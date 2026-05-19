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SAP SE

SAP SE

SAP SE представляет собой немецкую транснациональную компанию, базирующуюся в Вальдорфе, которая специализируется на программном обеспечении для управления бизнесом и обработки данных. Основанная в 1972 году пятью бывшими сотрудниками IBM, компания изначально называлась Systemanalyse Programmentwicklung.

Компания предлагает спектр решений, включая ERP-системы (планирование ресурсов предприятия), которые помогают организациям управлять различными аспектами своей деятельности - от финансов и бухгалтерского учета до управления персоналом и цепями поставок. Флагманским продуктом компании является SAP ERP, который впоследствии эволюционировал в SAP S/4HANA - более современную платформу, работающую на базе высокопроизводительной in-memory базы данных HANA.

В 2022 году компания приняла решение приостановить свою деятельность в России, что привело к масштабному процессу импортозамещения в российском сегменте информационных технологий. Многие крупные российские компании, ранее использовавшие решения SAP, начали активно переходить на отечественные аналоги, такие как "", Global ERP и другие.

Важно отметить судебное разбирательство между SAP и компанией Celonis, поданное в суд Северного округа Калифорнии. Celonis обвиняет SAP в нарушении антимонопольного законодательства США, особенно в части доступа к данным клиентов, хранящихся в программном обеспечении SAP.

Конкурирующие компании на рынке ERP-систем:

СОБЫТИЯ

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19.05.2026 LeanDI-Core и СУБД «Линтер Сокол»: как заменить SAP FI без потери производительности

Крупные предприятия, использующие модуль SAP FI-CO для финансового учета и контроллинга, сегодня все чаще сталкиваются с необходимость
18.05.2026 Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP»

С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга. Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной авто
13.04.2026 Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

у выводу продукта на рынок, "НППКТ" сможет предлагать заказчикам уже не только операционную систему "Основа", но и прикладной корпоративный контур. Для российского рынка это логичный шаг: после ухода SAP и Oracle спрос на отечественные ERP-решения сохраняется, хотя рынок стал более требовательным к зрелости продукта, функционалу, а кроме того, заказчики обращают внимание и на реальные кейсы
ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С»

ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С» Римма Кулешова менеджер продукта SafeERP компании «Газинформсервис» Правительство

30.03.2026 Arenadata Catalog обеспечивает доступ к метаданным SAP BW с помощью нового коннектора

Arenadata Catalog (ADC), система управления корпоративными данными и инструмент для внедрения практик Data Governance, получила возможность работы с метаданными SAP BW. Это стало возможным благодаря новому коннектору, созданному совместно с компанией Sapiens solutions. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata. SAP BW представляет собой закр
30.03.2026 Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз»

, ТОИР, управления проектами. Пока контур финансов продолжает работать на Oracle EBS, с системой организована двухсторонняя интеграция, но это временная мера до полного перехода. «Сургутнефтегаз»: от SAP к отечественной платформе В «Сургутнефтегазе» проект по замещению SAP стартовал раньше — решение было принято еще в 2022 году. Компания, одна из первых в России внедрившая SAP
23.03.2026 Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM

ИТ-компании Directum и «Лаб СП» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст возможность перейти на полноценный КЭДО. Модуль интеграции создается силами «Лаб СП» на
25.02.2026 В новой версии системы хранения документов «М1:Архив» реализована поддержка ArchiveLink для размещения контента из систем SAP

«М1:Архив» — единой системы хранения и долговременного управления корпоративными документами. В релизе «М1:Архив 1.3» реализована поддержка ArchiveLink для размещения и хранения документов из систем SAP. Об этом CNews сообщили представители «ЕСМ-Консалтинг». ArchiveLink — стандартный интерфейс SAP, предназначенный для интеграции SAP с внешними системами хранения контента. Хра
19.02.2026 LDM.CSP 1.11: сокращение time-to-market, интеграция с SAP и больше возможностей для создания бизнес-приложений

