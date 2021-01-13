Исследование SAP: как изменяются привычки покупателей по мере восстановления экономики

Согласно новому совместному исследованию SAP и The Economist Intelligence Unit, беби-бумеры и люди поколения X, скорее всего, откажутся от некоторых из своих новых привычек при совершении интернет-покупок и вернутся к офлайн-покупкам быстрее, чем представители следующих поколений.

Исследование The Influential Shopper охватило более 4 тыс. покупателей по всему миру, в нем были проанализированы уровни расходов до и после пандемии среди представителей разных поколений. Опрос был проведен в сентябре 2020 г., эксперты определяли основные привычки покупателей, а также предпочтительные каналы покупок до пандемии, во время пандемии и после снятия ограничений. В исследовании четко прослеживается тенденция к изменению поведения потребителей, они все больше покупают в интернете как товары первой необходимости, так и не столь существенные вещи.

Хотя общие ежемесячные розничные расходы в исследуемых странах снизились на 9% с I квартала 2020 г. по II квартал 2020 г., онлайн-расходы увеличились в среднем на 15%.

Во время пандемии онлайн-покупки основных товаров, таких как бакалея и моющие средства, активно росли, среднемесячные расходы на эти две категории увеличились на 78% и 49% соответственно.

После ослабления ограничений новые привычки сохранятся, однако будут несколько отличаться у покупателей разных поколений. Так, миллениалы и поколение Z сократят интернет-покупки на 4%, поколение X – уже на 6%, а вот беби-бумеры – на 9%

Возможность делать покупки в любом месте и в любое время – это причина номер один, по которой респонденты всех поколений выбирают интернет-шопинг. Чаще всего про это говорили беби-бумеры (59%) и представители поколения X (51%) и уже реже представители поколений Y и Z (по 42%)

Паула Хансен, директор по управлению выручкой, SAP Customer Experience, отметила: «В будущем успех бренда будет напрямую зависеть от того, насколько исключительный опыт покупки он сможет создать для каждого поколения. Необходимо адаптировать маркетинговые активности с учетом возраста потребителей и предпочтительного способа покупок, это поможет развить необходимую гибкость для преодоления возможных кризисов в будущем и активнее восстанавливаться после пандемии коронавируса».