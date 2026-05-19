LeanDI-Core и СУБД «Линтер Сокол»: как заменить SAP FI без потери производительности Крупные предприятия, использующие модуль SAP FI-CO для финансового учета и контроллинга, сегодня все чаще сталкиваются с необходимость

Sensu перевела «Минеральные воды Боржоми» с SAP на «1С ERP» С января 2025 по февраль 2026 г. Sensu (часть группы Twiga) реализовала проект по переводу операционной деятельности компании «Минеральные воды Боржоми» с системы SAP на «1С ERP». Проект стал частью стратегии унификации ИТ-ландшафта и импортозамещения внутри российского контура холдинга. Задача заключалась не только в замене платформы, но и в полной авто

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей у выводу продукта на рынок, "НППКТ" сможет предлагать заказчикам уже не только операционную систему "Основа", но и прикладной корпоративный контур. Для российского рынка это логичный шаг: после ухода SAP и Oracle спрос на отечественные ERP-решения сохраняется, хотя рынок стал более требовательным к зрелости продукта, функционалу, а кроме того, заказчики обращают внимание и на реальные кейсы

ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С» ERP признали объектами КИИ — кто ответит за безопасность SAP и «1С» Римма Кулешова менеджер продукта SafeERP компании «Газинформсервис» Правительство

Arenadata Catalog обеспечивает доступ к метаданным SAP BW с помощью нового коннектора Arenadata Catalog (ADC), система управления корпоративными данными и инструмент для внедрения практик Data Governance, получила возможность работы с метаданными SAP BW. Это стало возможным благодаря новому коннектору, созданному совместно с компанией Sapiens solutions. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata. SAP BW представляет собой закр

Российская ERP замещает Oracle и SAP: опыт «ФосАгро» и «Сургутнефтегаз» , ТОИР, управления проектами. Пока контур финансов продолжает работать на Oracle EBS, с системой организована двухсторонняя интеграция, но это временная мера до полного перехода. «Сургутнефтегаз»: от SAP к отечественной платформе В «Сургутнефтегазе» проект по замещению SAP стартовал раньше — решение было принято еще в 2022 году. Компания, одна из первых в России внедрившая SAP

Directum и «Лаб СП» представят решение для интеграции КЭДО с SAP HCM ИТ-компании Directum и «Лаб СП» разрабатывают модуль для бесшовной интеграции Directum HR Pro и SAP HCM. Он позволит сохранить для пользователей привычный интерфейс HR-системы SAP, при этом даст возможность перейти на полноценный КЭДО. Модуль интеграции создается силами «Лаб СП» на

В новой версии системы хранения документов «М1:Архив» реализована поддержка ArchiveLink для размещения контента из систем SAP «М1:Архив» — единой системы хранения и долговременного управления корпоративными документами. В релизе «М1:Архив 1.3» реализована поддержка ArchiveLink для размещения и хранения документов из систем SAP. Об этом CNews сообщили представители «ЕСМ-Консалтинг». ArchiveLink — стандартный интерфейс SAP, предназначенный для интеграции SAP с внешними системами хранения контента. Хра

LDM.CSP 1.11: сокращение time-to-market, интеграция с SAP и больше возможностей для создания бизнес-приложений рные ограничения, которые мешают реализовывать сложные прикладные сценарии». Бесшовная интеграция с SAP и единое хранилище для корпоративного контента. В релизе 1.11 представлен новый сервис дл

«Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 ия «Газинформсервис» представила квартальное обновление SafeERP 4.9.8 — программного комплекса для защиты корпоративных ERP-систем и процессов разработки. Новая версия усиливает контроль безопасности SAP и «1С», снижает операционные риски и повышает эффективность команд разработки. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис». Security Suite: защита SAP-ландшафта М

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения Пионеры импортозамещения Решение о переводе ряда функциональности с SAP на отечественную ERP-систему было принято в 2022 году. Разработана концепция целевой ERP-архитектуры и сформированы рабочие группы по функциональным направлениям: правовое обеспечение, мате

Больше половины проектов перехода на новую ERP SAP выходят за рамки бюджета и срывают сроки Трудности миграция на S/4HANA Почти 60% проектов по миграции на актуальную версию программной платформы SAP, выходит за рамки бюджета и не укладываются в запланированный срок. Организации склонны недооценивать сложность проекта, допускают его дальнейшее разрастание и не учитывают внутренние огран