рные ограничения, которые мешают реализовывать сложные прикладные сценарии». Бесшовная интеграция с SAP и единое хранилище для корпоративного контента. В релизе 1.11 представлен новый сервис дл
10.02.2026 «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8

ия «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 — программного комплекса для защиты корпоративных ERP-систем и процессов разработки. Новая версия усиливает контроль безопасности SAP и «1С», снижает операционные риски и повышает эффективность команд разработки. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Security Suite: защита SAP-ландшафта М
10.02.2026 Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения

Пионеры импортозамещения Решение о переводе ряда функциональности с SAP на отечественную ERP-систему было принято в 2022 году. Разработана концепция целевой ERP-архитектуры и сформированы рабочие группы по функциональным направлениям: правовое обеспечение, мате
06.02.2026 Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки

Трудности миграция на S/4HANA Почти 60% проектов по миграции на актуальную версию программной платформы SAP, выходит за рамки бюджета и не укладываются в запланированный срок. Организации склонны недооценивать сложность проекта, допускают его дальнейшее разрастание и не учитывают внутренние огран
05.02.2026 IBS поможет пользователям SAP внедрить электронные транспортные накладные

С 1 сентября 2026 г. организации, которые занимаются грузоперевозками, обязаны перейти на электронный документооборот. Группа компаний IBS разработала тиражируемое решение для SAP, упрощающее внедрение ЭДО. Об этом CNews сообщили представители IBS. Переход на ЭДО затронет всех участников процесса — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов. В ц
04.02.2026 Группа «Черкизово» перешла c SAP PO на российскую платформу Integration Gears

Группа «Черкизово», отечественный производитель мяса, перевела интеграционные потоки с SAP PO на платформу Integration Gears от «Лаб СП». На сегодняшний день через платформу проход
03.02.2026 Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается

Жадность по-немецки Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков ERP-систем, оказался в весьма трудной ситуации.

29.01.2026 Эксперты «Обит» предлагают два подхода к эксплуатации ERP-системы на основе новых рекомендаций по защите SAP

Рекомендации ФСТЭК по усилению безопасности SAP обозначили временный компромисс между требованиями импортозамещения и реальными возможнос
27.01.2026 «Солар» усиливает киберустойчивость SAP-систем в финтехе, промышленности и ритейле с учетом рекомендаций ФСТЭК России

ующих системы планирования и учета ресурсов предприятия. К таким системам регулятор отнес платформы SAP NetWeaver ABAP, SAP NetWeaver Java, SAP S/4HANA, SAP Solution Manage
21.01.2026 Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение

порта. Первая управляет расписаниями, рейсами, вторая автоматизирует функцию диспетчеризации при обслуживании воздушных судов. Андрей Нестеров, Пулково: В мае 2025 года мы завершили проект перехода с SAP на «1С» В Формуле-1 как: на пит-стоп подъезжает машина, там две простых операции — поменяй колеса и заправь. В аэропорту этих операций гораздо больше, и они завязаны друг на друге, то есть

21.01.2026 Как привести SAP-системы в соответствие с требованиями ФСТЭК России: эксперт SafeERP про 10 уровней автоматизированной защиты

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала «Рекомендации по предотвращению реализации угроз безопасности информации при применении SAP-систем в условиях прекращения их технической поддержки и распространения обновлений на территории Российской Федерации». Ведущий инженер компании «Газинформсервис» и эксперт SafeERP Тимур Ц
13.01.2026 Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать

ного из крупнейших городов Европы, приостановили запуск облачной ERP-системы на базе Oracle Fusion, которая постепенно интегрируется в городской совет города вместо прежнего решения немецкой компании SAP. Как пишет The Register, заминка связана непосредственно с пользователями – работают в системе чиновники органов местного самоуправления, и им требуется больше времени, чтобы адаптироваться
09.01.2026 Вместо SAP. Кто и как переходит на российские ERP взамен импортных

