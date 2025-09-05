Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-реклама
|

Аналитика Getblogger: почти каждый второй россиян следит за модой в соцсетях

Платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в МТС AdTech) провела опрос россиян старше 18 лет и и выяснила, что социальные сети стали главным источником информации о модных тенденциях для 43% респондентов. Образами блогеров вдохновляются 63% россиян. При этом печатные глянцевые журналы продолжают терять позиции: 77% аудитории вовсе не читает модную прессу, 17% предпочитают онлайн-версии, и лишь 6% остаются верны печатному формату. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо соцсетей, за информацией о моде пользователи обращаются и к другим источникам: 30% опрошенных отслеживают фешн-тренды на маркетплейсах, 15% смотрят модные обзоры на видеохостингах («VK Видео», Rutube и других), а 12% выбирают контент от блогеров, специализирующихся на фешн. При этом чаще всего за модным контентом в социальных сетях следят зумеры (41%), несколько реже — поколение Y (32%), поколение X (25%) и беби-бумеры (20%).

«Интерес к модному контенту продолжает расти. Только за последний год спрос на интеграции у блогеров в этом сегменте увеличился на 37%. Для брендов это означает не только рост охватов, но и повышение реальной эффективности — вовлеченность выше на 30%, а доверие к рекомендациям блогеров напрямую влияет на продажи. Инфлюенс-маркетинг в фешн — это про органичное присутствие в жизни аудитории, а не про навязанную рекламу. Данные исследования подчеркивают: аудитория ждет не столько «глянцевых» обзоров, сколько полезного и прикладного контента, который можно использовать в реальной жизни», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Новая разработка решит проблему совместимости систем оперативной радиосвязи
Импортонезависимость

Больше всего россиян интересуют обзоры с маркетплейсов (37%), подборки «до/после» и модные советы (22%), тренды сезона (20%), истории моды и интересные факты про бренды (19,5%), разборы образов (18%). Реже всего участники опроса смотрят обзоры масс-маркет брендов (15%), российских нишевых дизайнеров (15,5%) и люксовых брендов (11%).

Об опросе: Getblogger опросил 2,5 тыс. россиян старше 18 лет, в опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в августе 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Программное обеспечение «Турбо» получило сертификат ФСТЭК России

В Рунет по «белым спискам». Составлен перечень сайтов, доступных во время отключения мобильного интернета. Опрос

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Без мобильного интернета россияне вернулись в 90-е. В стране бешеными темпами растет популярность древней технологии SMS. Опрос

«Базальт СПО» приглашает на XXI конференцию разработчиков свободных программ

Облако IBM притесняет мелких клиентов. Бесплатной техподдержки их уже лишили

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

eSIM против обычной SIM-карты: что лучше?

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: