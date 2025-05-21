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МТС Экосистема МТС МТС Стрим Stream МТС Маркетолог Getblogger Гетблоггер
Getblogger – одна из российских платформ автоматизированного размещения рекламы через блогеров по CPA/CPP-моделям. Платформа позволяет рекламодателям размещать рекламу, а блогерам – выбирать предложения и размещать у себя подходящую рекламу.
УПОМИНАНИЯ
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13188 3
|Telegram Group 2198 2
|Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 10 1
|Yandex - Яндекс 7688 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 83 3
|Telegram Ads 17 1
|Admitad Monetize - Admitad Affiliate Network 2 1
|Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 87 1
|VK - Яндекс.Дзен 203 1
|Исакова Анна 1 1
|Оганесян Анна 6 1
|Мельникова Елена 12 1
|Рейдер Ирина 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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