разработчиками сегмента рынка принадлежит «1С», остальная доля принадлежит «Галактике», «Турбо» и GlobalERP. В целом на рынке ощущается неуверенность в возможности функционального замещения продуктов SAP и Oracle. Степень использования российскими компаниями отечественного ПО в зависимости от типа систем Направления Российское ПО используется, но не преобладает (%) Российское ПО используетс
26.12.2025 Linx Cloud и ALPE Consulting представили сервис для работы с архивными данными SAP

решений для бизнеса Linx Cloud и компания ALPE Consulting, которая специализируется на автоматизации бизнеса и внедрении ERP систем, запускают новый сервис, позволяющий переносить архивные данные из SAP в защищенное облако. Решение разработано в ответ на запросы рынка, связанные с переходом компаний на отечественное ПО и необходимостью сохранения доступа к историческим данным SAP. О
12.12.2025 Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда

Суд на стороне SAP Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов кли
04.12.2025 «Это сущий лабиринт». SAP запутала клиентов новой системой лицензирования, пользователи в бешенстве

Сложно, очень сложно Британские клиенты SAP стали массово жаловаться на новую систему лицензирования. Издание The Register сравнивает ее с лабиринтом, и пользователи с этим согласны – по их мнению, новая схема лицензирования продукци
27.11.2025 Новая ERP от выходцев из SAP поможет развитию отечественного рынка решений управления предприятием

о, как движется в России импортозамещение больших систем. По словам Ивана Шмыкова, руководителя департамента решений управления предприятием ООО «Лаб СП» – компании, которая была создана выходцами из SAP, сейчас мы видим в секторе ERP постепенное движение – «ползучее импортозамещение». Его еще можно назвать «прагматичным импортозамещением»: доля отечественных систем растёт, но ядро у крупны
07.11.2025 Utech перешел с SAP BW на отечественные продукты Arenadata

и сервис потоковой передачи данных Arenadata Streaming (ADS). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Проект по импортозамещению стартовал в Utech весной 2024 г. Ранее в компании применялись SAP BW/4HANA в качестве ядра данных, а также SAP Analytics Cloud и Power BI для визуализации отчетов. Основной задачей было сохранение функциональности прежних систем с учетом актуальных
29.10.2025 «Бионорика» совместно с «Норбит» перешла с SAP S/4HANA на «1С»

Компания «Норбит» реализовала внедрение системы управления предприятием «1C» в «Бионорика», дочерней компании немецкого фармацевтического концерна Bionorica SE, и обеспечила миграцию данных из SAP S/4HANA на новую платформу. Переход на отечественное ПО позволил компании сохранить устойчивость бизнеса при соблюдении требований локального законодательства и международных стандартов. За
23.10.2025 С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Судебное решение Российский суд в октябре 2025 г. взыскал убытки с дочерней структуры немецкой SAP в пользу ее российского контрагента ООО «Эй Би Си Консалтинг» («Эй Би Си»), пишет «Коммер
01.10.2025 Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle

финансами и данными на отечественных и дружественных продуктах, таких как «1С», «Форсайт», Arenadata и др. При этом BeringPro обладает экспертизой во внедрении, поддержке и развитии КИС на платформах SAP и Oracle с потенциалом более 1 млрд руб., что создает предпосылки для получения значимой доли на рынке миграции КИС с SAP и Oracel на отечественные платформы. Кроме того, Softline пл
26.09.2025 SAP в опасности. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против создателей знаменитой ERP

зрение на монополизм Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении немецкой SAP, известной во всем мире своими ERP-системами. Чиновники ЕС заявили о своей «обеспокоеннос
25.09.2025 SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей

Кручу, верчу, запутать хочу Немецкая компания SAP, известная во всем мире своими ERP-системами, начала вносить путаницу, завлекая людей в с
15.09.2025 Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей

ve Technologies отнесли к трендовым еще восемь уязвимостей: это недостатки безопасности в архиваторах файлов RARLAB WinRAR и 7-Zip, сервисе для проведения видеоконференций TrueConf Server и платформе SAP NetWeaver. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие опера
15.09.2025 У структуры «Росатома» требуют полмиллиарда за полгода использования SAP

