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SAP SE


19.10.2021 «Магнит» начал внедрять SAP в промышленную эксплуатацию 10
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 3
13.10.2021 Сеть супермаркетов «Винлаб» внедрила SAP Marketing 2
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 1
04.10.2021 В России создадут фонд для разработки ПО с открытым кодом 1
30.09.2021 Российскому ИТ-рынку грядет полный опенсорс 1
26.09.2021 Долой Excel: компании избавляются от самого популярного средства автоматизации отчетности 2
24.09.2021 Денис Горяченков, ДКС: В России — настоящая беда с качеством электроснабжения, поэтому ИБП остаются популярными 1
17.09.2021 ОМК внедрила автоматизированную систему управления складами на своем заводе в Нижегородской области 2
15.09.2021 ТМК начала опытную эксплуатацию интеллектуальной системы планирования на базе решения SAP 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 2
10.09.2021 SAP помог Банку Хоум Кредит ускорить оплату счетов контрагентов 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 3
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 2
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
31.08.2021 Испанская медиагруппа Atresmedia внедрила решение Commvault для защиты внутренних информационных ресурсов 1
30.08.2021 Портфель услуг ГК Ramax Group пополнился решениями «1С» 1
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
25.08.2021 В компании «Август» реализована интеграция системы резервного копирования Commvault и ERP SAP 7
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг» 2
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
22.07.2021 Чат-боты начинают объединяться в команды и разговаривать между собой 1
20.07.2021 Прогноз: рынок ERP в 2021 году вырастет на 10-12% 1
19.07.2021 Webinar Group выпускает on-premise решение экосистемы сервисов для онлайн-коммуникаций 1
15.07.2021 «Сеспель» планирует с помощью SAP построить интеллектуальное производство 3
14.07.2021 Власти России банкротят сколковскую компанию — «дочку» зарубежного разработчика дронов 1
13.07.2021 Крупный российский SAP интегратор выходит на рынок Центральной Азии. NOVARDIS открывает представительство в Казахстане 3
13.07.2021 Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор» 1
13.07.2021 «Русполимет» планирует сократить длительность производственного цикла до 20% 2
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура» 1
05.07.2021 Сеть «Рив гош» перешла на SAP Commerce Cloud 3
01.07.2021 Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру Pharmalys Laboratories 2
30.06.2021 Crayon помогает осуществить миграцию SAP-систем сети «Винлаб» в Microsoft Azure 7
28.06.2021 MOLGA Consulting объявляет о назначении Сергея Никитина Управляющим партнером компании 1
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
25.06.2021 HeadHunter составил рейтинг ВУЗов и факультетов Москвы в сфере ИТ за 2021 год 1
24.06.2021 IDC: Итоги ежегодного исследования российского рынка корпоративного программного обеспечения 2
24.06.2021 Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP 2

Публикаций - 3208, упоминаний - 9614

SAP SE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP CIS - САП СНГ 753 576
Microsoft Corporation 11039 430
Oracle Corporation 3333 412
3728 275
IBM 3530 261
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 117
VMware 1829 99
Google LLC 7135 96
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 95
HP Inc. 2901 87
Cisco Systems 2037 86
Dell EMC 2393 84
Крок 1219 80
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 66
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 64
OpenText 160 59
Softline - Софтлайн 1474 55
Accenture - Аксенчер 531 55
Apple Inc - Эппл Рус 7685 55
Ланит ГК 1155 54
Amazon Inc - Amazon.com 1469 54
Siemens AG - Сименс Россия 646 52
Intel Corporation 4158 51
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 50
iTeco - Ай-Теко 715 46
Корус Консалтинг ГК 805 45
Yandex - Яндекс 4100 45
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 45
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 43
Facebook 3765 43
Huawei 2727 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2754 41
Red Hat 665 40
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 40
Ростех - Ростехнологии 2230 38
Астерос - Asteros 531 38
VK - Mail.ru Group 2482 37
АйТи 749 37
Salesforce.com 272 37
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 36
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 118
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 60
РЖД - Российские железные дороги 1081 50
Аэрофлот 492 48
Газпром ПАО 519 46
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 46
Северсталь ПАО 204 42
Газпром нефть 380 37
X5 Group 599 36
Почта России ПАО 1570 36
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 36
Альфа-Банк 1123 33
X5 Group - Пятерочка 559 32
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 30
ВТБ24 583 25
ТНК-ВР Холдинг 148 25
Segezha Group - Сегежа Групп 85 25
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 24
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 22
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 22
eBay Inc 529 20
ПСБ - Промсвязьбанк 613 20
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 20
Норникель - Норильский никель 177 20
Роснефть НК 367 19
Магнит - Сеть магазинов 269 19
Сургутнефтегаз - СНГ 123 19
РусГидро ПАО 129 18
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 156 18
Газпромбанк - ГПБ 692 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 17
HeadHunter Group - HH Group 336 16
Утконос 99 16
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 15
Интер РАО ПАО 158 15
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 14
Visa International 1345 14
Россети ПАО 168 14
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 14
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 56
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 53
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 39
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 25
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 22
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1584 20
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 20
Правительство РФ 2200 18
Федеральное казначейство России 766 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 14
Президент Российской Федерации 1439 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 12
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 914 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 750 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 12
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1685 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 8
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 7
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 7
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1329 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 6
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 6
Правительство Москвы 649 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Арбитражный суд города Москвы 339 6