IBS поможет пользователям SAP внедрить электронные транспортные накладные С 1 сентября 2026 г. организации, которые занимаются грузоперевозками, обязаны перейти на электронный документооборот. Группа компаний IBS разработала тиражируемое решение для SAP, упрощающее внедрение ЭДО. Об этом CNews сообщили представители IBS. Переход на ЭДО затронет всех участников процесса — грузоотправителей, грузополучателей, перевозчиков и экспедиторов. В ц

Группа «Черкизово» перешла c SAP PO на российскую платформу Integration Gears Группа «Черкизово», отечественный производитель мяса, перевела интеграционные потоки с SAP PO на платформу Integration Gears от «Лаб СП». На сегодняшний день через платформу проход

Бежавшая из России SAP подешевела на четверть из-за высоких цен на ее облака. Снижать их она не собирается Жадность по-немецки Немецкая компания SAP, один из крупнейших в мире разработчиков ERP-систем, оказался в весьма трудной ситуации.

Эксперты «Обит» предлагают два подхода к эксплуатации ERP-системы на основе новых рекомендаций по защите SAP Рекомендации ФСТЭК по усилению безопасности SAP обозначили временный компромисс между требованиями импортозамещения и реальными возможнос

«Солар» усиливает киберустойчивость SAP-систем в финтехе, промышленности и ритейле с учетом рекомендаций ФСТЭК России ующих системы планирования и учета ресурсов предприятия. К таким системам регулятор отнес платформы SAP NetWeaver ABAP, SAP NetWeaver Java, SAP S/4HANA, SAP Solution Manage

Андрей Нестеров, Пулково: Чем дольше тянешь с уходом от SAP, тем дороже внедрение порта. Первая управляет расписаниями, рейсами, вторая автоматизирует функцию диспетчеризации при обслуживании воздушных судов. Андрей Нестеров, Пулково: В мае 2025 года мы завершили проект перехода с SAP на «1С» В Формуле-1 как: на пит-стоп подъезжает машина, там две простых операции — поменяй колеса и заправь. В аэропорту этих операций гораздо больше, и они завязаны друг на друге, то есть

Как привести SAP-системы в соответствие с требованиями ФСТЭК России: эксперт SafeERP про 10 уровней автоматизированной защиты Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала «Рекомендации по предотвращению реализации угроз безопасности информации при применении SAP-систем в условиях прекращения их технической поддержки и распространения обновлений на территории Российской Федерации». Ведущий инженер компании «Газинформсервис» и эксперт SafeERP Тимур Ц

Город-миллионник остановил переезд с SAP на Oracle. Новую систему не могут запустить почти семь лет, за это время город обанкротился, а чиновники не научились с ней работать ного из крупнейших городов Европы, приостановили запуск облачной ERP-системы на базе Oracle Fusion, которая постепенно интегрируется в городской совет города вместо прежнего решения немецкой компании SAP. Как пишет The Register, заминка связана непосредственно с пользователями – работают в системе чиновники органов местного самоуправления, и им требуется больше времени, чтобы адаптироваться

Вместо SAP. Кто и как переходит на российские ERP взамен импортных разработчиками сегмента рынка принадлежит «1С», остальная доля принадлежит «Галактике», «Турбо» и GlobalERP. В целом на рынке ощущается неуверенность в возможности функционального замещения продуктов SAP и Oracle. Степень использования российскими компаниями отечественного ПО в зависимости от типа систем Направления Российское ПО используется, но не преобладает (%) Российское ПО используетс

Linx Cloud и ALPE Consulting представили сервис для работы с архивными данными SAP решений для бизнеса Linx Cloud и компания ALPE Consulting, которая специализируется на автоматизации бизнеса и внедрении ERP систем, запускают новый сервис, позволяющий переносить архивные данные из SAP в защищенное облако. Решение разработано в ответ на запросы рынка, связанные с переходом компаний на отечественное ПО и необходимостью сохранения доступа к историческим данным SAP. О

Нескрепное решение. Российский арбитраж внезапно поддержал SAP в желании кинуть клиентов на 2 миллиарда Суд на стороне SAP Арбитражный суд Москвы встал на сторону SAP в вопросе сделки по уступке долгов кли

«Это сущий лабиринт». SAP запутала клиентов новой системой лицензирования, пользователи в бешенстве Сложно, очень сложно Британские клиенты SAP стали массово жаловаться на новую систему лицензирования. Издание The Register сравнивает ее с лабиринтом, и пользователи с этим согласны – по их мнению, новая схема лицензирования продукци

Новая ERP от выходцев из SAP поможет развитию отечественного рынка решений управления предприятием о, как движется в России импортозамещение больших систем. По словам Ивана Шмыкова, руководителя департамента решений управления предприятием ООО «Лаб СП» – компании, которая была создана выходцами из SAP, сейчас мы видим в секторе ERP постепенное движение – «ползучее импортозамещение». Его еще можно назвать «прагматичным импортозамещением»: доля отечественных систем растёт, но ядро у крупны