т» подало иск о взыскании 571,2 млн руб. с компании «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром», структура «Росатома») в качестве задолженности за использование ПО немецкой ИT-компании SAP и неуплаченных процентов, выяснил «Коммерсант». ООО «Легат» просит возместить задолженность «за первые два квартала 2022 г.», после этого структуры «Росатома» уже перестали использовать про
Global ERP: как отечественная система заменяет SAP

Global ERP: как отечественная система заменяет SAP Доля российского ПО в общей структуре программного обеспечения крупных и средних компаний продолжает расти. По данным исследования ассоциации «Руссофт», объем российского рынка программного
Market.CNews. ERP-системы 2024. Чем заменить SAP?

ERP-системы 2024. Чем заменить SAP? В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возрос. В сегменте E
Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы

Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы С уходом с российского рынка SAP и Oracle импортозамещение для многих больших компаний и корпораций стало не прост
Андрей Шарак, WinByte: Как минимум еще пять лет будет сохраняться высокий спрос на поддержку SAP

Как минимум еще пять лет будет сохраняться высокий спрос на поддержку SAP Андрей Шарак Руководитель направления WinByte Прошло уже полгода с тех пор, как SAP

Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий

Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий В Центре цифрового лидерства SAP открылась выставка технологий, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На площ
02.09.2025 SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако»

Деньги в облаках Немецкая компания SAP, всемирно известный разработчик систем управления предприятием (ERP), решила по-крупному

21.08.2025 Автомобильный завод «ПСМА Рус» перешел с SAP на «1С:Корпорацию»

логии». В 2024 г. менеджмент завода и инвесторы нашли возможность перезапуска производства автомобилей. В связи с этим возникла необходимость перехода с иностранных информационных систем на платформе SAP и собственных решений группы на новую ИТ-архитектуру на основе «1С:Предприятие». Материнская компания озвучила сжатые сроки, в которые завод будет отключен от корпоративных информационных с

