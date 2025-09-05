Аналитика Getblogger: почти каждый второй россиян следит за модой в соцсетях

Платформа автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в МТС AdTech) провела опрос россиян старше 18 лет и и выяснила, что социальные сети стали главным источником информации о модных тенденциях для 43% респондентов. Образами блогеров вдохновляются 63% россиян. При этом печатные глянцевые журналы продолжают терять позиции: 77% аудитории вовсе не читает модную прессу, 17% предпочитают онлайн-версии, и лишь 6% остаются верны печатному формату. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо соцсетей, за информацией о моде пользователи обращаются и к другим источникам: 30% опрошенных отслеживают фешн-тренды на маркетплейсах, 15% смотрят модные обзоры на видеохостингах («VK Видео», Rutube и других), а 12% выбирают контент от блогеров, специализирующихся на фешн. При этом чаще всего за модным контентом в социальных сетях следят зумеры (41%), несколько реже — поколение Y (32%), поколение X (25%) и беби-бумеры (20%).

«Интерес к модному контенту продолжает расти. Только за последний год спрос на интеграции у блогеров в этом сегменте увеличился на 37%. Для брендов это означает не только рост охватов, но и повышение реальной эффективности — вовлеченность выше на 30%, а доверие к рекомендациям блогеров напрямую влияет на продажи. Инфлюенс-маркетинг в фешн — это про органичное присутствие в жизни аудитории, а не про навязанную рекламу. Данные исследования подчеркивают: аудитория ждет не столько «глянцевых» обзоров, сколько полезного и прикладного контента, который можно использовать в реальной жизни», — сказала генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

Больше всего россиян интересуют обзоры с маркетплейсов (37%), подборки «до/после» и модные советы (22%), тренды сезона (20%), истории моды и интересные факты про бренды (19,5%), разборы образов (18%). Реже всего участники опроса смотрят обзоры масс-маркет брендов (15%), российских нишевых дизайнеров (15,5%) и люксовых брендов (11%).

Об опросе: Getblogger опросил 2,5 тыс. россиян старше 18 лет, в опросе приняли участие россияне, проживающие на территории России. Опрос был проведен в августе 2025 г.