Администрация Президента РФ 267 5
Счётная палата РФ 460 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 5
Пентагон - Министерство обороны США 277 5
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 9
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 8
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 8
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 7
Руссофт - Russoft 250 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 4
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 4 3
ASF - Apache Software Foundation 60 3
Linux Foundation 157 3
АРБ - Ассоциация российских банков 82 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 20 2
4CIO 12 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 2
Die Grunen - Германская партия зеленых 6 2
РФС - Российский футбольный союз 13 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 2
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
AEB - Association of European Businesses - АЕБ - Ассоциация европейского бизнеса 9 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 50 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
WWF - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 7 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 13 1
LOT Network 2 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 19 1
CSA - Cloud Security Alliance 10 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
СМА - Союз московских архитекторов 1 1
Яблоко - Российская объединённая демократическая политическая партия 1 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 533
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1447 284
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 132
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 108
Big Data - Большие данные 1136 98
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 80
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 80
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 77
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 77
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 74
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 54
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 50
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 46
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 44
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 44
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом 120 43
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 41
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Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 37
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 37
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 34
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 34
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 32
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 32
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 31
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In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 30
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 30
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ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 25
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 24
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XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 22
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 320
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 250
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 290 215
SAP SuccessFactors 110 94
Google Android 10750 93
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 82
Apple iOS 5741 72
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 71
Linux OS 4249 67
SAP Ariba 71 65
Microsoft Office 1926 64
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 63
Java - Язык программирования 1169 58
Microsoft SharePoint Products and Technologies 827 55
Microsoft Windows 10 6622 54
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 51
Microsoft Azure 1171 50
SAP BW - SAP Business Warehouse 82 50
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 48
Microsoft SQL Server 790 48
Apple iPad 3263 43
SAP Business Suite 65 43
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 41
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 41
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 40
SAP Fiori 40 38
SAP Business One - SAP B1 57 38
AWS - Amazon Web Services 568 37
IBM Cognos BI 141 33
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 32
Microsoft Excel 435 32
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 30
Apache Hadoop 339 30
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Axapta 447 29
SQL - Язык программирования 432 28
Apple iPhone - Серия смартфонов 5124 28
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 27
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 27
SAP Mobile Platform 28 26
Microsoft Office 365 769 26
Парменова Наталия 62 61
Петунин Алексей 58 51
Гонтарев Павел 69 47
Юрьев Илья 45 44
Красюков Дмитрий 43 39
Орехов Вячеслав 41 38
Горяйнов Андрей 44 37
Филатов Андрей 99 36
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 36
Шепелявый Дмитрий 50 34
Шарак Андрей 42 34
Богачев Игорь 172 30
Леонтович Алексей 31 26
Постолатий Виталий 20 19
Медведев Дмитрий 1433 18
Агузумцян Ара 19 18
Поляков Александр 47 17
Макаров Станислав 111 17
Мартынов Владислав 78 17
Ивицкий Дмитрий 18 16
Путин Владимир 1821 16
Натрусов Артем 121 15
Нуралиев Борис 204 14
Низник Александр 19 14
Mucic Luka - Мучич Лука 14 14
Мацоцкий Сергей 150 14
Никифоров Николай 1126 13
Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 13
Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 13
Пилипенко Дмитрий 17 13
Биветски Андрей 14 13
Никитин Сергей 32 12
Чаркин Евгений 182 12
Шевченко Владимир 135 11
Федечкин Эдуард 32 11
Ройтенберг Марк 13 10
Богданов Кирилл 91 10
Самойленко Максим 65 10
Армяков Дмитрий 10 10
Ипатов Вадим 80 10
Россия - Российская федерация - РФ 57238 1443
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 458
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 360
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 272
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 171
Германия - Федеративная Республика 3618 158
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 150
Европа 3736 122
Восточная Европа 1674 97
Казахстан - Республика 2622 91
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 80
Украина 3353 79
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 63
Беларусь - Белоруссия 2084 55
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 54
Франция - Французская Республика 2116 53
Индия - Республика 2165 50
Россия - СФО - Новосибирск 1959 49
Япония 2771 47
Ближний Восток 1471 40
Африка 1486 37
Россия - ПФО - Казань 1510 34
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 32
Азия - Азиатский регион 1512 31
Северная Америка 1407 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1461 29