Публикаций - 5601, упоминаний - 8622

SAP SE и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 1382
Microsoft Corporation 25775 1056
9594 848
SAP CIS - САП СНГ 868 786
IBM - International Business Machines Corp 9699 766
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 262
HP Inc. 5883 261
Cisco Systems 5372 237
Ростелеком 10948 225
Intel Corporation 12811 199
Dell EMC 5180 197
Broadcom - VMware 2610 182
Google LLC 12688 181
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 162
Softline - Софтлайн 3743 145
Крок - Croc 1964 140
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 132
Галактика - Корпорация 1545 132
Oracle Siebel Systems 519 130
Accenture plc 719 129
HP - Hewlett-Packard 3662 122
SAS Institute 1082 114
Siemens AG - Siemens Group 2673 113
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 112
Yandex - Яндекс 9216 106
Apple Inc 13154 103
Salesforce 498 99
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 98
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 96
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 95
Amazon Inc - Amazon.com 3277 93
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 93
OpenText 238 91
МегаФон 10742 87
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 85
Red Hat 1378 85
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 85
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 80
АйТи 1519 80
Software AG & IDS Scheer 209 77
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 232
Газпром ПАО 1493 140
РЖД - Российские железные дороги 2096 134
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 126
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 119
Северсталь ПАО - Severstal 629 98
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 97
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 87
Газпром нефть 725 83
Альфа-Банк 1979 75
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 75
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 73
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 72
Почта России ПАО 2370 69
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 67
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 65
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 65
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 58
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 57
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 57
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 53
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 52
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 48
Сургутнефтегаз - СНГ 288 48
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 44
ПСБ - Промсвязьбанк 963 44
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 44
ГПБ - Газпромбанк 1273 43
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 42
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 42
eBay Inc 1640 41
Роснефть НК - нефтяная компания 562 41
ВТБ - ВТБ24 671 41
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 40
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 39
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 38
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 37
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 35
НСПК - Национальная система платежных карт 948 34
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 218
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 133
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 120
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 117
Федеральное казначейство России 1949 114
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 111
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 110
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 100
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 93
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 81
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 70
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 68
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 60
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 50
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 50
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 49
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 46
Судебная власть - Judicial power 2500 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 34
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 28
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 25
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 25
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 24
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 22
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 18
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 18
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 16
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 15
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 15
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 14
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 51
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 30
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 24
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 16
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 13
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
Apache Software Foundation - ASF 231 10
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 9
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 8
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 7
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
OWASP - Open Web Application Security Project 146 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 6
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 6
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 5
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 5
Linux Foundation - Free Standards Group 206 5
DFB - Deutscher Fußball-Bund - Немецкий футбольный союз 8 5
Единая Россия - Политическая партия 321 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
BIC - Business Internet Consortium 3 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
ЛДПР 116 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2165
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1760
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1725
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1123
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1075
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 976
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 965
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 848
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 787
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 697
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 681
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 673
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 601
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 576
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 494
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 490
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 485
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 462
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 454
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 442
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 426
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 407
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 313
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 311
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 311
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 300
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 295
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 291
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 278
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 277
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 277
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 275
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 268
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 268
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 254
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 253
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 250
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 247
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 242
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 241
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 773
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 437
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 405
Linux OS 11533 215
Microsoft Office 4170 199
Microsoft Windows 16882 188
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 186
SAP Business Suite - mySAP Business Suite 207 183
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 175
Oracle PeopleSoft 426 160
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 159
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 148
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 143
SAP NetWeaver 158 143
Microsoft Windows 2000 8678 136
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 134
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 132
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 132
Oracle Java - язык программирования 3469 126
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 124
Google Android 15243 120
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 107
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 104
Microsoft Dynamics 1197 103
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 99
Apple iOS 8583 98
SAP Ariba 309 97
1С:ERP Управление предприятием 841 96
SAP Business One - SAP B1 99 88
Microsoft Azure 1526 87
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 83
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 81
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 81
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 81
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 77
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 77
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 77
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 76
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 75
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 73
Парменова Наталия 63 63
Петунин Алексей 58 58
Путин Владимир 3454 53