Utech перешел с SAP BW на отечественные продукты Arenadata и сервис потоковой передачи данных Arenadata Streaming (ADS). Об этом CNews сообщили представители Arenadata. Проект по импортозамещению стартовал в Utech весной 2024 г. Ранее в компании применялись SAP BW/4HANA в качестве ядра данных, а также SAP Analytics Cloud и Power BI для визуализации отчетов. Основной задачей было сохранение функциональности прежних систем с учетом актуальных

«Бионорика» совместно с «Норбит» перешла с SAP S/4HANA на «1С» Компания «Норбит» реализовала внедрение системы управления предприятием «1C» в «Бионорика», дочерней компании немецкого фармацевтического концерна Bionorica SE, и обеспечила миграцию данных из SAP S/4HANA на новую платформу. Переход на отечественное ПО позволил компании сохранить устойчивость бизнеса при соблюдении требований локального законодательства и международных стандартов. За

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании Судебное решение Российский суд в октябре 2025 г. взыскал убытки с дочерней структуры немецкой SAP в пользу ее российского контрагента ООО «Эй Би Си Консалтинг» («Эй Би Си»), пишет «Коммер

Softline купила бывшее подразделение KPMG, внедряющее «1С», SAP и Oracle финансами и данными на отечественных и дружественных продуктах, таких как «1С», «Форсайт», Arenadata и др. При этом BeringPro обладает экспертизой во внедрении, поддержке и развитии КИС на платформах SAP и Oracle с потенциалом более 1 млрд руб., что создает предпосылки для получения значимой доли на рынке миграции КИС с SAP и Oracel на отечественные платформы. Кроме того, Softline пл

SAP в опасности. Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против создателей знаменитой ERP зрение на монополизм Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении немецкой SAP, известной во всем мире своими ERP-системами. Чиновники ЕС заявили о своей «обеспокоеннос

SAP применяет мутные схемы, чтобы заманить клиентов в свое непопулярное облако. «Упрощенное» лицензирование только запутывает пользователей Кручу, верчу, запутать хочу Немецкая компания SAP, известная во всем мире своими ERP-системами, начала вносить путаницу, завлекая людей в с

Positive Technologies представила сентябрьский дайджест трендовых уязвимостей ve Technologies отнесли к трендовым еще восемь уязвимостей: это недостатки безопасности в архиваторах файлов RARLAB WinRAR и 7-Zip, сервисе для проведения видеоконференций TrueConf Server и платформе SAP NetWeaver. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies. Трендовыми уязвимостями называются наиболее опасные недостатки безопасности в инфраструктуре компаний, требующие опера

У структуры «Росатома» требуют полмиллиарда за полгода использования SAP т» подало иск о взыскании 571,2 млн руб. с компании «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром», структура «Росатома») в качестве задолженности за использование ПО немецкой ИT-компании SAP и неуплаченных процентов, выяснил «Коммерсант». ООО «Легат» просит возместить задолженность «за первые два квартала 2022 г.», после этого структуры «Росатома» уже перестали использовать про

Global ERP: как отечественная система заменяет SAP Global ERP: как отечественная система заменяет SAP Доля российского ПО в общей структуре программного обеспечения крупных и средних компаний продолжает расти. По данным исследования ассоциации «Руссофт», объем российского рынка программного

Market.CNews. ERP-системы 2024. Чем заменить SAP? ERP-системы 2024. Чем заменить SAP? В эпоху импортозамещения спрос на решения российских вендоров резко возрос. В сегменте E

Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы Не SAP-ом единым: как на российских предприятиях замещают западные системы С уходом с российского рынка SAP и Oracle импортозамещение для многих больших компаний и корпораций стало не прост

Андрей Шарак, WinByte: Как минимум еще пять лет будет сохраняться высокий спрос на поддержку SAP Как минимум еще пять лет будет сохраняться высокий спрос на поддержку SAP Андрей Шарак Руководитель направления WinByte Прошло уже полгода с тех пор, как SAP

Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий Роботы, блокчейн, ИИ — в Москве проходит выставка новейших технологий В Центре цифрового лидерства SAP открылась выставка технологий, которые уже стали неотъемлемой частью нашей жизни. На площ

SAP инвестирует 20 млрд евро в свое «суверенное облако» Деньги в облаках Немецкая компания SAP, всемирно известный разработчик систем управления предприятием (ERP), решила по-крупному