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 756 27
Россия - ПФО - Самара 1287 26
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 25
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1148 24
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1287 24
Бразилия - Федеративная Республика 1122 23
Австралия - Австралийский Союз 1121 21
Нидерланды 971 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1108 21
Австрия - Австрийская Республика 525 20
Беларусь - Минск 324 20
Европа Западная 611 20
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 169
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 150
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 133
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 132
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 81
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 69
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 52
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 43
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 39
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 26
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 24
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 22
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 149 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 18
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 279 18
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 17
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 16
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 16
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 236 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 12
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 11
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 9
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 9
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 8
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 8
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 7
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 7
Человеческий фактор 126 7
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 7
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 621 7
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 88 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 6
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 814 5
TAdviser - Центр выбора технологий 214 35
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 12
Thomson Reuters - Рейтер 1718 12
Forbes - Форбс 441 11
Коммерсантъ - Издательский дом 480 10
Ведомости 259 7
Fortune 94 6
Bloomberg 785 5
Прайм - Агентство экономической информации 527 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 4
ZDnet 381 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
SAP Community Network 4 3
GigaOM 61 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 2
Wikipedia - Википедия 275 2
The Wall Street Journal 709 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 2
SAP ASUG - Americas’ SAP Users’ Group 2 2
РИА Новости 654 2
Известия ИД 59 2
FT - Financial Times 246 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 2
CNews - ZOOM.CNews 1089 2
Банки.ру - Banki.ru 28 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
Politico 9 1
CNews TV 461 1
InformationWeek 101 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 44 1
DSAG - German-Speaking User Group 1 1
Der Standard 2 1
Apps4All 25 1
RSUG - Russian SAP User Group 1 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
News Corp 90 1
The Washington Post 109 1
Reddit 198 1
The Register 338 1
Gartner 2189 142
IDC - International Data Corporation 2711 137
CNews Analytics 1988 90
Forrester Research 385 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 22
Fortune Global 500 160 15
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 10
BCG - Boston Consulting Group 43 9
Markets&Markets Research 78 8
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 6
Juniper Research 278 5
Forrester Consulting 22 5
Oxford Economics 11 5
Forrester Wave 19 5
CNews Инновация года - награда 26 4
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 4
Fortune 100 48 3
Nielsen Holdings 78 3
451 Research Group 44 3
TAdviser Report 6 3
IDC Russia - IDC Россия 115 3
Allied Market Research 13 2
The Economist Intelligence Unit 30 2
Synergy Research Group 13 2
Kelly Services 16 2
Constellation Research 5 2
CNews SaaS рейтинг 15 2
Ventana Research 6 2
Frost & Sullivan 101 2
TelecomDaily ИАА 112 2
IHS iSuppli 274 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
Corporate Knights (CK) Global 100 Index 5 2
Медиалогия 37 2
Piper Jaffray 65 1
Vanson Bourne 34 1
Gartner Magic Quadrant for SAP S/4HANA Application Services 1 1
VDC Research 6 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 42
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 652 16
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 11
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 11
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 7
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 7
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 5
SAP S/4HANA Academy 5 5
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
Сириус - Образовательный центр 85 3
РАН - Российская академия наук 316 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 3
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 9 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 2
ЦИГА - Центр Инноваций в Гражданской Авиации 2 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет 14 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 3 1
Академгородок Новосибирск 29 1
КФУ - Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 1 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
Академия наук СССР - АН СССР 12 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 29
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 28
SAP Forum 28 27
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 20
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 8
CNews AWARDS 291 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 7
CNews FORUM Кейсы 44 6
SAP Sapphire Now 6 6
SAP TechEd 8 6
CNews Баттл 34 6
Олимпийские игры - Olympic Games 302 5
SAP Startup Focus 6 5
SAP Quality Awards 6 5
SAP UP 5 5
Docflow 58 5
SAP Value Award 5 5
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 3
Worldskills - Ворлдскиллс 72 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 3
SAP Digital Exchange 2 2
Selectel TechDay 2 2
SAP HANA Council 2 2
Microsoft Imagine Cup 43 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 2
Black Hat - Конференция 41 2
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
Violin Forum 2 2
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 2
CeBIT 84 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 2
Национальная банковская премия 2 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
SAP Coach Jam 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758318, в очереди разбора - 662008.
Создано именных указателей - 46354.
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