Филатов Андрей 117 53
Шарак Андрей 67 53
Богачев Игорь 183 51
Гонтарев Павел 122 50
Шадаев Максут 1210 47
Горяйнов Андрей 55 47
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 47
Орехов Вячеслав 48 47
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 46
Юрьев Илья 47 46
Шлыков Алексей 45 44
Мартынов Владислав 115 41
Красюков Дмитрий 43 40
Шепелявый Дмитрий 53 35
Apotheker Leo - Апотекер Лео 66 34
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 32
Натрусов Артем 313 30
Леонтович Алексей 33 30
Вольпе Борис 92 27
Медведев Дмитрий 1665 27
Нуралиев Борис 298 26
Поляков Александр 54 25
Глазков Александр 151 24
Кирьянова Александра 169 24
Мацоцкий Сергей 180 23
Курьянов Сергей 162 23
Чаркин Евгений 317 22
Панченко Иван 197 21
Никитин Сергей 96 21
Ивицкий Дмитрий 21 21
Макаров Станислав 118 21
Низник Александр 20 20
Бейдер Александр 75 20
Нестеров Алексей 175 19
Постолатий Виталий 22 19
Klein Christian - Кляйн Кристиан 19 18
Журавлев Роман 22 18
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3503
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 958
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 858
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 807
Германия - Федеративная Республика 13221 715
Европа 24964 595
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 358
Украина 7928 212
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 190
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 173
Казахстан - Республика 6048 168
Европа Восточная 3138 136
Беларусь - Белоруссия 6289 132
Франция - Французская Республика 8177 120
Индия - Bharat 5869 115
Япония 13807 107
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 105
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 104
Азия - Азиатский регион 5920 102
Африка - Африканский регион 3641 91
Ближний Восток 3154 91
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 86
Россия - СФО - Новосибирск 4876 81
Канада 5081 80
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 77
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 76
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 74
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 74
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 69
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 67
США - Калифорния 4829 63
Финляндия - Финляндская Республика 3697 60
Земля - планета Солнечной системы 10865 60
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 59
Бразилия - Федеративная Республика 2520 59
Нидерланды 3746 55
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 53
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 50
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 50
Австрия - Австрийская Республика 1357 47
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1570
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1082
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 879
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 827
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 660
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 518
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 513
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 498
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 497
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 488
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 455
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 451
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 451
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 397
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 380
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 308
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 274
Энергетика - Energy - Energetically 5855 261
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 250
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 226
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 210
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 205
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 205
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 199
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 191
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 189
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 187
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 186
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 177
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 173
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 167
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 166
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 159
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 157
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 157
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 157
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 152
Аренда 2687 146
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 145
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 144
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 87
TAdviser - Центр выбора технологий 468 74
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 69
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 55
Ведомости 1466 35
The Register - The Register Hardware 1784 24
Bloomberg 1627 24
Forbes - Форбс 1002 20
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 15
FT - Financial Times 1296 14
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 14
AP - Associated Press 2007 12
CNET Networks - CNET News 1643 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
Fortune 211 10
Silicon.com 364 10
Computer Weekly 376 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
Открытые системы ИД 176 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 8
CNews - ZOOM.CNews 1866 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
ZDnet 663 7
23ABC News 183 7
Dow Jones - MarketWatch 334 7
CNews TV 747 6
Silicon 494 6
Vnunet 224 6
CNews Журнал 167 5
InformationWeek 241 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 5
Wikipedia - Википедия 650 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
NYT - The New York Times 1100 4
9to5Google 60 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 4
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 4
Известия ИД 770 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 328
IDC - International Data Corporation 4975 285
Gartner - Гартнер 3658 276
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 239
Forrester Research 834 69
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 58
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 34
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 28
Fortune Global 500 295 22
Gartner - AMR Research 48 22
Российский рынок ERP 24 18
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 17
Internet Stock Report 994 15
BCG - Boston Consulting Group 117 14
CNews Инновация года - награда 155 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 11
Forrester Wave 45 11
S&P 500 565 11
Markets&Markets Research 113 10
CNews Рынок ИТ-услуг 171 10
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 9
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 9
IDC Russia - IDC Россия 183 8
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
Forrester Consulting 26 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
Fortune Global 100 142 6
PAC - Pierre Audoin Consultants 21 6
Thomson Financial - Thomson First Call 386 6
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 6
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 6
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 5
ARC Advisory Group 20 5
Oxford Economics 14 5
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 5
CNews SaaS рейтинг 28 4
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 59
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 47
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 43
РАН - Российская академия наук 2122 21
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 20
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 19
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 18
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 13
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 13
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 12
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 11
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 10
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 9
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 9
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 8
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 7
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 6
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 6
Pearson VUE 55 5
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 5
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 92
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 84
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 75
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 75
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 74
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 38
CNews AWARDS - награда 571 35
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 26
CNews FORUM Кейсы 313 23
День молодёжи - 27 июня 1087 17
CeBIT 614 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 14
Docflow 148 13
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 12
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 10
Black Hat - Конференция 120 9
SAP TechEd 9 9
SAP Sapphire Now 8 8
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 8
SAP HANA Council - SAP HANA Startup Focus 10 8
CNews Баттл 69 7
SAP Quality Awards 7 7
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
SAP Value Award 6 6
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 6
1С:Проект года 28 5
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 5
SAP UP 5 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
Startup Village - международная стартап-конференция 62 4
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 4
Violin Forum 4 4
ERP-Forum 3 3
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 3
Старт Хаб 21 3
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 3
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 3
Selectel TechDay 6 3
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