборе работы
ю с другими поколениями сильнее акцентируют внимание на work-life balance, чем на уровень зарплаты, миллениалы выделяют зарплату как ключевой фактор при выборе работы, а для поколения X важнее
|12.12.2023
Зумеры готовы платить за высшее образование больше миллениалов
шее образование» школы ИТ-профессий Skillfactory и исследовательского центра «Зарплаты.ру» узнали у миллениалов и зумеров, что движет ими продолжать обучение в университетах. В топ-5 важнейших
|15.07.2021
«Цифровые аборигены» к 2025 г. займут 75% рабочих мест. Что надо предпринять?
заканчивает учебу, родившиеся в десятых («поколение альфа») еще совсем дети, а миллениалы — они же «поколение Y» — уже в большинстве в экономике: к 2025 г. будут занимать 75% рабочих мест, по о
|02.06.2021
«Миллениалы» и «зумеры» готовы уволиться, лишь бы избежать «офисного рабства» и работать из дома
з-за офисной работы и общаться с коллегами Этот опрос проводила компания Morning Consult. Ее специалисты подсчитали, наибольшее число противников «офисного рабства» было выявлено среди так называемых миллениалов – людей, рожденных в период с 1980 по 2000 гг. От них не отстают и представители «поколения Z» - «зумеры», родившиеся с 1997 по 2012 гг. В обеих этих категориях возвращаться в кабин
|21.04.2020
B2B-торговля ускоряет цифровую трансформацию под влиянием пандемии и миллениалов
их продукцию через интернет потребители не ищут и не готовы покупать. При этом важно понимать, что если директорам среднего бизнеса более 50 лет, то менеджерам по закупкам зачастую около 30 лет. Это миллениалы, у них совершенно другой поведенческий паттерн и они составляют около трети рабочей силы. Если товара или поставщика нет в интернете — это приравнивается миллениалами к тому, что пос
|16.01.2020
Октавиан Танасе: На смену рыцарям-джедаям приходят миллениалы с айпадом под подушкой
йников»? Октавиан Танасе: Я бы не был столь категоричен, на мой взгляд более уместным будет термин «ИТ для миллениалов», ведь надо учитывать, что представители молодого поколения ИТ-специалисто
|01.08.2019
IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной»
ысить свою привлекательность для миллениалов (людей, родившихся после 1981 г., также известных как «поколение Y») и быть такой же «клевой и модной» (cool and trendy), как Google или Amazon. В ч
