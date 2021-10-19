Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP SE
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3208, упоминаний - 9614
SAP SE упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Парменова Наталия 62 61
|Петунин Алексей 58 51
|Гонтарев Павел 69 47
|Юрьев Илья 45 44
|Красюков Дмитрий 43 39
|Орехов Вячеслав 41 38
|Горяйнов Андрей 44 37
|Филатов Андрей 99 36
|McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 44 36
|Шепелявый Дмитрий 50 34
|Шарак Андрей 42 34
|Богачев Игорь 172 30
|Леонтович Алексей 31 26
|Постолатий Виталий 20 19
|Медведев Дмитрий 1433 18
|Агузумцян Ара 19 18
|Поляков Александр 47 17
|Макаров Станислав 111 17
|Мартынов Владислав 78 17
|Ивицкий Дмитрий 18 16
|Путин Владимир 1821 16
|Натрусов Артем 121 15
|Нуралиев Борис 204 14
|Низник Александр 19 14
|Mucic Luka - Мучич Лука 14 14
|Мацоцкий Сергей 150 14
|Никифоров Николай 1126 13
|Klein Christian - Кляйн Кристиан 13 13
|Leukert Bernd - Лейкерт Бернд 13 13
|Пилипенко Дмитрий 17 13
|Биветски Андрей 14 13
|Никитин Сергей 32 12
|Чаркин Евгений 182 12
|Шевченко Владимир 135 11
|Федечкин Эдуард 32 11
|Ройтенберг Марк 13 10
|Богданов Кирилл 91 10
|Самойленко Максим 65 10
|Армяков Дмитрий 10 10
|Ипатов Вадим 80 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758318, в очереди разбора - 662008.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758318, в очереди разбора - 662008.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru